7 joueurs de la NFL qui ont choisi la crypto plutôt que les salaires en espèces

Pour les fans de la NFL, 2021 a été une excellente année. Les stades étaient à nouveau bondés de monde après que la saison 2020 a été écourtée avec une fréquentation limitée. Les parkings du stade étaient à nouveau remplis de l’attente enthousiaste des fans et de leur camaraderie sur le gril.

Ce fut également une excellente année pour les investisseurs de Bitcoin (BTC), car la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a atteint des sommets historiques à plusieurs reprises tout au long de 2021, atteignant finalement 69 000 $ début novembre. Cela a conduit à une augmentation spectaculaire de la couverture médiatique de Bitcoin.

Sept joueurs de la NFL en 2021 ont décidé d’appeler l’audible et de commencer à être payés en crypto ou en convertissant partiellement leur salaire en espèces en crypto. Ces joueurs ont capitalisé sur le retour de la saison régulière et la rentabilité plus élevée du Bitcoin.

Aaron Rodgers

L’actuel MVP de la NFL 2020 a annoncé via une publication vidéo sur Twitter le 1er novembre qu’il s’associait au service de paiement Cash App pour accepter une partie de son salaire en Bitcoin. Rodgers gagnera environ 22,3 millions de dollars cette année.

La vidéo montrait Rodgers déguisé en John Wick pour une fête d’Halloween. Si cela n’était pas assez étrange, probablement à dessein, Rodgers a également déclaré aux téléspectateurs qu’il ferait un don de 1 million de dollars en BTC.

Dans le cas de Rodgers, une partie de son salaire sera envoyée sur son compte Cash App, qu’il utilisera ensuite pour acheter du BTC.

Le profil Twitter du quart-arrière vedette des Green Bay Packers présente une photo de lui sur le terrain lors d’un match avec les yeux laser emblématiques, indiquant en outre son soutien à BTC.

Tom Brady

Tom Brady est un autre quart-arrière vedette de la NFL qui a beaucoup touché à la crypto en 2021. Brady n’a pas encore dit que la NFL le paiera en BTC, mais FTX le paiera en crypto après avoir pris une participation. participation à l’échange Sam Bankman-Fried, et servira d’ambassadeur de la marque.

Cependant, Brady n’a pas seulement réservé aux actifs cryptographiques. La star emblématique du football a lancé sa propre plate-forme NFT, appelée Autograph, en avril pour attirer les meilleurs talents du sport, du divertissement, de la mode et de la culture pop.

Tom Brady entrer dans Crypto était un signal de premier ordre pic.twitter.com/hc6qxQou9o – Tom Brady (@TomBrady) 20 octobre 2021

Cependant, cela ne s’arrête pas là pour Brady et les crypto-monnaies. Fin octobre, Brady a lancé son 600e touché en carrière, établissant un record de tous les temps pour la NFL et aidant à garantir la position de Brady en tant que leader de tous les temps en passes de touché dans l’histoire de la ligue. Brady a payé 1 BTC au fan qui a initialement reçu le ballon du receveur qui a terminé le touché.

Ce BTC valait environ 62 000 $ au moment du jeu, mais le ballon lui-même pourrait valoir plus de 500 000 $ selon la société de vente aux enchères de souvenirs sportifs Goldin Auctions.

Odell Beckham Jr.

Odell Beckham Jr. (OBJ) a suivi les traces d’Aaron Rodgers en annonçant fin novembre qu’il s’était associé à Cash App pour recevoir son salaire de la NFL en BTC. Son contrat stipule qu’il devrait recevoir environ 4,25 millions de dollars de la NFL cette saison.

Le récepteur large des Rams de Los Angeles a déclaré aux fans qu’il restituerait 1 million de dollars en BTC dans le cadre de son nouveau partenariat avec Cash App. Beckham ne semble pas étranger à la scène de la crypto-monnaie et du NFT, car son profil Twitter a un Crypto Punk NFT.

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, l’application Cash de Jack Dorsey est impliquée dans l’accord salarial BTC d’OBJ et Aaron Rodgers. L’application de service payant a connu une excellente année 2021 au cours des trois premiers trimestres de l’année, générant près de 10 milliards de dollars de revenus auprès de 36 millions d’utilisateurs actifs et 100 millions de téléchargements.

Trevor Laurent

Le nouveau quart-arrière vedette des Carolina Panthers a rejoint les rangs des superstars de la NFL qui acceptent publiquement les paiements cryptographiques. L’accord de Lawrence, cependant, n’est pas directement avec la NFL. Le salaire crypto du meilleur choix de repêchage de la NFL 2021 provient d’un accord d’approbation avec l’application de portefeuille crypto FTX (anciennement Blockfolio).

Félicitations d’être le choix n ° 1 @Trevorlawrencee ! Nous avons une surprise pour vous : vérifiez votre compte @blockfolio pour 25k$ de SOL. Ce soir c’est en crypto, merci à vous ! pic.twitter.com/ci8yHp3e8W – SBF (@SBF_FTX) 30 avril 2021

La valeur de son accord n’a pas été rendue publique, mais si Lawrence a accumulé ses revenus cryptographiques, il est fort probable qu’il ait bénéficié d’une appréciation de la valeur, en particulier des pièces Solana (SOL). La capitalisation boursière totale de la crypto a augmenté d’environ 500 milliards de dollars depuis fin avril, date à laquelle l’accord a été annoncé.

L’écorce de Saquon

Saquon Barkley, la superstar de retour des Giants de New York, a révélé en juillet qu’il convertissait tout son salaire d’approbation en BTC. Comme pour la plupart des autres sur cette liste, Barkley n’est pas payé directement en crypto. Au lieu de cela, vous échangez une partie de vos gains en espèces contre de la crypto.

Barkley utilise l’application de paiement Strike pour acquérir son BTC. Cependant, il n’est pas le premier joueur de la NFL à utiliser Strike pour acheter du BTC avec son salaire. L’année dernière, l’ancien joueur de ligne offensive de la NFL Russel Okung est devenu le premier joueur à partager publiquement qu’il utilisait Strike pour convertir son salaire de la NFL en BTC.

Le raisonnement de Barkley pour essayer d’accumuler de la richesse avec BTC tournait autour du manque de longévité chez les athlètes de la NFL. Il a déclaré le 15 juillet à Anthony Pompliano, animateur du Best Business Show :

« Quand vous regardez les KD, les Lebrons et les Brady du monde et que vous voulez créer de la richesse générationnelle, vous ne pouvez pas le faire avec le sport que je pratique et le poste que je joue et en sortant de blessures du football pour une année entière, tu te rends compte qu’ils peuvent te prendre ce jeu. »

Sean Culkin

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Sean Culkin, a rendu public son intention de convertir tout son salaire de la NFL en BTC. Alors que d’autres sur cette liste se sont engagés à convertir seulement une partie de leur salaire en Bitcoin ou à recevoir des paiements de parrainage avec des crypto-monnaies, Culkin échange 100% de son salaire.

Je crois fermement que Bitcoin est l’avenir de la finance et je voulais montrer que j’ai une vraie peau dans le jeu, pas seulement en essayant de gagner de l’argent rapidement. Je convertirai l’intégralité de mon salaire NFL 2021 en #Bitcoin. – Sean Culkin (@ culkin22) 26 avril 2021

Comme pour Saquon Barkley, le raisonnement de Culkin pour se tourner vers la crypto a à voir avec la courte demi-vie courante chez les joueurs de la ligue. Le temps moyen que la plupart des athlètes passent dans la NFL est de 3,3 ans, selon Statista. Culkin a déclaré dans un communiqué :

« Compte tenu de ma carrière, en particulier de ses exigences physiques et de sa brièveté, il est plus logique d’être payé avec de l’argent solide qui, je pense, protège son pouvoir d’achat au fil du temps. »

Aaron Jones

Dernier point, mais non le moindre, sur la liste des stars de la NFL qui obtiennent la cryptographie se trouve Aaron Jones des Green Bay Packers. Le courtier a signé un accord avec FTX pour devenir ambassadeur de la bourse en septembre. Comme pour l’accord Tom Brady, Jones a acheté une participation dans l’échange.

Jones intégrera également la plate-forme FTX Pay dans son propre site Web caritatif pour lui permettre d’accepter des dons cryptographiques.

J’ai reçu mon premier NFT Shout pour @MaisonDeGOAT merci de m’avoir accueilli dans le troupeau #GOATz

Au plaisir de faire partie de la communauté ! pic.twitter.com/oLRquKjGRE – Aaron Jones 3️⃣3️⃣ (@ Showtyme_33) 9 décembre 2021