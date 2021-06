7 meilleures actions de cannabis à acheter pour le second semestre 2021

Sur le papier, les actions de cannabis représentent une opportunité d’investissement incroyablement viable, principalement parce que l’industrie de la marijuana n’existait pratiquement pas auparavant. Bien sûr, les gens cultivent et vendent de l’herbe depuis longtemps, mais ils l’ont fait de manière illicite. Maintenant, avec un sentiment social favorable et des vents politiques, la légalisation a pris de l’ampleur, transformant l’usine tant décriée en une source de revenus imposables.

Pourtant, de nombreux défis demeurent. Par exemple, le Canada a été le premier pays du G7 à légaliser la marijuana à des fins récréatives pour adultes. Théoriquement, cela aurait dû déclencher une mini-renaissance économique, avec des « entrepreneurs en herbe » sortant de la clandestinité pour participer à une entreprise commerciale légitime. Cependant, les arriérés administratifs et autres obstacles imprévus ont réduit les stocks de marijuana. Si vous êtes prêt à accepter ces gros risques, cependant, ce secteur peut générer une rentabilité importante.

D’une part, ces actions devraient bénéficier de la demande des consommateurs en raison de leur pertinence croissante. Comme des études l’ont montré, les produits à base de cannabis – en particulier ceux qui sont riches en cannabidiol (CBD) et faibles en tétrahydrocannabinol (THC) – peuvent réduire les symptômes de dépression et d’anxiété. De nombreuses personnes souffrent de ces symptômes, en particulier à la suite du nouveau coronavirus.

Deuxièmement, les États-Unis pourraient bientôt se diriger vers une légalisation fédérale complète. Alors que le Canada est apparemment beaucoup plus tolérant, nous rattrapons notre retard. Selon un rapport d’avril du Pew Research Center, désormais, « les Américains disent massivement que la marijuana devrait être légale à des fins récréatives ou médicales ». C’est une excellente nouvelle pour les stocks de cannabis.

Enfin, il y a un autre argument sous-estimé qui favorise le pot : la décriminalisation ouvrira des gains d’efficacité dans l’économie. Actuellement, notre taux de participation au marché du travail est à des niveaux jamais vus depuis 1977 — et ce n’est pas bon. Une partie de la raison de ce manque de participation peut être que de nombreuses personnes ont un casier judiciaire pour des choses simples comme des accusations de possession. Obtenez une réforme raisonnable de la justice pénale et nous pourrions assister à une augmentation massive des stocks de cannabis.

Avant de plonger, permettez-moi de faire une mise en garde : les actions de cannabis sont également terriblement risquées. Personnellement, j’ai été brûlé plus d’une fois avec ce secteur. Vous devriez donc faire preuve de diligence raisonnable et de gestion vigilante de l’argent ici aussi.

Stocks de cannabis à acheter: Curaleaf (CURLF)

L’une des raisons pour lesquelles il est difficile de faire confiance aux actions de cannabis est leur volatilité. Vous ne savez jamais où certains de ces noms finiront – généralement dans les mauvaises herbes si c’est spéculatif. Avec Curaleaf, cependant, vous vous exposez au moins à une organisation établie. Dans ce cas, l’action CURLF vous lie au plus grand opérateur multi-états (MSO) américain de marijuana.

Jusqu’à présent, les résultats se sont plutôt bien passés. Depuis le début de l’année (YTD), l’action CURLF est en hausse de plus de 25 %. Au moment de la rédaction, les actions se négocient à 15 $, ce qui donne à la société sous-jacente une capitalisation boursière de 10,45 milliards de dollars.

L’empreinte de cette société dans 23 États se traduit par « 96 dispensaires, 23 sites de culture et plus de 30 sites de transformation ». De manière impressionnante, en 2020, Curaleaf a également généré des revenus de 626,6 millions de dollars, en hausse de près de 184% par rapport à l’année précédente. Mieux encore, la société maintient une excellente dynamique, affichant un chiffre d’affaires de 260,3 millions de dollars au premier trimestre 2021. Cela a augmenté de 170 % en glissement annuel (YOY) ainsi que de 13 % séquentiellement par rapport au quatrième trimestre 2020.

Green Thumb Industries (GTBIF)

Au cours du marasme de mars de l’année dernière, les actions de Green Thumb Industries se sont retrouvées en forte baisse. À son point le plus bas, vous auriez pu acheter des actions GTBIF pour moins de 5 $. Bien sûr, de nombreux investisseurs sont restés à l’écart de peur que nous nous dirigions vers une apocalypse. Avec le recul, cependant, c’était probablement une opportunité unique dans une génération.

Comme vous pouvez le voir à son prix actuel de plus de 30 $, l’action GTBIF a récompensé les spéculateurs pour leurs nerfs d’acier. Néanmoins, si vous avez un horizon temporel à long terme, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à Green Thumb.

Comme Curaleaf, Green Thumb est un MSO présent dans 13 États, dont la Californie, la Floride et le Nevada. Comme d’autres entreprises de cannabis basées aux États-Unis, Green Thumb a également récemment enregistré une croissance impressionnante des ventes. En 2020, la société a amélioré ses revenus de 157% en glissement annuel à 556,6 millions de dollars.

En plus de cela, Green Thumb a également généré un bénéfice net de 15 millions de dollars en 2020, avec des bénéfices positifs au cours de deux des trois derniers trimestres.

Stocks de cannabis à acheter : Trulieve Cannabis (TCNNF)

Trulieve Cannabis est un autre des stocks de cannabis qui vous fera souhaiter de pouvoir remonter le temps. À l’époque des creux de mars de la société, l’action TCNNF s’échangeait autour de la barre des 6 $. En regardant le prix maintenant, vous pouvez clairement voir l’incroyable rentabilité dont les spéculateurs ont bénéficié ici. Aujourd’hui, cette action change de mains à environ 37,50 $. De plus, il y a quelques mois, TCNNF a clôturé à quelques cents de moins de 53 $.

Le vainqueur va au butin. Mais, pour être juste, vous aviez vraiment besoin d’un mépris total du risque de baisse pour acheter TCNNF à l’époque. Néanmoins, il est maintenant possible que les investisseurs qui l’achètent aujourd’hui puissent profiter d’une plus grande rentabilité à l’avenir.

Tout d’abord, Trulieve a livré des résultats encourageants au cours de l’année 2020 touchée par la pandémie, avec un chiffre d’affaires de 521,5 millions de dollars. C’est plus du double de son chiffre d’affaires de 252,8 millions de dollars en 2019.

Deuxièmement, TCNNF est l’une des rares actions de cannabis liées à une entreprise affichant une croissance consécutive des bénéfices. En 2018, Trulieve a généré un bénéfice net de 10,9 millions de dollars, qui est passé à 53,1 millions de dollars, puis à 63 millions de dollars en 2019 et 2020, respectivement.

En tant que tel, vous devriez garder celui-ci dans votre poche. Sa gestion semble être plus responsable sur le plan financier que la plupart des autres dans cet espace.

Ayr Bien-être (AYRWF)

L’une des dernières avancées parmi les actions de cannabis, les actions d’Ayr Wellness ont bondi de 3,5% lors de sa session du 26 mai. En utilisant cette date comme point de référence, au cours des cinq dernières sessions, l’action AYRWF a gagné 10,5%. Ce n’est pas une mauvaise façon d’aborder le week-end du Memorial Day. Aujourd’hui, l’action se négocie un peu plus de 30 $.

La semaine dernière, les investisseurs attendaient probablement de bonnes nouvelles des résultats d’Ayr pour le premier trimestre 2021. D’après ce que je peux dire, les statistiques sont prometteuses, avec des revenus de 58,4 millions de dollars, en hausse de 74% en glissement annuel. Ce chiffre d’affaires se compare également favorablement aux ventes d’Ayr au quatrième trimestre 2020, qui s’élevaient à 47,8 millions de dollars. Dans le rapport, la direction a noté ce qui suit :

« Le premier trimestre 2021 représente les premières étapes de notre transformation stratégique 2021, alors que nous avons clôturé avec succès nos acquisitions annoncées comme prévu, en commençant par la clôture le 25 février de notre acquisition de Liberty Health Sciences, ajoutant la quatrième plus grande empreinte de détail en Floride.

Les acheteurs potentiels voudront garder à l’esprit que les pertes de revenu net d’Ayr se sont considérablement élargies entre 2018 et 2020. Cela dit, si vous croyez au récit de croissance de cette société, l’action AYRWF mérite d’être prise en considération pour votre portefeuille axé sur la spéculation.

Stocks de cannabis à acheter : Cresco Labs (CRLBF)

Un autre des principaux MSO dans le domaine des stocks de cannabis, Cresco Labs dispose d’une empreinte considérable sur le marché américain. Cela comprend la couverture dans 10 États, avec 18 installations de production, 44 licences de vente au détail et 32 ​​dispensaires détenus.

De plus, Cresco propose des marques nationales haut de gamme qui se concentrent sur les besoins spécifiques des consommateurs. Des produits comestibles aux produits de vapotage et plus encore, la société a un produit pour tout le monde. Cela donne également à Cresco un avantage en termes d’évangélisation des produits biologiques. Fondamentalement, il est beaucoup plus facile de convaincre quelqu’un des bienfaits du cannabis grâce à des gommes infusées plutôt qu’à un bang.

Chose rassurante, ce vaste pipeline de produits a également un impact positif sur le stock de CRLBF. Malgré quelques grondements aigus cette année, CRLBF a gagné 24% YTD. Au cours de l’année écoulée, les actions ont augmenté de près de 149%, reflétant la demande croissante de produits à base de marijuana de qualité supérieure.

Certes, les actions CRLBF sont plus risquées que les autres actions de cannabis car Cresco évite la rentabilité pour la croissance. Cela dit, la croissance susmentionnée est très impressionnante. En 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 476,3 millions de dollars, soit près de quatre fois le chiffre d’affaires de 2019.

Propriétés Industrielles Innovantes (IIPR)

Lorsque les actions de cannabis ont commencé à arriver sur les marchés, de nombreux investisseurs avaient de grands rêves en tête. Naturellement, ils s’en sont pris à des noms individuels sur la promesse qu’ils pourraient profiter d’un environnement juridique de plus en plus favorable. Mais, comme je l’ai mentionné plus tôt, des problèmes administratifs et d’autres facteurs ont contribué à la volatilité de ce secteur.

Cependant, un nom qui s’est constamment élevé au-dessus de la boue est Innovative Industrial Properties. Structuré comme une fiducie de placement immobilier (FPI), Innovative Industrial n’est pas un acteur direct en soi. Elle se spécialise plutôt dans les produits financiers pour l’industrie réglementée du cannabis à usage médical. Des solutions telles que les packages de cession-bail sont particulièrement utiles pour les opérateurs de cannabis, qui peuvent avoir un accès limité aux alternatives de financement traditionnelles.

Jusqu’à présent, l’activité d’Innovative Industrial s’est très bien traduite par une performance de marché. Au cours des six derniers mois, l’action IIPR est en hausse de plus de 17 %. De plus, au cours de l’année écoulée, les actions affichent un rendement de 121%. L’accès au capital restant un défi pour les opérateurs de cannabis, je m’attends à ce que le stock de l’IIPR soit une lumière brillante de stabilité (relative) en ce qui concerne les stocks de cannabis.

Stocks de cannabis à acheter : Scotts Miracle-Gro (SMG)

Dernier sur cette liste, Scotts Miracle-Gro n’est pas directement lié aux stocks de cannabis en soi. Au lieu de cela, l’entreprise se spécialise dans divers produits de jardinage à travers son ensemble diversifié de marques, y compris ses produits homonymes Scotts et Miracle-Gro. Cependant, vous ne pouvez pas éviter le fait que le cannabis est une plante. Par conséquent, à mesure que l’intérêt pour le secteur de la marijuana augmente, la demande de produits et de solutions de jardinage haut de gamme devrait également augmenter.

Mieux encore, ce n’est pas seulement une proposition théorique. Bien que docile par rapport à la volatilité des actions de cannabis, l’action SMG a livré la marchandise en ce qui concerne ses graphiques. Sur une base YTD, les actions sont en hausse de plus de 7%. Au cours de l’année écoulée, ils ont gagné près de 50 %. Non, ces chiffres ne correspondent pas tout à fait à ceux des joueurs de cannabis de haut vol, mais l’herbe est principalement de la sauce au-dessus de ce qui est une entreprise ennuyeuse mais stable.

À l’avenir, la division hydroponique de Scotts pourrait également voir une demande accrue, en particulier si la réglementation américaine sur la marijuana s’assouplit. Les démocrates ayant maintenant une petite fenêtre d’opportunité pour faire avancer les politiques, ce n’est peut-être pas une idée si farfelue.

A la date de publication, Josh Enomoto ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.