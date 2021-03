7 Hot Penny Stocks pour les commerçants Robinhood là-bas

Malgré certains signes avant-coureurs indiquant que le marché peut être tendu, la plupart des commerçants ne semblent pas s’en soucier. D’une certaine manière, ils ont une justification pour leur optimisme. Grâce à la puissance du trading coordonné sur les réseaux sociaux et à l’accès facile aux actions que les applications de trading mobiles aiment Robin des Bois fournir, il n’a jamais été aussi facile de spéculer sur les stocks de penny.

Au fil des générations, les penny stocks ont toujours attiré les spéculateurs pour leur bas prix et leur potentiel de rentabilité élevé. Cela est dû en partie à la loi des petits nombres. Il est beaucoup plus facile de générer un rendement de 100% sur une unité d’actions au prix de 1 $ que de générer le même pourcentage de rendement sur une unité de 99 $, même si nous parlons de la même différence nominale.

Mais les penny stocks ont toujours compté sur l’intérêt de masse pour apparaître. Ici, Robinhood et la puissance d’Internet se sont associés pour forger un nouveau paradigme dans le trading spéculatif. Théoriquement, si suffisamment de personnes continuent de pomper un stock particulier, il pourrait continuer à se déplacer plus haut malgré l’effritement d’une pompe initiale et d’une décharge.

Cependant, nous devons également reconnaître qu’il existe un inconvénient majeur à cette tactique. À la fin de la journée, que certains penny stocks effectuent une ou plusieurs pompes, ils ont généralement tendance à tomber à plat de manière permanente ou pendant très longtemps. Quand ce dernier pop est – et à quel prix il culmine – c’est à deviner. Par conséquent, ce secteur est extrêmement risqué.

De plus, ce segment de marché ne répond pas nécessairement aux fondamentaux. C’est une bonne chose si les principaux indices dégringolent et que ces noms spéculatifs ne le font pas. Mais en raison du manque de prévisibilité, les penny stocks sont plus des casinos que des investissements appropriés.

Si cela vous convient, vous voudrez peut-être envisager ces idées risquées:

Systèmes en évolution (NASDAQ:EVOL)

Solutions de RA NexTech (OTCMKTS:NEXCF)

Zosano Pharma (NASDAQ:ZSAN)

Rockwell Medical (NASDAQ:RMTI)

Divertissement Allied Esports (NASDAQ:AESE)

Entreprises iMD (OTCMKTS:ICBU)

Groupe de produits Premier (OTCMKTS:PMPG)

Une dernière note pour satisfaire les avocats. Ces penny stocks sont extrêmement perfides et vous ne devez vous fier à aucune information – qu’elle provienne de moi ou des entreprises en question – pour vous guider. Franchement, vous ne devriez pas acheter ces actions à moins d’être mentalement prêt à perdre tout ce que vous y mettez.

Penny Stocks pour Robinhood Traders: Evolving Systems (EVOL)

Source: Shutterstock

En tant que fournisseur de services de communication (CSP), Evolving Systems avait déjà une activité pertinente avant la pandémie. Avec les technologies de connectivité qui conduisent le commerce directement là où les gens se trouvent plutôt que là où ils doivent aller, les CSP rendent naturellement les initiatives de marketing plus efficaces tout en augmentant les revenus. Mais avec la nouvelle normalité, le stock d’EVOL a pris une nouvelle pertinence.

En raison des mandats gouvernementaux initiaux de verrouillage et de restrictions commerciales non essentielles, les consommateurs n’avaient d’autre choix que de limiter leurs activités. Cela a obligé de nombreuses institutions physiques à repenser leur modèle commercial, améliorant de manière organique le profil d’investissement de l’action EVOL. Bien que les cas de Covid-19 soient en baisse, des craintes importantes de se mêler au public demeurent.

Jusqu’à ce que nous puissions vraiment revenir à la normale, je pense que les plates-formes sans contact conserveront une grande partie de leur utilité. Étant donné qu’Evolving Systems aide ses clients à rapprocher le point de vente du client, il s’agit de l’un des sous-titres les plus crédibles à acheter.

Solutions NexTech AR (NEXCF)

Source: Shutterstock

Bien que NexTech AR Solutions n’obtienne pas tout à fait le bavardage que reçoivent de nombreux autres sous-titres alimentés par Robinhood, il s’agit néanmoins de l’un des métiers les plus convaincants disponibles. En effet, vous pourriez considérer que c’est une bonne nouvelle pour l’action NEXCF d’être sous le radar. Cela vous permet d’acheter plus d’actions en prévision d’une potentielle grande vague de haine.

Écoutez, personne ne peut garantir qu’une telle vague se matérialisera. Mais ce qui rend le stock NEXCF si séduisant, c’est qu’il s’agit de l’un des rares jeux purs sur l’espace de réalité augmentée (AR). L’une des principales raisons pour lesquelles NexTech devrait être sur votre radar des penny stocks est que sa plate-forme AR permet aux consommateurs de visualiser facilement à quoi ressemblera un appareil ou un meuble dans leur maison ou comment une paire de lunettes de soleil s’adaptera à leur visage.

Avec la RA, la toile est le monde réel et les images 3D numérisées juxtaposées sur la toile sont dimensionnellement précises.

Zosano Pharma (ZSAN)

Source: Shutterstock

Selon la Migraine Research Foundation, les migraines sont la troisième maladie la plus répandue au monde. En outre, près d’un quart des ménages comprennent une personne souffrant de migraines. Sur une échelle de coût social, les migraines représentent la sixième maladie la plus invalidante au monde, 90% des malades étant incapables de s’acquitter de leurs tâches en cas d’attaque.

Pour parler franchement, c’est un problème grave qui doit être résolu. C’est là qu’intervient Zosano Pharma, présentant une solution possible à cette terrible maladie. Utilisant un système exclusif d’administration de médicaments par microneedle array intracutané, Zosano espère que sa nouvelle formulation de zolmitriptan fournira des thérapies pour les migraines et les céphalées en grappe. En raison de sa pertinence fondamentale, l’action ZSAN a été très performante cette année, en hausse de 126,8% depuis début janvier.

Bien sûr, avec les sous-titres pharmaceutiques, tout le monde peut vraiment deviner où cela se termine. Mais en raison de son bavardage sur les réseaux sociaux, nous pourrions voir une augmentation significative du stock de ZSAN. Si vous êtes un spéculateur, c’est un spéculateur à garder sur votre radar.

Rockwell Medical (RMTI)

Source: Iryna Imago / Shutterstock.com

Rockwell Medical est un autre des penny stocks qui prend de l’ampleur grâce à la puissance des médias sociaux. Spécialisé dans l’anémie ferriprive, il s’agit d’une condition avec une base de patients étendue. L’anémie ferriprive touche environ «20% des femmes, 50% des femmes enceintes et 3% des hommes». En règle générale, la solution à ces cas est de manger plus d’aliments riches en fer.

Mais d’autres cas ne sont pas si simples. Par exemple, les patients atteints d’insuffisance rénale terminale souffrent d’anémie ferriprive en raison d’une production insuffisante de globules rouges. De plus, des traitements de dialyse fréquents peuvent entraîner une perte de sang, exacerbant l’anémie. Ainsi, l’action RMTI fait une solide affaire fondamentale pour elle-même grâce à sa thérapie par infusion de fer Triferic sous-jacente.

Comme tous les sous-titres pharmaceutiques que vous trouvez, vous voudrez être extrêmement prudent. Oui, l’action RMTI a un potentiel de hausse significatif. Mais l’espace pharmaceutique à faible capitalisation est jonché de plus d’échecs que de succès. Si vous comptez placer un pari, faites-le prudemment et sobrement.

Allied Esports Entertainment (AESE)

Source: NYCStock / Shutterstock.com

Je suis convaincu qu’au moins 90% de la population plus âgée doit considérer les sports électroniques comme une sorte de blague malsaine. C’est essentiellement «Revenge of the Nerds» qui devient une réalité quotidienne. Je veux dire, qui aurait pensé que lorsque les jeux vidéo sur consoles de salon ont été lancés pour la première fois, cette folie pourrait conduire à un empire de plusieurs millions de dollars?

Mais c’est exactement ce qu’est l’esport. En 2019, le nombre total de téléspectateurs esports était de 454 millions. D’ici 2023, les experts estiment qu’il atteindra 646 millions. L’année dernière, le marché mondial de l’esport était évalué à environ 950 millions de dollars. Par conséquent, avec les tendances actuelles, ce n’est qu’une question de temps avant que le secteur rapporte des milliards. Et cela place l’action AESE en première position.

Spécialisé dans les arènes intégrées et les camions eSports mobiles, le cœur de métier d’Allied Esports a été durement touché par la pandémie. Cependant, avec l’anticipation d’un retour à la normale, l’action AESE pourrait devenir l’une des actions penny les plus chaudes disponibles.

Néanmoins, il convient de se rappeler que nous ne savons pas comment cette crise va se dérouler. Mais si vous croyez au récit à long terme des jeux vidéo, AESE est un nom à surveiller de près.

Entreprises iMD (ICBU)

Source: Shutterstock

L’échange de crypto-monnaie est facilement l’une des principales histoires récentes Coinbase enregistrement de 114,9 millions d’actions pour une cotation publique. En outre, Bloomberg fixe la valorisation de la société à près de 100 milliards de dollars. Bien sûr, vous devez également prendre en compte l’extrême optimisme – certains pourraient l’appeler une bulle – envers les crypto-monnaies. La seule anticipation de Coinbase, y compris un jeton particulier sur son échange, peut envoyer sa valeur à la lune.

Avec autant de battage médiatique, il n’est pas surprenant que les sociétés iMD, présentées comme une société de portefeuille pour les acquisitions liées à la crypto-monnaie et à la blockchain, aient suscité un intérêt intense des spéculateurs. Le stock de l’ICBU est essentiellement un ICBM, qui monte en flèche vers la stratosphère. Pour les traders, la question est maintenant de savoir si les actions continueront d’augmenter ou de s’effondrer sur terre, laissant un cratère désagréable dans leurs portefeuilles.

À mon avis, iMD représente un double coup dur des risques généralement associés aux penny stocks. Premièrement, vous ne savez tout simplement pas quand les autres investisseurs se lasseront de soumissionner sur les actions de l’ICBU. Deuxièmement, le marché de la crypto-monnaie lui-même est frénétique, évoluant rapidement entre des perspectives haussières et baissières.

Si vous voulez jeter de l’argent à risque ici, vous pourriez bien faire. Mais ne soyez pas trop pris dans cette folie.

Groupe Produits Premier (PMPG)

Source: Shutterstock

Spécialisé dans les acquisitions d’entreprises technologiques, Premier Products Group a sans doute suscité le plus d’intérêt récemment pour son développement d’infrastructures de villes intelligentes. Plus précisément, l’entreprise fabrique des marqueurs de chaussée SmartRoad, qui fournissent des données de navigation aux automobiles. Au départ, cette technologie a des implications substantielles en matière de sécurité. En outre, cela peut faciliter une logistique plus fluide, une caractéristique précieuse lorsque la société revient à la normale.

À la fois de manière anecdotique et grâce à des données de trafic en direct, nous pouvons voir que les principales régions métropolitaines des États-Unis reviennent régulièrement à des niveaux normaux. De toute évidence, cela augure bien pour l’action PMPG. De plus, l’innovation SmartRoad peut aider à favoriser le développement de véhicules entièrement autonomes, ce qui est aujourd’hui un sujet de discussion majeur dans l’industrie technologique.

Néanmoins, je dois rappeler à tout le monde que les actions PMPG comportent un risque important. C’est vraiment un métier qui pourrait aller n’importe où, alors ne mettez que de l’argent que vous êtes à l’aise de perdre.

Sur les actions de Penny et les actions à faible volume: à quelques rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces «penny stocks» sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions des commentaires sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par nos commentaires, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.