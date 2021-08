7 façons dont le mouvement conservateur devrait lutter contre la théorie critique de la race ⋆ 10z viral

Pour la première fois depuis des lustres, la droite politique a eu droit à une aubaine massive. Les démocrates tremblent dans leurs bottes sur les implications politiques de leur soutien institutionnel au racisme parrainé par l’État connu sous le nom de théorie critique de la race.

Leurs tentatives initiales pour détourner l’esprit des Jedi de l’inquiétude des gens en insistant sur le fait que le CRT n’a pas vraiment échoué, et même le porte-parole de Nancy Pelosi, Politico, rapporte comment le CRT dans les écoles offense profondément les électeurs indépendants et démocrates cruciaux pour les groupes de griefs concurrents du Parti démocrate.

Alors, que fait le droit institutionnel pour capitaliser sur cette incroyable opportunité ? Quelques États l’interdisent dans les salles de classe – au milieu des tirs amicaux habituels pour les politiciens républicains qui ne font rien – tandis que les démocrates se préparent à une guerre totale pour maintenir leur contrôle sur l’appareil national d’endoctrinement des enfants connu sous le nom d’école publique.

Si le mouvement conserva -Les emplois à temps essaient de faire tout le travail préparatoire sans couverture aérienne.

1. Contrer les syndicats avec une armée de contentieux

Le plus grand syndicat d’enseignants du pays a annoncé qu’il avait rempli un trésor de guerre de 5 millions de dollars pour fournir des défenses juridiques à tous les enseignants surpris en train de pousser le CRT. L’administration Biden a nommé à un poste juridique clé du ministère américain de l’Éducation une extrémiste de gauche qui exerçait auparavant le pouvoir fédéral d’instituer des politiques racistes qui obligeaient les écoles à discipliner les enfants en fonction de leur couleur de peau plutôt que de leurs actions : « Sous sa direction, des enquêtes sur les droits civils sont devenus des outils de harcèlement pour forcer des changements dans les politiques scolaires.

Ces institutions vont utiliser la puissance du gouvernement fédéral, une armée d’avocats et le plus grand syndicat d’enseignants du pays pour défendre leur territoire. Qui aide les parents à passer à l’offensive contre le racisme d’État ?

L’armée de journalistes composée d’un seul homme, Chris Rufo, recrute des avocats bénévoles via Twitter. C’est super, mais il ne devrait pas avoir à le faire lui-même. Le mouvement conservateur professionnel devrait déplacer des sommes massives d’argent pour soutenir les efforts des parents et les durcir en tant que cible de cette attaque légale de gauche. Arrêtez de mettre en place des plateformes de propagande de gauche et commencez à embaucher des stratèges marketing, des journalistes d’investigation et des tas d’avocats efficaces.

2. Votez contre tous les candidats qui soutiennent le racisme à impact disparate

Max Eden souligne dans City Journal que lorsque l’extrémiste raciale Catherine Lhamon a subi des auditions de confirmation en tant que candidate de Joe Biden au poste de secrétaire adjoint du Bureau des droits civils de l’USDOE : « Les sénateurs républicains… n’ont pas contesté Lhamon sur son bilan en matière de discipline scolaire. Ils n’ont pas non plus posé de questions sur la question au premier plan de l’esprit de tant d’électeurs : la théorie critique de la race. »

Plus tard, un sénateur, le membre du classement Richard Burr, a envoyé à Lhamon des questions écrites sur l’extrémisme racial et Llamon a esquivé, affirmant qu’elle ne pouvait répondre à aucune question «hypothétique». Eden note :

Bien que Burr ait le mérite d’avoir forcé Lhamon à faire de son ambivalence à propos de la discrimination raciale une question de notoriété publique, il est dommage qu’aucun sénateur n’ait voulu lui poser l’une de ces questions directement lors de son audition. Le peuple américain méritait d’être témoin de sa réticence à condamner la discrimination raciale. L’échange aurait pu faire l’actualité nationale et présenter la nomination de Lhamon comme ce qu’elle est probablement : un référendum sur la question de savoir si le Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation devrait autoriser la discrimination raciale anti-blanche.

Les sénateurs républicains ne sont pas élus par les citoyens de leurs États pour sanctionner l’extrémisme racial. Le moins que l’on puisse attendre d’eux est d’enquêter et de mettre en évidence l’inaptitude des candidats à occuper un poste, puis de voter contre ces candidats en conséquence. Expliquer que voter aux électeurs devrait être une évidence. Améliorez-vous, républicains. Les enfants recrutés par des racistes comptent sur vous.

Voici la « Fleur de la diversité de l’intersectionnalité » du district scolaire de Northshore, qui place la race de manière choquante au centre de tout. C’est la théorie critique de la race à l’œuvre, et elle est raciste, nuisible et source de division. #waleg pic.twitter.com/cebyfia2zB – Liv Finne (@livfinne) 28 juillet 2021

3. Faire du tube cathodique un test décisif pour Office

Il devrait également être tout à fait évident de faire de l’opposition efficace à la théorie critique de la race un test décisif pour la fonction publique, y compris les nominations et les juges. Il ne s’agit pas seulement de dire « Je m’oppose au CRT », mais d’afficher un bilan efficace de son opposition ou de choses similaires, ou de présenter un plan spécifique sur la façon dont le candidat propose de le combattre avec le pouvoir qu’il souhaite que les électeurs lui accordent.

Nous parlons d’une idéologie qui pousse les enfants de huit ans à se classer, ainsi que leurs camarades de classe, en fonction de leur « privilège » racial et sexuel (?!) », diabolise les gens en fonction de leur couleur de peau, dit que les bébés peuvent être racistes et encourage conduisant les enfants dans des chants à un dieu aztèque. S’opposer au tube cathodique devrait être comme prendre des bonbons à un bébé. Si un candidat ne peut pas ou ne veut pas le faire, il est sans valeur et mieux disposé.

4. Faire pression sur les élus avec des publicités et des primaires

Comment se débarrasser des fonctionnaires faibles qui n’empêcheront pas l’argent des contribuables de financer les racistes ? Pression. Le Parti républicain et toutes ses diverses branches locales devraient faire de l’opposition du CRT une exigence pour obtenir leurs fonds de campagne et d’autres aides.

Si la saison principale approche, primo-les. Si ce n’est pas le cas, diffusez des publicités en faisant pression sur eux. Envoyez des journalistes examiner les fonds publics et les institutions que les politiciens supervisent et s’ils financent le CRT, et demandez-leur de commenter pourquoi cela est autorisé. Faites en sorte que vos alliés passent à la télévision et demandez pourquoi l’homme politique A qui supervise le comité de l’éducation ne commenterait pas les preuves que l’argent des contribuables finance le racisme. C’est la politique 101, les gens. Les gauchers font ça dans leur sommeil.

5. Mapper les politiques d’activation du CRT à détruire

Richard Hanania a souligné plus tôt cette année que, des mois après l’explosion du CRT, le rédacteur en chef de National Review Ramesh Ponnuru et le sénateur républicain Tom Cotton ont déclaré publiquement qu’aucun des deux n’avait d’idées politiques sur la façon de lutter contre l’annulation de la culture. Hanania a répondu en notant que l’annulation de l’utilisation culturelle du “racisme” pour goudronner et plumer des idées parfaitement normales et non fanatiques est soutenue par tout un appareil juridique qui s’est accumulé au fil des ans sous la doctrine de “l’impact disparate”, issu de la “diversité” consciente de la race. « les lois et la jurisprudence.

« Un impact disparate » est, bien sûr, ce que les théoriciens critiques utilisent pour accuser de manière absurde les États-Unis, les bébés et les hommes blancs de racisme inhérent et systémique. Elle est étroitement liée aux politiques qui peuvent et doivent être réformées. Hanania donne ces suggestions pour de telles réformes anti-CRT :

1) Éliminer les impacts disparates, faire en sorte que la loi exige des preuves de discrimination intentionnelle. 2) Se débarrasser du concept d’environnement de travail hostile, ou le définir en termes extrêmement étroits et explicites, en veillant à ce qu’il ne restreigne pas le discours politique ou religieux. 3) Abroger les décrets qui ont créé et étendu l’action positive parmi les entrepreneurs du gouvernement et la main-d’œuvre fédérale.

Il s’agit d’un point de départ pour que les groupes de réflexion se penchent sur diverses lois et réglementations afin de publier des livres blancs réellement utiles. Donnez aux politiciens et aux bureaucrates une carte des politiques exactes que les vrais antiracistes veulent qu’ils recherchent et détruisent. De cette façon, nous pourrons mieux les y tenir.

6. Financer des capsules d’évasion CRT

Les philanthropes devraient se regrouper et mettre beaucoup d’argent dans une dotation – ou des dotations ! – qui distribue des « bourses d’études pour échapper à la théorie critique de la race » pour les familles coincées dans des systèmes scolaires qui tentent de rendre leurs enfants racistes.

Les législateurs des États devraient parrainer des projets de loi pour créer des « bourses de choix antiracistes » qui mettent des fonds publics à la disposition des familles des districts scolaires qui enseignent le racisme. Comme le note Chris Bedford, il est temps d’instituer un financement universel pour les sacs à dos afin que les parents n’aient plus jamais à négocier avec des terroristes raciaux. Les églises devraient respecter leurs engagements historiques de fournir une éducation chrétienne à tous les enfants chrétiens et de servir les pauvres, en créant des écoles ou en finançant des bourses d’études CRT.

Les groupes de réflexion de l’État devraient aider à collecter des fonds pour tout cela, ou fournir un financement de démarrage et une assistance à des groupes de parents pour démarrer des écoles privées et à charte non racistes, des « pods » d’éducation et des communautés d’enseignement à domicile. Les possibilités d’action directe pour donner aux enfants touchés des canots de sauvetage immédiats pour sortir de situations désespérées sont innombrables.

7. Donnez à Chris Rufo une armée de journalisme

Les parents ont besoin d’aide pour utiliser des compétences de recherche telles que le dépôt de demandes de dossiers ouverts pour savoir ce que leurs systèmes scolaires font avec leurs enfants et l’argent des contribuables. Ils peuvent également avoir besoin d’avocats pour envoyer des lettres de menace et même intenter des poursuites si les districts scolaires refusent de divulguer ces informations publiques. Ce genre de découverte, et l’amplifier, serait en grande partie le travail des journalistes si la profession n’était pas un tel gâchis.

Encore une fois, Rufo est incroyable, mais il devrait être dupliqué autant que possible. Demandez au gars un assistant de recherche, des journalistes et des avocats pour étendre son travail à autant de districts scolaires que possible. Combien de parents savent vraiment ce qu’on dit à leurs enfants à l’école ? Très peu.

Des parents effrayés de mon district local dans un État rouge ont récemment envoyé une lettre type «Je ne donne pas mon consentement» à apporter à l’école cet automne, déclarant qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants apprennent la théorie critique de la race. Comment est-ce exécutoire? Comment sauraient-ils si l’école allait de l’avant et les ignorait ? Pourquoi est-ce même une chose que les parents devraient ressentir le besoin d’envoyer des lettres comme celle-ci à une institution qu’ils financent et à laquelle ils envoient leurs enfants ? Qui les soutient ?

Je sais qui cela devrait être : ceux qui ont les ressources nécessaires pour faire entendre et appliquer leurs préoccupations, par le plus de moyens possible. Le temps d’appuyer sur cet avantage – l’une des rares personnes de droite politique à avoir en ce moment – est immédiatement et aussi difficile que possible. Ne gâchez pas ce moment. Qui sait si et quand un autre semblable surviendra.

(Je n’ai aucun conflit d’intérêts financier ou relationnel avec toute personne ou institution discutée ou liée dans cet article.)