7 marques de vêtements d’intérieur pour hommes qui se sont démarquées pendant la pandémie – WWD

La pandémie de coronavirus a provoqué un boom des vêtements de loisirs, car beaucoup ont opté pour des vêtements confortables tout en continuant à travailler à distance. Bien que la catégorie ait connu plusieurs tendances populaires au cours de l’année dernière – y compris les sweats tie-dye, les pyjamas à la mode et la très populaire Nap Dress – les vêtements de détente pour hommes ont connu l’une des croissances et des intérêts les plus considérables parmi les clients au cours de la dernière année.

Selon les données fournies par Lyst, les recherches de vêtements de détente pour hommes ont augmenté de 43% d’une année sur l’autre en 2020. Les sweats et les joggeurs pour hommes ont été les recherches les plus populaires, ce qui a entraîné des augmentations d’une année à l’autre de 39% et 51%, respectivement.

Plusieurs marques – toutes deux spécialisées dans les vêtements pour hommes et d’autres qui se sont développées dans la catégorie – ont capitalisé sur cet intérêt croissant et connu le succès pendant la pandémie avec leurs offres. Des marques telles que la marque de mode britannique Desmond & Dempsey et CDLP ont tiré parti de la tendance des pyjamas à la mode avec leurs propres offres élégantes, tandis que d’autres marques d’athlétisme telles que Alo Yoga et Aviator Nation ont constamment publié des vêtements de détente confortables qui conviennent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Accueil.

Ici, WWD examine comment sept marques de vêtements de détente pour hommes se sont démarquées pendant la pandémie. Lisez la suite pour en savoir plus.

Desmond et Dempsey

La marque de mode britannique Desmond & Dempsey a connu une croissance record l’année dernière, avec des ventes en hausse de 120% par rapport à l’année précédente. Le cofondateur Joel Jeffrey attribue cette augmentation à la croissance de la catégorie des vêtements pour hommes de la marque.

«Les hommes adorent vraiment les décors en ce moment», a-t-il déclaré. «Cela nous a pris par surprise à l’origine en raison du prix élevé, et nous avons supposé que les gars achèteraient des vêtements séparés à porter avec un t-shirt.»

Pour les vêtements pour hommes, la marque propose des hauts de pyjama, des bas, des ensembles et des peignoirs, ainsi que des accessoires tels que des chaussettes, des pantoufles et des boxers. Jeffrey a déclaré que les bas de pyjama sont devenus un best-seller depuis que la marque a présenté ses ensembles. Pour ses ensembles populaires, ses best-sellers en 2020 étaient ses options Tiger Cuban et Soleia Cuban, qui présentent respectivement des motifs d’imprimés tigre et léopard, ainsi que ses nouveaux ensembles de poche pour hommes en coton et en lin.

Desmond & Dempsey est vendu dans le monde entier chez des détaillants tels que Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Selfridges, Harrods et Harvey Nichols, entre autres, ainsi qu’en ligne sur le site Web de la marque, Mr Porter et Matchesfashion. Les prix des produits pour hommes de la marque vont de 56 $ à 215 $.

Yoga Alo

Alo Yoga, qui propose également un service de streaming de remise en forme appelé Alo Moves, a vu ses ventes en ligne augmenter quatre fois en 2020 alors que de plus en plus de personnes travaillaient à domicile. La marque a également élargi son offre de vêtements pour hommes l’année dernière avec de nouvelles couleurs inspirées du streetwear pour ses vêtements d’entraînement.

La marque a également constaté un intérêt croissant de la part des clients masculins pour son Chill Short, un short avec cordon de serrage avec poches zippées qui peut être porté aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Parmi les autres best-sellers, citons les pantalons de survêtement Torrent Track de la marque et sa collection Idol Performance, qui est faite d’un tissu léger censé garder le porteur au frais pendant une séance d’entraînement.

Cette année, Alo Yoga prévoit de continuer à élargir ses options de vêtements pour hommes avec des baisses mensuelles de nouvelles couleurs et plus d’options inspirées du style de la rue. Les offres pour hommes de la marque varient de 14 $ pour les chaussettes à 398 $ pour une doudoune et sont vendues dans ses magasins et son site Web.

Nation aviateur

La marque de style de vie Aviator Nation a connu un boom des ventes grâce à la tendance croissante des vêtements d’intérieur pendant la pandémie. La marque a vu ses ventes augmenter de 130% en 2020 et a également vu ses ventes du premier trimestre 2021 augmenter de 130%.

Selon la fondatrice de la marque, Paige Mycoskie, la marque était déjà sur la bonne voie pour une croissance de 100% d’une année à l’autre avant la pandémie, car la marque a atteint cet objectif de vente chaque année au cours des cinq dernières années.

Une partie de la croissance de la marque est venue de ses offres pour hommes. Certaines de ses offres pour hommes les plus vendues l’année dernière comprenaient ses sweats à capuche unisexes, ses pantalons de survêtement ajustés et ses shorts de survêtement. Le prochain lancement de la marque est sa collection Bolt Stitch Repeat, qui comprend des sweats à capuche, des sweatshirts et des pantalons de survêtement pour hommes en rouge et noir avec un motif éclair.

Aviator Nation est proposé dans ses 13 magasins à travers le pays, ainsi que dans Nordstrom et Bandier. Les prix des offres de vêtements pour hommes varient de 28 $ pour les masques faciaux à 1 200 $ pour une combinaison de neige.

CDLP

La marque suédoise de mode durable CDLP a approfondi son ancrage dans la catégorie des vêtements de sport l’année dernière avec le lancement de sa collection Mobilité de vêtements de performance essentiels qui comprenait son boxer désormais best-seller.

Dans l’ensemble, la marque a connu une croissance considérable en 2020. Les revenus de CDLP ont augmenté de 93% d’une année sur l’autre et les revenus en ligne de 75%. Son activité de vente en gros a également connu une augmentation de 60% d’une année sur l’autre.

Outre ses boxers à succès, la marque a déclaré que ses t-shirts, maillots de bain et autres vêtements de détente avaient également gagné en popularité. CDLP a également tiré parti de la tendance des pyjamas à la mode l’année dernière avec la sortie de sa collection Home, qui est décrite comme le loungewear rencontre le prêt-à-porter. La collection comprenait des peignoirs, des hauts de pyjama et des bas dans le tissu Lyocell tissé signature de la marque dans les coloris bleu marine et bordeaux.

CDLP est vendu sur le site Web de la marque et via Mr Porter, Matchesfashion et Farfetch. Les prix des produits varient de 20 $ pour les chaussettes en bambou à 415 $ pour le peignoir de la collection Home.

Pangaia

La marque de mode écologique Pangaia a connu un intérêt croissant au cours de l’année dernière pour sa catégorie de vêtements pour hommes, qui comprend des pulls molletonnés, des pantalons de survêtement, des t-shirts, des shorts, des pyjamas et des vêtements d’extérieur. L’intérêt croissant ainsi que plusieurs collections capsules et collaborations ont conduit la marque à atteindre son objectif de plan financier quinquennal en un an seulement.

Pour les offres pour hommes, la marque a déclaré que ses best-sellers incluent sa collection Takashi x Pangaia, qui comprenait des vêtements de détente colorés mettant en vedette le motif de fleurs emblématique de l’artiste Takashi Murakami; sa collection Flwrdwn en matières recyclées, ses sweats à capuche et ses pantalons de survêtement.

Pangaia est vendu sur le site Web de la marque et ses offres de vêtements pour hommes varient de 55 $ pour un t-shirt à 1000 $ pour un manteau bouffant surdimensionné.

Le monde entier

Selon le fondateur et directeur créatif de la marque Scott Sternberg, la marque de mode durable Entièrementworld a vu sa catégorie de vêtements de détente pour hommes tripler en 2020.

Pendant la pandémie, la marque a vu un intérêt croissant pour ses pantalons de survêtement, sweats et boxers en jersey pour hommes. La marque a également présenté son Giant Sweatshirt, proposé dans des couleurs pastel neutres et poussiéreuses, et son pantalon lounge en jersey, qui sont rapidement devenus les best-sellers de la marque dans son ensemble.

Pour cette année, Sternberg prévoit d’élargir les gammes de couleurs pour chaque catégorie, ainsi que d’introduire de nouveaux styles pour les sweats, sous-vêtements, t-shirts et chaussettes de la marque. Les produits de wholeworld sont disponibles à l’achat sur son site Web et varient de 15 $ pour un ensemble de chaussettes à 275 $ pour une veste.

Kappa

La marque de mode Kappa connaissait une croissance dans sa catégorie masculine au cours des deux dernières années, mais a vu ses ventes rester stables en 2020. Dre Hayes, président de Kappa USA, a cependant vu cela comme un succès compte tenu de l’état de l’industrie de la mode dans son ensemble pendant la pandémie. .

Alors que le commerce de gros de la marque a diminué, les ventes en ligne de Kappa ont augmenté de 120% en 2020, alimentées par les ventes de hauts et de bas en polaire et de ses sandales et claquettes, en particulier dans la catégorie des hommes. Hayes a déclaré que la marque était sur la bonne voie pour augmenter cette année de 55% par rapport à ses catégories polaire et sandale.

Les produits pour hommes les plus vendus de Kappa l’année dernière comprennent bon nombre de ses offres de vêtements de détente arborant le logo emblématique de la marque, tels que son sweat à capuche Hurtado, son pantalon de survêtement Alanz, ses vestes Anniston Track et son pantalon de survêtement Rastoria.

Kappa est vendu sur le site Web de la marque, ainsi que chez Saks Fifth Avenue, Nordstrom, PacSun et Bloomingdale’s, et les prix des produits varient de 35 $ à 220 $.

