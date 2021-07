7 grandes startups à acheter sur StartEngine dès maintenant

Si vous aimez investir dans les startups et que vous souhaitez investir et détenir des actions dans des sociétés à croissance précoce, alors le financement participatif et Démarrer le moteur (OTCMKTS :STGC) offrent de nombreuses opportunités d’investissement parmi lesquelles choisir dans de nombreux secteurs.

L’agriculture, la biotechnologie, le commerce électronique, l’électronique, l’alimentation et les boissons et la technologie sont quelques-unes des industries qui peuvent offrir des idées intéressantes pour l’investissement de démarrage.

7 meilleures startups dans lesquelles investir sur StartEngine maintenant

Gemmes de carburant

Scooterson

PsiloThéra

Metallum3D

Lunettes innovantes

Ouais ! Organiques

Brassage des couronnes et du houblon

Dans cet article, le critère utilisé pour choisir sept startups dans lesquelles envisager d’investir est que ces sept startups font partie des entreprises qui ont récemment lancé leur campagne de financement participatif en actions, il y aura donc beaucoup de temps pour examiner plus avant ces opportunités d’investissement. Il est toujours suggéré d’analyser plus avant en faisant preuve de diligence raisonnable ces idées d’investissement de démarrage, les risques et l’adéquation de votre portefeuille en fonction de votre profil d’investissement.

Gemmes de carburant

FuelGems fabrique un additif de carburant révolutionnaire qui est respectueux de l’environnement, extrêmement puissant, très polyvalent et incroyablement abordable pour démarrer. Cette entreprise fabrique des carburants propres et efficaces, de l’essence et du carburant diesel au biocarburant. Tous les modes de transport et moteurs utilisés pour les modes de transport et la production d’électricité.

L’additif est à la fois extrêmement abordable et convivial et cible l’industrie du carburant de 3,5 billions de dollars. Il peut être facilement ajouté au carburant par les exploitants de stations-service, les raffineries mais aussi par toute personne exploitant n’importe quel mode de transport qui souhaite économiser de l’argent. Selon l’entreprise, son additif pour carburant peut entraîner jusqu’à 9 % d’économies de carburant et jusqu’à 49,5 % de réduction des émissions.

Avec une croissance de plus de 1600% de clients potentiels au cours de la dernière année, un potentiel de revenus de plus de 70 millions de dollars provenant des pilotes et un brevet déposé pour la technologie des additifs du carburant qui est 800 fois plus puissante que les additifs concurrents, cette société a beaucoup de traction.

FuelGems a mené à bien une campagne de financement participatif réglementaire CF en 2020, a levé près d’un million de dollars et est soutenu par Sputnik ATX, un fonds de capital-risque.

FuelGems a levé 53 274 $ auprès de 58 investisseurs. L’investissement minimum est de 247,08 $ et l’évaluation est de 20 millions de dollars.

Scooterson

Source : Shutterstock

Scooterson fabrique des trottinettes électriques intelligentes pour rouler à la fois plus facilement et plus intelligemment. Rolley Scooterson est un scooter intelligent contrôlé via smartphone. Les clients utilisent l’application Scooterson pour déverrouiller le scooter, donner accès à d’autres personnes pour l’utiliser et le partager avec leurs amis et leur famille. L’application informe également les utilisateurs de toute tentative d’utilisation du scooter sans l’approbation du propriétaire. De plus, vous pouvez le suivre en tant que fonction de sécurité supplémentaire pour savoir où se trouve votre scooter à tout moment et en tout lieu.

Le Rolley Scooterson est fabriqué selon des normes de haute qualité en utilisant des matériaux et des composants haut de gamme et constitue une option de transport économe en énergie et facile à conduire.

La société est actuellement pré-revenue dans les premiers stades, mais il y a de la traction car elle a levé plus de 3,2 millions de dollars auprès de plus de 1 100 investisseurs lors du précédent cycle de financement participatif Reg-CF. De plus, cette société a déjà obtenu cinq brevets, avec trois autres en attente et des préventes B2C/B2B d’une valeur de plus d’un million de dollars.

Scooterson a une capitalisation d’évaluation de 19 millions de dollars et a levé 4 192 dollars auprès de cinq investisseurs dans le cadre du cycle de financement actuel. L’investissement minimum est de 250 $.

PsiloThéra

Source : local_doctor / Shutterstock.com

Psilothera est une entreprise de soins de santé mentale dédiée aux solutions créatives et modernes pour traiter les problèmes de santé mondiaux, notamment la dépression, l’anxiété, le SSPT, les troubles de l’alimentation, les dépendances, la maladie d’Alzheimer, la démence et plus encore.

La crise mondiale de santé mentale est sévère et a été considérablement amplifiée par la pandémie de coronavirus. L’utilisation de psychédéliques pour traiter toutes sortes de problèmes de santé mentale est l’essence même de Psilothera. La société se concentre sur l’utilisation innovante de la psilocybine, un composé psychédélique naturel présent dans les champignons.

La société vise activement une opportunité de marché de 100 milliards de dollars dans les soins de santé à la psilocybine, car les traitements à base de psilocybine peuvent aider les patients à modifier leurs schémas émotionnels et comportementaux.

PsiloThera utilise des solutions créatives et modernes pour traiter les problèmes de santé mondiaux susceptibles de perturber plusieurs marchés de vente de médicaments, tels que le marché des antidépresseurs de 15,8 milliards de dollars et le marché des médicaments anti-addiction de 5,8 milliards de dollars. Les perspectives de PsiloThera semblent prometteuses.

PsiloThera a levé 17 595 $ auprès de 10 investisseurs. L’investissement minimum est de 500 $ et l’évaluation est de 50 millions de dollars.

Metallum3D

Source : Gorodenkoff via Shutterstock

L’industrie de la fabrication additive devrait atteindre plus de 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, y compris plusieurs industries telles que le médical, l’automobile, l’aérospatiale et la défense. Metallum3D est l’une des premières entreprises à commercialiser la technologie de frittage par micro-ondes pour une utilisation dans la fabrication additive, ce qui signifie que les entreprises du monde entier pourront profiter d’un processus d’impression 3D plus polyvalent.

Metallum3D est une solution à la fois plus rapide et plus abordable pour l’impression 3D dans le métal, la céramique, le plastique et les matériaux flexibles.

Le marché de la fabrication additive est actuellement évalué à 12 milliards de dollars et il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 27 %. La croissance devrait se poursuivre car d’ici 2029, l’industrie de la fabrication additive devrait atteindre une valeur supérieure à 100 milliards de dollars.

Metallum3D développe ses technologies innovantes en instance de brevet qui permettront d’offrir sur le marché une combinaison de systèmes de fabrication additive multi-matériaux à base de frittage plus rapides et plus abordables.

Metallum3D a levé 15 842 $ auprès de 27 investisseurs. L’évaluation est de 10 millions de dollars et l’investissement minimum est de 127 $.

Lunettes innovantes

Source : Shutterstock

Innovative Eyewear fabrique des lunettes intelligentes avec des verres correcteurs. Elle développe et vend des lunettes et des lunettes de soleil de pointe qui protègent vos yeux et permettent aux clients de rester connectés en toute sécurité à leur vie numérique.

Les lunettes audio Bluetooth phares de la société, Lucyd Lyte, permettent à l’utilisateur d’écouter de la musique, de parler au téléphone et d’utiliser des assistants vocaux pour effectuer de nombreuses tâches courantes sur smartphone, en mode mains libres. En plus de cela, Innovative Eyewear développe une application logicielle appelée Vyrb qui permettra aux utilisateurs de Lucyd Lyte d’entendre et de répondre aux publications sur les réseaux sociaux avec leur voix, les mains libres, à travers leurs lunettes. Cette application devrait être lancée en septembre pour les appareils iOS et Android.

L’utilisation de Smartphones présente un danger pour la sécurité des piétons, des cyclistes et de nombreuses professions, et peut détourner les gens de la prudence lorsqu’ils doivent toucher l’écran et détourner leur vision de la route. Ainsi, l’idée d’utiliser des lunettes élégantes et technologiquement avancées qui sont confortables, offrant des lunettes audio Bluetooth qui intègrent la correction et la protection de la vision à votre vie numérique semble intéressante.

L’entreprise peut profiter du fait que ses produits se situent à l’intersection de trois marchés majeurs, les appareils auditifs, les lunettes en ligne et les assistants numériques.

Innovative Eyewear a levé 63 551 $ auprès de 86 investisseurs et 1 053 596 $ grâce à une campagne de financement participatif précédemment. L’évaluation est de 20 millions de dollars et l’investissement minimum est de 199,36 $.

Ouais ! Organiques

Source : monticello/ShutterStock.com

Ouais ! Organics redéfinit le concept de restauration rapide en utilisant des aliments naturels tels que les fruits et légumes comme base d’une bonne santé.

La société a développé des jus de fruits en poudre et des collations biologiques comme une solution simple et pratique pour la nutrition en déplacement. Et Yae ! Organics investit dans des solutions de haute technologie pour une livraison rapide dans les déserts alimentaires, où les fruits et légumes frais ne sont pas aussi accessibles. C’est une solution simple et pratique lorsque vous êtes en déplacement.

Et la traction ? Ouais ! Organics revendique plus de 500 000 $ de ventes à vie, avec une croissance de 225% de 2019 à 2020 seulement. L’opportunité commerciale est très importante, car le secteur de l’alimentation saine, des snack-bars et de la nutrition devrait atteindre 722,49 milliards de dollars d’ici 2027. Et il convient également de mentionner que ces produits sains ont été distribués par Walmart Marketplace, Burlington et Grocery Outlet.

Ouais ! Organics a levé 27 578 $ auprès de 30 investisseurs et 106 788 $ grâce à une campagne précédemment financée par le crowdfunding. L’évaluation est de 7,91 millions de dollars et l’investissement minimum est de 499,72 $.

Brassage des couronnes et du houblon

Source : Master1305/ShutterStock.com

Fondée en 2018, Crowns & Hops a été une voix de premier plan dans la bière artisanale promouvant la diversité, l’inclusion et l’équité raciale. La marque Crown & Hops est une organisation axée sur les valeurs, une brasserie artisanale appartenant à des Noirs pour servir la communauté enthousiaste des amateurs de bière artisanale noire et brune.

Le portefeuille de bières Crowns propose une variété de styles haut de gamme, lagers, stouts, fruited tarte ales, West Coast IPA et Hazy IPA. La société prévoit d’ouvrir sa première usine de production indépendante dans la ville d’Inglewood, en Californie.

Cette ronde de financement participatif fournira le capital nécessaire à Crowns & Hops Brewing pour répondre à la demande, créer des espaces communs sûrs pour vendre directement aux consommateurs, débloquer d’autres opportunités de vente au détail clés et renforcer davantage la communauté.

Le problème que Crowns & Hops Brewing Co n’avait pas à aborder et à résoudre est le manque de propriété culturelle et diversifiée dans la bière artisanale. La marque Crowns & Hops souhaite offrir une nouvelle voix et un nouveau visage à la communauté de la bière artisanale, le pouvoir d’achat des Noirs étant estimé à 1 400 milliards de dollars.

Crown & Hops Brewing a levé 159 897 $ auprès de 259 investisseurs et a une valorisation de 16,4 millions de dollars. L’investissement minimum est de 250 $.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.