7 jeux mobiles Android à télécharger dès maintenant | La technologie

Nous avons fait une compilation de jeux gratuits qui doivent être installés sur Android pour pouvoir profiter des jeux partout dans le monde et à tout moment.

Le smartphone n’est pas seulement un appareil pour passer des appels et recevoir des messages. De nos jours, vous pouvez faire absolument toutes sortes de choses, des photos d’une qualité incroyablement élevée à l’enregistrement de vidéos pouvant même servir de clips vidéo.

Mais ce que tout cela a en commun, c’est que c’est du travail ou qu’il est plus axé sur le travail. Les moments de divertissement et de plaisir ne doivent pas être négligés. Et, est-ce que les développeurs ont maintenant des versions de leurs jeux les plus populaires sur Android. Nous avons dressé une liste des titres que vous devez installer maintenant.

NieR Ré[in]Œillet

NieR Ré[in]Carnation est derrière Square Enix, un développeur avec une expérience large et lâche dans l’industrie. Ce jeu de rôle pour un public adulte a un contrepoint d’horreur assez intéressant qui permet de l’apprécier comme s’il s’agissait de quelque chose de complètement nouveau.

League of Legends : Faille sauvage

League of Legends est l’un des jeux les plus joués aujourd’hui, sa version pour appareils mobiles porte le nom de famille Wild Rift. Le principal avantage et nouveauté de ce jeu est que vous pouvez profiter de LoL depuis votre mobile et sans rien faire de bizarre.

Genshin Impact

Genshin Impact a fait grand bruit lors de sa sortie. Et, est-ce que ce jeu en boîte dans la catégorie RPG a un système de niveaux et d’histoire qui en font l’un des titres les plus recommandés dans cette compilation. De plus, la section esthétique accompagne l’aventure.

GWENT : le jeu de cartes The Witcher

Les jeux de cartes ne sont pas pour tout le monde, mais c’est toujours agréable d’en avoir un ou deux dans la compilation. Le premier est GWENT, qui est un jeu qui vient directement de l’univers de The Witcher, donc si vous êtes fans du jeu sur console et sur ordinateur, nous vous recommandons de l’essayer.

Légendes de Runeterra

League of Legends n’est pas le seul jeu de Riot Games. Legends of Runeterra est un jeu qui peut rivaliser avec le précédent du fait qu’il s’agit d’un titre de carte, mais qui, cette fois, s’inspire de l’univers de League of Legends. Donc, si vous jouez à LoL, vous devriez garder un œil dessus.

Appel du devoir : mobile

Chaque collection de jeux doit avoir un titre de tir avec lequel profiter de l’action la plus frénétique. Le Call of Duty Mobile était un titre qui est venu sur les appareils mobiles comme une bénédiction pour tous les utilisateurs qui veulent avoir des jeux de tir rapides.

La rune de givre

The Frostrune est un jeu d’aventure issu d’un studio nordique. La chose intéressante à propos de ce titre est que la section design et la musique sont prises en charge au maximum. C’est une expérience qu’il faut vivre pour l’apprécier pleinement.

