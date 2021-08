7 façons d’améliorer la productivité du commerce B2B

Les entreprises sont impatientes de faire leur marque alors que l’économie recule après la pandémie. Cependant, les organisations qui vendent des produits et services B2B ne peuvent pas simplement replonger dans la mêlée sans tenir compte de leurs niveaux de productivité. Plus précisément, les dirigeants doivent envisager de maintenir leur production à un niveau élevé et des inefficacités faibles pendant les cycles de vente complets.

Bien entendu, la gestion efficace d’une opération de commerce B2B ne se fait pas sans réflexion et sans planification. C’est là qu’interviennent les meilleures pratiques de productivité.

Conseils de productivité du commerce B2B pour rationaliser les systèmes de vente

Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies que les entreprises de commerce B2B peuvent utiliser pour rationaliser leurs systèmes de vente B2B. Appliquées ensemble, les stratégies peuvent aider les entreprises à aller de l’avant sans perdre de temps, d’énergie, d’argent ou d’autres ressources.

1. Supprimer les points de friction de paiement

Être payé rapidement est essentiel, mais de nombreuses organisations souffrent de flux de paiement médiocres.

Par exemple, une entreprise peut envoyer des factures mensuelles avec des termes net-30. Une fois que le client a coupé le chèque, l’entreprise devrait attendre le chèque, puis les fonds. Même proposer des paiements en ligne ne résout pas entièrement ce problème. Les dépôts par carte de crédit peuvent prendre quelques jours pour être résolus. De plus, ils peuvent entraîner des frais élevés.

Une alternative à ce flux de paiement guindé pourrait être d’accepter les paiements de la chambre de compensation automatisée (ACH). Les paiements ACH transfèrent des fonds entre les comptes bancaires et ont tendance à coûter moins cher du point de vue des frais. Une autre option consiste à essayer RealNet de FIS, un processus de paiement basé sur le cloud qui règle les fonds entre les entités presque en temps réel. RealNet utilise les rails de paiement nationaux et internationaux existants pour promouvoir des transactions rapides et sécurisées.

En bout de ligne ? Plus il est simple d’échanger des biens et des services, plus il est simple pour les entreprises de se développer. Point final.

2. Normaliser l’idée de fabrication à la demande

L’un des moyens d’améliorer la productivité consiste à réduire les besoins de collecte, de maintenance et de stockage des stocks. Par exemple, cela peut se produire avec la fabrication à la demande.

L’idée de créer quoi que ce soit à la demande peut sembler une idée de l’ère spatiale, mais ce n’est plus le cas. Des entreprises comme Gooten produisent des commandes à grande échelle en quelques jours.

Bien qu’il ne soit peut-être pas possible pour toutes les organisations B2B de fournir des choix à la demande aux clients, certaines le peuvent. En conséquence, ils récolteront les avantages d’un minimum de stocks invendus. De plus, ils peuvent s’appuyer sur un logiciel basé sur l’IA pour aider à prédire quand ils auront besoin d’un afflux de matières premières pour exécuter des commandes potentielles.

Pendant des années, des histoires ont montré qu’un inventaire excessif peut alourdir n’importe quelle entreprise. Il n’est pas rare de lire sur les stocks massifs de magasins attachés à des entreprises forcées à la faillite. En explorant les options à la demande, les entreprises peuvent améliorer leur compétitivité tout en offrant des produits de classe mondiale.

3. Offrez du libre-service à vos clients

À une époque où les gens sont habitués à trouver leurs propres solutions, les clients du commerce B2B peuvent préférer l’avantage d’un système 24/7 qui leur permet de répondre à leurs propres questions.

Un bon exemple de libre-service se présente sous la forme de chatbots IA. Un chatbot peut être programmé pour récupérer des informations en fonction des questions d’un client. Une fois récupérées, les informations peuvent aider le client à prendre des décisions concernant les prochains mouvements. Certains chatbots sont si intuitifs et naturels que les gens ne se rendent même pas compte qu’ils ne parlent pas avec un représentant humain de l’entreprise.

Il n’est pas difficile de comprendre comment offrir à vos clients commerciaux B2B les avantages du libre-service augmente la productivité globale de l’organisation. Par exemple, les agents de support seront libérés pour passer plus de temps avec des cas de service complexes. De plus, les clients n’auront pas à attendre des heures pour obtenir de l’aide.

4. Explorer des méthodes pour réduire le taux de désabonnement des employés

La rotation des travailleurs reste une source cachée de gaspillage dans les entreprises de commerce B2B. C’est pourquoi les organisations avec des « portes tournantes » ne semblent pas pouvoir évoluer. Après tout, ils font toujours tourner leurs roues en remplaçant les gens qui partent.

La productivité de l’entreprise ne prend pas seulement un coup parce qu’un employé qui dit au revoir repart avec ses connaissances héritées. Il s’effondre également en raison de la baisse du moral des travailleurs restants. Souvent, quand une personne part, tout le monde prend le relais. Cela peut conduire à des membres de l’équipe insatisfaits, surmenés et épuisés qui ne peuvent pas faire de leur mieux.

La réduction du chiffre d’affaires commence généralement par l’amélioration des niveaux d’engagement globaux. Lorsque les employés sont engagés, ils veulent rester. Cependant, l’engagement des employés n’est pas une affaire unique. Le processus consiste à s’assurer que les employés connaissent leur raison d’être au sein d’une organisation et qu’ils se sentent récompensés pour leurs efforts.

Quelques façons d’améliorer la connexion entre les employés et leur employeur incluent la mise à niveau régulière des compétences, la mise à niveau constante des outils et une rémunération généreuse. Une autre façon d’attirer et de retenir les grands talents aujourd’hui est d’offrir le travail hybride ou à distance pour plus de commodité et de flexibilité.

5. Éliminez les cycles d’achat séculaires

La plupart des entreprises de commerce B2B connaissent leurs cycles d’achat moyens. Par exemple, un fabricant d’équipements professionnels peut s’attendre à un cycle d’achat de 100 jours sur la base de données historiques. En conséquence, le fabricant fait des plans basés sur le cycle.

Mais que se passerait-il si le constructeur pouvait resserrer le cycle d’achat de 10 % ? Dans ce cas, le cycle se déroulerait sur 90 jours au lieu de 100 jours. Il n’est pas difficile d’imaginer à quel point les finances de l’entreprise seraient différentes avec des cycles de vente raccourcis. De plus, les vendeurs pourraient augmenter leurs niveaux de productivité en enregistrant plus de conversions chaque année.

Donner une coupe de cheveux à un cycle d’achat demande du temps et des efforts, bien sûr. Les chefs d’entreprise peuvent commencer par tracer le cycle traditionnel. Ensuite, ils peuvent chercher des moyens de gagner des heures ou des jours ici et là. Certaines solutions pourraient consister à travailler avec de nouveaux fournisseurs ou à accélérer le temps nécessaire aux représentants commerciaux pour rencontrer les prospects.

6. Repensez les méthodes d’expédition lentes

Les entreprises de commerce B2B s’appuient souvent sur une variété de méthodes d’expédition en fonction de leurs produits. Ils peuvent également faire face à des frais d’expédition élevés pour envoyer des commandes à travers les zones ou les pays. Néanmoins, le transport maritime peut être un domaine d’améliorations massives de la productivité.

Par exemple, un vendeur B2B peut vouloir examiner les commandes de clients récurrents pour voir si elles pourraient être expédiées de manière plus rentable sans causer de problèmes au client. Tout, du changement de transporteur au type de transport, peut aider à rationaliser un système maladroit.

Il est important de noter que l’adaptabilité est vraiment le nom du jeu ici. Les clients B2B s’habituent à obtenir ce qu’ils veulent le plus rapidement possible, grâce à des géants de la distribution comme Amazon. Par conséquent, ils s’attendront naturellement à de la flexibilité dans leurs transactions B2B.

7. Autoriser les clients existants à passer une nouvelle commande en ligne

Le réapprovisionnement sur le marché du commerce B2B implique généralement un client parlant avec un représentant des ventes. Malheureusement, cela peut retarder le processus. Bien que les représentants voudront contacter les clients de temps en temps, ils n’ont pas besoin de passer de nouvelles commandes à la main. Au lieu de cela, cela peut être fait en ligne via un portail robuste.

Il ne s’agit pas seulement de productivité lorsque les clients passent leurs propres commandes en ligne. C’est aussi gratuit pour toutes les personnes impliquées. Du point de vue du client, la commande ne nécessite aucune étape particulière. De plus, le client peut commander à tout moment sans avoir à contacter quelqu’un du vendeur B2B. De même, le commercial B2B peut rester à l’écoute des commandes des clients sans perdre de temps sur un appel téléphonique inutile.

Ne vous y trompez pas : les points de contact entre vendeurs et acheteurs sont essentiels, en particulier dans le domaine B2B. Mais ils ne sont pas toujours nécessaires. Donner aux clients l’accès à la commande en ligne rend tout plus fluide et accélère le processus de renouvellement de commande.

Favoriser la productivité promet d’innombrables avantages pour les entreprises impliquées dans le commerce B2B. Juste quelques ajustements au cours du prochain trimestre de vente peut faire la différence entre un plateau ou une mise à l’échelle.