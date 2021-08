7 grands camées de Brad Pitt dans les films et les émissions de télévision

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ce n’est jamais une surprise de voir un A-lister comme Brad Pitt jouer le rôle principal du dernier blockbuster. Ce qui est surprenant, et parfois encore plus mémorable, c’est quand il fait une apparition dans un épisode de Friends, ou prête sa voix à un petit rôle dans un film d’animation comme Happy Feet Two, ou enfin participe à l’un des films Marvel. (comme, par exemple, Deadpool 2) qui ne lui permet de montrer son visage que quelques secondes.

Ce ne sont là que quelques exemples des moments où la star primée aux Oscars de tubes tels que Fight Club et Once Upon a Time in Hollywood a passé un moment hors des projecteurs et sur la touche de manière chic et hilarante. Ce qui suit est une liste des faits saillants de la carrière de Brad Pitt en tant que star des camées, comme cette (très) brève apparition dans un autre classique moderne.