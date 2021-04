7 Les actions de véhicules électriques parient gros sur le marché chinois

Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars du président Joe Biden devrait apporter un soulagement indispensable. Récemment, cependant, Sarah Smith d’InvestorPlace a écrit un excellent article sur 21 entreprises qui bénéficieront particulièrement du projet de loi. Les stocks de véhicules électriques figuraient parmi les principaux bénéficiaires nets de l’initiative.

Contrairement à plusieurs autres industries, les véhicules électriques (VE) n’avaient pas nécessairement besoin d’un coup de pouce massif. Oui, nous avons eu une vente massive sur le marché qui a conduit plusieurs jeux EV risqués à perdre de la vigueur. Mais c’était une erreur temporaire, qui s’est retirée à l’arrière-plan une fois que Biden a annoncé son plan.

Le 26 mars, UBS Group a publié une note de recherche réaffirmant ce point de vue. La banque d’investissement multinationale suisse a présenté trois raisons pour lesquelles «le marché des VE a encore de la place pour fonctionner».

Premièrement, alors que les ventes d’automobiles ont diminué en 2020, les ventes mondiales de véhicules électriques ont encore augmenté de 43%. Deuxièmement, les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations plus strictes pour aider les ventes de VE à augmenter. Et enfin, les progrès technologiques et un changement dans les préférences des consommateurs constituent également des vents favorables importants pour l’industrie.

Cela dit, cependant, le véritable joker dans l’équation est la Chine. Il s’agit désormais du plus grand marché des véhicules électriques au monde et s’est plutôt bien comporté malgré la pandémie. Et sans surprise, certains des plus gros stocks de véhicules électriques proviennent de là. C’est pourquoi cette liste compte certains des plus grands noms de l’espace EV qui parient gros sur ce marché.

Alors, sans plus tarder, voici sept actions EV qui se concentrent sur la Chine:

Tesla (NASDAQ:TSLA)

Nio (NYSE:NIO)

Xpeng (NYSE:XPEV)

Li Auto (NASDAQ:LI)

General Motors (NYSE:GM)

Société BYD (OCTMKTS:BYDDF)

Gué (NYSE:F)

Stocks de véhicules électriques axés sur la Chine: Tesla (TSLA)

Source: Hadrian / Shutterstock.com

Tesla est devenu l’enfant de l’affiche du marché haussier des actions. Néanmoins, le stock TSLA reste le nom prééminent parmi les stocks de véhicules électriques.

L’année dernière, la société américaine de véhicules électriques et d’énergie propre a livré 499 550 véhicules, manquant un peu ses prévisions de 500 000 véhicules. Pourtant, c’est une excellente figure qui se tient tête et épaules au-dessus de ses pairs.

La Chine a été un moteur majeur de la croissance de Tesla, avec des ventes qui ont plus que doublé pour atteindre 6,66 milliards de dollars, représentant près d’un cinquième du volume global des ventes de Tesla.

En 2019, les ventes chinoises ne représentaient que 12% du gâteau des ventes global de Tesla, donc elles vont certainement dans la bonne direction. Il est également utile que Tesla dispose d’une usine locale à Shanghai et qu’Elon Musk entretienne jusqu’à présent d’excellentes relations avec les autorités de l’État chinois.

À l’avenir, le principal sujet de préoccupation de Tesla sera de s’assurer qu’il maintient sa position de leader sur le marché chinois. Comme nous le verrons plus tard dans cette liste, il y a plusieurs concurrents qui grignotent le morceau pour obtenir une part du gâteau global.

Nio (NIO)

Source: Robert Way / Shutterstock.com

Notre prochaine entrée sur cette liste de stocks de véhicules électriques est le stock NIO, la concurrence la plus proche de Tesla en Chine. Contrairement au bébé d’un milliard de dollars d’Elon Musk, Nio est extrêmement bien ancré sur le marché chinois et entretient une relation stratégique avec le gouvernement que même Musk envie probablement.

Au plus fort de la pandémie, le fabricant chinois de véhicules électriques a signé un plan de sauvetage de 1 milliard de dollars avec la ville de Hefei, la capitale de la province d’Anhui. En échange de l’injection de liquidités, il a accepté de construire une nouvelle filiale sous le nom de Nio China. De plus, Nio a accepté de construire une installation à Hefei pour servir de siège à la filiale. Un prix plus élevé, cependant, était que le groupe d’investisseurs Hefei détient désormais 24% de Nio China.

Mais en se concentrant sur les aspects positifs, l’entreprise a d’excellents chiffres de livraison. Par exemple, 7 257 véhicules ont été livrés en mars, ce qui porte le total des livraisons pour le trimestre à 20 060, un nouveau record. Cela marque la poursuite des excellentes performances de l’entreprise depuis. Dans l’ensemble, Nio a livré des résultats trimestriels excellents depuis un certain temps déjà.

Xpeng (XPEV)

Source: Andy Feng / Shutterstock.com

Le prochain sur cette liste de stocks de véhicules électriques est le stock XPEV.

Bien que Nio ait connu un excellent trimestre, Xpeng a volé la majorité des titres. Au premier trimestre 2021, la société a livré 13 340 véhicules, dépassant ses prévisions de 12 500 pour la période. De plus, 5 102 livraisons ont été réparties presque également entre la berline P7 et le SUV G3 de la société en mars.

Tout comme ses autres homologues chinois, Xpeng passe un bon moment. Ses chiffres de ventes restent stables tandis que la perte diminue sur la voie de la rentabilité. Au quatrième trimestre, la perte nette s’est élevée à 787,4 millions de yuans (120,7 millions de dollars) contre un déficit de 1,15 milliard de yuans au troisième trimestre et une perte de 997,1 millions de yuans au quatrième trimestre 2019.

Avec la performance de Xpeng se poursuivant de cette manière explosive, ce n’est qu’une question de temps avant que nous voyions des résultats positifs par action (BPA). De plus, tout comme Nio, la société a un lien étroit avec le gouvernement chinois. Il a récemment reçu 76,9 millions de dollars du gouvernement provincial du Guangdong.

Tout comme les autres provinces du pays, le Guangdong souhaite accélérer le passage aux voitures électriques. Quelle meilleure façon de le faire que de s’associer à une entreprise de premier plan comme Xpeng.

Li Auto (LI)

Source: Nick Starichenko / InvestorPlace.com

Un autre fabricant chinois de véhicules électriques dont les actions sont cotées sur une bourse américaine est Li Auto. Cette société a également été un excellent interprète. D’une manière ou d’une autre, LI stock n’obtient pas le même genre d’amour que nous voyons avec Nio et Xpeng. Quoi qu’il en soit, cette sélection des actions de véhicules électriques est un investissement solide – un investissement qui se négocie actuellement à près de la moitié de son sommet de 52 semaines.

Basée à Pékin avec des installations de fabrication à Changzhou, Li Auto a signalé une augmentation de 238,6% d’une année sur l’autre (YOY) pour ses livraisons de Li ONE en mars. Cela a porté le total des livraisons pour le premier trimestre à 12 579, un gain de 334,4% en glissement annuel. Attendez-vous à ce que cette dynamique se poursuive pour l’entreprise.

Mais ce n’est pas la seule bonne chose derrière Li; le constructeur chinois de VE a également un avantage car le Li-One est un véhicule hybride.

Oui, la Chine renforce de manière agressive sa capacité de VE. Cependant, les bornes de recharge sont encore assez rares en Chine. Ainsi, à certains égards, le véhicule de Li Auto est une option plus attrayante et plus pratique pour les consommateurs de la classe moyenne du pays.

General Motors (GM)

Source: Linda Parton / Shutterstock.com

Il semble peut-être étrange que nous soyons arrivés aussi loin sans parler de l’une des grandes entreprises américaines faisant des vagues en Chine, à l’exception de Tesla. Eh bien, c’est l’état du marché, malheureusement. En Chine, les entreprises étrangères ont souvent du mal à s’imposer.

Cependant, il existe quelques stocks de véhicules électriques qui ont fait des progrès. GM est l’un de ces noms. Le constructeur automobile américain emblématique a en fait livré 2,9 millions de véhicules dans le pays l’année dernière, en baisse de 6,2% en glissement annuel, mais toujours un excellent rendement.

Un autre point positif pour les actions de GM est que les ventes de la société se sont redressées à un rythme à deux chiffres au second semestre de l’année dernière. Les ventes chinoises ont bondi de 12% entre juillet et septembre et de 14% au cours des trois derniers mois de 2020.

General Motors a également une présence de longue date dans la région, ayant des coentreprises avec des entreprises comme l’État. SAIC Motor Corp, par exemple.

Mais parlons spécifiquement de la partie EV de l’entreprise. En Chine, GM a une joint-venture avec SAIC Motor Corp et un autre partenaire, SGMW. Ce dernier fait le Hongguang Mini EV, un micro-véhicule électrique à deux portes populaire. C’est le modèle EV le plus vendu en Chine. Ainsi, avec un pied dans ce sous-segment du marché, GM a toute l’incitation à aller de l’avant et à se développer davantage.

BYD (BYDDF)

Source: J. Lekavicius / Shutterstock.com

Notre prochaine entrée sur cette liste de stocks de véhicules électriques est un conglomérat dans tous les sens du terme. Il a ses doigts dans tout, du stockage d’énergie aux vélos à piles en passant par les bus, les batteries et plus récemment les masques faciaux.

De plus, contrairement à certains de ses pairs sur cette liste, l’entreprise est rentable. Il n’y a donc pas de surprise pour laquelle Warren Buffet aime cette entreprise. Actuellement, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A, NYSE:BRK-B) détient une participation de 8,2% dans BYD.

En 2020, le bénéfice net de BYD a augmenté à 4,2 milliards de yuans (644 millions de dollars), en hausse de 162%, avec des revenus d’exploitation s’élevant à 153,5 milliards de yuans (23,5 milliards de dollars). Pour l’avenir, le constructeur chinois de véhicules électriques prévoit également un bénéfice net de 200 millions de yuans à 300 millions de yuans (30,6 millions de dollars à 45,9 millions de dollars) au premier trimestre, contre 112,6 millions de yuans (17,2 millions de dollars) l’année précédente.

Mais ce n’est pas tout. En mars, BYD a également réussi à battre Nio et Xpeng en termes de ventes. Nio a signalé la livraison de 7 257 unités et Xpeng a vendu 5 102 unités le mois dernier. Parallèlement, BYD a livré plus de 23 000 unités au cours de la même période, portant les livraisons du premier trimestre à 53 380 véhicules. De plus, l’année dernière, BYD a dévoilé plusieurs nouvelles offres, dont ses modèles Han et Tang.

Dans l’ensemble, il existe de nombreux catalyseurs positifs pour les actions BYD. Ils en font l’un des meilleurs stocks de véhicules électriques sur le marché.

Gué (F)

Source: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Regardons les choses en face: Ford est en difficulté depuis un certain temps. Les parts de la société sur tous ses marchés clés ont diminué au cours des cinq dernières années. Cependant, il existe des garnitures en argent qui devraient aider à faire avancer ce constructeur américain.

Tout d’abord, le PDG Jim Farley a présenté une stratégie agressive de revitalisation de la marque. Farley est un initié possédant une vaste expérience au sein de l’entreprise. De plus, avant son passage chez Ford, il travaillait chez Toyota (NYSE:TM) et a été l’une des figures de proue du lancement du produit Scion de la société.

L’approche de Farley porte ses fruits jusqu’à présent. Selon CNBC, la société a battu les estimations de bénéfices du consensus de Wall Street à trois reprises au cours des quatre derniers trimestres. De plus, en se concentrant sur les ventes chinoises en 2020, la société et ses coentreprises ont livré 602627 véhicules, soit une croissance de 6,1% en glissement annuel.

Au premier trimestre 2021, Ford a également vendu 153 822 véhicules neufs en Chine, un bond de 73% par rapport à l’année précédente et le «quatrième trimestre consécutif de croissance dans la région». De plus, le constructeur prévoit de construire sa Mustang Mach-E en Chine pour la première fois cette année.

Pendant longtemps, les voitures de sport Mustang ont été importées sur le marché chinois. Cette nouvelle décision aidera le constructeur automobile à exploiter toute l’élan qu’il a réussi à générer sur le marché chinois ces derniers temps – une raison de plus pour laquelle le stock F devient une entrée compétitive parmi les stocks de véhicules électriques.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.