7 meilleures actions à acheter pour les investisseurs constituant un portefeuille de « marques »

J’ai vu un article récent de Quartz at Work sur Reebok, les redémarrages d’autres marques et quoi Marques authentiques prévoit de faire pour revitaliser l’entreprise de baskets autrefois dominante. Alors que l’ascension et la chute de Reebok sont une histoire fascinante, l’article m’a fait penser aux actions à acheter pour le portefeuille « Marques ».

Après tout, Authentic Brands elle-même a déposé une demande pour être rendue publique. Mon collègue contributeur à InvestorPlace, Dana Blankenhorn, l’appelle l’introduction en bourse la plus fascinante de l’année.

« Authentic’s S-1 a plus d’images que Pinterest (NYSE :ÉPINGLES), mais en dit peu sur l’entreprise. Les chiffres sont pour 2020, avant une multitude d’accords récents. Il n’identifie que les revenus de licence directs, dont 488 millions de dollars cette année-là. Mais 211 millions de dollars de cet argent, 43 %, ont été convertis en revenu net. Cela justifierait une valorisation d’entreprise de 10 milliards de dollars », a écrit Dana le 20 septembre.

Je suis d’accord avec mon collègue. C’est définitivement là-haut. Zut, au moment où j’ai écrit ceci, les actions de la société pourraient être éligibles pour mon nouveau portefeuille.

Mais, pour l’instant, Finviz.com me dit qu’il y a 34 entreprises publiques avec le mot « marques » dans leur dénomination sociale. Je recommanderai donc les sept meilleures actions à acheter dans le peloton.

Marques de restaurants internationales (NYSE :QSR)

Marques Constellation (NYSE :STZ)

Maison et sécurité de Fortune Brands (NYSE :FBHS)

Marques Newell (NASDAQ :NWL)

Marques d’acuité (NYSE :AYI)

Marques de construction de pierre angulaire (NYSE :CN)

Marques de sonneries (NYSE :BRBR)

Actions à acheter : Restaurant Brands International (QSR)

Source : Shutterstock

J’ai mis à contrecœur Restaurant Brands International, le propriétaire de Tim Hortons, Burger King et Popeye’s, sur ma liste d’actions à acheter.

Burger King a acquis Tim Hortons en 2014 pour former RBI. Depuis, j’ai eu du mal à accepter la fusion, étant donné que le PDG de Burger King a demandé à chaque employé du siège social de Tim Horton de justifier son travail lors d’entrevues de 15 minutes.

À ce jour, je dirais que j’avais raison de m’inquiéter du mauvais traitement des employés. Au cours des cinq dernières années jusqu’au 22 septembre, l’action QSR a enregistré un rendement total de 9,0 %, soit moins que le marché canadien dans son ensemble et près de la moitié du rendement de l’ensemble du marché américain.

En août, Tim Hortons Chine, une coentreprise entre RBI et une société de capital-investissement de Hong Kong Capitale cartésienne, a accepté de fusionner avec Silver Crest Acquisition Corp. (NASDAQ :SLCR) dans une transaction qui valorisait le segment chinois de Tim Hortons à 1,7 milliard de dollars.

Tant que Capitale 3G continue de détenir près de 30% des actions de RBI, je resterai prudent dans mes éloges.

Cependant, avec 1,35 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) sur 12 mois glissants (TTM) et un rendement de 7,0% FCF, le moment est peut-être venu de prendre des actions.

Marques Constellation (STZ)

Source : ShinoStock / Shutterstock.com

Un signe révélateur que Constellation Brands est devenue une grosse affaire dans les entreprises américaines est l’annonce récente qu’elle déplacerait 400 de ses employés de ses bureaux de Canandaigua, New York, au centre-ville de Rochester.

« L’investissement de l’entreprise est estimé à 50 millions de dollars, tandis que Landers [Peter Landers, majority investor in group that owns the downtown property] dit que les propriétaires / développeurs dépenseront près de 35 millions de dollars pour la restauration historique, le décapage de la peinture des plafonds en tonneau et des murs de briques et la construction d’une structure de stationnement de 120 places », a rapporté The Democrat & Chronicle.

Alors que Constellation est connue pour la bière Corona et Modelo, la vodka Svedka et le vin Woodbridge, entre autres, c’est l’investissement de l’entreprise dans Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG) qui retient le plus l’attention.

C’est parce qu’il faut une éternité pour voir les avantages de son investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société canadienne de cannabis. Depuis qu’elle a acquis 9,9% en octobre 2017, l’action STZ a connu une évolution latérale de près de 48 mois.

En tant que personne du genre verre à moitié plein, je vois l’avantage potentiel de son investissement dans Canopy comme une grande raison d’acheter aux prix actuels.

Constellation a un TTM FCF de 2,0 milliards de dollars, bon pour un rendement FCF de 4,9%. Lorsque l’on considère la valeur encore à extraire de son investissement, la valorisation de STZ est plus que raisonnable.

Actions à acheter : Fortune Brands Home & Security (FBHS)

Source : Shutterstock

Fortune Brands Home & Security a été dérivé de Marques Fortune Inc, dans le cadre du plan de la société alors détenant une valeur ajoutée pour ses actionnaires il y a près d’une décennie.

Dans le même temps, elle a vendu son activité Acushnet pour 1,225 milliard de dollars et a rebaptisé Fortune Brands en Faisceau inc., l’activité spiritueux de la holding. Beam a ensuite été vendue à Suntory Holdings en 2014 pour 16 milliards de dollars, y compris la prise en charge de la dette.

Les actionnaires de Fortune ont obtenu une action de FBHS pour chaque action de la société mère. L’action FBHS a généré un rendement total de 22,4% au cours de la dernière décennie, 548 points de base de plus que l’ensemble du marché américain.

L’entreprise compte trois secteurs d’activité : la plomberie, l’extérieur et la sécurité et les armoires. Ses marques comprennent les robinets Moen, les portes Larson, les serrures Master Lock, les armoires MasterBrand et bien d’autres.

Ensemble, ils ont des ventes TTM de 7,02 milliards de dollars, 1,03 milliard de dollars de revenus d’exploitation, 650 millions de dollars de FCF et un rendement FCF de 5,0%.

C’est une excellente entreprise à posséder sur le long terme.

Marques Newell (NWL)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Le PDG de Newell, Ravi Saligram, a récemment été nommé l’un des meilleurs PDG d’Atlanta par l’Atlanta Business Chronicle. Saligram a rejoint Newell en tant que PDG en octobre 2019. Avant cela, il était PDG de Commissaires-priseurs Ritchie Bros. (NYSE :RBA) de juillet 2014 à juillet 2019 et OfficeMax de novembre 2010 à novembre 2013. En outre, il a supervisé la fusion entre OfficeMax et Office Depot.

Il a été cadre pendant de nombreuses années et a travaillé dans plusieurs secteurs différents. Depuis qu’elle a rejoint Newell, l’action NWL a gagné 32% sur près de 24 mois. Cela se compare à 50 % pour le Indice S&P 500 au cours de la même période.

Au fil des ans, Newell Brands est devenu assez pléthorique, avec trop d’entreprises générant trop peu de bénéfices. Newell a peut-être sous-performé jusqu’à présent pendant le mandat de Saligram, mais il fait de son mieux pour préparer l’entreprise à une croissance durable.

« Tout au long de notre parcours, nous ajouterons des capacités pour créer un avantage concurrentiel. Par exemple, nous nous appuyons sur nos capacités de commerce électronique et notre état d’esprit Digital First (plus de 21 % de nos ventes mondiales sont vendues en ligne) pour devenir véritablement omnicanal », a déclaré Saligram au Atlanta Business Chronicle.

« Nous créons des expériences de marque cohérentes et convaincantes pour les consommateurs, peu importe où ils achètent, comment ils achètent ou quand ils achètent, qu’il s’agisse d’acheter en ligne, de livrer à domicile, d’acheter en ligne à emporter en magasin, d’acheter en ligne à emporter ou d’acheter à un magasin.”

En 2019, Newell avait un FCF de 780 millions de dollars. Dans le TTM, il était de 1,1 milliard de dollars, soit une augmentation de 41 %. Je m’attends à ce que cette croissance du FCF se poursuive.

Les performances des 24 prochains mois devraient être bien meilleures que les 24 derniers.

Actions à acheter : Acuity Brands (AYI)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

C’est formidable de voir le fournisseur de solutions d’éclairage commercial et résidentiel se porter bien sur les marchés après une longue période de rendements moins que stellaires pour les actionnaires d’Acuity Brands.

Par exemple, si vous avez investi 10 000 $ dans des actions AYI en septembre 2020, vous auriez aujourd’hui environ 17 294 $. Cependant, si vous avez investi les mêmes 10 000 $ dans ses actions il y a trois ans, vous auriez 10 609 $.

Alors que l’entreprise s’est perdue dans les bois pendant un certain temps, elle a pu retrouver son chemin, en partie grâce à l’embauche du PDG Neil Ashe en janvier 2020. Ashe a occupé des postes de haut niveau, notamment en tant que responsable de Walmart (NYSE :WMT) Unité eCommerce & Technologie de 2012 à 2016.

Ashe a remplacé Vernon Nagel, qui a été PDG d’Acuity pendant 16 ans. Nagel est passé au poste de président exécutif. Ils devraient faire un excellent accord.

Dans les résultats de la société au troisième trimestre 2021, Acuity a enregistré une augmentation de 16% des ventes à 899,7 millions de dollars, avec une augmentation de 56% des bénéfices à 2,37 $ par action. En 2021, il s’attend à ce que la croissance se poursuive.

En janvier 2019, j’ai suggéré qu’Acuity avait besoin d’un nouveau PDG qui pourrait apporter une nouvelle perspective. Moins d’un an plus tard, c’est exactement ce qu’il a fait. Félicitations à Nagel pour avoir reconnu qu’il était temps de s’écarter.

Cornerstone Building Brands (CNR)

Source : ©iStock.com/Sashick

De tous les noms de cette liste, Cornerstone Building Brands est le seul que je n’ai pas reconnu.

Le fournisseur de produits de construction commerciaux, résidentiels et de réparation et de rénovation basé en Caroline du Nord est le plus grand fabricant de produits de construction extérieure en Amérique du Nord.

Bien que le nom Cornerstone n’ait vu le jour qu’en novembre 2018 après la fusion entre NCI Building Systems et Ply Gem Parent LLC, les deux sociétés ont une histoire de plus de 75 ans.

Depuis l’achèvement de la fusion, l’action CNR a connu sa juste part de hauts et de bas, tombant à moins de 3 $ lors de la correction de mars 2020, puis remontant à près de 20 $ en juin avant de revenir au milieu de l’adolescence fin septembre.

Un éminent propriétaire d’actions Cornerstone est Gestion d’actifs BlueTower, un gestionnaire de portefeuille basé au Texas. La stratégie Global Value de la société détient 17 actions, CNR étant la pondération la plus importante avec 18,6 % du portefeuille.

Voici ce que BlueTower avait à dire à propos de Cornerstone dans sa lettre aux actionnaires du deuxième trimestre 2021 :

“Alors que la société réalise des synergies d’acquisition, que le boom immobilier se poursuit et que Cornerstone rembourse sa dette, la valeur de la société deviendra évidente pour les investisseurs et le cours de l’action augmentera pour atteindre sa véritable valeur fondamentale”, a écrit Andrew Oskoui, gestionnaire de portefeuille de BlueTower.

« Les investisseurs qui étaient auparavant rebutés par les niveaux d’endettement élevés investiront à des niveaux d’endettement plus faibles. Le cours de l’action a déjà triplé par rapport au prix moyen payé par nos investisseurs à long terme dans le composite stratégique, mais nous pensons toujours que la société a un taux de rendement prévisionnel élevé. »

Qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?

Actions à acheter : BellRing Brands (BRBR)

Source : rblfmr / Shutterstock.com

Si vous avez déjà mangé une PowerBar, vous avez entendu parler et soutenu les marques BellRing.

En octobre 2019, Publier les avoirs (NYSE :PUBLIER) a cédé son ancienne entreprise de nutrition active – les marques PowerBar, Premier Protein et Dymatize – en vendant 39,43 millions d’actions à 14 $ l’action. Il a levé environ 516,4 millions de dollars de l’introduction en bourse. Il a utilisé le produit pour rembourser une partie de la dette due à la société mère et acheter des actions de la société d’exploitation, BellRing Brands LLC.

Après l’introduction en bourse, Post détenait 71% des actions de BRBR. En août 2021, Post a annoncé son intention de distribuer la majeure partie de cette participation aux actionnaires. Le mouvement devrait inclure un dividende en espèces spécial pour les actionnaires de Post.

En même temps, il a annoncé la distribution ; il a également annoncé les résultats du troisième trimestre 2021. Les ventes du trimestre ont bondi de 68 % par rapport à l’an dernier pour atteindre 342,6 millions de dollars, tandis que son bénéfice d’exploitation a augmenté de 68 % pour atteindre 51,5 millions de dollars.

Le TTM FCF de BellRing est de 214,3 millions de dollars. Sur la base d’une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars, il a un rendement FCF de 16,5%, bien en territoire de valeur.

Si je suis actionnaire de Post, je conserverai mes actions BellRing sur le long terme.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.