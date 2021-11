7 hacks de médias sociaux pour la saison des vacances 2021

Les vacances sont une période fructueuse pour les entreprises.

Il y a tellement d’acheteurs enthousiastes pour une multitude de produits et services différents, ce qui signifie que vous avez probablement été très occupé ces derniers temps.

Ces hacks de médias sociaux pour les vacances vous feront gagner du temps.

Cet article aidera les entreprises de toutes sortes à atteindre de nouveaux fans et abonnés, à engager les bases de fans actuelles et à les convertir en clients plus efficacement.

Je sais que cela semble bizarre, mais cela fonctionne.

Maintenant, je ne dis pas que vous devriez abandonner les hashtags tendance, mais parfois vous voulez toucher un marché de niche avec des hashtags moins couramment utilisés.

La plupart du temps, j’obtiens beaucoup plus de clics sur les tweets avec des hashtags moins couramment utilisés qu’avec ceux surutilisés.

Par exemple, le hashtag de Noël peut recevoir plus de 70 000 tweets en une semaine. C’est beaucoup!

Et bien sûr, beaucoup de gens recherchent probablement ce hashtag, mais cela réduit également vos chances d’être vu car il y a tellement d’autres tweets.

J’aime donc utiliser un mélange de hashtags les plus populaires et de hashtags moins populaires.

Alors que si vous recherchez quelque chose de plus spécifique, comme #xmasgifts, les tweets par semaine sont beaucoup plus faibles – environ 300 par semaine.

« #xmasgifts » serait un bon hashtag pour les détaillants ou les magasins de commerce électronique à utiliser pendant les vacances.

Vous ne voulez pas que les hashtags que vous utilisez soient complètement abandonnés, vous voulez juste qu’ils aient un suivi de niche.

Pour rechercher la popularité d’un hashtag, vous pouvez utiliser un outil comme Talkerwalker.com.

Essayez de trouver des hashtags liés à votre entreprise et aux vacances qui ont un maximum de 100 à 1 000 tweets par semaine.

2. Reprogrammez vos meilleurs tweets avec Buffer

C’est l’une de mes fonctionnalités préférées sur Buffer – et c’est super facile à faire. Je fais défiler mes meilleurs tweets et trouve ceux qui ont le plus cliqué. Vous pouvez également rechercher les plus retweetés, les plus aimés, etc.

Chez Wishpond, nous avons récemment organisé une promotion des fêtes pour obtenir 50 $ de réduction sur notre plan de base (c’est 69 $ par mois sur un plan mensuel).

59 clics sur un tweet sont en fait très élevés pour nous – ce tweet serait donc un candidat parfait pour re-buffer.

En fait, je trouve que parfois mes tweets re-tamponnés obtiendront plus que le tweet d’origine – surtout si je les re-tamponne pour une autre heure de la journée (7h, heure du Pacifique est idéale pour nos tweets).

Il est très facile de déterminer lequel de vos tweets a été le plus populaire sur Buffer – le fait est que les analyses ne sont affichées que pour les tweets que vous avez spécifiquement utilisés pour planifier la mémoire tampon.

Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur l’onglet Analytics en haut du tableau de bord où vous serez automatiquement dirigé vers vos publications. Ensuite, sous l’image de votre profil Twitter, vous verrez « Le plus populaire » à droite de « Récent. Passez la souris dessus et choisissez l’option qui vous convient.

J’ai donc rédigé des publications sur les réseaux sociaux pour diverses entreprises au cours des dernières années.

Quand les vacances arrivent, c’est à ce moment-là que je suis excité – je sais que c’est le moment de se lâcher et de s’amuser sur la page Facebook.

Alors, que pouvez-vous faire pour embellir votre marketing de vacances sur Facebook ?

Il existe de nombreux contenus différents que vous pouvez utiliser pour égayer votre page Facebook. Voici une brève liste de certains types de contenu que vous pouvez publier :

ImagesVidéosBlaguesVignesCitationsQuestionsSondages

Par exemple, jetez un œil à l’une des publications Facebook de Charmin :

Ils trouvent généralement des moyens attachants ou hilarants de publier des articles sur leur produit.

Cette publication Facebook est géniale car elle montre la nécessité de leur produit, mais intègre également les vacances d’une manière adorable.

Ensuite, jetez un œil à ce post de Skittles. Ils peuvent avoir des messages assez obscurs, mais ils se rapportent toujours à leur produit.

Bien que cette publication Facebook ne soit peut-être pas aussi efficace pour attirer les clients dans le magasin, ces types de publications ludiques contribueront à augmenter la portée de votre contenu.

Alors, comment pouvez-vous ajouter de l’hilarité à votre propre page Facebook ? Le moyen le plus simple est d’utiliser des images.

Heureusement, vos publications seront déjà basées sur des vacances, donc vos publications auront déjà un avantage supplémentaire en étant pertinentes pour vos fans.

Je commencerais par jeter un œil à des sites populaires tels que Pinterest ou Buzzfeed pour obtenir vos idées de photos de vacances amusantes…

Astuce pour les publications sur Facebook : Beaucoup de messages de Noël réussis que j’ai utilisés dans le passé comprenaient des animaux ou des enfants… et peut-être des blagues sur les papas.

Re-présenter une publication sur Facebook est parfait lorsque vous faites passer le mot sur un certain produit, service ou promotion pendant les vacances.

Facebook vous permet de personnaliser en grande partie la façon dont vos publications Facebook apparaissent, telles que l’image de partage, le titre et le sous-en-tête ainsi que la description.

Cela signifie que vous pouvez créer un lien vers la même offre encore et encore (mais je n’en ferais pas trop).

Dans cet article ci-dessous, vous pouvez voir les quatre parties différentes de l’article que vous pouvez modifier :

La description de l’articleL’image du lienLe titre du lienLe sous-titre du lien

Assurez-vous de ne pas publier la même offre plusieurs fois par jour et assurez-vous que vous fournissez des informations différentes de celles de la publication précédente. Vous ne voulez pas que votre chronologie Facebook apparaisse comme spam.

Voici un exemple de la façon dont Sears a utilisé cette tactique ci-dessous :

Selon Forrester, les plus grandes marques sur Instagram génèrent des taux d’engagement 58 fois supérieurs à leurs publications Facebook et 120 fois supérieurs à leurs publications Twitter.

Instagram est l’endroit idéal pour les marques. Si votre Instagram a besoin de plus de followers, c’est le moment d’agir.

Et les concours sont un excellent moyen de générer plus de followers.

L’un des avantages d’Instagram est qu’il vous permet de « suivre » vos concours, ce qui signifie que vous pouvez demander aux gens de suivre votre marque sur Instagram comme condition de participation à votre concours.

Par exemple, le fournisseur de thé Mighty Leaf…

Ci-dessous, vous pouvez voir qu’ils l’ont inclus dans leurs conditions :

Noter: Dans les concours Instagram comme celui de Wishpond, vous pouvez sélectionner une option dans l’éditeur de campagne afin que votre concours Instagram n’inclue que les entrées qui vous suivent.

6. Utilisez les boutiques pour convertir les abonnés Instagram en clients

Si vous avez déjà un public engagé sur Instagram, la fonction Boutiques d’Instagram vaut vraiment le détour, en particulier pendant les vacances.

Avant Shops, les utilisateurs d’Instagram n’avaient aucun moyen d’acheter les produits trouvés sur Instagram sans outils spécialisés tels que Like2buy.

Alors, comment ça marche?

Vos abonnés peuvent visiter votre boutique depuis votre profil Instagram ou via le flux et les Stories. Une fois dans la boutique, ils peuvent parcourir les produits, explorer les collections et acheter des produits.

Cela se produit de manière transparente via le navigateur intégré à l’application d’Instagram et sans quitter l’application des magasins avec caisse.

7. Programmez tous vos messages de vacances tôt pour pouvoir vous détendre

Bien sûr, les vacances sont le moment idéal pour tirer le meilleur parti de vos efforts sociaux, mais cela ne signifie pas que vous devez être sur les réseaux sociaux 24h / 24 et 7j / 7.

C’est pourquoi les outils de gestion des médias sociaux sont si importants pour votre routine sociale. Cela peut sembler un hack évident, mais c’est l’un des plus importants pour la saison des vacances.

Nous avons tous besoin d’un peu de temps libre de temps en temps, que vous preniez une escapade tropicale ou que vous passiez simplement du temps avec votre famille et vos amis.

Assurez-vous donc de programmer vos publications (que ce soit avec buffer, hootsuite, latergramme, etc.) pour faciliter la publication pendant les vacances.

Conclusion

J’espère que ces hacks de médias sociaux vous ont aidé à vous donner quelques idées sur la façon de promouvoir votre entreprise tout au long de la saison des vacances.

Quelles sont vos stratégies de médias sociaux les plus cruciales pour les vacances?