7 façons d’optimiser vos pages 404

Chaque point d’interaction avec votre public est une opportunité de construire votre relation avec eux.

Et cela est vrai même lorsqu’ils cliquent sur un lien brisé et atterrissent sur vos pages 404.

Un exemple d’erreur 404 sur le site Web de Microsoft

Une erreur 404 se produit lorsqu’un utilisateur essaie de trouver une page qui ne fonctionne plus. Et une page 404 est une page désignée sur laquelle les utilisateurs accèdent lorsqu’ils cliquent sur un lien mal orthographié ou supprimé par le créateur du site Web.

D’autres types d’erreurs peuvent se produire. Par exemple, une page d’erreur 503 est lorsque le serveur est occupé et une page d’erreur 401 lorsque les utilisateurs tentent d’accéder à une page à laquelle ils ne sont pas autorisés.

Une erreur 404 est une erreur qui se produit assez souvent. Et c’est ce sur quoi nous allons nous concentrer dans cet article. Vous pouvez créer une page 404 générique qui permet aux utilisateurs de savoir qu’il y a un problème. Mais, il serait plus intelligent et efficace d’optimiser vos pages 404. Avec des pages optimisées, vous pouvez :

Examinons des moyens puissants d’optimiser les pages 404 pour créer le meilleur impact.

Comment optimiser vos pages 404

Voici les meilleurs conseils à garder à l’esprit lors de la création de vos pages 404. Utilisez un constructeur de pages de destination comme SeedProd pour configurer vos pages avec tous les éléments nécessaires pour garder les visiteurs sur votre site.

Lien vers d’autres pages

Une page 404 sans barre de navigation et sans liens vers d’autres pages est comme une impasse. Les utilisateurs ne sauront pas quoi faire ensuite et ils sont susceptibles de quitter votre site Web pour de bon et de ne jamais revenir.

La configuration la plus basique que vous puissiez créer est celle où vous ajoutez une page d’accueil, des liens vers votre section FAQ, votre page de contact et d’autres endroits sur votre site où les utilisateurs peuvent continuer à interagir avec votre marque.

La page 404 de Tripadvisor contient des liens vers différentes activités et pages

Ajouter une barre de recherche

Certains utilisateurs atterrissent sur une page 404 lorsqu’ils suivent un lien qui ne fonctionne plus. En ajoutant une barre de recherche, vous offrez aux utilisateurs la possibilité de rechercher un sujet, un mot-clé ou une page. Et à partir de là, les utilisateurs peuvent sélectionner une option dans la liste des suggestions automatiques. Ou ils peuvent saisir un mot-clé, accéder à une page de résultats associés et trouver ce dont ils ont besoin.

L’ajout d’une barre de recherche à votre page 404 aide les utilisateurs à trouver du contenu

Une simple barre de recherche permet aux utilisateurs de bouger et leur donne la possibilité de trouver ce dont ils ont besoin. Ils resteront sur votre site plus longtemps et vous conserverez votre avance.

Utilisez un langage humoristique ou un ton décontracté

De nombreuses grandes marques utilisent leurs pages 404 pour se rapprocher des lecteurs. Vous pouvez rendre votre contenu de 404 pages humoristique en ajoutant une image amusante et une copie attrayante.

Voici un exemple de site Web qui a changé depuis le moment où cette capture d’écran a été prise. Les utilisateurs de la page 404 de cette entreprise pouvaient jouer à un jeu simple dans lequel ils choisissaient le développeur à licencier.

Une page 404 humoristique

Lorsque l’utilisateur a cliqué sur une personne, l’image se transforme en celle ci-dessus. Ce qui est génial avec cette page 404, c’est qu’elle fait immédiatement sourire. Et la marque derrière ce site montre également qu’elle se soucie de votre expérience. Ce type d’humour et de créativité gardera les gens sur votre site Web plus longtemps et rendra votre marque mémorable également.

Ajouter un appel à l’action

Une autre façon d’optimiser vos pages 404 est d’ajouter des appels à l’action. Donner aux utilisateurs quelque chose à faire entraînera un engagement accru sur votre site et les déplacera dans votre entonnoir de vente. Voici quelques types d’actions que vous pouvez demander aux utilisateurs d’effectuer :

Inscrivez-vous à votre newsletter marketing par e-mailCréez un compte sur votre site WebTéléchargez un ebook gratuit, une liste de contrôle, un produit ou quelque chose de similaireRéservez une démonstration de produitDiscutez avec votre équipe de vente ou d’assistance clientAchetez sur vos pages de produitsLire vos articles de blogPlanifier un rendez-vousS’inscrire à un événementSuivre votre entreprise sur les réseaux sociaux Un exemple de la page 404 de 9gag. Ils restent fidèles au ton de leur marque et encouragent également les utilisateurs à télécharger leur application.

Vous voulez vous assurer que vous ne créez pas trop d’options. Tout d’abord, ayez une liste d’objectifs et hiérarchisez les actions qui vous aideront à atteindre vos principaux objectifs. Votre appel à l’action doit aider les utilisateurs à effectuer facilement l’étape que vous souhaitez qu’ils prennent.

Ajouter une explication

Pour certains utilisateurs, atterrir sur une page 404 peut être une expérience nouvelle et déroutante. Vous pouvez mettre en valeur votre prévenance et votre professionnalisme en expliquant brièvement pourquoi ils ont atterri là-bas.

List25 est resté fidèle au ton de sa marque et a également expliqué aux utilisateurs pourquoi ils ont atterri sur la page 404

Informez les utilisateurs que la page n’existe pas ou qu’une erreur s’est produite. Ensuite, guidez-les vers d’autres contenus ou vers une action quelconque.

C’est une bonne expérience utilisateur en action et aura un impact positif sur les visiteurs du site.

Créer une image de héros spéciale

Certaines marques créent des images spécifiquement pour leurs pages 404. Ce genre de démarche renforce votre image de marque et met également en évidence votre souci du détail.

Cette page 404 spécialement conçue par The New Yorker est un excellent exemple d’utilisation d’une image de héros

À un niveau subconscient, cela joue un rôle important dans la construction de la réputation et de l’image de votre marque auprès de votre public cible.

Envisagez de faire appel à un artiste ou au concepteur de votre entreprise pour créer une image de héros spéciale de 404 pages. Vous pouvez également choisir d’utiliser de superbes photographies et même des vidéos pour former la toile de fond de votre page de destination 404.

Suggérer un contenu alternatif

Supposons qu’un utilisateur clique sur un lien censé l’amener sur une page d’achat de jeans bootcut, mais qu’il se retrouve plutôt sur une page 404. Une étape utile que vous pouvez prendre est de recommander quelque chose de similaire à une page de produit pour les jeans en général.

Ce type d’étape permet aux utilisateurs de trouver plus facilement ce dont ils ont besoin et vous éviterez de perdre un client potentiel. Ils continueront à magasiner sur votre site et auront généralement une meilleure expérience utilisateur.

Dans la page 404 du 20th Century Studio, les visiteurs reçoivent des recommandations pour voir d’autres films

Conclusion

Il est rare que les gens atterrissent sur 404 pages. Mais quand ils le font, il est important pour vous de créer une expérience qui les garde sur votre site Web.

Nous avons examiné plusieurs façons d’optimiser vos pages 404. Gardez votre objectif à l’esprit lors de la création de votre page de destination 404 et reportez-vous également aux conseils ici. Vous continuerez à développer votre clientèle et votre entreprise.