7 marques qui ne vendront plus de voitures diesel | Moteur

La situation actuelle du sport automobile suggère que les moteurs à combustion leurs jours sont comptés et, au sein de ce type, voitures diesel ils seront les premiers à disparaître. Il existe déjà plusieurs marques qui ne vendent pas ou qui ont annoncé qu’elles cesseraient de vendre des modèles alimentés par ce carburant -à de nombreuses reprises, en plus de l’essence-. Ce sont sept d’entre eux.

Audi

La firme allemande l’a récemment confirmé. Au 2026 ils cesseront de vendre non seulement des voitures diesel, mais aussi des voitures à essence, éliminant ainsi les modèles à combustion interne de leur offre. Donc dans 5 ans se concentrera sur l’électriqueBien qu’ils continueront à avoir des véhicules hybrides pendant un certain temps.

Bentley

La marque britannique emblématique a dévoilé l’année dernière qu’elle deviendrait une entreprise de voitures 100% électriques dans le année 2030, bien qu’à partir de 2026, ils se concentreront uniquement sur les hybrides et les électriques rechargeables. Les politiques environnementales, de plus en plus contraignantes, ont encouragé cette décision, si bien que l’entreprise abandonnera ses classiques Moteurs biturbo W12 et V8.

Fronde

Au 2022, tous les modèles Honda vendus en Europe seront électrifiés, a indiqué précédemment la firme. Au départ, les régimes ils visaient 2025, mais ils ont décidé d’avancer la date et bientôt nous cesserons d’avoir des modèles de la marque de ce type. Ainsi, nous ne pourrons opter pour des modèles électriques ou hybrides que dans un futur proche.

Jaguar

Une autre des grandes entreprises britanniques de voitures de sport et de luxe a fixé une date limite pour cesser de vendre des véhicules diesel. le année 2025 Ce sera un tournant pour la firme fondée à Blackpool, qui jusque-là gardera ce type de voiture sur le marché.

Porsche

Cela fait trois ans que les Stuttgarters ont cessé de proposer des variantes diesel parmi leurs modèles, malgré le bon accueil qu’ils ont eu il y a des années dans des voitures comme la Cayenne. Actuellement, Porsche ne propose que des véhicules à essence, hybrides et électriques. Cependant, contrairement à d’autres entreprises, elle ne se referme pas sur l’électrification comme seule option d’avenir et développe un carburant de synthèse qui pourrait représenter une nouvelle alternative durable en course automobile.

Groupe Stellantis

Au départ, le Groupe Fiat-Chrysler Je pensais déjà abandonner les voitures à combustion et Groupe PSA 2025 a été fixé comme date limite pour cela. Maintenant, avec l’union des deux et la création de Stellantis, les plans changent, même s’il est prévisible que nous cesserons bientôt de voir des voitures diesel et essence dans leur offre. Fiat a été la dernière à passer à l’électrique, après avoir annoncé que ceux-ci commenceraient à remplacer les modèles à combustion à partir de 2025.

Volvo

Le constructeur suédois s’oriente également vers l’électrification et a marqué le année 2030 comme limite pour devenir une marque exclusivement électrique, de sorte que les modèles à essence sont également hors de l’équation. La transformation durable ne s’arrêtera pas là, oui, puisqu’ils commencent aussi à utiliser aciers qui n’utilisent pas de combustibles fossiles lors de la fabrication afin de réduire son impact environnemental.

