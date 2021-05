7 fonds indiciels pour les investisseurs novices: SPY, GLD, FXI

Je sais ce que tu penses. Dans un monde où les actions meme dominent à la fois le marché et les gros titres, le concept de fonds indiciels, ou de portefeuilles avec des avoirs qui imitent la caractéristique d’un indice de référence sous-jacent – comme un indice boursier ou un sous-segment – semble manquer de pertinence totale. Pourtant, vous serez peut-être surpris d’apprendre à quel point cette catégorie d’investissement est réellement viable.

Premièrement, les fonds indiciels – qui se composent de fonds communs de placement ou du très populaire fonds négocié en bourse (ETF) – sont des placements passifs. Cela contraste fortement avec la gestion active de portefeuille, où les gestionnaires de fonds tentent d’élaborer les meilleures stratégies d’entrée et de sortie. Au lieu de cela, avec l’indexation, le gestionnaire de fonds inclut des actions et d’autres actifs négociables qui reflètent un indice de référence donné.

Logiquement, les fonds indiciels qui imitent les principaux indices, tels que S&P 500 index, sont très fiables sur le long terme. De plus, pour ceux qui souhaitent des profils de risque-récompense améliorés, vous pouvez trouver plusieurs produits dérivés qui renforcent le potentiel de rendement. Bien entendu, cela comporte des risques. Mais voici la chose: ajouter un effet de levier à un indice majeur est beaucoup plus fiable que de tenter de choisir le prochain gros penny stock.

De plus, alors que tout le monde semble être enthousiasmé par les métiers spéculatifs, ces opportunités sont incroyablement cycliques. Par exemple, prenez les crypto-monnaies – elles font fureur. Mais quand vous regardez leurs graphiques à plus long terme, vous pouvez clairement voir les cycles extrêmes d’expansion-récession. De toute évidence, les fonds indiciels sont également porteurs de volatilité. Mais les cycles sont beaucoup plus prévisibles.

De plus, avec tant de choses qui se passent dans le monde, que vous parliez de la nouvelle pandémie de coronavirus ou de fissures croissantes dans la société, tous les investisseurs devraient envisager des véhicules financiers relativement sûrs. Cela ne veut pas dire que vous devriez abandonner complètement les actifs risqués. Au contraire, vous pouvez mieux atténuer les menaces de l’inconnu grâce à ces fonds indiciels fiables. Elles sont:

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:ESPIONNER)

Fonds indiciel Fidelity ZERO grande capitalisation (NASDAQ:FNILX)

FNB iShares Chine grande capitalisation (NYSEARCA:FXI)

FNB d’actions de marchés émergents Schwab (NYSEARCA:SCHE)

FNB de dividendes SPDR S&P (NYSEARCA:SDY)

FNB Vanguard Real Estate Index Fund (NYSEARCA:VNQ)

SPDR Gold Trust (NYSEARCA:GLD)

Avant de plonger, je dois souligner qu’aucune classe d’investissement n’est totalement sûre. Même déposer votre argent à la banque entraîne des coûts d’opportunité substantiels. Les fonds indiciels ci-dessous vous donnent simplement des options à considérer alors que nous naviguons dans un avenir trouble.

Fonds indiciels: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Source: InvestorPlace sauf indication contraire

Sans doute le plus banal parmi les fonds indiciels, le SPDR S&P 500 ETF Trust est un fonds ennuyeux, sans aucun doute. Et cette réputation ne s’est pas améliorée grâce au phénomène de stock de meme. Mais investir n’est pas un art martial de combat où vous espérez mettre fin au combat rapidement avec un coup de pied surprise de la jambe avant au visage.

Au lieu de cela, les fonds indiciels, en particulier ceux qui imitent les principaux indices tels que le S&P 500, offrent des rendements fiables à long terme. Vous avez déjà entendu parler de la phrase ne jamais parier contre l’Amérique? Eh bien, si vous souhaitez parier sur les États-Unis, l’un des moyens les plus simples de le faire est d’acquérir des parts de l’ETF SPY.

Sur l’année écoulée, le SPY est en hausse de près de 47%. Au cours des cinq dernières années, l’ETF a gagné près de 102%. Non, ce ne sont pas des mesures sexy de loin. Mais tu sais quoi d’autre est sexy? Ne pas voir tout un tas d’encre rouge graffité sur votre portfolio.

Bien sûr, personne ne peut garantir que le SPY continuera son ascension régulière vers de nobles records. Certes, le marché lui-même semble tendu. Néanmoins, si nous obtenons une correction, vous voudrez vous charger de cet ETF éprouvé.

Fonds indiciel Fidelity ZERO Large Cap (FNILX)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Bien que les fonds communs de placement n’améliorent pas nécessairement les gens, ils peuvent être passionnants en eux-mêmes. Par exemple, tous les fonds indiciels proposent le même concept d’atténuation des risques. En répartissant vos paris sur plusieurs actions au lieu d’une seule, vous pouvez mieux protéger votre portefeuille en cas de volatilité inattendue. Mais il y a aussi une chose que tout investisseur – débutant ou non – devrait noter: les ratios de dépenses.

Les ratios de frais représentent diverses dépenses engagées par les fonds communs de placement ou les FNB, comme la gestion de portefeuille, l’administration, le marketing et de nombreuses autres dépenses. Presque toujours, le ratio des frais est un pourcentage de l’actif net moyen d’un fonds particulier. Par conséquent, vous devez surveiller attentivement cette métrique, car elle peut lentement ronger vos bénéfices.

Cependant, le Fonds indiciel Fidelity ZERO Large Cap présente deux éléments intéressants. Premièrement, il suit essentiellement (bien qu’officiellement) le S&P 500 afin que vous obteniez votre fiabilité. Deuxièmement, le ratio des dépenses est de 0%. C’est un cas où le tout en majuscules n’est pas une hyperbole.

Fonds indiciels: iShares China Large-Cap ETF (FXI)

Source: Shutterstock

Avant la pandémie, de nombreux investisseurs se tournaient vers la Chine pour accroître son potentiel de croissance. Bien que les fonds indiciels orientés vers les indices américains de premier ordre soient fiables, ils ne sont pas très intéressants. Une des principales raisons est que les États-Unis sont une économie mature. Nous ne fabriquons pas de choses ici parce que nous sous-traitons notre fabrication. Au lieu de cela, nous nous spécialisons dans l’innovation.

Cependant, l’innovation peut être un concept abstrait jusqu’à ce qu’elle atteigne sa viabilité commerciale. Dans l’intervalle, la plupart des rouages ​​de l’économie mondiale se produisent en Chine; d’où l’énorme popularité du FNB iShares China Large-Cap. En se concentrant sur les blue chips chinois, le FXI ajoute théoriquement plus de punch à vos avoirs.

Certes, cependant, la pandémie apporte beaucoup d’ambiguïté pour dire le moins sur l’ETF. En octobre de l’année dernière, le Pew Research Center a rapporté que le sentiment anti-chinois avait atteint des sommets historiques dans plusieurs pays. En outre, Pew a rapporté en mars de cette année que la plupart des Américains soutiennent une position ferme sur la Chine sur les droits de l’homme et l’économie.

Néanmoins, si vous voulez être à contre-courant, le FXI après une correction peut offrir un avantage substantiel à long terme. Fondamentalement, les pays développés ont externalisé leur base de fabrication en Chine parce que, avouons-le: personne ne peut construire à un prix aussi bas que les fabricants chinois. Alors gardez FXI sur votre radar des fonds indiciels pour profiter des remises.

FNB d’actions des marchés émergents Schwab (SCHE)

Source: Isabelle OHara / Shutterstock.com

Grâce à la mondialisation et à l’avènement des technologies de connectivité, les investisseurs de détail réguliers ont plus d’options que jamais. De plus, comme l’économie américaine est mature, vous êtes plus susceptible d’enregistrer des rendements plus élevés sur les marchés émergents. Mais comme pour toute autre chose, un profil de rendement plus élevé comporte un plus grand risque. Et c’est pourquoi les fonds indiciels imitant les indices des marchés émergents sont si convaincants.

Certes, si vous voulez le plus grand potentiel de retour, vous devez choisir un nom individuel. Tout en ayant un panier de titres vous protège contre le risque de baisse, il limite également la trajectoire à la hausse. En termes simples, les noms sous-performants du fonds peuvent faire chuter les plus performants. Ce n’est pas idéal, surtout sur ce marché sauvage.

Néanmoins, les marchés émergents sont intrinsèquement moins stables que leurs homologues développés. Par conséquent, si vous souhaitez une exposition à cet espace, vous devriez envisager le Schwab Emerging Markets Equity ETF.

Principalement, le fonds SCHE est fortement orienté vers l’Asie. Cependant, il est également exposé à l’Afrique, qui est un marché frontalier risqué mais intrigant. De plus, il a des liens importants avec l’Amérique latine et le Moyen-Orient. De plus, avec un ratio de dépenses relativement faible de 0,11%, SCHE est compatible avec les portefeuilles pour les débutants.

Fonds indiciels: SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Source: Shutterstock

L’une des idées fausses sur les fonds indiciels est qu’ils sont exclusivement liés aux principaux indices, matières premières ou marchés régionaux. Bien que de nombreux fonds, sinon la plupart, soient mis en place de cette façon, vous pouvez trouver de la créativité dans cet espace. Prenons par exemple le SPDR S&P Dividend ETF. Il est similaire au SPY car il comporte des puces bleues. Mais le problème est que le SDY se concentre sur le revenu passif.

Dans le monde des actions meme, des crypto-monnaies et des grands jeux de croissance, le concept de dividendes ne plaît probablement pas aux débutants. Probablement, si vous débutez, vos amis vous ont parlé de tout l’argent qu’ils ont gagné Robin des Bois. Oui, mais rappelez-vous – à moins que vous ne vendiez au comptant, ces gains sont des gains «papier».

Pour obtenir une description comique (via NSFW) de ce concept, consultez l’interaction entre Jordan Belfort et Mark Hanna dans le film, Le loup de Wall Street.

Quoi qu’il en soit, un portefeuille solide et bien équilibré comportera toujours des actions à dividendes. Non seulement vous recevez un paiement pour la détention d’actions, mais cette classe d’investissement a tendance à mieux résister aux corrections que les autres. Et SDY propose de généreux blue chips que vous ne voulez pas manquer.

FNB Vanguard Real Estate Index Fund (VNQ)

Source: Shutterstock

Je ne suis pas novateur en déclarant que le marché du logement est absolument dingue. Franchement, c’est aussi très déroutant. Tant d’Américains ont perdu leur emploi ou leur gagne-pain à cause de la pandémie. Même si nous nous redressons progressivement, le niveau de l’emploi montre que nous sommes encore plusieurs millions en retard par rapport à ce que nous étions avant la crise.

Avec toutes les dévastations qui ont eu lieu, la question numéro un est la suivante: d’où vient cet argent pour faire grimper les prix des maisons?

Dernièrement, ce ne sont pas seulement les gens qui ont fait des sacs de sable sur l’état de leur situation financière. Au contraire, les entreprises et les fonds d’investissement ont été en concurrence avec les acheteurs de maison réguliers, faisant grimper les prix à des niveaux peut-être insoutenables. Donc, si vous souhaitez investir dans des propriétés, vous devrez peut-être recourir au Vanguard Real Estate Index Fund ETF pour le moment.

Il est vrai que l’achat de fonds indiciels n’a rien à voir avec la fierté d’accéder à la propriété. Mais à moins que vous n’ayez un demi-million de dollars qui traînent, vous allez avoir du mal à rivaliser. Au moins avec VNQ, vous pouvez générer des rendements – principalement de l’immobilier d’entreprise générant des revenus – en attendant la fin de ce marché fou.

Fonds indiciels: SPDR Gold Trust (GLD)

Source: allstars / Shutterstock.com

On pourrait penser que les métaux précieux monétaires feraient bien pendant cette longue période de crise. Lorsque vous avez une peur mêlée d’incertitude, vous avez de solides arguments en faveur d’actifs refuges ayant une valeur intrinsèque. Même si les gens spéculent comme des fous en ce moment, toutes les formes de spéculation extrême se sont mal terminées. Ainsi, les produits rares peuvent toujours être pertinents.

Par conséquent, vous pouvez envisager SPDR Gold Trust, qui pourrait bien fonctionner à l’avenir en raison de la thèse selon laquelle les métaux précieux représentent la stabilité pendant les périodes très anxieuses. Néanmoins, le GLD est l’un des plus risqués parmi les principaux fonds indiciels en raison des conditions économiques sous-jacentes.

Bien que la plupart des analystes soient sans doute préoccupés par l’inflation, c’est la déflation qui peut poser le risque ultime. Par exemple, la vitesse de la monnaie ou le taux auquel chaque unité de monnaie circule dans l’économie est en baisse presque sans précédent. De plus, la vitesse de la monnaie au premier trimestre 2021 a diminué de 1% par rapport au quatrième trimestre 2020. C’est déflationniste.

En outre, vous avez la menace que les entreprises peuvent désormais faire plus avec moins d’employés. Une productivité plus élevée et moins de frais généraux? Cela aussi est déflationniste.

Néanmoins, la peur de l’inconnu alimente également les métaux précieux, pas seulement les inquiétudes inflationnistes. Par conséquent, GLD peut avoir une place dans votre portefeuille. Faites juste attention.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.