7 FNB défensifs pour vous protéger de la vente technologique

Pour ceux qui cherchent à se protéger de la vente de technologies – le FNB de technologie de l’information Vanguard (NYSEARCA:VGT) est en baisse de 3% au cours du dernier mois – vous pouvez faire un simple changement pour y parvenir. Coupez vos ressources technologiques. Et si vous ne voulez pas faire cela, certains ETF peuvent réduire le risque global de votre portefeuille.

Mais d’abord, avant de nommer sept ETF qui vous aideront à atteindre votre objectif, il est important de se rappeler que les actions technologiques devaient subir une correction. Le rendement total annuel du VGT pour les cinq dernières années civiles (2016-2020) était de 13,8% en 2016, 37,1%, 2,5%, 48,7% et 45,9% en 2020.

Un investissement de 10 000 $ dans VGT il y a cinq ans vaut aujourd’hui 36 703 $. C’est un succès.

Donc, ce n’est pas fou de penser que le retour à la moyenne pourrait s’installer. Ou, il se pourrait que les valeurs technologiques prennent une pause avant de passer à l’étape suivante. La partie la plus difficile de l’investissement est que vous ne savez jamais vraiment ce que c’est avant qu’il ne soit trop tard.

Néanmoins, en tant que personne qui aime parler du fait que les investisseurs ont toujours des options, cette situation particulière n’est pas différente. Vous avez des choix disponibles. Il existe des moyens de réduire le risque, etc.

Voici sept ETF pour vous aider à cet égard.

Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA:XLU)

FNB d’obligations actives Pimco (NYSEARCA:LIER)

Soins de santé à poids égal Invesco S&P 500 (NYSEARCA:RYH)

FNB Vanguard d’appréciation des dividendes (NYSEARCA:VIG)

FNB iShares Core S&P Total US Stock Market (NYSEARCA:ITOT)

FNB Global X US Infrastructure (CBOE BZX:PAVER)

ProShares Short QQQ (NYSEARCA :PSQ)

ETF à acheter: Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)

Dépenses: 0,12%, ou 12 $ par tranche de 10000 $ investis annuellement

Investir dans les services publics n’est peut-être pas sexy, mais la nature réglementée de leurs actifs en fait un aliment de base pour les investisseurs à revenu partout dans le monde. J’ai choisi XLU pour trois raisons.

Premièrement, il s’agit du plus grand FNB de services publics coté aux États-Unis avec 11,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Il suit la performance de l’indice Utilities Select Sector, qui représente les actions des services publics du S&P 500. Du fait de sa connexion au S&P 500, il ne possède que 28 participations. Par conséquent, vous obtenez un groupe de titres de services publics de qualité.

Je n’ai jamais été très intéressé par le secteur des services publics. Cependant, la plus grande participation de XLU avec une pondération de 15,8% est NextEra Energy (NYSE:NÉE), une entreprise que j’adore pour son engagement en faveur des énergies renouvelables. C’est pourquoi j’ai récemment recommandé NEE et six autres actions à envisager pour un avenir plus vert. Il a un énorme arriéré de projets d’énergie renouvelable à mettre en ligne en 2021 et 2022 pour le rendre encore plus vert.

Ma dernière raison d’aimer XLU est une combinaison de faibles frais et d’excellentes performances à long terme. Il ne facture que 0,12% par an et a un rendement annuel de 7,52% depuis sa création en décembre 1998 jusqu’à la fin avril.

À moins que l’Amérique ne sache comment se passer d’électricité, XLU a beaucoup de sens pour l’investisseur conservateur.

FNB Pimco Active Bond (OBLIGATION)

Dépenses: 0,55%

Si vous comparez les entrées 2021 entre les obligations et les actions, il n’y a pas de comparaison. Jusqu’au 20 avril, 59 milliards de dollars ont été investis dans les obligations tandis que 240 milliards de dollars sont allés aux actions, a rapporté CNBC. Les conseillers financiers hésitent particulièrement à mettre l’argent de leurs clients en obligations.

«’Lorsque nous parlons aux conseillers, ce que nous entendons massivement, c’est qu’ils ne veulent pas vraiment du tout posséder d’obligations pour le moment s’ils peuvent l’aider’ ‘, a déclaré Dave Nadig, directeur des investissements et directeur de la recherche chez ETF Trends et ETF Database. . »

Cependant, le contraire en moi dit qu’il est payant pour les investisseurs d’aller dans l’autre sens lorsque la foule va dans un sens. Cela dit, je ne vous suggère pas de faire le plein de Pimco Active Bond, mais une petite pondération réduira votre exposition au risque.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un fonds géré activement qui se concentre sur des obligations à moyen terme de meilleure qualité. Il détient actuellement 1 132 obligations différentes avec une échéance effective de 8,44 ans et un rendement estimé à l’échéance de 2,32%.

Cela signifie que l’obligation moyenne du portefeuille arrivera à échéance dans 8,5 ans et produira un rendement d’environ 2,3% par an pendant cette période, en supposant que son prix demeure le même pendant cette période.

Vous ne deviendrez pas riche en possédant BOND, mais vous devriez dormir un peu mieux la nuit.

ETF à acheter: Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care (RYH)

Dépenses: 0,4%

Si je ne pouvais écrire que sur un type d’ETF, ce serait sur ceux qui pondèrent à égalité leurs portefeuilles. Tout le monde n’est pas convaincu qu’ils sont tout cela et un sac de chips. Le principal argument contre eux est que les avoirs ont tendance à pencher vers les actions plus petites et à s’éloigner des méga-capitalisations qui dominent les portefeuilles pondérés en fonction de la capitalisation.

RYH suit la performance de l’indice S&P 500 Equal Weight Health Care, un ensemble de 63 actions de soins de santé qui sont un sous-secteur du S&P 500. Elles sont rééquilibrées tous les trimestres à une pondération d’environ 1,56%.

Parce que RYH a une pondération égale, Johnson et Johns0n (NYSE:JNJ), la plus grande participation de la Fonds SPDR du secteur sélect des soins de santé (NYSEARCA:XLV) à 9,66%, n’a qu’une pondération de 1,56%. Donc, si vous aimez les actions JNJ, RYH n’est peut-être pas pour vous.

Comment les deux fonds ont-ils performé? RYH a un rendement total annualisé au cours des cinq dernières années de 14,28%, 46 points de base de plus que XLV.

Vaut-il les 28 points de base supplémentaires en frais? Je pense que c’est.

Cependant, que vous achetiez du RYH ou du XLV, la raison pour laquelle vous en êtes propriétaire est que nous tombons tous malades.

FNB Vanguard d’appréciation des dividendes (VIG)

Dépenses: 0,06%

La seule chose que j’ai apprise à propos de l’investissement dans les dividendes, c’est qu’il s’agit davantage de la croissance des dividendes que de la taille du dividende ou du rendement. Certaines des meilleures actions à dividendes rapportent à peine 1%, mais produisent des rendements spectaculaires grâce à l’appréciation du capital.

VIG suit la performance de l’indice NASDAQ US Dividend Achievers Select. L’indice est un ensemble d’actions qui ont augmenté leurs paiements de dividendes annuels pendant 10 années consécutives ou plus. Ils ne sont pas tout à fait dans la même ligue que les aristocrates de dividendes – 25 années consécutives augmentant les paiements de dividendes annuels – mais ils sont clairement déterminés à rendre le capital aux actionnaires.

Et avouons-le, à 0,06% – des frais annuels de 6 $ pour 10000 $ investis – vous obtenez un excellent portefeuille de 247 actions versant des dividendes dont les 10 principaux titres représentent 31,2% des 58,8 milliards de dollars d’actifs totaux.

En ce qui concerne la composition sectorielle, 12,9% du portefeuille est investi dans des actions technologiques, donc si vous êtes déterminé à éviter complètement la technologie, c’est quelque chose à garder à l’esprit avant d’acheter. Les trois principaux secteurs en poids sont l’industrie (22,1 %), la consommation discrétionnaire (16,6 %) et la santé (15,2 %).

ETF à acheter: iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)

Dépenses: 0,03%

Je pensais utiliser Vanguard pour des ETF couvrant l’ensemble du marché boursier américain, mais j’ai opté pour l’offre iShares, en insérant plutôt Vanguard dans l’ETF de dividende.

ITOT est l’un des 25 ETF principaux d’iShares. Ce sont les éléments fondamentaux sur lesquels un portefeuille d’investissement réussi est construit. L’ETF suit la performance de l’indice S&P Total Market, qui est composé des actions du S&P 500 et du Indice d’achèvement S&P. Il couvre essentiellement tous les stocks cotés aux États-Unis disponibles.

Un FNB pondéré en fonction de la capitalisation tel que l’ITOT sera très lourd. Les 10 principaux titres représentent 21,9% du portefeuille, laissant les 78,1% restants investis dans 3 602 sociétés. Donc, si vous ne voulez pas posséder les FAANG et Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) dans le cadre de votre plan pour éviter la vente de technologies, vous pourriez aboyer dans le mauvais arbre.

En outre, les valeurs technologiques représentent 25,4% du portefeuille d’ITOT. C’est presque le double de la pondération des soins de santé, le deuxième secteur en importance avec 13,3%.

Une possibilité consiste à vendre toutes les actions technologiques individuelles que vous possédez et à les remplacer par le portefeuille diversifié d’ITOT. Cependant, vous devrez prendre en considération les gains en capital impliqués dans tout déménagement. Si tout cela se produit dans un compte fiscalement avantageux, ce point est sans objet.

FNB Global X US Infrastructure (PAVE)

Dépenses: 0,47%

Si je devais nommer le meilleur fournisseur d’ETF thématiques, mon vote serait Global X. La société fait un excellent travail en développant des thèmes d’ETF que les gens veulent réellement posséder.

PAVE en est un bon exemple. L’ETF, lancé par Global X en mars 2017, a porté son actif total à 3,6 milliards de dollars en seulement quatre ans. Ce n’est peut-être pas Cathie Wood-fast, mais c’est un très bon clip.

Le FNB suit la performance de l’Indxx US Infrastructure Development Index. L’indice a un objectif simple: investir dans des entreprises qui devraient bénéficier de l’engagement du président Joe Biden à reconstruire les infrastructures américaines. L’indice est composé de 100 des principales sociétés de développement d’infrastructures par capitalisation boursière.

Nous examinons les entreprises opérant dans la construction, l’ingénierie, les matières premières et toutes les autres entreprises qui feront partie de l’effort.

Bien que 2021 ait vu une grande attention accordée aux investissements dans les infrastructures, la réalité est qu’il s’agit d’un domaine qui nécessite une attention constante. Les besoins en infrastructures, en particulier dans les pays du premier monde, seront toujours au centre des préoccupations des gouvernements. Bien sûr, les montants en dollars et l’activité peuvent fluctuer, mais en moyenne sur une période prolongée, il y a beaucoup de travail à faire.

Les 10 principaux titres représentent 30,2% du portefeuille. Je pourrais facilement me voir recommander au moins la moitié des actions. Naturellement, les produits industriels représentent 64,5% du portefeuille, les matériaux venant loin derrière avec 22,4% et la technologie encore plus loin à la troisième place avec 5,3%.

Je pense qu’il est juste de dire que PAVE est le meilleur choix parmi mes sept recommandations si vous essayez de vous protéger de la vente de la technologie.

ETF à acheter: ProShares Short QQQ (PSQ)

Dépenses: 0,95%

PSQ est destiné à fournir l’inverse de la performance quotidienne de l’indice Nasdaq 100. Donc, si l’indice est en baisse de 5%, il augmente de 5%, et ainsi de suite.

Je n’ai jamais été fan des fonds inversés pour la même raison que je ne suis pas particulièrement désireux de vendre des actions. Ma personnalité ne me permet pas de susciter la disparition de quelqu’un d’autre. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas d’accord avec ces investissements tactiques dans certaines situations.

Si vous avez une cargaison d’actions technologiques et que vous ne voulez pas vendre parce que vous pensez qu’elles ont un excellent potentiel à long terme, mais que vous vous inquiétez de leur direction à court terme, la logique suggère d’acheter un ETF qui produit le contraire d’un indice qui a des pondérations de technologie et de services de communication de 47,79% et 20%, respectivement, a un sens exceptionnel.

Bien sûr, on pourrait affirmer que vous devriez vous approvisionner en ETF avec peu ou pas d’exposition technologique pour équilibrer vos avoirs technologiques. N’oubliez pas que la diversification ne consiste pas seulement à avoir plus de 10 actions; il s’agit également de gagner en visibilité auprès d’autres industries et secteurs qui ne sont pas corrélés à vos investissements existants.

PSQ n’est pas quelque chose que j’achèterais, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas.

A la date de publication, Will Ashworth ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il habite à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.