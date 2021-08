7 FPI à acheter si vous avez confiance en la reprise économique

in

Alors que les grands indices financiers continuent de battre de nouveaux records, il y a peu de raisons de douter de ce marché haussier. Mais la hausse des actions face à de puissants vents contraires soulève de sérieuses questions. Au milieu de l’incertitude, il est peut-être temps pour les investisseurs d’envisager des fiducies de placement immobilier, ou FPI, pour leurs jeux de reprise.

Les FPI cotées en bourse échangent la main sur les principales bourses, tout comme les actions de premier ordre. En conséquence, ils offrent flexibilité et commodité à leurs acheteurs potentiels. Mais ce qui les distingue des autres investissements, c’est que selon la loi, les FPI doivent distribuer au moins 90 % de leur revenu imposable aux actionnaires. Par conséquent, ce sous-segment offre généralement des dividendes à rendement plus élevé.

De plus, les FPI couvrent une vaste gamme de secteurs d’investissement. Si vous souhaitez participer au marché haussier mais également éviter la volatilité potentielle, ces investissements peuvent bien fonctionner. Essentiellement, vous obtenez le meilleur des deux mondes : le potentiel de gains en capital si l’économie poursuit sa tendance à la reprise et des flux de revenus passifs pendant que vous attendez.

Ce dernier point est particulièrement important car les secteurs à prix élevés ont tendance à être surchargés. Si la robustesse des principaux indices s’estompe, vous pouvez toujours compter sur les dividendes des REIT de confiance populaires. Et si les circonstances tournent mal sur les marchés, les titres versant des dividendes ont tendance à être moins volatils.

Si vous croyez au récit de la reprise économique, ces FPI peuvent offrir une exposition équilibrée à votre portefeuille :

Revenu immobilier (NYSE :O)

Immobilière Kimco (NYSE :KIM)

Communautés AvalonBay (NYSE :AVB)

Fiducie immobilière de Camden (NYSE :CPT)

Communautés universitaires américaines (NYSE :CAC)

Fiducie immobilière numérique (NYSE :DLR)

Propriétés industrielles innovantes (NYSE :IIPR)

Pour une divulgation complète avant d’aller de l’avant, j’ai quelques doutes sur la capacité du marché à continuer à monter. Étant donné que la Réserve fédérale a alimenté cet optimisme par une suppression artificielle des taux, il ne faudra peut-être pas grand-chose pour ruiner l’appétit de tout le monde. Néanmoins, si vous avez confiance en notre mobilité ascendante, ces FPI peuvent générer des bénéfices et vous permettre de dormir la nuit.

FPI : revenu immobilier (O)

L’une des FPI les plus populaires à acheter, Realty Income a une longue feuille de route s’étendant sur cinq décennies. Selon son site Web, Realty Income « ​​a acquis et géré des propriétés commerciales autonomes qui génèrent des revenus de location dans le cadre de contrats de location nets à long terme ».

À l’heure actuelle, la société compte plus de 6 700 propriétés en vertu de tels accords à travers l’ensemble des États-Unis, de Porto Rico et du Royaume-Uni. De plus, Realty Income compte environ 630 clients uniques dans 58 secteurs. Certains de ses principaux clients sont 7 onze, Dollar général (NYSE :DG) et FedEx (NYSE :FDX).

Les autres catégories commerciales qui relèvent de la compétence de Realty Income sont les détaillants à grande surface, les cinémas, les centres de conditionnement physique, les dépanneurs et les épiceries. Si les achats en personne se rapprochent des niveaux antérieurs à mesure que l’économie se redresse, vous vous attendez à ce que les canaux de vente au détail s’équilibrent.

La baisse des ventes du commerce électronique par rapport aux sommets pandémiques suggère que tant que rien de fou ne se produit, la vente au détail physique peut faire son retour. Et avant que j’oublie, Realty Income offre un dividende mensuel – quelque chose à garder à l’esprit si vous recherchez des opportunités de revenus passifs.

Kimco Realty (KIM)

Avant de parler de Kimco Realty, je dois déclarer pour le compte rendu que je n’ai pas été un grand fan des FPI qui s’adressent aux centres commerciaux – et je dirais pour une bonne raison. Lorsque le nouveau coronavirus a perturbé le secteur, les agences gouvernementales du monde entier ont imposé des blocages ou des restrictions sur les activités non essentielles.

Alors que beaucoup d’entre nous pourraient ne pas être d’accord, les activités non essentielles comprenaient des entreprises essentielles comme les barbiers et les salons de coiffure. Par conséquent, le phénomène des barbes Covid et des coupes de cheveux affreuses est rapidement devenu la norme. Avec autant d’entreprises éliminées sans faute de leur part, les actions de KIM ont subi une forte baisse au début de la crise.

Bien sûr, il serait injuste de laisser Kimco là-bas. Depuis le début de l’année (YTD), KIM est en hausse de 42%, changeant radicalement son récit. Contrairement à d’autres investissements perturbés par la pandémie, les actions de Kimco sont au-dessus de leur évaluation d’avant la pandémie.

Ce qui a été la grâce salvatrice de l’entreprise, c’est que bon nombre de ses clients sont des entreprises essentielles. Par conséquent, les actions KIM peuvent avoir quelque chose pour les optimistes et les pessimistes. Kimco a également un rendement sur 12 mois de 2,77 %.

FPI : Communautés AvalonBay (AVB)

C’est l’heure des confessions : je m’inquiète pour les FPI de location d’appartements. D’une part, la flambée des prix de location semble être une excellente toile de fond pour des investissements comme AvalonBay Communities. L’organisation “a une expérience à long terme dans le développement, le réaménagement, l’acquisition et la gestion d’appartements distinctifs dans certains des meilleurs marchés américains”, selon son site Web.

D’un autre côté, la question évidente a trait à la durabilité. Alors que de nombreux Américains ont économisé de l’argent sur leurs trajets domicile-travail (s’ils travaillaient à domicile) et ont profité des chèques de relance du gouvernement, de quel avantage financier parlons-nous ? Même si la manne se chiffre en milliers de dollars, il s’agit d’une circonstance non récurrente.

Dans le même temps, une grande partie de l’augmentation provient des grandes régions métropolitaines – des régions où de nombreux résidents peuvent plus ou moins se permettre la hausse des prix. Par conséquent, certains experts pensent que les locations peuvent continuer à augmenter, ce qui est un concept alarmant à voir.

Néanmoins, si vous pensez que le marché de la location continuera de croître, vous voudrez peut-être consulter AvalonBay Communities. La société contrôle plusieurs propriétés hautement souhaitables.

Fiducie immobilière de Camden (CPT)

Si vous êtes convaincu qu’une économie post-pandémique peut continuer à générer une forte croissance de l’emploi, vous voudrez peut-être consulter Camden Property Trust. Également spécialisée dans les unités multifamiliales et les appartements de luxe, le principal avantage de Camden par rapport aux autres FPI d’appartements est l’emplacement, l’emplacement, l’emplacement.

D’après son site Web, l’entreprise compte plusieurs communautés dans des domaines hautement recherchés. Par exemple, elle possède 12 propriétés à Phoenix et 10 communautés à Austin. Comme vous le savez peut-être, ces deux villes sont populaires auprès des millennials. Considérant que les millennials représentent le groupe démographique le plus important de la main-d’œuvre américaine, Camden Property se concentre sur les marchés les plus viables.

Et aussi cynique que cela puisse paraître, certaines preuves indiquent que les gens n’ont d’autre choix que de payer des loyers d’appartements en hausse. La flambée ridicule des prix des logements a forcé les acheteurs potentiels à quitter le marché. Frustrés mais avec peu de recours, ils sont devenus locataires, espérant attendre la fin du marché haussier de l’immobilier.

Mais comme le stock de logements dans les zones à forte demande est extrêmement limité, personne ne sait avec certitude si la bulle immobilière éclatera. Ainsi, l’action CPT pourrait avoir une longue trajectoire de hausse.

FPI : American Campus Communities (ACC)

American Campus Communities était sur une trajectoire décente depuis le début de 2018. Entre autres facteurs, un marché du travail robuste a incité les gens à faire des études collégiales, ce qui a stimulé le FPI axé sur le logement étudiant.

Mais ensuite, le coronavirus a tout changé. Soudain, être entouré d’autres personnes présentait des problèmes de santé majeurs. Et même si les étudiants de premier cycle sont souvent très jeunes, on ne peut pas en dire autant des professeurs titulaires, du corps professoral et des membres administratifs. Par conséquent, la fermeture des établissements universitaires a entraîné une baisse spectaculaire du stock des ACC.

Pourtant, la reprise économique a été une aubaine pour le stock. Les actions ont augmenté de 43 % au cours de l’année écoulée. Sur une base cumulée, ils sont en hausse de 13%, reflétant l’enthousiasme pour un retour à l’expérience collégiale en personne.

Mais les choses redeviendront-elles un jour comme avant ? L’un des défis que les critiques voient est que les plates-formes d’apprentissage virtuelles peuvent commencer à grignoter les institutions de quatre ans. De plus, la pandémie a peut-être forcé les étudiants à reconsidérer si l’université est vraiment la voie à suivre. Cependant, si vous pensez que les changements liés à Covid ne sont que temporaires, ACC peut être le ticket pour les revenus et la croissance.

Fiducie immobilière numérique (DLR)

FPI sur laquelle les optimistes et les sceptiques peuvent raisonnablement miser, Digital Realty Trust investit dans des centres de données neutres vis-à-vis des opérateurs. Ils servent des clients dans plusieurs secteurs, notamment les technologies de l’information (TI), les communications, la finance et la fabrication.

Quelle que soit l’évolution de la pandémie, les centres de données joueront un rôle essentiel dans l’économie, offrant potentiellement une pertinence permanente au stock du DLR.

Même si les circonstances ne se déroulent pas favorablement, Digital Realty Trust a un bilan inspirant confiance. D’une part, la société a un rendement du dividende annualisé à terme de près de 3 %, ce qui est assez généreux. Plus impressionnant encore, DLR a accumulé 12 années d’augmentations consécutives des dividendes. Puisqu’il est en passe de devenir un aristocrate des dividendes, vous pouvez vous attendre à ce que la direction garde le fort.

De plus, DLR a constamment augmenté depuis ses débuts sur le marché public en octobre 2004. Fait intéressant, Digital Realty est l’un des rares titres à avoir vu sa valeur augmenter au cours du premier trimestre de 2020 – la seule comparaison à laquelle je puisse penser est Téladoc Santé (NYSE :TDOC).

Cela montre à quel point le secteur des centres de données est important, ce qui devrait inspirer confiance dans le stock du DLR.

FPI : Propriétés Industrielles Innovantes (IIPR)

Je peux voir les propriétés industrielles innovantes progresser, indépendamment de ce qui se passe avec l’économie sous-jacente. L’une des rares pièces de cannabis à avoir toujours été très performante, l’action IIPR profite du marché haussier actuel.

La société est une FPI qui se concentre exclusivement sur les aspects médicinaux de la botanique. Par conséquent, vous n’aurez pas à vous soucier du fait que l’entreprise s’aventure dans le côté le plus semé de l’industrie.

Peu importe, car les Américains sont de plus en plus tolérants au cannabis. D’après un rapport du Pew Research Center, les Américains “disent massivement que la marijuana devrait être légale à des fins récréatives ou médicales”. Si Innovative Industrial faisait un pas très improbable vers le côté récréatif des choses, cela ne serait probablement pas repoussé.

Mais pour l’instant, l’angle médicinal devrait s’avérer viable si le marché haussier se poursuit. La marijuana médicale a plusieurs applications pour soulager les symptômes physiques, et elle peut être un traitement viable pour l’anxiété et la dépression. L’IIPR est fortuitement sur le point de réussir.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.