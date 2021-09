7 films qui sortent en septembre 2021

Bienvenue dans la saison animée des films d’automne. Alors que la plupart des films les plus grands et les plus prestigieux de 2021 devraient sortir plus tard dans l’année, septembre marque toujours le début de la très longue montée en puissance des Oscars de l’année prochaine.

Pour lancer le calendrier des films d’automne, il y a un film basé sur une comédie musicale à succès de Broadway et un thriller petit mais captivant sur les banquiers. Il y a un nouveau super-héros MCU et un visage familier de l’histoire. Danseurs, joueurs, rock stars, ils sont tous là en septembre.

Que vous alliez au cinéma ou emmitouflé sur le canapé, voici sept des films les plus intéressants à rechercher ce mois-ci.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Date de sortie: 3 septembre

Le dernier opus de l’univers Marvel est centré sur Shang-Chi (Simu Liu), qui travaille comme valet de parking à San Francisco aux côtés de sa meilleure amie Katy (Awkwafina). Il a été traqué par la sombre organisation des Dix Anneaux et est entraîné dans une aventure sauvage qui l’oblige à affronter son passé, y compris son ex-père (Tony Leung). Shang-Chi est le deuxième des quatre films MCU dont la sortie est prévue en 2021 (y compris Black Widow de cet été et les prochains Eternals et Spider-Man: No Way Home). Avec beaucoup d’action d’arts martiaux et un sens de l’humour effronté, c’est un début amusant pour la saison des films d’automne.

Comment le regarder : Shang-Chi et la légende des dix anneaux ouvriront en salles pendant 45 jours, puis commenceront à être diffusés sur Disney + en octobre.

Le compteur de cartes

Date de sortie: 10 septembre

Le compteur de cartes ressemble, à bien des égards, à la pièce d’accompagnement de First Reformed, le film de 2018 de l’écrivain et réalisateur Paul Schrader sur un homme brisé à la recherche du salut. Oscar Isaac incarne William, un vétéran hanté par son passé qui parcourt désormais le pays en jouant au blackjack et au poker, parfois en tournoi. Il rencontre La Linda (Tiffany Haddish), qui propose un arrangement commercial qui pourrait être à leur avantage. Il rencontre également Cirk (Tye Sheridan), qui entretient une sombre vendetta contre un homme nommé le major John Gordo (Willem Dafoe) – et qui conduit William à affronter enfin ses démons. The Card Counter est un film élégant, mais aussi inquiétant qui lie le programme de torture des États-Unis à la torsion des âmes individuelles. Cela soulève une question perpétuelle : un pécheur peut-il être pardonné ?

Comment le regarder : Le compteur de cartes ouvrira dans les cinémas.

Azor

Date de sortie: 10 septembre

Azor est un thriller tendu et tendu qui se déroule en 1980, lorsqu’un banquier privé suisse nommé Yvan (Fabrizio Rongione) et sa femme Ines (Stéphanie Cléau) arrivent à Buenos Aires en provenance de Genève pour une série de réunions. Ils sont là dans un seul but : calmer les nerfs de quelques clients fortunés suite à la disparition d’un des collègues d’Yvan. Le réalisateur Andreas Fontana raconte une histoire pleine d’intrigues et se déroulant dans le contexte des années qui ont suivi le coup d’État militaire de droite de 1976, qui a renversé le gouvernement démocratique et inauguré une période remplie de peur et de mort. Le film qui en résulte montre clairement à quel point la frontière est mince entre le confort et la tyrannie.

Comment le regarder : Azor ouvrira dans des cinémas limités à New York, avec un déploiement national à suivre.

L’auberge de nulle part

Date de sortie: 17 septembre

The Nowhere Inn est une histoire semi-fictionnelle sur les dangers et l’équilibre constant des pouvoirs inhérents à la réalisation d’un documentaire. C’est une tonne de plaisir hallucinant. Carrie Brownstein (de Sleater-Kinney et Portlandia) et Annie Clark (alias St. Vincent) ont écrit le scénario, et chaque femme joue une version d’elle-même – ou, dans le cas de Clark, plusieurs versions d’elle-même. Dans le film, l’alter ego sur scène de Clark est une artiste de performance acérée et sans prisonnier, tandis qu’en dehors de la scène, elle est douce et assez ennuyeuse. Elle demande à Brownstein de faire un documentaire sur elle, et pendant un certain temps, Brownstein persuade Clark d’être « plus » St. Vincent pour rendre le film plus intéressant. Cependant, lorsque St. Vincent reprend enfin Clark, les choses commencent à se détraquer. Dans The Nowhere Inn, il est impossible de dire où se termine la réalité et où commence la performance – ou si toute la vie, à la fin, est vraiment performance.

Comment le regarder : Le Nowhere Inn ouvrira ses portes en salles.

Les yeux de Tammy Faye

Date de sortie: 17 septembre

Jessica Chastain joue le rôle de Tammy Faye Bakker, qui, avec son mari Jim Bakker (Andrew Garfield), s’est retrouvée mêlée à l’un des scandales les plus connus des télévangélistes des années 1980. L’histoire a été racontée du point de vue de Tammy Faye dans le documentaire du même nom en 2000 ; cette version basée sur une histoire vraie s’inspire du précédent à bien des égards, mais creuse également dans l’histoire que le documentaire a négligée. En particulier, il explore une partie de la main que les Bakkers ont eu – intentionnellement ou non – dans la promotion du mariage du christianisme évangélique avec le Parti républicain, avec Jerry Falwell (un Vincent D’Onofrio parfaitement moulé) menant la charge.

Comment le regarder : Les Yeux de Tammy Faye ouvriront en salles.

Oiseaux du paradis

Date de sortie: 24 septembre

Date de sortie: 24 septembre

Basé sur le roman Bright Burning Stars d’AK Small en 2019, Birds of Paradise raconte l’histoire de Kate (Diana Silvers), une aspirante danseuse de ballet qui arrive à Paris pour étudier grâce à une bourse dans une académie de danse d’élite. Le stress de Kate dans l’atmosphère hautement compétitive de l’école est exacerbé par ses rencontres avec sa collègue danseuse Marine (Kristine Froseth), et la relation du couple devient tendue à mesure qu’ils vivent des réveils personnels, émotionnels et sexuels tout en s’efforçant de gagner le prix ultime : une place au Opéra national de Paris. Jacqueline Bisset joue également dans le film, qui est réalisé par Sarah Adina Smith – et qui s’apprête à être un délicieux thriller pour les amateurs de danse.

Comment le regarder : Birds of Paradise sera diffusé sur Amazon Prime.

Cher Evan Hansen

Date de sortie: 24 septembre

Ben Platt se dirige vers le grand écran pour reprendre le rôle de Broadway qu’il a créé en tant qu’Evan Hansen, un lycéen atteint de trouble d’anxiété sociale. À travers une série d’accidents tragiques, la famille d’un camarade de classe qui s’est suicidé en vient à croire qu’Evan était un ami proche de leur fils. La comédie musicale de 2015 a été un énorme succès remporté par Tony – malgré une narration moralement douteuse – avec des chansons des virtuoses du théâtre musical Benj Pasek et Justin Paul (La La Land). La version cinématographique, réalisée par Stephen Chbosky (Les avantages d’être une giroflée), met également en vedette Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Colton Ryan, Danny Pino, Julianne Moore et Amy Adams.

Comment le regarder : Cher Evan Hansen ouvrira dans les salles.