7 façons de profiter des paris sportifs sans placer de pari

La légalisation rapide des paris sportifs aux États-Unis depuis 2018 a ouvert la porte à de nombreuses opportunités. Et pas seulement pour les parieurs sportifs « pointus » et « en herbe ». En fait, étant donné que réussir à battre la propagation est plus facile à dire qu’à faire, quel pourrait être votre meilleur pari ?

Investir dans plusieurs sociétés cotées en bourse avec une exposition à cette industrie passionnante et en croissance rapide ! Évidemment, quand vous parlez de titres de paris sportifs, des noms comme DraftRois (NASDAQ :DKNG), MGM Resorts (NYSE :MGM) et Penn National (NASDAQ :PENN) viennent d’abord à l’esprit, parmi plusieurs autres. Il peut encore y avoir du mérite à occuper des postes à long terme dans ces noms bien connus. Surtout qu’ils profitent de la saison de football en ce moment. Cependant, vous pouvez trouver un potentiel de hausse plus important en explorant, et éventuellement en achetant, certains des noms les plus « outsiders » dans cet espace.

Certains de ces petits noms ont eux-mêmes effectué des courses incroyables. Mais en plus d’avoir plus de piste, en raison de leur petite taille, ils peuvent également être des cibles de prise de contrôle. Comme vous vous en souvenez peut-être, l’un des plus petits jeux, Jeu en ligne Golden Nugget (NASDAQ :GNOG), a accepté une offre de rachat de DraftKings à un prix avantageux.

Prenez une part de l’action avec ces sept actions de paris sportifs, le tout sans avoir à vous soucier de couvrir l’écart !

Société d’acquisition d’Austerlitz (NYSE :AUS)

FuboTV (NYSE :FUBO)

Gan (NASDAQ :GAN)

Paysafe (NYSE :PSFE)

Rush Street Interactif (NYSE :RSI)

Société d’acquisition de divertissement sportif (NYSE :MER)

Radar sportif (NASDAQ :SRAD)

7 actions pour les jeux de hasard : Austerlitz Acquisition Corp (AUS)

Avec le succès de l’accord de société d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui a fait entrer DraftKings en bourse en 2020, de nombreux opérateurs privés de paris sportifs sont devenus publics par cette voie. Malheureusement, ces types d’actions ne sont pas aussi populaires qu’au début de 2021. Les SAVS avec des accords toujours en attente ne se négocient pas à des primes élevées comme avant.

Pourtant, cela peut être une bonne chose pour les investisseurs intéressés par l’achat de SPAC de paris sportifs comme les actions AUS. Ce véhicule, parrainé par Bill Foley (qui est également l’un des principaux responsables de la situation Paysafe discutée ci-dessous), prend Wynn Resorts’ (NASDAQ :WYNN) public d’affaires de paris sportifs en ligne, dans le cadre d’un accord qui devrait être conclu d’ici la fin de l’année.

Alors, avec les actions SPAC en disgrâce, pourquoi opter pour ce jeu ? Comme je l’ai discuté le mois dernier, aux prix actuels (environ 10 $ par action), les investisseurs qui achètent Austerlitz (bientôt connu sous le nom de Wynn Interactive) avant la clôture de la transaction pourraient avoir un point d’entrée favorable. Au moins, sur la base des projections de l’entreprise, qui prévoient qu’elle générera à terme entre 3,6 et 5,4 milliards de dollars de revenus annuels et un EBITDA annuel compris entre 1 et 1,5 milliard de dollars. Pour référence, la société aura une capitalisation boursière d’environ 3,2 milliards de dollars une fois la transaction terminée.

D’après les performances de certains SPAC après la fusion (y compris le propre Paysafe de Foley), il est compréhensible que vous hésitiez à acheter. Mais étant donné le potentiel de croissance à long terme de cette industrie, et dans quelle mesure cela pourrait-il profiter à Wynn Interactive ? Éliminer une certaine volatilité à court terme maintenant peut valoir la peine à l’avenir.

FuboTV (FUBO)

Certes, appeler FuboTV un outsider peut être exagéré. Vous vous souvenez peut-être de la fin de l’année dernière et du début de cette année, cette action était l’une des préférées des commerçants de détail. Mais si vous considérez qu’il essaie de se faire un nom dans deux secteurs (les paris sportifs et le streaming sportif) avec une forte concurrence ? Underdog pourrait bien être une description appropriée.

Les actions FUBO peuvent sembler chères. Même après sa chute de plus de 60 $ par action fin décembre à environ 28 $ par action aujourd’hui. Négociant pour un rapport prix/ventes (P/S) de 5,7x, et fonctionnant toujours dans le rouge, vous devez payer aujourd’hui pour son potentiel futur.

Ses critiques souligneront qu’il s’agit d’un petit acteur qui aura du mal à prendre pied dans l’oligopole du streaming sportif, et ce qui s’annonce comme un oligopole des paris sportifs. Cependant, la menace concurrentielle peut ne pas être aussi intense qu’elle n’y paraît en surface. Pourquoi? Comme je l’ai discuté en juillet, les grands médias ne cherchent pas à se retirer du secteur du streaming. En fait, FuboTV fonctionne plus comme un câblo-opérateur qu’un service de streaming concurrent. Il verse des frais de distribution aux grands géants des médias, et plusieurs d’entre eux en sont actionnaires.

Je reconnais cependant que son opération de paris sportifs n’en est qu’à ses débuts. Jusqu’à présent, il n’est autorisé à prendre des paris qu’en Arizona et en Iowa. Cela dit, autrefois le favori, mais maintenant l’opprimé, il pourrait encore devenir un gagnant à long terme pour les investisseurs qui l’achètent après sa vente prolongée.

7 actions pour les paris sportifs : Gan (GAN)

Contrairement à Austerlitz ou Fubo, Gan n’est pas en train d’acheter un opérateur de paris sportifs, ni de créer un opérateur de paris sportifs. Au lieu de cela, cette société fournit la technologie back-end pour les opérateurs de paris sportifs, avec un modèle de revenus de logiciel en tant que service (SaaS).

Depuis ses débuts sur la bourse Nasdaq en 2020, l’action GAN a fait deux tours de montagnes russes. Mais après son deuxième rallye turbo l’hiver dernier, les actions ont connu une chute de prix énorme. Ils sont passés d’un peu plus de 30 $ par action à environ 15 $ par action au moment de la rédaction de cet article.

Aux prix plus bas d’aujourd’hui, cependant, le rapport risque/rendement peut être plus qu’en votre faveur. Les investisseurs sont peut-être devenus moins optimistes à ce sujet, en raison de la décélération prévue de la croissance des revenus. Mais comme l’a soutenu un commentateur de Seeking Alpha en août, Gan a ce que le commentateur a inventé une « piste fluide pour la croissance future ».

Dans l’immédiat, les actions pourraient connaître un coup de pouce inattendu d’une autre manière : à partir d’une éventuelle offre publique d’achat. Plus de consolidation est à venir dans l’industrie du jeu. Cela pourrait signifier qu’une plus grande entreprise de technologie de jeu finira par s’emparer de Gan comme achat complémentaire. Ce n’est pas la seule raison d’acheter, bien sûr. Mais avec beaucoup plus d’avantages que le sentiment ne le suggère, c’est certainement un jeu à considérer.

Jeux d'argent : Paysafe (PSFE)

En janvier et février, lorsque les actions de la SPAC étaient encore chaudes, les actions de l’ancien prédécesseur de la SPAC, Foley Trasimène Acquisition II, l’étaient également. Mais depuis son deSPACing, lorsque l’action BFT est devenue l’action PSFE, ce processeur de paiement pour l’industrie du jeu a régulièrement baissé.

À l’heure actuelle, il change de mains pour environ 8 $ par action. C’est une forte baisse par rapport aux 15 à 20 dollars par action négociés avant la clôture de la transaction. Non seulement cela, il est en baisse d’environ 20 % par rapport à son prix d’offre de 10 $ par action. Alors, étant donné que la tendance est toujours à la baisse, pourquoi est-il maintenant temps d’acheter ?

Les actions de la SPAC dans l’ensemble peuvent être en disgrâce. Mais dans le cas de Paysafe, c’est un excellent exemple du marché qui jette le bon avec le mauvais. Bien sûr, c’est encore un peu cher. Aux prix d’aujourd’hui, les actions se négocient à environ 33,9 fois les bénéfices projetés pour 2022. Cependant, comme elle se développe de manière organique aux États-Unis (grâce à de nouveaux partenariats) et dans le monde entier par le biais d’acquisitions (comme mon collègue d’InvestorPlace David Moadel en a parlé le 4 octobre), les résultats l’année ou les deux prochaines pourraient être bien au-dessus des estimations.

Cela peut aider à alimenter un rebond important pour ce titre de jeu SPAC durement touché. Même si elle n’est pas complètement revenue à son sommet passé, une reprise partielle serait toujours un bond solide par rapport à ses niveaux de prix actuels.

7 actions pour les jeux de hasard : Rush Street Interactive (RSI)

Auparavant, une action de paris sportifs plus discrète, Rush Street Interactive a attiré l’attention des investisseurs. Les actions de la société iGaming (casinos en ligne) et de paris sportifs, qui exploite des plateformes sous les marques betRivers et SugarHouse, ont doublé de prix depuis août.

Cela survient après que les investisseurs, préoccupés par sa riche valorisation et ses pertes d’exploitation élevées, aient évité les actions RSI tout au long du printemps. Il n’y a pas que le public investisseur qui s’y est réchauffé. Certains vendeurs, comme Edward Engel de Roth Capital, ont changé d’avis. L’analyste a récemment attribué à l’action une note « d’achat » et un objectif de cours de 24 $ par action, la considérant comme l’un des meilleurs jeux dans cet espace.

Malgré l’augmentation de l’optimisme, il est important de noter que les actions, déjà en recul, pourraient rendre une plus grande partie de leurs gains récents. Le principal moteur de son récent rallye était davantage lié à son attrait en tant que cible de prise de contrôle (suite à l’annonce du rapprochement DraftKings/GNOG), qu’à l’optimisme concernant les résultats sous-jacents de la société.

Étant donné que l’analyste susmentionné a basé son objectif de cours sur un multiple d’EBITDA élevé appliqué à ses résultats 2030 ? Vous voudrez peut-être attendre un peu moins cher avant de plonger dans ce jeu d’outsider qui devient soudainement plus un favori de la foule.

Société d'acquisition de divertissement sportif (SEAH)

Négociant autour de son prix d’offre (10 $ par action), les investisseurs n’attribuent aucune sorte de prime à ce SPAC, qui est en train de prendre la société de jeux numériques Super groupe Publique.

Mais ne confondez pas le manque relatif de buzz autour des actions SEAH et son accord en attente comme un signe que c’est un jeu à éviter. Au lieu de cela, l’acheter maintenant, avant la conclusion de l’affaire, pourrait avec le recul être une décision gagnante. Alors, qu’est-ce que le Super Groupe ? Le 31 août, notre Chris MacDonald a rencontré les PDG de Super Group (Neal Menashe) et de Sports Entertainment Acquisition (Eric Grubman) pour discuter de l’accord et en savoir plus sur les plans de Super pour se développer aux États-Unis.

Exploitant des paris sportifs sous la marque Betway et des casinos en ligne via son unité Spin, cette société mondiale de jeux bien établie cherche à étendre sa présence aux États-Unis. Dans l’interview, Menashe était confiant quant au potentiel de croissance de son entreprise sur ce marché qui s’ouvre encore. En supposant que le marché américain du jeu en ligne se développe comme prévu, le PDG de Super Group pense que la société pourrait finalement générer entre 1,5 et 1,7 milliard de dollars de revenus annuels aux États-Unis. C’est impressionnant, étant donné que les revenus annuels existants de l’entreprise s’élèvent aujourd’hui à environ 1,5 milliard de dollars.

Ajoutez-y le fait qu’il affiche déjà des marges d’exploitation élevées et qu’il semble à un prix plus raisonnable par rapport aux autres fusions de jeux SPAC ? L’action SEAH est peut-être l’une des meilleures actions de jeu à acheter avant qu’elle ne commence à attirer davantage l’attention des investisseurs de Main Street et de Wall Street.

7 actions pour les paris sportifs : Sportradar (SRAD)

Ayant fait leurs débuts sur le Nasdaq il y a à peine un mois, les investisseurs dans l’introduction en bourse de SRAD ont jusqu’à présent enregistré des pertes rapides plutôt que des bénéfices rapides. Au prix de 27 $ par action, il est depuis tombé à environ 24,19 $ par action. À certains égards, cela a du sens. Malheureusement, ce fournisseur de données et de technologies sportives pour l’industrie du jeu en ligne peut être victime d’un mauvais timing.

Arborant un ratio P/E à quatre chiffres, à un moment où la hausse des rendements obligataires et le spectre de Réserve fédérale resserrement, rend les jeux de croissance à prix élevé moins attrayants, ce qui indique que les actions de Sportsradar Group continuent de baisser. Mais une fois qu’il a trouvé un soutien et qu’il semble avoir touché le fond ? Vous voudrez peut-être y jeter un deuxième coup d’œil.

Pourquoi? Entre les nombreux accords passés avec les ligues sportives pour obtenir et diffuser leurs données, des marges opérationnelles déjà élevées et la poursuite d’une forte croissance des revenus grâce à l’expansion des paris sportifs en Amérique ? Sportsradar pourrait gagner gros.

Encore une fois, la principale préoccupation ici est la poursuite de la compression multiple pour les actions de croissance. Pourtant, si cela semble s’arrêter, vous voudrez peut-être regarder de plus près et peut-être commencer une position sur les actions SRAD.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.