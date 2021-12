7 meilleures actions de cybersécurité à acheter avant la fin de l’année

Les entreprises cherchent à assurer la sécurité de leurs données, de leurs employés et de leurs actifs critiques. Ainsi, la protection contre les cybermenaces, telles que le piratage ou les violations de données, est essentielle pour les entreprises. La poussée vers la numérisation induite par Covid a donc rendu les actions de cybersécurité plus attrayantes.

Récemment, de nombreuses entreprises sont également passées à un régime de travail hybride, et la structure expose les entreprises à des risques plus sophistiqués. Le nombre de cyberattaques est en augmentation, ce qui signifie que les entreprises et les gouvernements doivent investir massivement dans le secteur. Cela crée un vent arrière solide pour les actions liées.

La cybersécurité est un secteur en évolution rapide. Un logiciel de sécurité de nouvelle génération sera nécessaire pour suivre le paysage croissant des menaces, et il est prêt à croître au cours de la prochaine décennie, en grande partie grâce à ces outils de pointe des entreprises de cybersécurité natives du cloud.

En 2020, le marché de la cybersécurité valait plus de 156 milliards de dollars. Cette valeur devrait atteindre 352 milliards de dollars d’ici 2026 avec un taux de croissance annuel de 14% sur cinq ans. Ces actions de cybersécurité devraient bénéficier :

FouleGrève (NASDAQ :CRWD)

Palantir Technologies (NYSE :PLTR)

Fortinet (NASDAQ :FTNT)

Okta (NASDAQ :OKTA)

Cloudflare (NYSE :RAPPORTER)

Réseaux de Palo Alto (NYSE :PANW)

SentinelOne (NYSE :S)

Actions de cybersécurité : CrowdStrike (CRWD)

Crowdstrike est un expert en sécurité des terminaux, offrant une protection robuste aux appareils auxquels les utilisateurs accèdent via divers réseaux. Lorsqu’une attaque se produit sur un appareil particulier, les informations sur l’incident sont envoyées à d’autres appareils et à d’autres entreprises.

Par conséquent, la résilience aux attaques de l’entreprise se renforce au fil du temps à mesure qu’elle ajoute plus de clients. Crowdstrike a été reconnu comme un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité par le cabinet de conseil Gartner, en avance sur ses concurrents.

Les affaires ont été excellentes ces derniers temps pour l’entreprise. Il a récemment signalé une augmentation de 70 % de ses revenus par rapport à la période de l’année précédente au cours du deuxième trimestre. Ses revenus récurrents annuels ont grimpé à 1,34 milliard de dollars alors que Crowdstrike a augmenté sa clientèle de 81 %. Par conséquent, l’action CRWD a une forte croissance à venir.

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir Technologies n’est pas exactement un pur jeu de cybersécurité. La société d’analyse de mégadonnées permet aux entreprises gouvernementales et privées d’analyser et de gérer de grandes quantités de données.

Cependant, les entreprises sont confrontées à des problèmes complexes tels que des failles de sécurité qui nécessitent des solutions sophistiquées. Palantir propose des ensembles de données sécurisés, ce qui lui donne un avantage sur ses pairs.

La société a ajouté de nouveaux clients de manière agressive à chaque trimestre qui passe et prévoit une forte croissance dans un avenir prévisible. Au troisième trimestre de cette année, le chiffre d’affaires a augmenté de 36 % pour atteindre 392 millions de dollars. De plus, ses ventes commerciales aux États-Unis ont augmenté de 103 % par rapport à l’année précédente.

Bien que ses activités gouvernementales aient été un catalyseur dans le passé, ses activités commerciales sont désormais un moteur de croissance plus important. De plus, la valorisation actuelle de l’action PLTR est considérablement élevée, mais elle deviendra sa valorisation avec le temps.

Actions de cybersécurité : Fortinet (FTNT)

Fortinet est l’un des principaux fournisseurs de logiciels de sécurité hérités au monde. Il se vante d’avoir des finances de pointe avec des marges d’exploitation et de trésorerie solides.

De plus, l’entreprise continue d’investir dans le développement organique de ses plateformes de sécurité pour rester compétitive. Son architecture Fortinet Security Fabric peut livrer sans problème à plus de 500 000 clients, même pour les problèmes les plus difficiles.

Fortinet a récemment publié ses résultats du troisième trimestre, qui ont largement dépassé les estimations des analystes sur les deux lignes. Les revenus se sont améliorés de 33 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 867 millions de dollars, avec une augmentation massive de 51 % des ventes de produits.

Les revenus de service et de facturation ont augmenté respectivement de 24 % et 42 %. Les marges brutes de l’entreprise restent à un solide 77% et la marge FCF de l’entreprise est de 38%. Ainsi, les actions Fortinet et FTNT représentent la crème de la crème dans le secteur de la cybersécurité.

Okta (OKTA)

Okta utilise une approche « zéro confiance » avec son architecture, qui nécessite une vérification constante avant qu’un utilisateur puisse accéder aux données et aux applications. L’entreprise est l’un des pionniers des services de gestion des identités et des accès.

Dans un monde où les services cloud et mobiles sont devenus la norme, les offres logicielles d’Okta sont très demandées par les clients du monde entier.

Okta a incroyablement bien performé au cours des dernières années, augmentant son chiffre d’affaires à deux chiffres. Au deuxième trimestre de cette année, le chiffre d’affaires a augmenté de 57% et Okta prévoit une croissance de 50% l’année prochaine. De plus, sa perte ajustée par action s’améliore régulièrement.

En plus de cela, la société procède à des acquisitions pertinentes pour étendre davantage sa part de marché. Bien que le stock d’OKTA ait connu une séquence négative ces derniers temps, il s’agit d’un stock de cybersécurité à long terme.

Actions à acheter : Cloudflare (NET)

Cloudflare est une plateforme de services réseau et d’infrastructure technologique qui propose une suite de produits pour répondre aux besoins numériques de diverses entreprises.

Le réseau Cloudflare offre cohérence, fiabilité et sécurité à ses clients. Les tendances croissantes de la numérisation dans le travail, les communications et le divertissement permettront à l’entreprise de relever différents défis pour ses clients.

Cloudflare a été un acteur vedette au cours des dernières années, avec un taux de croissance moyen des revenus sur cinq ans d’environ 50,5%. De plus, il a récemment publié ses résultats du troisième trimestre, montrant que les ventes ont augmenté de 51% par rapport à la même période l’an dernier.

La direction prévoit que la société clôturera l’année avec un chiffre d’affaires de 648 millions de dollars. Plus important encore, sa large base de clients qui dépensent plus de 100 000 $ par an a augmenté de 71% par rapport au trimestre de l’année précédente. L’action NET est chère, mais elle vaut bien le coût de la prime compte tenu de ses solides antécédents et de ses perspectives.

Réseaux de Palo Alto (PANW)

La spécialité de Palo Alto est son service de pare-feu de premier ordre. Il a été nommé comme l’un des meilleurs fournisseurs de pare-feu par Gartner pendant une décennie.

Au cours des dernières années, la société a élargi son portefeuille de services de sécurité, notamment sa plate-forme de détection des menaces Cortex et sa plate-forme de sécurité cloud Prisma. De plus, sa plateforme rentable lui a permis d’acquérir plusieurs entreprises natives du cloud pour accroître sa part dans le secteur.

Au cours de l’exercice 2021, les services de séquençage de nouvelle génération (NGS) de Palo ont généré des revenus récurrents annuels colossaux de 1,18 milliard de dollars. L’augmentation a été complétée par une croissance saine de ses autres services, conduisant à une augmentation globale de 25 % du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

À l’heure actuelle, la société sert plus de 80 000 clients contre 9 000 clients en 2012. Elle s’attend à une croissance des ventes de plus de 25 % au cours de l’exercice 2022, augmentant ainsi le stock de PANW.

Actions de cybersécurité : SentinelOne (NYSE:S)

SentinelOne est une plate-forme de sécurité des terminaux qui a récemment lancé l’offre publique initiale (IPO) la plus importante jamais réalisée pour une entreprise de cybersécurité. Il a levé 1,2 milliard de dollars en espèces lors de son introduction en bourse en juin 2021.

La société de cybersécurité pure-play a plus que doublé ses ventes au cours de la pandémie de 2020. Sa solide plate-forme d’intelligence artificielle (IA) produit la solution de sécurité des terminaux la plus efficace sur le marché à l’heure actuelle.

Les revenus de son plus récent trimestre ont doublé pour atteindre 45,8 millions de dollars par rapport au même trimestre l’an dernier. De plus, la croissance annualisée de ses revenus récurrents s’est accélérée de 127% par rapport à la période de l’année précédente au deuxième trimestre.

Le nombre total de clients s’est également amélioré de plus de 75 % au cours du trimestre, avec des marges brutes ajustées supérieures à 60 %. Les investisseurs sont préoccupés par la valorisation de l’action S en ce moment, mais sur la base de ses perspectives incroyables, l’investissement en vaut la peine.

