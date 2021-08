7 introductions en bourse à venir qui enthousiasment tout le monde

Malgré la nouvelle pandémie de coronavirus, l’année dernière a vu plusieurs offres publiques initiales très attendues, ou introductions en bourse. Selon les données de FactSet, le volume d’introductions en bourse a plus que doublé par rapport à 2019, avec 494 introductions en bourse levant un total de 174 milliards de dollars, établissant de nouveaux records sur les deux plans.

L’année dernière a vu les débuts de Airbnb (NASDAQ :ABNB), Palantir (NYSE :PLTR), Flocon de neige (NYSE :NEIGER), PorteDash (NYSE :TIRET), et Logiciel Unity (NYSE :U), qui avaient tous des listes à succès. Et cette année s’annonce encore une fois excellente pour les introductions en bourse.

Mais il faut aussi être prudent. Pour chaque entreprise prétendant être la prochaine Amazon (NASDAQ :AMZN), Pomme (NASDAQ :AAPL), ou Tesla (NASDAQ :TSLA), plusieurs autres entreprises finiront par promettre le monde tout en perdant de l’argent. C’est pourquoi vous avez besoin d’une stratégie d’investissement solide qui vous aidera à comprendre la situation et à vous assurer de choisir un multi-ensacheuse.

Cette liste vous fournit sept des prochaines introductions en bourse les plus attendues à surveiller au cours de la seconde moitié de l’année. Ils ont été sélectionnés pour leurs modèles opérationnels prospectifs et leurs valorisations au niveau de la licorne. En fin de compte, chaque entreprise a ses histoires et ses perspectives de croissance. Mais ces entreprises offrent le meilleur des deux mondes. Par conséquent, ce sont d’excellents choix potentiels pour votre portefeuille :

IPO à surveiller : Instacart

Beaucoup pensent qu’Instacart a raté le coche en ne devenant pas publique avant DoorDash, une plate-forme de commande et de livraison de nourriture en ligne qui a vu une demande enthousiaste des investisseurs, devenir publique à une valorisation de 32 milliards de dollars avant de monter en flèche le premier jour de négociation à une valorisation d’environ 70 milliards de dollars.

Mais il y a beaucoup de points positifs avec Instacart qui en font une introduction en bourse à laquelle je ferais attention. Plus tôt cette année, l’application de livraison d’épicerie a clôturé un cycle de financement de 265 millions de dollars qui a fait passer la valeur de l’application de livraison d’épicerie à 39 milliards de dollars.

La pandémie a été une aubaine pour les affaires de l’entreprise. La demande des consommateurs pour les services de livraison et de ramassage a explosé en raison de la nature de la crise – les volumes de commandes d’Instacart ont augmenté de 500 % cette année.

La société aurait exploité Goldman Sachs (NYSE :SG) pour mener son introduction en bourse, bien que nous n’ayons pas encore de calendrier précis pour la cotation.

La porte à côté

L’application de médias sociaux et d’actualités axée sur le quartier, Nextdoor, est discrète quant à la façon dont elle sera rendue publique. Mais le mois dernier, la nouvelle a annoncé que la société deviendrait publique par le biais d’une fusion inversée avec une société d’acquisition spécialisée. L’accord s’élève à 4,3 milliards de dollars.

L’application Nextdoor est intéressante. Il permet aux utilisateurs d’organiser des événements, d’alerter les voisins du danger et de partager des informations utiles. Dans l’ensemble, Nextdoor dessert plus de 275 000 quartiers dans le monde et dans près d’un foyer américain sur trois.

Elle a atteint une valorisation de 2,2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui a eu lieu en septembre 2019. Au total, la société a levé 447,9 millions de dollars.

Nextdoor, basée à San Francisco, est dirigée par une suite C très compétente, dirigée par l’ancien Carré (NYSE :SQ) La directrice financière Sarah Friar, qui essaie d’étendre de manière agressive la plate-forme dans de nouveaux domaines dans de nouveaux territoires tout en continuant à allouer des capitaux aux petites entreprises et à sa technologie publicitaire exclusive pour soutenir sa monétisation et ses sources de revenus.

La fusion de Nextdoor avec Khosla Ventures Acquisition Co II (NASDAQ :KVSB) devrait clôturer au quatrième trimestre. La société émergente se négociera sous le symbole boursier « KIND ».

IPO à surveiller : Stripe

L’année dernière, des rapports ont fait état de discussions préliminaires entre l’investisseur milliardaire Bill Ackman et la société de logiciels de traitement des paiements Stripe qui aideraient cette dernière à devenir publique grâce à une fusion avec la société de chèques en blanc d’Ackman.

Cependant, ces pourparlers n’ont pas abouti. Mais cela n’a pas arrêté l’élan de Stripe. En mars, il a levé 600 millions de dollars, conduisant à une valorisation de 95 milliards de dollars, soit environ le triple de son prix de 36 milliards de dollars 11 mois plus tôt. À ce stade, Stripe n’a pas besoin d’être rendu public. Même si elle n’est pas cotée, elle restera une entreprise privée recherchée pour les années à venir.

Une chose est sûre; il est peu probable que l’entreprise, fondée par les frères irlandais Patrick et John Collison, emprunte la voie SPAC. À près de 100 milliards de dollars, ce n’est tout simplement plus viable en tant qu’objectif SPAC. Mais attention à l’introduction en bourse. C’est une entreprise avec un excellent avenir.

Le marché du frais

The Fresh Market se prépare pour sa deuxième introduction en bourse.

Fondée en 1982, l’épicier bio avait fait ses débuts sur les marchés publics grâce à une introduction en bourse de 290 millions de dollars en novembre 2010. Cependant, en mars 2016, la société a signé un accord avec le géant du capital-investissement. Gestion globale d’Apollo (NYSE :APO) pour un rachat en espèces de 1,36 milliard de dollars.

Dans l’intervalle, l’épicier a tenté en vain de concurrencer des Kroger (NYSE :KR) et les aliments complets. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. D’une part, la société est une entreprise beaucoup plus légère, exploitant 159 magasins dans 22 États, contre 186 dans 27 États en 2016.

L’agence de notation Moody’s a déclaré que l’épicier avait réussi à augmenter ses ventes d’environ 20 % en 2020 en raison d’investissements dans les prix, les denrées périssables et l’expansion de la livraison à domicile et de la disponibilité des services de ramassage. L’agence estime que l’épicier disposait de 187 millions de dollars en espèces non affectées à la fin octobre. Et ce sera un cash-flow positif pour le reste de cette année.

Bien qu’il se trouve dans un secteur extrêmement concurrentiel avec de faibles marges, il a fait preuve d’une croissance et d’une résilience remarquables au cours des années depuis sa privatisation par la branche de capital-investissement d’Apollo Global Management.

IPO à surveiller : NerdWallet

En mars, NerdWallet, propriétaire d’un site Web de conseils financiers, aurait déposé des documents pour une introduction en bourse, selon un rapport de ..

NerdWallet, basée à San Francisco, a embauché un groupe de banques d’investissement, dirigé par Morgan Stanley (NYSE :MME), pour organiser l’introduction en bourse, avec des plans pour lister avant la fin de l’année, selon le rapport.

Son site Web de finances personnelles et son application pour téléphone mobile génèrent plus de 150 millions de dollars de revenus annuels auprès de plus de 100 millions d’utilisateurs. La stratégie de NerdWallet a consisté à se développer grâce à une activité agressive de fusions et acquisitions (M&A).

L’année dernière, par exemple, la société a acheté Fundera, basée à New York, qui a créé un marché où les petites entreprises pouvaient trouver des prêts. Il s’agissait du deuxième achat de NerdWallet en 2020, après avoir acquis Know Your Money, basé au Royaume-Uni.

Bien que nous n’ayons pas de date précise concernant le moment où l’introduction en bourse aura lieu, elle sera toujours notable, compte tenu de la nature légère des actifs de l’entreprise et de la croissance phénoménale du nombre d’utilisateurs depuis sa création en 2009 par l’ancien dirigeant de fonds spéculatif Tim Chen et Jake Gibson, un ancien trader de JPMorgan Chase (NYSE :JPM).

Discorde

Discord est une plate-forme VoIP, de messagerie instantanée et de distribution numérique qui permet aux utilisateurs de communiquer avec des appels vocaux, des appels vidéo, des messages texte, des médias et des fichiers dans des discussions privées ou des communautés appelées « serveurs ».

Le concept de Discord est venu de Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy. Le duo a créé des jeux en ligne et devait avoir des discussions régulières avec leurs équipes de développeurs à distance. Malheureusement, les systèmes de communication qu’ils ont évalués n’avaient pas les fonctionnalités dont ils avaient besoin, ils ont donc construit leur propre système, Discord.

Dans un monde de plus en plus numérique, il n’est pas surprenant que Discord se porte si bien. Les utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont doublé en 2020 pour atteindre 140 millions, et les revenus sont passés de 45 à 130 millions de dollars. Ces statistiques alléchantes ont fait Microsoft (NASDAQ :MSFT) faites un pas pour celui-ci. Le géant de la technologie aurait proposé de racheter la société pour au moins 10 milliards de dollars. Mais l’accord a échoué, Discord mettant fin aux pourparlers avec la vente à Microsoft ou à d’autres sociétés, a rapporté le Wall Street Journal.

Microsoft ne dispose pas d’un grand moyen d’interaction avec les consommateurs, en dehors de ses appareils Xbox et Surface. L’accord aurait donc été un coup majeur pour l’entreprise. Néanmoins, Discord reste une excellente perspective d’introduction en bourse. Discord aurait décidé de rester indépendant et d’envisager une éventuelle cotation publique pour s’appuyer sur son succès malgré la poursuite de grands noms.

IPO à surveiller : Ascensus

L’introduction en bourse de la société de services financiers Ascensus se fait attendre depuis longtemps. Fondée en 1980, la société fournit des services pour le marché 401(k), 529 fonds universitaires et des comptes d’épargne-santé (HSA). Elle a plus de 327 milliards de dollars d’actifs sous administration, avec plus de 3 700 employés et une large empreinte nationale.

S’appuyant sur son activité florissante, Ascensus investit massivement dans ses offres technologiques et a déjà déployé une nouvelle plate-forme de vente numérique pour les représentants qui automatise le processus de proposition.

Au moment d’écrire ces lignes, Ascensus n’a pas encore annoncé de date officielle pour son introduction en bourse. Cependant, le fournisseur d’épargne a fait appel à Barclays (NYSE :BCS) et Goldman Sachs pour préparer l’introduction en bourse. L’introduction en bourse du prestataire de services d’épargne pourrait le valoriser à environ 3 milliards de dollars, dette comprise.

