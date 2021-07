7 jeux de la vitrine de l’Annapurna que vous devriez connaître

Stray reste adorable.Gif : Annapurna Interactive

Annapurna Interactive, l’éditeur de hits célèbres comme Sayonara Wild Hearts et Maquette, a tenu sa première vitrine aujourd’hui. Historiquement, le méga-fournisseur de chouchous indépendants a montré ses jeux dans des presses animées mises en place par des entreprises bien plus grandes, attelant son wagon à des goûts de Nintendo, Sony et d’autres de cette envergure. L’événement d’aujourd’hui marque un changement radical. Voici ce qui s’est passé.

The Artful Escape est un jeu de plateforme inspiré de la musique de science-fiction

Ne vous attendez pas à une plate-forme de précision ici, à la Ori, Celeste et d’autres de cet acabit. The Artful Escape est axé sur la narration et possède une certaine puissance de star hollywoodienne: Lena Headey (Game of Thrones), Mark Strong (Kingsman: The Secret Service), Jason Schwartzmann (Scott Pilgrim vs. The World) et Carl Weathers (Arrested Development) composent une distribution d’ensemble. Il sortira le 9 septembre sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC et sera disponible sur Game Pass.

Nous avons un regard plus approfondi sur Neon White

Il est sûr de dire que Donut County est peut-être l’un des succès les plus sains de la dernière décennie, il a donc été un peu choquant que le deuxième effort du studio soit un jeu de tir à la première personne sur le meurtre de démons dans l’au-delà. Révélé pour la première fois lors d’un Nintendo Direct de février, Neon White a envoyé Kotaku’s Slack dans le vertige à quel point il avait l’air cool … avant que tout le monde ne se consacre à essayer de comprendre ce qu’était réellement le jeu. Le directeur du jeu Ben Esposito a présenté une bande-annonce de gameplay lors de la vitrine d’aujourd’hui, et plus tôt cette semaine, Kotaku l’a rencontré sur Zoom pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce jeu à l’aspect énigmatique :

Ce n’est pas un roguelike, bien qu’il ait initialement certains de ces éléments plus tôt dans le développement. “Le jeu a vraiment trouvé sa personnalité une fois que j’ai commencé à supprimer le caractère aléatoire”, a déclaré Esposito. Les niveaux durent de 10 secondes à deux minutes. “Cela dépend de votre niveau”, explique Esposito. Il existe environ 100 niveaux, tous conçus pour la rejouabilité.

Neon White arrive sur Switch et PC au cours de l’hiver, date précise à déterminer.

Un Memoir Blue va certainement vous faire pleurer

Le développeur Cloisters Interactive présente A Memoir Blue comme «un poème interactif». Compte tenu de la musique triste et lente de la bande-annonce et du sujet (à propos de l’amour entre la mère et la fille), oui, je suppose que celui-ci devrait être accompagné d’une boîte de mouchoirs gratuite. Il n’y a pas de date de sortie pour le moment, mais quand il sortira, il le fera sur toutes les plateformes et fera partie de la bibliothèque Game Pass.

G/O Media peut toucher une commission

Storyteller est un jeu de réflexion sur la création d’histoires

Comme son nom l’indique, dans Storyteller, vous devez raconter une histoire, ce qui se fait en disposant des pièces, en indiquant les personnages et les points de l’intrigue, sur des panneaux. Disons que vous êtes chargé d’écrire une tragédie. Si vous organisez des personnages et des événements qui, disons, se terminent par un baiser entre Albert et Lenora, vous échouerez. Mais si vous placez l’une de ces personnes sous une pierre tombale, vous pouvez continuer. Concept soigné. Pas encore de mot sur une date de sortie, mais il sera disponible sur Switch et PC.

Solar Ash sort en octobre

Solar Ash, le prochain jeu de l’équipe derrière Hyper Light Drifter, arrive sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (via Epic Game Store) le 26 octobre. Solar Ash existe depuis un certain temps, mais il a récemment a attiré l’attention à la suite d’une projection éclatante lors de l’événement de révélation PS5 de Sony l’année dernière. Le directeur créatif Alx Preston a déclaré à Kotaku lors d’un appel Zoom cette semaine que Solar Ash, bien que toujours difficile, ne serait pas aussi brutal que Hyper Light.

« Je ne pense pas que ce sera un match facile. Nous demandons encore beaucoup au joueur », a déclaré Preston. “[But] nous penchons plus vers un peu plus accessible, c’est sûr… C’est plus une question de sensation et de spectacle et moins de défi cette fois-ci.

Skin Deep est une simulation immersive loufoque

Chats qui parlent. Pistolets de téléportation. Pirates de l’espace. Skin Deep est une simulation immersive de science-fiction qui met tout en œuvre pour télégraphier son apparente légèreté. Skin Deep arrivera sur PC à une date future non précisée.

Errer!!!!!

Stray vous lance comme un chat avec un ami robot et vous met en liberté dans une ville futuriste bombardée en morceaux occupée par des synthés émotifs. Un premier aperçu de l’année dernière a donné l’impression que Stray serait un jeu d’exploration méditatif avec des éléments de plate-forme présumés. La bande-annonce de gameplay d’aujourd’hui en a montré autant, mais a également détaillé le fonctionnement du combat – oui, le chat se bat apparemment – dans le jeu. Stray s’annonce bien plus que ce que les observateurs extérieurs attendaient. Toujours pas de mot sur une date de sortie précise.

Capture d’écran : Annapurna Interactive

Outer Wilds obtient une extension

Le favori de Kotaku, Outer Wilds, bénéficie d’une extension. Il s’appelle Echoes of the Eye et sort le 28 septembre. Le développeur Mobius Digital a révélé la nouvelle dans, sans surprise ici, une bande-annonce d’une minute avec fondamentalement rien à faire.

Lire la suite: Big 2019 GOTY Contender Outer Wilds obtient un DLC

Quelques jeux Annapurna arrivent sur de nouvelles plateformes

Les jeux suivants ont rencontré du succès sur d’autres plateformes mais verront bientôt de nouveaux publics.

Le jeu de réflexion à la première personne I Am Dead, auparavant disponible sur Switch et PC, arrivera sur PlayStation et Xbox le 9 août. What Remains Of Edith Finch débarque sur l’App Store d’Apple le 16 août. The Pathless est déjà disponible sur PC via l’Epic Games Store, mais il arrivera sur Steam le 16 novembre.

Certains se dirigent également vers Game Pass

Le jeu de réflexion Gorogoa et le thriller interactif Telling Lies rejoindront tous les deux la bibliothèque Game Pass à l’avenir. Aucune date pour l’un ou l’autre au-delà de « à venir bientôt ».

Au-delà des jeux…

Tout au long de l’événement, Annapurna Interactive a fait ce que font toutes les entreprises avec des sensibilités indépendantes: exécuter de brefs documentaires avec des B-rolls de paysages entrecoupés, le tout sur une musique twee avec goût. Aujourd’hui, Annapurna a utilisé l’appareil pour présenter de nouveaux « partenariats » – le mot préféré de chaque éditeur – avec de vénérables développeurs. Mais l’éditeur n’a pas révélé beaucoup de détails précis pour les jeux en préparation.

Tout d’abord, Outerloop Games, l’équipe derrière Falcon Age, crée un nouveau jeu qui semble comporter du skateboard. La développeur solo torontoise Jessica Mak travaille sur un jeu musical. Les chefs créatifs derrière The Stanley Parable (Davey Wreden) et Gone Home (Karla Zimonja) ont formé un nouveau studio appelé Ivy Road mais n’ont partagé aucun détail sur ce qui est en préparation. Et No Code, l’équipe qui a réalisé la formidable Observation de 2019, travaille sur un jeu d’horreur à part entière.

Et c’est un enveloppement ! Personnellement, je suis un fan de la marque particulière de jeux décentrés d’Annapurna, alors aujourd’hui, frappez (moi) avec une cible. De plus, je ne refuserai jamais un regard sur Stray, un jeu qui semble concocté dans un laboratoire pour me faire devenir fou.