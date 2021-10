7 facteurs à considérer lors de l’investissement via des SIP

Au fur et à mesure que votre revenu augmente, affectez un montant plus élevé de votre revenu à un complément SIP. Cela peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement.

Quelle est la bonne stratégie pour investir lorsque les marchés sont volatils ? Une stratégie d’investissement éprouvée qui fonctionne bien à long terme est le Plan d’Investissement Systématique (SIP). Vous pouvez systématiquement investir de petits montants à intervalles réguliers, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, dans un SIP. Il supprime les erreurs potentielles que l’on peut commettre, en chronométrant le marché. En outre, cela vous garantit de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers à long terme.

Examinons donc sept facteurs que vous voudrez peut-être prendre en compte lorsque vous investissez via des SIP.

1. Fixez un échéancier pour vos objectifs financiers : Lorsque vous planifiez vos objectifs financiers, adoptez une approche systématique. Catégorisez vos investissements SIP en fonction de délais tels que :

Objectif à court terme – à atteindre dans les 3 ans

Objectif à moyen terme – à atteindre 3 à 5 ans

Objectif à long terme – à atteindre après 5 ans

Fixer une échéance pour vos objectifs financiers peut vous aider à choisir la bonne combinaison d’allocation d’actifs et le montant SIP dont vous avez besoin pour atteindre l’objectif dans le délai imparti.

2. Déterminez le montant que vous souhaitez investir : En règle générale, la plupart des fonds communs de placement via SIP vous permettent d’investir avec un minimum de Rs 500. Mais pour connaître le montant de votre SIP nécessaire pour vos objectifs, estimez le coût futur de votre objectif, la durée à laquelle vous prévoyez d’atteindre et les rendements probables. vous attendez des investissements.

Comprendre vos flux de trésorerie, la durée et les rendements attendus peut vous aider à déterminer les bons montants de SIP pour démarrer vos investissements.

3. Diversifiez vos investissements en fonction de votre appétence au risque : Votre appétence ou tolérance au risque correspond au niveau de risque que vous êtes prêt à prendre lorsque vous investissez dans une catégorie d’actifs spécifique. L’appétit pour le risque de chaque investisseur est distinctement différent et est généralement influencé par plusieurs facteurs tels que le revenu disponible, l’horizon d’investissement et, surtout, l’âge et les besoins financiers ou financiers immédiats.

Si vous êtes un jeune investisseur, vous pourriez avoir un appétit pour le risque plus élevé que les investisseurs à l’âge moyen ou proche de la retraite. De même, les passifs tels que les dépenses, les dettes, le nombre de personnes à charge, etc., peuvent également influencer votre appétit pour le risque. Comprendre le type d’investisseur que vous êtes et le niveau de risque que vous pouvez tolérer peut vous aider à choisir les bons fonds communs de placement et la bonne classe d’actifs dans lesquels investir. En outre, les fonds communs de placement offrent une pléthore de programmes avec différents profils de risque et investir dans plusieurs fonds peut aider à répartir le risque.

4. Rechargez périodiquement votre cotisation SIP : Au fur et à mesure que votre revenu augmente, affectez un montant plus élevé de votre revenu à un complément SIP. Cela peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Assurez-vous que vos cotisations restent en ligne avec l’inflation. De plus, évaluez et découvrez si la recharge peut être effectuée dans le SIP existant plutôt que d’en lancer un nouveau.

5. Ayez un SIP distinct pour chaque objectif : Vous pouvez avoir plusieurs objectifs à accomplir, comme épargner pour les vacances, payer les études de votre enfant, épargner pour la retraite, etc. Avoir des SIP distincts pour chaque objectif peut vous aider à évaluer intelligemment votre investissement. Trouvez la répartition d’actifs appropriée à un objectif particulier et envisagez d’investir dans la bonne catégorie de fonds communs de placement en fonction de votre échéancier.

6. Arrêtez le SIP lorsque vous atteignez votre objectif spécifique : Une fois que vous avez atteint votre objectif financier souhaité, vous pouvez arrêter ou racheter votre SIP et utiliser l’argent pour atteindre l’objectif. Étant donné que divers facteurs et circonstances peuvent changer au cours de votre mandat SIP, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers bien à l’avance. Dans ce cas, vous pouvez canaliser ce surplus vers d’autres objectifs.

7. Examinez la performance du portefeuille une fois tous les 3 ou 4 ans : Un examen et un rééquilibrage périodiques de votre portefeuille de fonds communs de placement SIP sont essentiels. Le faire une fois tous les trois ou quatre ans aiderait à éliminer les non-performants et à augmenter les rendements de votre portefeuille.

En gardant à l’esprit les points ci-dessus, commencez à investir systématiquement par le biais de plans d’investissement systématiques et rapprochez-vous de la réalisation de vos rêves.

(Par Renjith RG, directeur associé chez Geojit Financial Services)

