7 Grands fonds de retraite pour la foule Nifty Fifty

Bien que nous soyons heureusement sur le point de revenir à la normale, la nouvelle pandémie de coronavirus a laissé une marque indésirable sur la société. En raison du nombre extrêmement élevé de décès, l’espérance de vie moyenne aux États-Unis a chuté d’un an au premier semestre de 2020. Cyniquement, la seule bonne nouvelle de ce choc est que cela implique que des millions de personnes n’ont pas besoin d’acheter de manière agressive des fonds de retraite. .

Ajoutant au pessimisme, l’épidémie de Covid-19 n’est pas la seule raison de la projection refusée. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), «une flambée des décès par surdose de drogue fait également partie du déclin». Encore une fois, cela soulève un argument terriblement cynique. Si nous voulons mordre la poussière – et plus tôt comme le suggèrent des données récentes – nous ne devrions pas trop nous préoccuper des fonds de retraite.

Là encore, vous ne devriez pas vivre votre vie sur la base de telles tendances statistiques. D’une part, l’impact de Covid-19 est probablement une affaire ponctuelle. Étant donné que la dernière pandémie majeure de cette ampleur a été l’épidémie mondiale de grippe de 1918, il y a de fortes chances que vous n’allez pas vivre assez longtemps pour voir la prochaine crise. Et cela peut signifier que l’espérance de vie peut augmenter, incitant ainsi l’épargne dans les fonds de retraite.

Deuxièmement, si l’administration Biden réussit à déployer son ambitieux plan d’infrastructure, les décès dus au désespoir pourraient diminuer. Malheureusement, l’une des raisons des surdoses de médicaments est que les gens ne sont plus productifs pour diverses raisons. En particulier, si la société peut faire face à la crise qui affecte les hommes américains, la santé globale de la société devrait s’améliorer. Cela stimulera également le discours sur les fonds de retraite.

De plus, la technologie médicale s’améliore constamment. Ironiquement, la crise de Covid-19 pourrait finir par déclencher une renaissance dans de telles avancées, conduisant à une durée de vie accrue. Par conséquent, si vous avez la cinquantaine, vous ne voulez pas désespérer. Au lieu de cela, vous devez vous préparer à un séjour potentiellement plus long que prévu sur cette planète. Ces fonds de retraite vous aideront sur le très long terme.

Fonds de retraite cible 2035 Vanguard (MUTF:VTTHX)

Retraite cible de Vanguard 2045 (MUTF:VTIVX)

Fonds de revenu de retraite cible Vanguard (MUTF:VTINX)

Fonds mondial de répartition tactique d’actifs du Nord (MUTF:BBALX)

Fonds Fidelity Advisor Equity Growth (MUTF:EPGAX)

Fonds équilibré de retraite T.Rowe Price (MUTF:TRRIX)

Fonds d’obligations agrégées Baird (MUTF:BAGIX)

Enfin, les Américains sont reconnus dans le monde entier pour leur esprit dynamique. Même si vous n’avez pas mis un sou dans votre avenir, vous ne devriez jamais penser qu’il est trop tard. Soyez sur la bonne voie dès maintenant avec ces fonds de retraite.

Fonds de retraite: Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX)

Pour ceux du côté plus âgé de la tranche démographique des années 50 (ou peut-être du côté plus jeune de la soixantaine), vous voudrez peut-être vous pencher sur le fonds de retraite cible 2035 de Vanguard. Doté d’un portefeuille diversifié, le fonds VTTHX réduit progressivement l’exposition aux actions et augmente l’exposition aux obligations à mesure qu’il atteint la date de retraite cible. Par conséquent, vous pouvez être tranquille pendant que vous travaillez à placer votre argent dans ce fonds.

Mieux encore, le VTTHX a un ratio de dépenses de 0,14%, soit 69% de moins que le ratio de dépenses moyen des fonds de retraite avec des participations similaires. En effet, vous souhaitez réduire vos coûts car avec le temps, un ratio de dépenses élevé peut ronger vos retours. Avec tout ce qui se passe actuellement, la dernière chose dont vous avez besoin est un petit pécule en raison d’un manque d’enquête préparatoire.

Actuellement, le VTTHX dispose d’une allocation de 73,36% vers les actions, 25,55% vers les obligations et 1,09% vers les réserves à court terme. De plus, il s’agit de l’un des fonds de retraite axés sur un profil de risque et de rendement plus élevé.

Vanguard Target Retirement 2045 (VTIVX)

Je suis sûr que vous avez vu celui-ci arriver à un kilomètre, mais je vais le mentionner quand même. Pour ceux qui sont du côté plus jeune du spectre des années 50 (et ceux qui approchent du seuil), vous pouvez envisager le Vanguard Target Retirement 2045. Comme pour le fonds 2035, le VTIVX propose actuellement un portefeuille diversifié. Mais à mesure que la date de retraite cible se rapproche, vous verrez une rotation entre les obligations sans risque et les actions à risque.

Certes, une date cible de 2045 place ceux qui sont au début de la cinquantaine dans la soixantaine. Cela peut sembler incroyablement vieux pour prendre sa retraite. Mais voici le problème: les progrès des technologies médicales nous permettent de vivre plus longtemps qu’auparavant. De plus, l’accès à diverses informations telles que les routines diététiques ne peut pas simplement nous garder en vie dans nos années avancées; nous pouvons être assez dynamiques.

Le taux de dépenses du VTIVX est de 0,15%, soit 67% de moins que les autres fonds de retraite équivalents. En outre, il présente le même profil de risque et de récompense plus élevé que le VTTHX.

Fonds de retraite: Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX)

Principalement, cette liste de fonds de retraite est destinée à ceux qui travaillent leur chemin vers un avenir financièrement sûr. Cependant, si vous faites partie des gens chanceux qui sont déjà à la retraite dans la cinquantaine, vous voudrez peut-être envisager le Fonds de revenu de retraite cible Vanguard.

Dans ce cas, le VTINX ne vise pas à atteindre un objectif de retraite particulier, mais plutôt à générer des flux de trésorerie. Alors que les progrès des technologies médicales et d’autres solutions axées sur la santé que j’ai décrites plus tôt nous aident à vivre plus longtemps, un inconvénient pas si agréable existe: nous pourrions finir par épuiser nos ressources. Pour mieux vous assurer que cela ne se produira pas, vous disposez de fonds de retraite comme le VTINX.

Comme vous vous en doutez, ce fonds de revenu est fortement orienté vers les obligations dans une répartition 70/30 avec des actions. De plus, ce fonds de revenu se situe près de l’extrémité inférieure du profil risque-rendement. Cela garantit une plus grande probabilité de stabilité tout en vous offrant un flux de trésorerie solide.

Le ratio des frais du VTINX est de 0,12%, soit 75% de moins que les autres fonds de retraite détenant des titres similaires.

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX)

De manière générale, les investisseurs américains réussiront à concentrer la majorité de leurs fonds sur des opportunités nationales. Malgré beaucoup de grondements géopolitiques, il n’y a pas de pays comme les États-Unis De notre infrastructure financière massive à la propriété de la monnaie de réserve mondiale, il ne devient ni plus grand ni meilleur que Wall Street.

Bien sûr, il n’est pas garanti que cela reste vrai indéfiniment. Les marchés émergents comme la Chine et l’Inde, avec leur population expansive, exercent désormais une influence considérable. Ils pourraient très bien dicter les conditions au moment où les personnes dans la cinquantaine atteindront l’âge de la retraite. Par conséquent, je pense qu’il est logique d’envisager le Northern Global Tactical Asset Allocation Fund.

Selon ses perspectives, le fonds BBALX propose une «combinaison optimale et efficace d’actions mondiales, de titres à revenu fixe, d’actifs réels et de liquidités dans le but de surperformer l’indice de référence mixte 60/40 du fonds. Pour ajouter au récit de BBALX, il existe de nombreuses opportunités de croissance dans les secteurs internationaux, alors que le marché national de premier ordre est indéniablement mature.

Un facteur auquel vous devez faire attention est que le ratio des dépenses nettes pour le BBALX est de 0,56%, ce qui est plus élevé que les fonds de retraite de cette liste.

Fonds de retraite: Fonds Fidelity Advisor Equity Growth (EPGAX)

En septembre 2019, le Wall Street Journal a rapporté que «les fonds qui suivent les grands indices boursiers américains atteignaient 4,27 billions de dollars d’actifs au 31 août, selon le cabinet de recherche Morningstar Inc., leur donnant plus d’argent que leurs rivaux de sélection d’actions pour le premier. chaque période de rapport mensuelle. »

Ce fut un moment décisif. Ensuite, le virus SARS-CoV-2 avait quelque chose à dire à ce sujet. En mai de l’année dernière, le WSJ a déclaré que «les secteurs boursiers avec le montant le plus élevé de propriété passive – par des fonds indiciels et des ETF sectoriels – ont chuté encore plus que le marché au sens large lors de la vente cette année, selon une étude.

Je ne veux pas plonger dans le débat de gestion passive contre active. Cependant, ce sont des moments très intéressants. Si vous préférez la sécurité réelle ou perçue d’une gestion active pour vos fonds de retraite, ne cherchez pas plus loin que le Fonds Fidelity Advisor Equity Growth.

Axé sur la croissance à plus long terme, le portefeuille d’EPGAX présente une exposition de 81,8% aux actions américaines et de 17,67% aux actions étrangères. Théoriquement, cela devrait vous donner du punch pour vos projets de retraite. Cependant, gardez à l’esprit que la gestion active a ses coûts. Plus précisément, vous envisagez un ratio de dépenses de 0,99%.

Fonds équilibré de retraite T.Rowe Price (TRRIX)

Un autre des fonds de retraite conçus pour ceux qui aiment déjà ne pas travailler pour gagner leur vie (ou du moins ne travailler que lorsqu’ils le souhaitent), le Fonds équilibré de retraite T. Rowe Price accomplit exactement ce que son nom l’indique.

Doté d’un portefeuille diversifié exposé à environ 40% en actions et 60% en obligations, le fonds TRRIX a un profil conservateur. Néanmoins, la prudence est peut-être à l’ordre du jour compte tenu des événements sauvages qui se sont produits au cours de l’année de fin. De plus, si je suis parfaitement honnête, les gros titres récents suggèrent d’autres troubles à venir. Alors oui, un investissement stable comme TRRIX a beaucoup plus de sens qu’il ne l’a jamais été.

Néanmoins, je ne qualifierais pas nécessairement ce fonds d’ennuyeux. Bien que les fonds de retraite ne permettent pas exactement aux gens de circuler, le TRRIX est le plus exposé du secteur aux technologies de l’information. En outre, il en transporte vers les actions internationales, les marchés émergents et les opportunités de petite capitalisation.

Le TRRIX a un ratio de frais de 0,50%, ce qui est légèrement inférieur à ce que vous pourriez obtenir de fonds de retraite similaires.

Fonds de retraite: Baird Aggregate Bond Fund (BAGIX)

Invariablement, la croissance sera presque toujours une composante de tout investissement, qu’il s’agisse de portefeuilles de spéculation ou de fonds de retraite. Mais comme Jésus l’a dit une fois à ses disciples, l’homme ne vivra pas uniquement de stocks de croissance, mais de chaque mot qui provient du président de la Réserve fédérale.

D’accord, ce n’est peut-être pas exactement ce qu’il a déclaré, mais le point demeure: vous ne pouvez pas simplement aller à la pleine croissance sur tout en raison des risques de marché inhérents. Au lieu de cela, vous devez envisager des obligations pour la diversification ainsi que des revenus pour naviguer dans les eaux agitées occasionnelles. Pour cela, vous devriez vous pencher sur le Baird Aggregate Bond Fund.

Avec une combinaison diversifiée d’obligations couvrant les gouvernements, les agences gouvernementales, les industries et les services financiers, vous pouvez être assuré que Baird Aggregate se concentre uniquement sur les titres de créance de premier ordre. De plus, BAGIX présente un ratio de dépenses nettes de 0,30%, ce qui est assez décent pour la stabilité que vous recevez.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.