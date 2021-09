7 films de Cendrillon classés selon le charme de leurs histoires d’amour

6. Cendrillon (1950)

C’est l’emblématique Cendrillon de tous, et probablement la première introduction que beaucoup d’entre nous ont eue avec le personnage en grandissant. Cependant, de nombreuses autres histoires de Cendrillon ont dépassé la version animée de Disney. Tout d’abord, Cendrillon d’Ilene Woods est absolument adorable. Sa voix a contribué à certaines chansons d’amour Disney déchirantes, notamment “A Dream Is A Wish Your Heart Makes” et “So This Is Love”. C’est beau de voir l’animation 2D s’envoler de l’écran comme un livre d’histoires, mais wow, sa romance avec le prince est-elle oubliable.