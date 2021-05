7 meilleures actions Blue-Chip de moins de 20 $ pour votre liste d’achat

Les actions de premier ordre appartiennent à des sociétés dotées de modèles commerciaux solides et d’une forte croissance. En outre, il s’agit généralement d’entreprises stables à grande capitalisation, qui ont résisté à l’épreuve du temps et ont produit des rendements attrayants sur une longue période. Alors naturellement, ces stocks représentent la crème de la crème et s’échangent donc à des primes importantes. Cependant, en raison de divers facteurs internes et externes, vous pourriez en trouver quelques-uns qui se négocient à bas prix.

La situation pandémique de l’année dernière a conduit à l’un des environnements commerciaux les plus chaotiques de mémoire récente. Les actions à travers le conseil d’administration ont ressenti la colère de l’événement sans précédent. le S&P 500 a subi un coup dur au plus fort de la pandémie, mais depuis lors, il s’est incroyablement bien rétabli. L’indice a augmenté de 40% au cours des 12 derniers mois. Malgré le redressement, cependant, le marché reste volatil, alimenté par des événements tels que le short squeeze induit par Reddit plus tôt cette année.

Par conséquent, j’ai compilé une liste d’actions de premier ordre qui se négocient à moins de 20 $ à l’heure actuelle.

Actions de premier ordre à acheter: Infosys (INFY)

Infosys est une société indienne de technologie de l’information (TI) qui fournit divers services numériques à ses clients. Certains de ces services comprennent le développement d’applications, la gestion de l’infrastructure, les services de support, l’ingénierie de produits et autres. Ses produits et plates-formes uniques lui ont permis de réaliser des marges élevées et de se séparer de ses pairs. Par conséquent, le stock INFY représente la crème de la crème de l’industrie des services informatiques.

La société a relativement bien réussi sur le front des bénéfices en surmontant la tempête pandémique et en élargissant à nouveau son chiffre d’affaires. Au quatrième trimestre de l’exercice 2021, les revenus de 3,61 milliards de dollars ont augmenté de 12,8% d’une année à l’autre. De plus, sa marge opérationnelle s’est élevée à 24,5%, avec une conversion de flux de trésorerie disponible de 114,6% du résultat net. Sa stratégie de transformation critique a maintenant commencé à porter ses fruits et, avec le retour du secteur, l’action INFY pourrait percer cette année.

Bayer (BAYRY)

Bayer est l’une des plus anciennes sociétés de sciences de la vie au monde, avec un large portefeuille de produits dans divers segments de la santé. Malheureusement, il a été pris dans la tourmente des litiges depuis son acquisition de Monsanto en 2018. Par conséquent, l’action BAYRY est l’une des actions pharmaceutiques à grande capitalisation les plus sous-évaluées sur le marché à l’heure actuelle.

Ses problèmes de litige ont pesé sur la performance de l’entreprise au cours de la dernière année. Cependant, la conclusion d’un accord de 2 milliards de dollars pour résoudre les réclamations futures peut désormais se concentrer à nouveau sur sa voie vers la croissance. Ajusté des taux de change, la société a enregistré une augmentation de 0,6% de son chiffre d’affaires à 41,4 milliards d’euros en 2020. Le chiffre est impressionnant, compte tenu de ses problèmes internes et des faiblesses liées à la pandémie.

Il s’attend à une croissance solide dans tous ses segments clés cette année, en se concentrant sur la rentabilité et les flux de trésorerie disponibles au cours des prochaines années. Par conséquent, BAYRY stock a la plate-forme pour aller de l’avant et revenir à des méthodes gagnantes.

General Electric (GE)

Le titan industriel américain General Electric est tombé en disgrâce ces dernières années. Les revenus ont diminué et son endettement massif a pesé lourdement sur ses résultats. Cependant, GE stock est sur la bonne voie pour se racheter en rationalisant ses opérations pour devenir une entreprise plus ciblée.

Le haut et le bas de GE sont certains de passer par des crises et des démarrages dans une économie incertaine. Cependant, la direction a bien fait de se séparer d’actifs pour réduire son endettement au cours des deux dernières années. La réduction s’élève à plus de 40 milliards de dollars depuis 2018. De plus, sa fusion avec la société de location d’avions AerCap Holdings obtiendra 23,9 milliards de dollars en espèces et un autre milliard sous forme de note. À mesure que la demande mondiale de voyages augmentera, la demande de location d’avions augmentera, ce qui devrait profiter à AerCap.

Assurance vie en Chine (LFC)

China Life Insurance propose des services d’assurance en République populaire de Chine. Il comprend quatre segments principaux: l’assurance-vie, l’assurance accident, l’assurance maladie et d’autres activités. La société a annoncé sa restructuration en 2018 et les résultats de ses initiatives commencent à porter leurs fruits. Cependant, l’action LFC a été ignorée par les investisseurs et a donc un potentiel de hausse énorme.

Les résultats de l’entreprise ont été excellents, car ses revenus ont augmenté à deux chiffres au cours de chacun des quatre trimestres de l’année dernière. Il a généré des revenus de 804,6 milliards de RMB pour l’année complète, ce qui représente une amélioration de 10,3% d’une année sur l’autre. Le secteur de l’assurance ne deviendra lucratif que pour LFC, avec la population chinoise vieillissante et les faibles taux de pénétration de l’assurance. Croissance future des revenus La croissance de l’EBIT devrait être respectivement de 12,2% et 14%.

Par conséquent, il y a beaucoup à attendre avec le stock LFC cette année et au-delà.

Barclays (BCS)

Barclays est l’une des plus grandes banques de compensation du Royaume-Uni, avec des actifs d’une valeur de plus de 1,9 billion de dollars. La banque a connu des difficultés avec la croissance de son chiffre d’affaires au cours des dernières années, raison pour laquelle l’action BCS a été sur une trajectoire difficile. Cependant, nous assistons à une reprise des performances de la banque, avec une croissance impressionnante des bénéfices et de multiples catalyseurs de croissance.

Malgré la perturbation provoquée par la pandémie, la banque a bien fait pour générer une croissance de ses bénéfices de 1% au cours de l’exercice 2020 par rapport à 2019. La diversification des revenus entre les différents segments de clientèle a été remarquable, ce qui a été une critique constante. De plus, au cours de son dernier trimestre, les chiffres de la banque d’investissement ont généré un rendement des capitaux propres corporels de 17,9% (RoTE). La reprise dans les segments de consommation s’ensuivra probablement au cours des deux prochaines années, renforçant encore son RoTE. En outre, il vise 900 milliards de livres sterling de revenus de ses activités verticales de paiement d’ici 2023. Par conséquent, avec une croissance massive, l’action BCS est bien placée pour franchir la barre des 20 dollars.

Glencore (GLNCY)

Glencore est un conglomérat de matières premières basé en Suisse qui produit, transforme, raffine et commercialise des minéraux et des métaux. Ce n’est pas seulement une société minière, car sa division marketing s’approvisionne en produits auprès de tiers et les revend. Bien que 2020 soit une année difficile pour le secteur, l’entreprise a très bien maîtrisé ses coûts. Compte tenu de la hausse des prix du cuivre et du zinc, elle devrait accélérer sa production et maximiser ses marges.

Dans ces circonstances, 2020 s’est avérée être une année relativement bonne pour l’entreprise. Il a généré environ 142 milliards de dollars de revenus par rapport aux 215 milliards de dollars qu’il a réalisés en 2019. De plus, sa perte avant impôts de 5,1 milliards de dollars a été presque entièrement causée par les 6 milliards de dollars de charges de dépréciation.

L’année 2021 s’annonce très prometteuse pour l’entreprise, stimulée par la forte dynamique des prix des matières premières. De plus, il prévoit de poursuivre sa croissance pour accroître la production de la plupart de ses métaux. Par conséquent, le stock de GLNCY est sur la bonne voie pour effectuer un retour cette année.

Banque ICICI (IBN)

ICICI Bank est l’une des banques les plus importantes en Inde, avec des actifs de 190 milliards de dollars en 2020. Elle a également été l’une des banques les plus performantes du pays, avec une croissance moyenne des revenus de 11,7% sur cinq ans. Avec plusieurs développements passionnants pour le secteur bancaire dans le récent budget de l’Inde, l’action IBN est sur le point de connaître une 2021 fantastique.

ICICI a incroyablement bien réussi à tirer parti de son avantage numérique et à conquérir des parts de marché dans un environnement de croissance des prêts difficile. Il a clôturé l’année en beauté, affichant des revenus de 44 milliards INR contre 12 milliards INR à la même période l’an dernier. En outre, le revenu net d’intérêts a également augmenté de 17% sur une base annuelle pour s’établir à 104,3 milliards INR. Pour l’avenir, l’orientation numérique de l’entreprise et les évolutions positives du budget indien sont deux éléments clés qui soutiendront le succès à long terme de l’entreprise.

A la date de publication, Muslim Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des stocks technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université Oxford Brookes.