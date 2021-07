7 masques capillaires maison, choisissez le vôtre !

Peu importe si vos cheveux sont fragiles, gras ou sujets aux frisottis, nous avons une solution pour vous et sans avoir à sortir de chez vous ! Jetez un œil aux recettes de masques capillaires maison que nous vous proposons et choisissez la vôtre.

Certains des meilleurs des soins pour vos cheveux (et aussi pour votre peau) ils sont cachés parmi les aliments que vous avez déjà dans votre cuisine. Bien qu’il y ait une grande offre de beauté de soins capillaires, ce qui est tentant à la fois pour son prix et pour sa praticité, il est bon de temps en temps de miser sur des options plus naturelles. Par conséquent, à partir d’enfemenino, nous proposons plusieurs masques capillaires faits maison qui couvrent différents besoins et que vous pouvez préparer avec des ingrédients que vous avez à la maison. Trouvez le vôtre !

1. Masque au yaourt maison pour cheveux ternes

Vos cheveux manquent de brillance ? Si vous souhaitez lui redonner une apparence beaucoup plus saine, nous vous recommandons d’appliquer ce masque au moins une fois par mois. Le yaourt, combiné à d’autres ingrédients, aidera à nettoyer le cuir chevelu et à l’hydrater.

Ingrédients:

1 yaourt nature 2 cuillères à soupe de jus de citron 2 blancs d’œufs



Préparation et application du masque :

1. Bien mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une texture homogène.

2. Appliquer le mélange sur cheveux secs ou humides en évitant les racines.

3. Laissez agir 30 à 40 minutes.

4. Rincez à l’eau froide et lavez les cheveux avec votre shampooing habituel.

2. Masque maison banane et miel pour cheveux sans vie

Si vous constatez que vos cheveux sont ternes et ont besoin d’un regain de vitalité, vous devez essayer ce masque ! La banane aidera à renforcer vos cheveux et le miel leur donnera l’hydratation dont ils ont besoin pour avoir l’air beaucoup plus sain.

Ingrédients:

1/2 banane 2 cuillères à soupe de miel



Préparation et application du masque :

1. Écrasez la banane dans un bol et mélangez-la bien avec le miel.

2. Appliquer le masque sur cheveux mouillés, des racines aux pointes.

3. Laissez agir pendant une demi-heure et rincez les cheveux abondamment à l’eau.

3. Masque à l’avocat maison pour cheveux secs à tendance frisottée

Vous avez les pointes sèches et vos cheveux deviennent crépus rien qu’en les regardant ? Donc, ce dont vous avez besoin, c’est d’une nutrition supplémentaire. L’huile d’avocat et d’amande deviendra vos grands alliés dans ces cas : la première vous aidera à hydrater au maximum vos cheveux et la seconde à réparer les pointes fourchues.

Ingrédients:

1 avocat mûr 1 cuillère à soupe d’huile d’amande 1 jaune d’oeuf



Préparation et application du masque :

1. Bien mélanger tous les ingrédients.

2. Appliquez le masque sur toute la chevelure et laissez agir 15 minutes.

3. Rincer à l’eau tiède et laver avec un shampooing spécifique pour cheveux secs.

4. Masque maison au citron et aux œufs pour cheveux gras

Nous avons tendance à penser que dans le cas des cheveux gras, il n’est pas nécessaire d’utiliser des masques, car ceux-ci ne feraient qu’aggraver le problème. Cependant, c’est une erreur car ce type de cheveux a également besoin d’hydratation. La clé est de choisir des ingrédients qui régulent la production de sébum, comme le citron.

Ingrédients:

Jus d’un citron 1 œuf 1 cuillère à café de sel



Préparation et application du masque :

1. Mélangez très bien tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte compacte.

2. Étalez le masque sur toute la chevelure et laissez agir une demi-heure.

3. Rincez à l’eau tiède et lavez vos cheveux avec votre shampooing habituel.

5. Masque à l’huile d’olive et aux œufs maison pour plus de douceur

Ce masque est un classique avec lequel vous rendrez vos cheveux beaucoup plus doux, plus forts et hydratés. C’est l’une des options les plus pratiques en raison de l’accessibilité de ses ingrédients, mais elle est également très efficace pour obtenir force et brillance.

Ingrédients:

2 cuillères à soupe d’huile d’olive 2 jaunes d’œufs 1 tasse d’eau



Préparation et application du masque :

1. Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte lisse.

2. Appliquer sur cheveux secs et laisser agir 30 minutes.

3. Rincez à l’eau froide et lavez vos cheveux avec votre shampooing habituel.

6. Masque maison avocat et banane pour cheveux abîmés

L’utilisation du fer et d’autres outils avec de la chaleur, des produits en excès et d’autres facteurs tels que le soleil peuvent grandement endommager les cheveux. Si tel est votre cas, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vos cheveux est de leur fournir des ingrédients nourrissants au pouvoir antioxydant. L’avocat et la banane deviendront l’option gagnante… essayez !

Ingrédients:

1 avocat mûr 1 banane 3 cuillères à soupe de miel

Préparation et application du masque :

1. Écrasez l’avocat et la banane. Mélanger ensuite avec le miel jusqu’à ce que les deux ingrédients soient bien intégrés.

2. Appliquer sur cheveux humides des racines aux pointes.

3. Laisser agir 20 minutes et rincer à l’eau froide.

7. Masque à la fraise maison pour cheveux fragiles

Vos cheveux sont fins et ont tendance à s’affaiblir ? Ensuite, vous devez donner à vos cheveux un regain d’énergie supplémentaire qui les renforce. Les propriétés exfoliantes des fraises combinées à l’hydratation du yaourt et du miel vous aideront à y parvenir.

Ingrédients:

8 fraises 1/2 yaourt nature 1 cuillère à soupe de miel



Préparation et application du masque :

1. Écrasez les fraises et mélangez-les avec le reste des ingrédients.

2. Appliquer sur les cheveux des racines aux pointes et masser comme s’il s’agissait d’un shampooing.

3. Laisser agir 20 minutes et rincer à l’eau tiède.

