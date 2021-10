7 façons de minimiser les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la crise

in

En juillet 2020, l’Institute of Supply Management a réalisé une enquête indiquant que plus de 76% des entreprises ont admis une perte de revenus depuis le début de l’année. Une baisse de 23% en moyenne signifie que COVID-19 a eu un impact négatif significatif sur le retour sur investissement des industries.

De nombreuses entreprises n’auront jamais connu une telle situation auparavant et les industries devront apprendre à gérer efficacement les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour survivre. Cet article donnera des conseils pour réduire les risques et créer des stratégies pour lutter contre la chute des ventes perdues.

Réduire le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont un changement ou un effet négatif sur le processus d’acheminement des stocks d’une entreprise d’un point à un autre à l’aide d’un réseau de personnes. Une grande partie de la raison pour laquelle les entreprises du monde entier ont des problèmes de chaîne d’approvisionnement est due à l’effet du virus sur la Chine et en particulier sur leur classe ouvrière, où les entreprises sont susceptibles de faire fabriquer la plupart de leurs produits. Étonnamment, 31 % des entreprises ont dû soit refuser des ventes, soit retarder des commandes en réponse à la réduction du nombre d’employés et de travailleurs en Chine en raison des taux d’infection par le virus.

Dans l’ensemble, les entreprises nord-américaines ont par la suite été les plus durement touchées en raison de leurs interactions commerciales avec la Chine. Toute entreprise ayant des besoins de production de masse a très probablement été affectée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En fin de compte, cela signifie qu’un éventail infini d’entreprises sont affectées, et il appartient aux leaders de l’industrie de prioriser et d’aider à la production de certains marchés de détail.

Plus précisément, l’industrie médicale a été une priorité pour poursuivre la production de la chaîne d’approvisionnement en raison du besoin excessif de ces produits pendant la pandémie. Un autre étant la vente au détail, en raison des dépenses moins chères pour créer et fabriquer des produits à l’étranger, les entreprises doivent soit augmenter les budgets pour la fabrication locale, soit sont tout simplement incapables de suivre toute sorte de prédiction en raison du coût et du manque de main-d’œuvre.

Parmi ces crises, les stratégies opérationnelles de gestion des ruptures de la supply chain ont été adaptées et mises en œuvre. L’objectif final étant de gagner en visibilité et de développer la présence en ligne de l’industrie, la plupart des méthodes utilisées visent ces objectifs. Pour les entreprises qui ont besoin d’aide sans expérience SEO ou SEM, les spécialistes du marketing ont pu travailler avec les marques pour atteindre leurs objectifs en ligne.

Conseils pour réduire le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement

Lorsqu’il s’agit de réduire le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la COVID-19, il existe plusieurs façons de résoudre ce problème :

Effectuer des recherches – Un excellent moyen de commencer à minimiser le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant COVID-19 serait de se renseigner sur les fonctionnalités du site Web et de développer la présence en ligne de votre marque. En savoir plus sur la stratégie CX pour le commerce électronique peut être un excellent moyen d’utiliser la convivialité mobile pour une meilleure expérience globale pour les consommateurs.

Utiliser un marketeur – S’associer à un spécialiste du marketing ou à une société de marketing numérique peut être la meilleure stratégie pour gérer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La pandémie modifie rapidement la chaîne d’approvisionnement et ce n’est pas grave si votre entreprise ne sait pas exactement comment suivre votre présence en ligne si c’était quelque chose dont votre marque n’avait pas besoin à l’origine de dépendre.

Référencement – Si votre marque ne souhaite pas utiliser une société de marketing numérique, la possibilité de créer une croissance organique aidera votre marque à réduire le risque de perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant COVID-19. L’utilisation de mots-clés et de mots alternatifs, la publication de contenu pertinent ainsi que sa mise à jour fréquente et la sauvegarde de vos pages avec des backlinks sont des moyens utiles d’attirer l’attention sur votre site.

Utiliser les outils d’IA – Pour les tâches qui utilisaient initialement des personnes pour accomplir, le passage à l’IA est une alternative sûre pour garder les produits en cours de fabrication et les entreprises ouvertes. Les entreprises capables de se procurer des outils d’IA pourront programmer des machines pour faire le travail et poursuivre la production.

Communiquer – En cette période de crise, il est important que votre marque communique avec ses consommateurs. Les clients peuvent se mettre en colère à cause d’articles en rupture de stock ou d’une attente d’expédition retardée, alors assurez-vous que votre marque communique clairement avec son public pour mieux les aider à comprendre les circonstances et, espérons-le, les faire comprendre votre situation actuelle.

Exécution de tests – En effectuant un test de résistance, votre entreprise sera en mesure de voir où elle doit potentiellement réduire ses dépenses ou si cela vaut la peine de faire expédier vos produits à l’étranger en cas de perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Ce test grâce à ses prédictions d’analyse est un moyen intelligent de protéger votre entreprise avant que toute autre perturbation ne soit créée.

Gardez une trace de l’inventaire – Pour les situations où les clients ont déjà acheté un produit de votre marque avant même que le produit n’ait été fabriqué, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent grandement affecter l’attitude des consommateurs envers votre marque si cette situation n’est pas gérée correctement. En plus de votre entreprise devant admettre et s’excuser pour cette erreur, à l’avenir, votre marque devrait savoir quels sont les articles les plus vendus sur leurs sites Web et disposer de sauvegardes d’inventaire, juste au cas où.

Pour sa propre entreprise, ces conseils peuvent contribuer à des effets à long terme et à la sécurité des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de toute baisse du retour sur investissement. Même si les produits ne peuvent pas être expédiés ou fabriqués pendant la pandémie ou toute crise future, une fois que les choses commenceront à s’améliorer, votre marque disposera d’une base solide de clients fidèles.

Étude de cas sur les perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Avec l’afflux de fournitures médicales nécessaires en raison de l’épidémie de COVID-19, les professionnels de la santé étaient inévitablement en difficulté. Le besoin de ces approvisionnements finit par être un excellent exemple de perturbation de la chaîne d’approvisionnement, montrant ce qui pourrait potentiellement arriver si les entreprises ne restent pas en avance sur ces problèmes d’approvisionnement. Plus précisément, dans le domaine médical, il devrait toujours y avoir un trop-plein d’inventaire et des moyens efficaces de communiquer en cas de problème. Les retards dans les tests COVID-19 ont créé la peur parmi les gens, tandis que les prestataires de santé se bousculeront pour des flacons en verre une fois qu’un vaccin sera créé. Malheureusement, vivant dans le gâchis d’un faible inventaire de test COVID-19, les entreprises devront s’efforcer de réduire tout risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

Conclusion

Les exemples de perturbation de la chaîne d’approvisionnement peuvent aller d’une pandémie, d’une catastrophe naturelle, des retards de transport, des problèmes de produits aux cyberattaques ; malgré la cause, les entreprises sachant réagir et rester en contact avec leurs clients conduiront à leur tour à un succès potentiel sur une longue période.

Auteur : Sabrina Sedicot

Sabrina Sedicot est une spécialiste du marketing expérimentée, axée sur tout ce qui touche au numérique. Elle travaille pour Appnova, une agence de design créatif basée à Londres et à Rome. Elle travaille sur des projets de conception UX/UI, de commerce électronique, de branding et de production de contenu. Elle est inspirée par toutes les formes de narration numérique et intéressée par la création sur mesure… Voir le profil complet ›