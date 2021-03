7 façons de trouver des responsables du support technique

Comme c’est le cas pour toute entreprise, générer de nouveaux prospects est essentiel à votre succès en tant qu’entreprise de support technique. Cependant, lorsqu’il s’agit de capturer de nouvelles pistes de support technique, le plus grand défi est de se démarquer parmi les autres dans le secteur très compétitif du support technique.

Alors, comment pouvez-vous vous élever au-dessus du peloton et générer des prospects pour le support technique? Cet article couvrira 7 stratégies pour obtenir des pistes de support informatique, notamment:

Optimisez votre site Web Tirez le meilleur parti du référencement Soyez une source de ressources en ligne Utilisez Google Ads Encouragez les références Utilisez LinkedIn pour le réseautage Gérez vos annonces et vos avis

1. Optimisez votre site Web

En tant que professionnel du secteur du support technique, vous êtes bien conscient de la puissance d’une présence en ligne raffinée. En tant que tel, vous connaissez l’intérêt de suivre les meilleures pratiques pour votre site Web de services technologiques. Pour optimiser votre présence en ligne auprès de votre public cible, assurez-vous de:

Créez un site Web adapté aux mobiles. Sur le marché informatique moderne, vous serez laissé derrière la concurrence sans un site Web élégant et efficace sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Prenez le temps de créer un site Web adapté aux mobiles afin de ne manquer aucun prospect qui préfère son appareil mobile.

Incluez les pages essentielles. Assurez-vous que votre site comprend une page d'accueil, une page À propos pour décrire votre entreprise, une page Services pour détailler ce que vous proposez, une page d'équipe pour présenter le personnel et une page Contact pour faciliter la connexion avec vous.

Utilisez des images professionnelles. Lors de la création de votre site Web, choisissez des photographies professionnelles pour que votre marque reste soignée. Utilisez des captures d'écran, des photos et des images haute résolution pour promouvoir une apparence de pointe sur votre site.

Développer une image de marque cohérente. Lorsque vous améliorez la conception de votre site Web, portez une attention particulière à votre image de marque.

Tirez le meilleur parti du référencement

L’optimisation des moteurs de recherche (SEO) est un élément essentiel du marketing pour votre entreprise. Pour tirer le meilleur parti du référencement, il existe plusieurs conseils que vous pouvez suivre, tels que:

Utilisation Google Keyword Planner . Google Keyword Planner est un outil gratuit qui vous permet de vous concentrer facilement sur les mots clés parfaits pour votre entreprise informatique. Générez de nouvelles idées de mots clés, ajustez votre audience, lancez des campagnes d’analyse, etc.

Utilisez des backlinks. Les backlinks sont des liens sur d'autres sites Web qui pointent vers votre site Web. Pour gagner plus de backlinks, vous devez créer du contenu que d'autres sites souhaitent référencer en tant que ressource. Plus un site est réputé et populaire, plus son backlink sera efficace pour booster votre référencement.

Visez des mots-clés à longue traîne. Les mots-clés Longtail sont des mots-clés hyper-spécifiques qui décrivent un produit ou un service de niche. Par exemple, «point de vente de restaurant de soutien informatique dans la région de New York 24 heures» peut être considéré comme un mot clé à longue traîne. Si vous êtes en mesure d'utiliser ces mots-clés, vous pouvez capturer des prospects qui ont besoin de services spécifiques dans votre région.

Ciblez les publics locaux. Si votre support informatique comprend une assistance en personne, utilisez des mots clés qui s'appliquent à votre emplacement géographique. Par exemple, le «support technique Pensacola Florida» peut vous aider à trouver des prospects dans la région immédiate à la recherche de vos services.

Trouvez votre créneau. En fin de compte, plus vos mots clés sont spécifiques, moins vous êtes confronté à la concurrence et plus vous avez de chances d'apparaître en haut d'une recherche. Trouvez votre créneau en tant qu'entreprise informatique et concentrez-vous sur le perfectionnement des mots-clés qui le soutiennent.

Le planificateur de mots clés de Google facilite la création d’excellents choix de mots clés pour votre entreprise informatique.

3. Soyez une ressource en ligne

Une façon de générer des prospects technologiques est d’être une ressource en ligne. En d’autres termes, utilisez une stratégie de marketing de contenu pour booster votre visibilité en ligne. Qu’est-ce que le marketing de contenu? Il s’agit d’une approche stratégique du marketing qui se concentre sur la création de contenu pertinent qui attire de nouveaux prospects. Créez des ressources en ligne telles que:

Articles de blog informatifs. Créer un blog ou un podcast est un excellent moyen d’attirer des visiteurs sur votre site Web et de générer de nouveaux prospects. Utilisez votre blog ou vos épisodes de podcast pour établir votre entreprise de support technique en tant qu’experts du secteur avec du contenu sur les tendances technologiques, des conseils et le dépannage.

Livres blancs ou guides. Un livre blanc est un rapport qui fournit à vos lecteurs un résumé d'un problème technique complexe. Les guides offrent un aperçu détaillé des aspects du support technique et informatique. Fournissez ces formes complètes de contenu pour gagner des clients fidèles qui se tournent vers vous pour des ressources éducatives.

Vidéos didactiques. La technologie peut prêter à confusion. En tant qu'entreprise de support technique, vous avez la possibilité d'enseigner à vos prospects quelque chose de nouveau sur la technologie qu'ils utilisent chaque jour. Créez des vidéos accessibles pour susciter l'intérêt de votre entreprise.

4. Utilisez Google Ads

Surtout si vous êtes une petite entreprise, Google Ads est essentiel. Google Ads offre un retour sur investissement supérieur à la moyenne, ce qui en fait un outil puissant pour développer votre activité d’assistance technique. Les annonces Google Ads sont des fiches d’entreprise très visibles qui apparaissent en haut des recherches par mots clés.

Dans cet exemple, Impact et Freshservice apparaissent en haut d’une recherche de « support technique ». Google Ads est indiqué par le mot « Annonce » juste avant le site Web. Bien que cela distingue ces entreprises des résultats de recherche naturels, elles apparaissent avant d’autres recherches organiques, malgré leur classement SEO.

Google Ads lance ces deux listes en haut d’une recherche «assistance technique».

5. Encouragez les renvois

Il peut être difficile de savoir comment aborder la demande de références en ligne. Malgré le risque de maladresse, il vaut toujours la peine de demander des références. Il existe plusieurs façons de demander sans harceler directement vos clients préférés, notamment:

Demandez poliment dans votre campagne de newsletter par e-mail . Inclure un bref rappel dans votre newsletter régulière peut inciter les clients à agir.

Incluez un appel à l'action sur votre blog. Lorsque vous fournissez un contenu de qualité, les lecteurs sont souvent inspirés à donner une référence positive en retour.

Encouragez les références via vos ateliers ou webinaires en ligne. Lorsque vous terminez un atelier ou une expérience de webinaire positive, encouragez les participants à faire connaître votre entreprise.

Demandez en réponse à des commentaires positifs. Lorsque vous recevez un commentaire positif par e-mail ou sur les réseaux sociaux, contactez l'expéditeur pour lui demander une recommandation positive. Le plus souvent, ils se feront un plaisir de vous en fournir un.

6. Utilisez LinkedIn pour le réseautage

LinkedIn est une plate-forme riche en opportunités de réseautage et de génération de leads. En tant qu’entreprise de support technique, vous connaissez l’importance de vous connecter avec d’autres entreprises qui ont besoin de vos services. LinkedIn facilite l’établissement de relations interentreprises. Connectez-vous simplement avec d’autres professionnels et entreprises, publiez du contenu informatif et contactez via des messages des prospects prometteurs.

7. Gérez vos annonces et vos avis

La gestion de votre présence en ligne est un élément important du marketing numérique. Pour contrôler votre réputation numérique, revendiquez vos fiches d’entreprise et vos avis sur autant de plates-formes que possible, notamment:

Google My Business . Google My Business est un outil extrêmement puissant pour gérer votre présence numérique. Modérez les avis, rédigez la description de votre entreprise et bien plus encore avec cet outil complet gratuit.

Facebook . Facebook fournit une plate-forme pour les références modernes de bouche à oreille. Faites-vous remarquer de la bonne manière en participant activement à votre fiche d'entreprise sur Facebook.

Japper. Yelp est connu pour ses avis sur le secteur des services. En tant que tel, de nombreux utilisateurs se tournent vers cette plate-forme pour trouver des services tels que le support technique.

Et après?

Maintenant que vous avez lu des conseils sur l’obtention de prospects pour l’assistance technique, êtes-vous prêt à les appliquer à votre entreprise informatique? Si vous souhaitez lire plus de conseils sur les services technologiques, consultez Le téléchargement, un guide de marketing gratuit pour les professionnels des services technologiques. Ce guide peut vous aider à obtenir ce qui compte le plus lorsqu’il s’agit de trouver des pistes d’assistance technique: la visibilité en ligne.