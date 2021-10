7 meilleures actions à dividendes à acheter pour octobre

in

Selon les recherches de 2008 de Stefan Nagel de GSB de Stanford « les investisseurs sont plus susceptibles de dépenser des dividendes et de réinvestir des gains en capital ». La base de ce comportement est élaborée par la théorie de la comptabilité mentale, qui a été discutée par Richard Thaler en 1980. Selon la théorie, les consommateurs ne considèrent pas les gains en capital et les dividendes comme interchangeables. L’idée est de consommer le revenu, pas le principal. Et les dividendes sont considérés comme une source de revenu régulier. Dans cet esprit, il explique la raison de l’attrait des investisseurs pour les actions à dividendes.

Cette discussion semble pertinente pour le court terme à l’approche des fêtes de fin d’année. Certaines actions à dividendes de qualité peuvent augmenter les revenus des investisseurs pour les dépenses de vacances.

De plus, les actions à dividendes sont généralement des actions à faible bêta. Et avec une Fed qui se rétrécit au coin de la rue, on peut s’attendre à une certaine volatilité. Il serait donc logique de surpondérer les actions à faible bêta.

À leur tour, il y a sept actions à dividendes qui me semblent attrayantes à court terme, ainsi qu’à long terme. De plus, je pense que ces actions semblent sous-évaluées avec un potentiel de hausse. Elles sont:

Chevron (NYSE :CVX)

Société cible (NYSE :TGT)

JPMorgan Chase (NYSE :JPM)

McDonalds (NYSE :MCD)

Groupe Altria (NYSE :MO)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Lockheed Martin (NYSE :LMT)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Meilleures actions à dividendes à acheter pour octobre : Chevron (CVX)

Source : Jeff Whyte / Shutterstock.com

Le pétrole Brent atteignant 80 $ le baril, l’exposition au secteur pétrolier et gazier peut être enrichissante. Avec un dividende annuel de 5,36 $ et un rendement de 5,2 %, l’action CVX fait partie des principaux noms à considérer.

Outre le facteur de dividende, l’action CVX a été latéralement au cours des six derniers mois. Avec un ratio cours/bénéfice à terme (P/E) de 14,4, le titre semble prêt pour une cassure.

Avec des actifs d’équilibre bas, Chevron est également attrayant du point de vue de la croissance des dividendes. Pour le deuxième trimestre 2021, la société a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 7,1 milliards de dollars. Si le pétrole soutient environ 80 $ le baril, Chevron est bien placé pour générer des flux de trésorerie d’exploitation annuels supérieurs à 30 milliards de dollars. Cela contribuera à augmenter les dividendes.

De plus, Chevron a un bilan solide avec un ratio d’endettement net de 21%. Alors que le pétrole a tendance à augmenter, la société est susceptible de poursuivre des dépenses d’exploration agressives.

Il convient de noter qu’au cours des cinq dernières années, la société a déclaré un taux moyen de remplacement des réserves de 99 %. Ainsi, avec 84 Gbep de ressources 6P, la société dispose d’une visibilité pluriannuelle de sa trésorerie.

Comme la plupart des majors pétrolières et gazières, Chevron se concentre également sur le renforcement de son portefeuille d’actifs renouvelables. Une forte flexibilité financière aidera l’entreprise à augmenter sa capacité de production de gaz naturel renouvelable, de diesel et de carburant d’aviation, entre autres.

Société cible (TGT)

Source : jejim / Shutterstock.com

L’action TGT est en mode de correction et de consolidation après avoir atteint des sommets de 267 $ en août 2021. En dessous de 230 $ maintenant, cependant, l’action semble attrayante et a un rendement de dividende sain de 1,53%.

C’est peut-être aussi le bon moment pour rester investi dans l’action à l’approche des fêtes de fin d’année. Target a déjà fourni des chiffres trimestriels solides. Pour le deuxième trimestre 2021, la société a annoncé une croissance des ventes comparable de 8,9 %.

Les ventes numériques, qui continuent de connaître une croissance robuste, sont un facteur clé qui a stimulé la croissance des ventes comparables. La plupart des détaillants ont évolué vers un modèle de vente omnicanal. Dans cet esprit, Target continuera de bénéficier de ce changement.

L’activité de l’entreprise est aussi une vache à lait. Pour le premier semestre 2021, la société a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 3,4 milliards de dollars. Avec une croissance soutenue des ventes des magasins comparables, Target est bien positionnée pour des rachats agressifs et une éventuelle croissance des dividendes.

En mars 2021, Target a également annoncé un investissement de 4 milliards de dollars par an au cours des prochaines années. Les investissements concerneront l’ouverture de nouveaux magasins, la rénovation de magasins et plus encore. Ainsi, ces investissements sont susceptibles d’assurer que la croissance globale reste saine.

Meilleures actions à dividendes à acheter pour octobre : JP Morgan Chase (JPM)

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Alors que l’économie continue de se redresser, les valeurs bancaires semblent attrayantes. Avec un P/E à terme de 12,7, l’action JPM fait partie des grands noms du secteur. De plus, l’action offre un dividende annuel de 4 $, ce qui implique un rendement de 2,4%.

Pour le deuxième trimestre 2021, JP Morgan a déclaré des revenus autres que d’intérêts de 18,5 milliards de dollars. Pour la période, le revenu net d’intérêts s’est élevé à 12,9 milliards de dollars. Avec la reprise économique et la possibilité d’une première hausse des taux en 2022, il est probable que la croissance des revenus nets d’intérêts s’accélérera. Une fois que l’activité bancaire de base aura gagné du terrain, l’action JPM devrait avoir un potentiel de hausse significatif.

Il convient de noter qu’au deuxième trimestre 2021, la société a enregistré une croissance de 45% des dépenses combinées par carte de débit et de crédit. De plus, les charges nettes ont diminué de 53 % et témoignent d’une situation financière saine pour les clients. Ces indicateurs laissent présager un cœur de métier sain au cours des prochains trimestres.

En outre, alors que les marchés financiers restent fermes, la division banque d’investissement et gestion de fortune devrait afficher des chiffres sains. Par conséquent, avec un bilan solide et des flux de trésorerie sains, la banque est positionnée pour maintenir les dividendes et poursuivre des rachats d’actions agressifs.

McDonald’s (MCD)

Source : CHALERMPHON SRISANG / Shutterstock.com

Récemment, McDonald’s a augmenté ses dividendes trimestriels à 1,38 $ par action. Avec un rendement de dividende de 2,26 %, l’action MCD figurerait dans ma liste des principales actions à dividende à acheter pour octobre.

Les sentiments du marché pourraient être légèrement nerveux avec des facteurs tels qu’un éventuel ralentissement de la Fed, des problèmes de valorisation et une crise provoquée par Evergrande. L’action MCD, avec un bêta faible, mérite d’être considérée pour la préservation du capital.

Pour le deuxième trimestre 2021, McDonald’s a annoncé une augmentation de 40,5% de ses ventes mondiales comparables en glissement annuel. La forte croissance est largement due à l’impact négatif de la pandémie au cours du trimestre de l’année précédente. Cependant, même sur une base de deux ans, les ventes comparables mondiales ont augmenté de 6,9 ​​%. Aux États-Unis, la croissance des ventes des magasins comparables a été tirée par une plus grande taille des billets associée à des augmentations des prix des menus.

Il convient également de noter que pour le premier semestre 2021, la société a enregistré des ventes à l’échelle du système numérique de 8 milliards de dollars sur ses six principaux marchés. YOY, les ventes des canaux numériques ont augmenté de 70 %. L’entreprise est en train de constituer une équipe marketing axée sur l’augmentation des ventes numériques et l’utilisation mondiale des applications. L’accent mis sur les ventes omnicanales est susceptible de garantir que les ventes des magasins comparables restent fortes.

Dans l’ensemble, l’action MCD semble attrayante avec des flux de trésorerie disponibles robustes. Et avec la poursuite de la pénétration du marché, l’augmentation des ventes numériques et l’innovation des menus, les flux de trésorerie devraient gonfler.

Meilleures actions à dividendes à acheter pour octobre : Altria Group (MO)

Source : Kristi Blokhin / Shutterstock.com

L’action MO est un autre nom qui a récemment vu son dividende augmenter. Avec un dividende annualisé de 3,60 $, l’action a un rendement attrayant de 7,4 %. Même avec l’entreprise en pleine transformation commerciale, les dividendes sont durables dans les années à venir.

L’action MO a été relativement déprimée et se négocie à un P/E à terme de 10,22. Incertitude liée à Laboratoires Juul est l’une des raisons pour lesquelles le stock reste faible. Altria détient 35% du capital de Juul.

De plus, la société détient également 45% du capital Cronos (NASDAQ :CRON), qui a été acquise pour une contrepartie de 1,8 milliard de dollars. À la capitalisation boursière actuelle de Cronos, l’action n’est évaluée qu’à 945 millions de dollars.

Même avec ces vents contraires, le stock de MO semble avoir touché le fond. Un jugement favorable de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur les cigarettes électroniques est un catalyseur potentiel. La possibilité d’une légalisation du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis est un autre catalyseur de hausse des actions.

Du point de vue des flux de trésorerie, la division cigarettes combustibles continue de produire des résultats. Altria a également renforcé sa présence sur le segment des incombustibles. Cependant, un impact significatif sur les flux de trésorerie du segment non-combustible est encore dans quelques années.

Collectivement, même avec quelques inquiétudes, l’action MO figurerait dans ma liste d’actions à haut dividende. Le niveau actuel du dividende est soutenable dans les années à venir.

Pomme (AAPL)

Source : WeDesing / Shutterstock.com

Je crois que l’action AAPL est une action de croissance des dividendes de qualité. Compte tenu du potentiel de trésorerie de la société, les investisseurs devraient bénéficier d’une croissance soutenue des dividendes et de rachats d’actions agressifs.

Il convient également de noter que depuis le début de l’année, l’action AAPL a connu une tendance à la hausse de seulement 6,6%. Il a été récemment rapporté que l’iPhone 13 avait enregistré cinq millions de précommandes en Chine. La forte vente mondiale du nouvel iPhone est un catalyseur de hausse des actions. De plus, le lancement du nouveau produit comprend également l’iPad mini et l’iPad de neuvième génération.

Apple semble également de plus en plus diversifié. Pour le troisième trimestre 2021, la société a enregistré une croissance saine des ventes dans le segment des services, des vêtements et des accessoires pour la maison. L’iPhone reste le moteur de la trésorerie.

Cependant, au cours des cinq prochaines années, l’entreprise aura probablement plus d’une vache à lait. L’entrée potentielle de l’entreprise dans l’industrie des véhicules électriques pourrait également changer la donne.

Du point de vue des dividendes, les flux de trésorerie d’exploitation pour les neuf premiers mois de 2021 étaient de 83,8 millions de dollars. Avec plus de 100 milliards de dollars de visibilité sur les flux de trésorerie annualisés, il existe une marge de manœuvre suffisante pour augmenter les dividendes.

Dans l’ensemble, l’action AAPL vaut la peine d’être détenue pour les investisseurs à revenu. L’innovation continuera de stimuler la croissance et la création de valeur.

Meilleures actions à dividendes à acheter pour octobre : Lockheed Martin (LMT)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

L’action LMT ressemble à une autre action de croissance des dividendes. Récemment, la société a augmenté ses dividendes trimestriels de 8 % à 2,8 $. Une action à faible bêta avec un rendement en dividendes de 3,2 % semble très attrayante.

Après avoir atteint des sommets de 397 $ en mai 2021, l’action LMT a également subi une certaine correction. Aux niveaux actuels de 345 $, l’action se négocie à un P/E à terme de 12,2. À mon tour, je vois un potentiel de hausse des actions dans les mois à venir en plus des dividendes robustes.

En termes de visibilité des revenus, Lockheed Martin a un carnet de commandes de plus de 140 milliards de dollars. La société s’attend à ce que les flux de trésorerie d’exploitation maintiennent environ 9 milliards de dollars au cours des prochaines années. Il convient également de noter que même avec la pandémie, les dépenses mondiales de défense ont augmenté. Le secteur est à l’abri des chocs économiques, ce qui fait que l’action LMT vaut la peine d’être conservée à long terme.

Un autre facteur susceptible de soutenir la croissance est la croissance de l’entreprise, ce sont les contrats internationaux. Lockheed a vu affluer des contrats d’alliés américains. Alors que la plupart des pays de l’OTAN n’ont toujours pas atteint l’objectif de dépenses de défense, il existe une visibilité pour l’afflux de commandes internationales.

Dans l’ensemble, l’action LMT figurerait dans ma liste d’actions à haut dividende à court terme et également pour le portefeuille d’investisseurs à revenu de base.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.