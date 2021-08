7 meilleures actions à acheter si vous n’aimez pas prendre de risques

Au cours du mois dernier, nous avons vu un chaos total éclater dans les actions chinoises. La référence FNB Internet KraneShares CSI Chine (NYSEARCA :KWEB) a chuté jusqu’à 50 % par rapport à ses récents sommets. Jusqu’à présent, au moins, la vente ne s’est pas trop répandue dans les actions américaines. Cependant, c’est un rappel brutal que des corrections peuvent se produire rapidement sur le marché boursier. Cela peut amener les investisseurs à se demander quelles sont les meilleures actions sûres à acheter aujourd’hui.

Après tout, bien que ce soient les actions chinoises de l’Internet et de l’éducation qui soient actuellement touchées, les actions américaines plus risquées pourraient emboîter le pas à tout moment. Le marché a été extrêmement fort depuis l’été dernier et semble attendre une correction. En tant que tel, c’est le moment idéal pour examiner les actions défensives. Voici sept meilleures actions sûres à acheter à l’avenir :

Aliments Hormel (NYSE :HRL)

McCormick & Compagnie (NYSE :MKC)

Verizon (NYSE :VZ)

Kimberly Clark (NYSE :KMB)

Thermo Fisher Scientific (NYSE :TMO)

Edison consolidé (NYSE :DE)

Facebook (NASDAQ :FB)

Actions défensives à acheter : Hormel Foods (HRL)

Source : calimedia / Shutterstock.com

Les investisseurs peuvent penser à la viande en conserve SPAM quand ils pensent à Hormel. C’est compréhensible. C’est une marque patrimoniale controversée qui a connu une longévité surprenante dans ce nouveau siècle. Les ventes continuent d’établir de nouveaux records chaque année. Cependant, le SPAM ne représente que quelques pour cent des revenus globaux d’Hormel.

Au contraire, sous la surface, Hormel a discrètement évolué pour devenir l’entreprise d’aliments emballés la plus progressiste et la plus conviviale pour les millénaires. Elle a développé ou acquis une multitude de marques qui séduisent les jeunes consommateurs. Hormel produit d’authentiques salsas mexicaines, du guacamole prêt à manger, des beurres de noix, des viandes biologiques, des produits carnés à base de plantes et maintenant des noix de Planter parmi la gamme d’offres de l’entreprise. Hormel vise à être la société de protéines et surfe sur une énorme vague alors que de nombreux consommateurs passent d’un régime riche en glucides à des plans de repas plus riches en protéines.

La croissance des bénéfices d’Hormel a été un peu faible ces dernières années. Cependant, c’est parce que la société se départit de marques sous-performantes telles que Muscle Milk. Il est maintenant passé à l’offensive, investissant cet argent dans de nouvelles acquisitions telles que Planter’s, qu’il vient d’acheter à KraftHeinz (NASDAQ :KHC). Avec cette décision, Hormel devrait atteindre des niveaux records de revenus et de bénéfices l’année prochaine.

Cela, à son tour, alimentera la croissance des dividendes. Dans l’état actuel des choses, Hormel a augmenté son dividende chaque année depuis 1965. La société a également un bilan de forteresse, ce qui en fait une position défensive parfaite et sûre pour les investisseurs.

McCormick & Compagnie (MKC)

Source : Arne Beruldsen / Shutterstock.com

Comme Hormel, McCormick a bâti sa réputation sur des produits de base éprouvés pour le garde-manger. McCormick domine l’allée des épices ; si vous avez besoin de poivre noir, d’origan, de basilic ou d’autres assaisonnements, vous les achèterez probablement chez McCormick. L’entreprise a même une grande entreprise de marque privée, donc si vous achetez la marque d’épicerie la moins chère, il y a de fortes chances qu’elle provienne toujours de McCormick.

Alors que les épices peuvent être une affaire guindée, McCormick a beaucoup d’autres saveurs dans le mélange. D’une part, McCormick a misé gros sur les salsas et les sauces piquantes. Sa récente acquisition de la marque Frank’s Red Hot s’est bien mieux comportée que les analystes ne l’avaient prévu, entraînant une forte reprise des actions MKC ces dernières années.

McCormick possède également une énorme opération de vente de sauces, d’assaisonnements et de mélanges de saveurs aux restaurants. Lorsqu’une chaîne de restaurants lance une nouvelle entrée comme, disons, un hamburger aïoli au chipotle du sud-ouest, McCormick conçoit et produit le profil de saveur de cet élément de menu. McCormick dépense des dizaines de millions de dollars par an en recherche et développement et est à la tête de l’industrie avec des initiatives telles que ses prévisions annuelles de saveurs.

Le stock de MKC a un peu reculé ces derniers temps, alors que le boom de la cuisine à domicile commence à s’estomper. Mais avec la reprise rapide des activités des restaurants, les revenus des services alimentaires de McCormick devraient prendre le relais. Dans une perspective à plus long terme, l’action MKC a augmenté son dividende 35 années de suite, offrant une croissance régulière des revenus en plus de sa délicieuse appréciation du cours de l’action.

Actions défensives à acheter : Verizon (VZ)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Verizon n’est peut-être pas glamour, mais pour les investisseurs à la recherche de dividendes sûrs, l’action VZ convient parfaitement. C’est un contraste marqué avec AT&T (NYSE :T) qui vient de choquer ses fidèles détenteurs avec une baisse massive des dividendes.

Verizon est un îlot de stabilité dans l’espace des télécommunications car il a eu une approche plus ciblée. Contrairement à AT&T, Verizon ne s’est pas laissé entraîner dans un effort difficile pour construire un empire de la télévision en streaming. Avec un bilan plus sain, Verizon a pu maintenir ses bénéfices et son dividende stables.

Les analystes estiment que les bénéfices de Verizon seront simplement stables au cours des deux prochaines années. Même le déploiement de la 5G ne fera probablement pas bouger l’aiguille ici. Mais à seulement 10,5 fois les bénéfices et avec un rendement en dividendes de 4,5%, Verizon est une bonne valeur sûre pour les investisseurs conservateurs.

Kimberly Clark (KMB)

Source : Trong Nguyen / Shutterstock.com

Kimberly Clark a été une artiste remarquable pendant une grande partie de 2020 alors que les gens se sont précipités pour faire le plein de papier toilette et d’autres produits essentiels. Heureusement, cet achat de panique est terminé. Avec lui, cependant, le stock de KMB est revenu sur terre. En effet, les actions sont en fait en baisse depuis le début de la pandémie.

Avec cette grande vente vient l’opportunité. L’action KMB ne représente qu’environ 20 fois les bénéfices de cette année et 17 fois les bénéfices de l’année prochaine. Les investisseurs se méfient des augmentations des coûts des intrants. Avec la flambée des matières premières, cela réduit les marges bénéficiaires. Nous venons de voir cela en grand à Clorox (NYSE :CLX), dont les actions ont chuté après un mauvais rapport sur les bénéfices.

Kimberly-Clark fait également face à des vents contraires dus à des facteurs tels que la hausse des prix du bois d’œuvre. Cependant, les vents contraires actuels créent une opportunité d’achat à plus long terme.

Actions défensives à acheter : Thermo Fisher Scientific (TMO)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Thermo Fisher n’est peut-être pas un nom familier. Mais il est discrètement devenu une force puissante dans l’espace des sciences de la vie. La capitalisation boursière de la société a récemment dépassé les 200 milliards de dollars. C’est parce que Thermo Fisher vient de passer une année énorme à fournir des équipements pour répondre aux besoins de tests Covid-19.

Cependant, ce serait une erreur de penser que Thermo Fisher ne fait que profiter d’un choc ponctuel de la pandémie. Au cours des dix dernières années, Thermo Fisher a augmenté ses revenus de 12 % par an. Grâce à des marges bénéficiaires en hausse, elle a réussi à gérer une croissance annuelle des flux de trésorerie disponibles de 18 % et une croissance des bénéfices annualisée de plus de 20 %. Ce sont des chiffres tout simplement incroyables pour une entreprise qui est déjà aussi grande que Thermo Fisher.

Et malgré les formidables performances de la société, elle se négocie à une valorisation accessible. Les actions ne représentent que 25 fois les bénéfices à terme, ce qui n’est guère scandaleux pour une entreprise avec des taux de croissance historiques aussi constants.

Edison consolidé (ED)

Source : Dorothy Chiron / Shutterstock.com

L’économie mondiale semble plus incertaine que jamais. Nous n’avons pas beaucoup de précédent économique pour un choc comme la pandémie de Covid-19. Contrairement à une dépression économique, le ralentissement, bien que sévère, a été de courte durée et l’économie pourrait donc surchauffer à mesure que les choses se redressent. Cela ajoute un nouveau niveau de complexité aux perspectives d’avenir.

Une chose qui reste cependant une valeur sûre, c’est que la demande d’électricité restera stable. Indépendamment de la façon dont le travail à domicile et d’autres tendances sociétales affectent nos investissements, la demande d’électricité devrait être élevée. Et, en effet, la montée en puissance des véhicules électriques (VE) pourrait offrir une grande opportunité de croissance pour le secteur des services publics d’électricité.

Cela nous amène à Consolidated Edison. La société de services publics alimente la ville de New York et une grande partie de la région environnante. C’est un élément de base des portefeuilles des investisseurs à revenu, car il s’agit d’un aristocrate de dividendes qui a augmenté son dividende annuel pendant des décennies consécutives. Les actions ont considérablement baissé ces derniers mois, créant une opportunité d’achat à la baisse tout en s’assurant un rendement de dividende supérieur à 4%.

Edison consolidé est attrayant en tant qu’action sûre à acheter pour sa nature défensive et ses revenus élevés. Cependant, il existe un angle unique qui lui confère également un potentiel d’appréciation du capital. C’est parce que Consolidated Edison est le n°2 des déploiements solaires photovoltaïques à grande échelle aux États-Unis, derrière NextEra Energy (NYSE :NÉE). L’action NEE est devenue un chouchou de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) et a vu son action exploser grâce aux investisseurs dans l’énergie verte. L’action ED pourrait bénéficier d’une revalorisation similaire dans les mois et années à venir.

Actions défensives à acheter : Facebook (FB)

Source : Goutte d’encre / Shutterstock.com

L’élan récent de Facebook s’est un peu ralenti. Les actions avaient atteint de nouveaux sommets historiques en juillet, mais ont récemment chuté à la suite d’un rapport de bénéfices mitigés. En particulier, Mark Zuckerburg a passé une grande partie de l’appel de résultats à discuter des intentions de Facebook de créer un « métaverse », allant jusqu’à dire que Facebook est une entreprise de métaverse.

Cela semblait concerner certaines personnes. Le métavers n’est pas un concept largement compris, et les critiques n’ont pas tardé à le qualifier de rien de plus qu’un rebranding de la réalité augmentée. Je ne suis pas d’accord avec cette prise, mais quoi qu’il en soit, cela a suscité des inquiétudes concernant le stock de FB.

Dans tous les cas, les inquiétudes concernant le métavers sont erronées. Mark Zuckerberg s’est avéré être un excellent répartiteur de capital. L’acquisition d’Instagram a eu l’un des retours sur investissement les plus élevés de toutes les grandes transactions technologiques de ce siècle. WhatsApp deviendra un géant si et quand Facebook se mettra à le monétiser sérieusement. Et la liste continue.

Alors bien sûr, Facebook peut investir des milliards de dollars dans le projet de métaverse sans résultat immédiat. Mais étant donné l’énorme succès et les grands instincts de Zuckerberg, cela vaut la peine de lui donner une chance ici. À l’heure actuelle, Facebook est l’une des deux sociétés de publicité en ligne dominantes. Il grandit encore rapidement. De plus, à seulement 23 fois les bénéfices de l’année prochaine, les actions offrent de la valeur dans un marché mousseux.

À la date de publication, Ian Bezek détenait une position longue sur les actions HRL, MKC, FB et ED. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé en tant qu’analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.