7 idées pour recycler vos vieilles serviettes de maison ou de plage | La vie

Vous rentrez de vacances ou faites le ménage chez vous, et vous trouvez une poignée de vieilles serviettes que vous vous apprêtez à jeter. Ne le fais pas! Vous pouvez lui donner une seconde vie.

Nous utilisons les serviettes toute l’année, et avec le temps ils finissent par se détériorer, car ils lavent aussi beaucoup. Elles perdent leur couleur, se déchirent ou s’usent, elles ont perdu de leur douceur… Leur heure est venue… comme les serviettes, car elles peuvent encore être très utiles.

Il existe de nombreuses façons de recycler les vieilles serviettes. Un énorme vieux chiffon est toujours utile à la maison. Non seulement cela peut résoudre des problèmes pour vous, mais cela vous aidera également à économiser de l’argent.

Nous allons voir 7 utilisations de vieilles serviettes. Certains sont évidents quand on y pense. D’autres vous surprendront.

Vieux chiffons pour la poussière ou la cuisine

Cette première idée est celle que presque tout le monde utilise. Vous coupez la serviette avec des ciseaux en chiffons de la taille d’un drap, et vous pouvez les utiliser longtemps comme Chiffons pour sécher la cuisine, ou pour épousseter les meubles, s’il s’agit d’un tissu doux.

Pour les déménagements et expéditions délicats

Si vous devez vous déplacer ou que vous allez envoyer une figurine, un mobile ou un autre produit qui pourrait rompre avec les transports, le site Public nous donne une excellente idée : Utiliser une serviette pour envelopper le matériau délicat, avant de le mettre dans la boîte.

Bavoirs

Si la serviette ne s’effiloche pas lorsqu’elle est coupée et que vous avez de jeunes enfants à la maison, vous pouvez créer plusieurs bavoirs avec elle.

Coupez simplement un morceau rectangulaire, en fonction de la taille de l’enfant (quel que soit ce qu’il mesure du cou à la taille), et percez un trou pour y mettre la tête.

Poncho intégral

Si vos enfants jouent souvent avec de la peinture, de l’aquarelle, des feutres, etc. (ce que l’enfant ne fait pas), vous pouvez les faire un poncho avec une vieille serviette de plage ou de bain. Percez un trou au milieu pour s’adapter à leurs têtes, et la serviette couvrira tout leur corps. S’il est très large, vous pouvez le ramasser un peu avec une ceinture.

Ils peuvent peindre et se salir à leur guise sans tacher les vêtements.

Prise en charge du contrôleur

A tous les technophiles et amateurs de séries et de cinéma, ils aimeront sûrement cette idée proposée par la chaîne YouTube Show de Artesanias.

Il s’agit de plier un bord de la serviette et de coudre tous les 6 ou 7 centimètres, pour créer des sacs où ranger les commandes du téléviseur et d’autres appareils, pour qu’ils ne soient pas perdus :

Il faut coudre un peu, mais c’est très original.

Pour que vos animaux de compagnie jouent ou dorment

Ongle vieille serviette Il est idéal pour que votre chien puisse jouer avec et le mâcher, ou le mettre sur le lit du chat, ou sur le fauteuil ou l’endroit où il se repose.

Quelques chaussons de douche

Si vous êtes doué en couture, cette idée proposée par Bioguía ne semble pas très compliquée : des chaussons pour sortir de la douche, qui peut être mis dans la machine à laver.

Vous créez la forme de la semelle en mettant un peu de rembourrage, puis vous découpez et cousez la partie supérieure.