7 façons intelligentes de protéger l’avenir financier de votre famille

Chaque fois que l’argent s’accumule, le risque et l’incertitude entrent également en jeu. Heureusement, en tant que chef de famille, vous pouvez prendre certaines décisions proactives pour protéger votre avenir financier et vous protéger contre les menaces graves. Plus tôt vous les mettez en pratique, mieux ce sera.

Adopter une vision financière à long terme

L’argent est souvent un sujet émotionnel. Et chaque fois que les émotions entrent en jeu dans la prise de décision, il est beaucoup plus difficile de maintenir l’objectivité. Les choix deviennent biaisés en fonction de ce qui est le plus excitant, opportuniste ou agréable du moment. Malheureusement, ces décisions à court terme produisent souvent des effets d’entraînement à long terme qui sont loin d’être idéaux.

Pour gérer l’argent avec succès, vous devez apprendre à neutraliser les émotions et à adopter une vision à long terme. Par exemple, plutôt que de penser principalement à ce qui est le mieux en ce moment, il vaut mieux penser à ce qui est le mieux pour votre famille dans cinq, 10 ou 15 ans.

Vivre pour le moment est amusant, mais la stabilité d’un avenir financier prometteur vous aidera à mieux dormir la nuit. Vouloir un avenir financier brillant ne veut pas dire que vous ne pouvez pas profiter des ressources dont vous disposez aujourd’hui – vous le pouvez – mais vous devez être intelligent pour équilibrer la gratification immédiate avec la sécurité financière future.

Techniques pour protéger l’avenir financier de votre famille

Bien sûr, la situation de chaque famille sera différente. Cependant, plus tôt vous commencerez à planifier pour l’avenir, mieux vous bâtirez vos finances. Vous trouverez ci-dessous plusieurs étapes que vous pouvez suivre.

1. Fixez-vous des objectifs clairs.

Vous ne pouvez pas projeter une vision à long terme pour quoi que ce soit si vous n’avez pas d’objectifs spécifiques ou ne savez pas où vous voulez être à l’avenir. Pensez donc à ce que vous espérez accomplir — et avant de faire quoi que ce soit d’autre — il est temps de rêver un peu.

La meilleure façon de le faire est de prendre une feuille de papier ou un tableau effaçable à sec et de commencer à noter tout ce qui vous vient à l’esprit. Si vous êtes marié ou avez un partenaire avec qui vous prévoyez être à long terme, il devrait être impliqué dans l’exercice. Voici quelques questions de démarrage à discuter et auxquelles répondre par écrit.

Où voyez-vous votre famille dans trois, cinq, 10 et 15 ans ? À quoi voulez-vous que ressemble votre style de vie quotidien ? Quels actifs espérez-vous acquérir ? Quand voulez-vous prendre votre retraite ? à quoi ressemblera dans trois, cinq, 10 et 15 ans ? Quels objectifs avez-vous pour vos enfants ?

Plus votre analyse est approfondie et détaillée, mieux c’est. Le but de cet exercice est de vous aider à déterminer le type de flux de trésorerie mensuel dont vous aurez besoin pour créer le style de vie que vous souhaitez. Par exemple, si vous n’avez besoin que de 5 000 $ par mois, les étapes nécessaires pour atteindre et maintenir ce niveau de revenu seront très différentes de celles d’une personne qui a besoin de 50 000 $ par mois.

2. Organisez-vous.

Une fois que vous avez passé du temps à rêver et à projeter des visions, il est temps de retrousser vos manches et de vous mettre au travail. Bien sûr, cela commence par s’organiser. Voici quelques recommandations :

Faites une liste de chaque compte financier que vous avez. Ces comptes doivent inclure les comptes chèques, les comptes d’épargne, les cartes de crédit, les comptes de courtage, les comptes de retraite, etc. Enregistrez tous les soldes dans une feuille de calcul et stockez toutes les informations de connexion/mot de passe dans un portefeuille de mots de passe sécurisé.Faites une liste de toutes vos dettes, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, faites une autre liste de toutes vos dettes, du taux d’intérêt le plus élevé au plus bas.Créer un système de classement papier et un système de classement numérique. Utilisez-les pour tous les états financiers, documents et registres que vous recevez. Ensuite, commencez à classer tous les nouveaux documents de manière ordonnée.Passez au peigne fin vos relevés bancaires et de carte de crédit. Vous aurez envie d’examiner tous les revenus et dépenses. Utilisez ces informations pour créer un budget mensuel détaillé et optimiser pour des économies maximales.

Vous serez probablement étonné du soulagement que vous ressentirez simplement en vous organisant. Même si vos finances ne sont pas au beau fixe, le simple fait de regrouper les informations et de les regrouper au même endroit vous procurera une tranquillité d’esprit.

3. Remboursez les créances irrécouvrables.

Peu de choses ont le potentiel de freiner vos finances futures aussi puissamment que les créances irrécouvrables. Qu’il s’agisse de cartes de crédit, de prêts automobiles, de factures médicales ou de prêts étudiants excessifs, les créances irrécouvrables étouffent votre budget et rongent votre trésorerie. Donc, rembourser les créances irrécouvrables le plus tôt possible devrait devenir votre priorité absolue.

Beaucoup de gens commencent à jouer la défense avec leur dette. Ils effectuent les paiements minimums et poussent en quelque sorte la « boule » jusqu’au mois prochain. Cependant, si vous voulez vous préparer à réussir, vous devez passer à l’offensive avec l’endettement.

Passer à l’offensive signifie prendre chaque centime disponible au-delà de vos dépenses essentielles – logement, nourriture, soins médicaux, transports, etc. – et l’utiliser pour rembourser la dette. Lorsqu’il s’agit de rembourser une dette, il existe essentiellement deux approches principales :

La méthode de l’avalanche de dettes. En utilisant cette méthode, vous effectuez des paiements minimums sur tous vos soldes impayés. Après cela, vous utilisez l’argent restant pour payer les factures avec le taux d’intérêt le plus élevé. Ensuite, vous descendez dans la liste jusqu’à ce que toutes les dettes soient remboursées. Théoriquement, cette approche vous permet d’économiser de l’argent en vous attaquant d’abord à la dette la plus chère.La méthode boule de neige de la dette. En utilisant cette méthode, vous dressez une liste de toutes vos dettes, de la plus faible à la plus élevée, et remboursez en premier celles dont le solde est le plus faible, quel que soit le taux d’intérêt. L’objectif est de créer une dynamique en se débarrassant d’autant d’éléments de campagne que possible jusqu’à ce que vous atteigniez votre dette la plus élevée. À ce stade, vous mettez toute votre énergie et vos efforts pour éliminer celui-ci.

Certaines personnes choisissent de mettre en œuvre une méthode hybride qui combine des éléments des deux. Cependant, ne vous laissez pas emporter par les détails au point de ne pas voir la situation dans son ensemble. Quelle que soit la méthode, votre objectif est d’éliminer les créances irrécouvrables le plus tôt possible afin de pouvoir commencer à investir dans l’avenir financier de votre famille.

4. Achetez les bons produits d’assurance.

L’assurance n’est pas la chose la plus excitante à acheter, mais elle fournit l’une des clés pour protéger l’avenir financier de votre famille. La vie est pleine d’inconnues ; vous avez besoin d’une sorte de coussin en place si votre famille rencontre le pire des cas.

Bien qu’il existe des dizaines de types d’assurance différents, il y en a trois que tout le monde devrait avoir :

Assurance santé. Il suffit d’une urgence médicale ou d’une intervention chirurgicale surprise, et vos finances pourraient s’effondrer. L’assurance maladie offre au moins une certaine protection et vous permet d’obtenir les soins dont vous avez besoin quand vous en avez besoin.Assurance invalidité de longue durée. Que se passerait-il si une maladie ou une blessure grave vous empêchait de travailler pendant trois mois, six mois ou deux ans ? Pourriez-vous survivre sans ce revenu ? L’assurance invalidité de longue durée vous assure de continuer à être payé. Cela ne coûte généralement que quelques dollars par mois, mais peut faire une énorme différence dans vos finances. Sans oublier qu’il vous aide également à dormir plus facilement la nuit.Assurance-vie. Enfin, assurez-vous d’avoir une assurance-vie temporaire sur vous-même et votre conjoint, en supposant qu’ils génèrent des revenus pour le ménage. De manière générale, c’est une bonne idée de retirer 10 fois votre revenu annuel. Par exemple, si vous gagnez 100 000 $ par an, vous devez souscrire au moins 1 million de dollars en assurance-vie temporaire.

À mesure que vous vieillissez, généralement dans la cinquantaine, vous pouvez également envisager de souscrire une assurance soins de longue durée pour vous aider à couvrir les coûts futurs associés aux établissements de soins pour personnes âgées ou aux maisons de retraite.

5. Planifiez votre succession.

Vous n’avez pas besoin d’une valeur nette à sept chiffres pour planifier votre succession. Tout le monde devrait avoir un plan successoral en place. Un plan successoral comprend un testament, une procuration, etc. Si vous cherchez un moyen rapide et peu coûteux de le faire, certains services en ligne sont disponibles pour moins de 100 $. Cependant, si vous voulez quelque chose de plus adapté à vos besoins, il est préférable de consulter un avocat en planification successorale.

6. Collaborez avec des conseillers de confiance.

Avec toutes les plates-formes et applications en ligne de bricolage disponibles de nos jours, il est tentant de gérer toutes vos finances par vous-même. Cependant, il est toujours utile de s’associer à une équipe de conseillers de confiance pour vous aider à planifier votre stratégie d’investissement. Votre équipe comprendra un conseiller financier, un conseiller en assurance et un expert-comptable agréé (CPA). Bien que vous puissiez probablement trouver une personne qui porte tous ces chapeaux, il est plus sage de vous départir d’une seule personne et de créer votre propre équipe de fortune d’experts financiers spécialisés dans un créneau.

7. Enseignez à vos enfants l’argent.

La dernière suggestion est d’investir systématiquement dans l’éducation financière de vos enfants. Ce seront eux qui (espérons-le) hériteront d’une partie de votre patrimoine à l’avenir. Vous voulez vous assurer que vos enfants ou d’autres personnes que vous pourriez aider financièrement sont bien équipés pour gérer ces fonds.

La littératie financière est actuellement à son plus bas niveau aux États-Unis. Vous ne pouvez tout simplement pas compter sur le système scolaire pour enseigner l’argent à vos enfants. C’est à vous de donner des leçons sur l’épargne, l’investissement et les dépenses.

Tout ajouter

Bien sûr, il n’y a pas de formule parfaite pour créer et maintenir la richesse. S’il s’agissait de remplir une équation et d’aligner les bonnes pièces du puzzle aux bons endroits, tout le monde serait riche et en sécurité financière. Mais, hélas, ce n’est pas si simple. La situation de chaque individu est unique et toutes les circonstances changent d’une famille à l’autre.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’assurer votre avenir financier avec une certitude à 100 %, la mise en œuvre des stratégies décrites ci-dessus vous mettra la tête et les épaules au-dessus de vos pairs. Et gardez à l’esprit que plus vous apportez d’urgence à la tâche, meilleures sont vos chances d’orchestrer un avenir radieux pour votre famille.