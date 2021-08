7 façons dont le sommeil peut vous aider à perdre du poids et à perdre du poids | Vie

Vous ne le savez peut-être pas, mais un sommeil de qualité est un ingrédient fondamental pour perdre du poids. Voici sept façons scientifiquement prouvées que le sommeil peut vous aider à perdre du poids.

Le repos est très important et un mauvais sommeil a de nombreuses conséquences négatives pour notre corps.

Un sommeil adéquat aide notre corps à remplir toutes les fonctions de régulation et d’entretien dont il a besoin pour fonctionner correctement, et entre autres, un mauvais sommeil peut être l’une des raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids si vous suivez un régime.

Pour perdre du poids, il faut atteindre un déficit calorique, qui consiste à manger moins de calories que l’on n’en brûle. Ceci est obtenu en suivant un régime adapté à notre situation personnelle, et l’exercice est également fortement recommandé pour brûler plus de calories et tonifier notre corps.

Mais la perte de poids peut être affectée par d’autres facteurs, et le sommeil en fait partie. Faites attention car nous allons vous montrer Sept façons scientifiquement fondées de dormir peuvent vous aider à perdre du poids:

Le manque de sommeil est lié à la prise de poids. Des études scientifiques établissent un lien entre un mauvais sommeil, une prise de poids et un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé. Dormir moins de sept heures par nuit aide les gens à prendre du poids. Dormir peu augmente l’appétit. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, les niveaux de ghréline (l’hormone de la faim) augmentent, tandis que la leptine (l’hormone de la satiété) diminue. De plus, le manque de sommeil perturbe également le processus de régulation de l’insuline et du glucose, ainsi que d’autres substances qui régulent l’appétit. Votre maîtrise de soi est plus faible lorsque vous ne vous reposez pas bien. Le manque de sommeil affecte le fonctionnement de votre cerveau. Lorsque vous êtes fatigué, l’activité du lobe frontal est réduite, ce qui est responsable de la maîtrise de soi et de la prise de décision. De plus, les centres de récompense du cerveau sont davantage stimulés par la nourriture lorsque nous dormons peu. Un mauvais sommeil peut augmenter l’apport calorique. Un mauvais sommeil peut augmenter votre apport calorique. En effet, le manque de sommeil vous oblige à consommer des aliments caloriques la nuit et vous encourage à augmenter la taille de vos portions.

Les résultats d’une étude révèlent que ce type de thé vous aide à perdre du poids pendant que vous dormez, avec l’avantage de ne pas nuire à la qualité de votre sommeil.

Le manque de sommeil peut réduire votre taux métabolique de base (BMR). Le métabolisme de base est le nombre de calories que votre corps consomme au repos. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre BMR peut être affecté négativement, bien que les résultats de l’étude soient mitigés. Le sommeil peut améliorer l’activité physique. Si vous ne passez pas une bonne nuit de sommeil, vous courez un risque plus élevé de manque de motivation et de réduction à la fois de la quantité et de l’intensité de l’exercice. Un bon sommeil aide à prévenir la résistance à l’insuline. Quelques jours sans sommeil peuvent rendre les cellules résistantes à l’insuline, un symptôme précurseur de la prise de poids et du diabète de type 2.