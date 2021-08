7 films sportifs que les gens pensent à tort comme des comédies romantiques

Nous sommes tous passés par là : c’est une soirée cinéma avec vos amis ou votre partenaire et vous êtes d’humeur pour un film sportif classique. Le problème est que certains des exploits sportifs les plus exceptionnels jamais capturés sur film ont été négligemment classés dans un autre genre : The Rom-Com.

Écoutez, il n’y a rien de mal avec les comédies romantiques. J’adore les Holy Chrises – Evans, Hemsworth et Pine – et je vis pour ces films remplis de célébrités où ils jonglent avec 12 scénarios différents uniquement pour les lier tous ensemble à la fin. Mais il est temps que certains des meilleurs films sportifs de notre génération obtiennent enfin le crédit qu’ils méritent.

Écartez-vous, Champ des Rêves. C’est un vrai film de baseball.

Existe-t-il un meilleur film de football ? Qui a à dire ?

Vous venez de penser que ce film parlait de deux amis de longue date naviguant dans la trentaine avant de réaliser qu’ils étaient totalement amoureux l’un de l’autre. NON, TOUT SUR LES GÉANTS, BÉBÉ.

L’une des scènes de hockey les plus violentes de l’histoire du cinéma.

Attrapez vos frères et plongez dans cette histoire passionnante sur un chirurgien du sport et son meilleur ami, LeBron James.

Existe-t-il quelque chose de plus sportif que « The Lift » ? NON, PARCE QUE C’EST LE PLUS SPORTIF. MERCI POUR VOTRE TEMPS.