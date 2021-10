7 meilleures actions de gaz naturel à acheter alors que les prix atteignent un sommet en 7 ans

in

Il n’est pas surprenant que les actions énergétiques se soient remises de leurs creux pandémiques. Alors que l’essentiel de l’attention s’est porté sur les prix que nous payons à la pompe à essence, le gaz naturel n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière année. Par conséquent, certains investisseurs recherchent des actions de gaz naturel à acheter, car beaucoup se préparent à allumer leurs chaudières pour un hiver froid.

Mais la récente poussée du gaz naturel va au-delà de l’offre et de la demande. En Europe, on craint des pénuries de gaz naturel, la Russie n’ayant pas reconstitué ses approvisionnements en gaz au cours de l’été. Et bien que les États-Unis ne soient peut-être pas affectés par ces préoccupations géopolitiques pour le moment, une saison des ouragans active a bloqué une partie de la production.

Avec des prix déjà au plus haut depuis 7 ans, les investisseurs se demandent si les prix du gaz naturel vont continuer à augmenter ou s’il s’agit d’une bulle sur le point d’éclater. Il est vrai qu’un hiver doux pourrait faire chuter les prix. Cependant, selon les analystes, les prix du gaz naturel pourraient atteindre des sommets de 13 ans cet hiver.

Si cela se produit, les stocks de gaz naturel augmenteront. Voici sept actions susceptibles de bénéficier de ce scénario :

EQT Corporation (NYSE :EQT)

Chénière Énergie (NYSE :GNL)

Société de ressources Antero (NYSE :RA)

Huile de Cabot (NYSE :DENT)

Chevron Corporation (NYSE :CVX)

Partenaires intermédiaires occidentaux (NYSE :NOUS S)

Range Resources Corporation (NYSE :CRR)

Actions à acheter : EQT Corporation (EQT)

Source : Shutterstock

Si vous examinez les actions de gaz naturel, vous pourriez aussi bien commencer par le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis. La base d’actifs de base de la société s’étend à travers le bassin des Appalaches.

L’action EQT a augmenté de 61% au cours des 12 derniers mois. La société a annoncé des bénéfices fin juillet, et des résultats mitigés peuvent contribuer au sentiment que les analystes ressentent pour l’action. La perte nette de la société a augmenté au dernier trimestre malgré l’amélioration des revenus. Ce n’est pas le signe d’une opération efficace.

De plus, la situation financière d’EQT est problématique à d’autres égards. Sur une base de 12 mois glissants, la société a des marges bénéficiaires négatives.

Cela illustre les risques et les avantages d’investir dans une entreprise si étroitement liée à un produit comme le gaz naturel. Vous spéculez sur la hausse ou la baisse des prix.

Cependant, avec les prix du gaz naturel qui devraient grimper cet hiver, le stock d’EQT augmentera probablement. Les analystes sont d’accord et ont un objectif de prix consensuel de 27,89 $. C’est 35% de plus que les 20,63 $ pour lesquels l’action se négocie en ce moment.

Chénière Énergie (GNL)

Source : Igor Golovniov / Shutterstock.com

Alors qu’EQT est l’un des plus grands producteurs de gaz naturel, Cheniere Energy est l’un des principaux producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). L’entreprise a été la première entreprise américaine à exporter du GNL en 2016. Aujourd’hui, elle exporte dans 35 pays et régions du monde.

En août, la société a annoncé avoir achevé le sixième train de son usine d’exportation de GNL de Sabine Pass en Louisiane. Et le 22 septembre, les régulateurs américains ont autorisé la société à introduire du gaz d’alimentation, ce qui maintient Cheniere sur la bonne voie pour un service commercial au cours du premier semestre 2022.

A la clôture des marchés le 22 septembre, le stock de GNL était en hausse de 47% sur l’année. Depuis lors, l’action a atteint un sommet de 100 $ en 52 semaines, ce qui la rapproche de l’objectif de prix consensuel des analystes. Cependant, les récentes notes des analystes suggèrent que le titre pourrait être prêt pour une autre hausse si la demande augmente à la fin de l’automne et en hiver.

Actions à acheter : Antero Resources Corporation (AR)

Source : Shutterstock

Antero Resources Corporation est engagée dans la pratique efficace mais controversée de la fracturation hydraulique, ou la fracturation des couches de schiste dur.

L’activité principale de la société est l’exploration d’hydrocarbures. Mais elle développe aussi du gaz naturel. La fracturation hydraulique était un problème majeur lors de la dernière élection présidentielle, et malgré son impact négatif sur l’environnement, la pratique se poursuit pour l’instant.

Antero se décrit comme « l’entreprise de LGN et de gaz naturel la plus intégrée » aux États-Unis. Les réserves de la société se trouvent presque exclusivement dans la formation de Marcellus Shale qui traverse le bassin des Appalaches. Selon certaines estimations, ce site possède 84 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel récupérable.

Le titre AR s’est magnifiquement comporté, en hausse de 246 % en 2021. Le titre se redresse après une forte baisse en août. Le titre a presque atteint l’objectif de cours consensuel des analystes. Cependant, les estimations récentes des analystes lui donnent un potentiel de hausse plus élevé.

Huile de Cabot (COG)

Source : Dafinchi / Shutterstock.com

Comme Antero, Cabot Oil possède également des actifs dans la formation de Marcellus Shale. Cependant, contrairement à Antero, l’action COG n’a pas eu la même bonne performance. En fait, il n’est en hausse que de 33 % en 2021.

En mai, Cabot a annoncé sa décision de fusionner avec Cimarex Énergie (NYSE :XEC). Cet accord, écrit Louis Navallier en août, est l’une des raisons de la sous-performance du titre.

En fait, l’article de Navallier, qui a été écrit il y a tout juste un mois, conseillait aux investisseurs de rester à l’écart des actions COG. Et en toute justice, l’action se heurte actuellement à son plus haut de 52 semaines ainsi qu’à son objectif de prix consensuel.

Cependant, cet article est tout au sujet de l’optimisme. Et si, comme certains analystes le pensent, les prix du gaz naturel continuent d’augmenter à mesure que les températures baissent, il va de soi que ce sera une marée qui soulèvera tous les stocks du secteur. Les investisseurs peuvent ressentir la même chose, car l’intérêt à court terme pour les actions COG a diminué au cours des 30 derniers jours.

Actions à acheter : Chevron Corporation (CVX)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action Chevron est en baisse par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année. L’une des raisons à cela est que les investisseurs considèrent généralement les actions pétrolières et gazières comme une protection contre l’inflation.

Cela signifie que si l’action CVX chute, les investisseurs pourraient penser que l’inflation est aussi transitoire que le croit la Réserve fédérale. Cependant, en tant que l’une des plus grandes entreprises de gaz naturel aux États-Unis, Chevron a tout à gagner si les prix augmentent plus tard cette année.

Il convient également de noter que Chevron a réussi à augmenter son dividende au début de 2021. Peu de temps après une période où de nombreuses compagnies pétrolières réduisaient ou suspendaient leurs dividendes, c’est une réalisation remarquable. C’est l’une des raisons pour lesquelles Chevron fait partie du club exclusif Dividend Aristocrat.

Les analystes estiment que l’action CVX a une hausse de près de 18,7% par rapport à son prix actuel d’environ 103 $.

Partenaires Western Midstream (WES)

Source : OlegRi / Shutterstock

Jusqu’à présent, cette liste s’est concentrée sur les actions de gaz naturel qui offrent un potentiel de croissance du cours des actions. Ce n’est normalement pas le cas avec Western Midstream Partners, qui fonctionne comme une société en commandite.

Cependant, l’économie américaine se redresse après un an où la demande de pétrole et de gaz a été restreinte en raison de la pandémie. Et l’action WES est en hausse de 49 % depuis le début de l’année.

Cependant, le modèle commercial de l’entreprise est conçu pour fournir une demande constante dans les bons comme dans les mauvais moments. Ainsi, que l’action monte ou baisse, les actionnaires sont directement propriétaires de l’entreprise et perçoivent donc une partie des revenus nets.

Et comme une fiducie de placement immobilier (FPI), Western Midstream Partners récompense les actionnaires sous la forme d’un dividende. Dans le cas des actions WES, ce dividende s’accompagne d’un rendement juteux de 6%.

Tant que la demande de gaz naturel reste élevée, les investisseurs obtiennent le meilleur des deux mondes avec les actions WES.

Actions à acheter : Range Resources (RRC)

Source : Shutterstock

Le dernier des stocks de gaz naturel sur cette liste est Range Resources. RRC est une société d’exploration et de production (E&P) qui se concentre presque exclusivement sur le gaz naturel et les liquides de gaz naturel. Cela a du sens, car le gaz naturel est le secteur du marché avec les meilleures marges bénéficiaires.

Ce n’est pas une entreprise énorme, même si sa capitalisation boursière est passée de 3,7 milliards de dollars à 5,7 milliards de dollars en peu de temps. Comme quelques autres sociétés de cette liste, Range Resources possède une partie importante de ses actifs dans la formation de Marcellus Shale.

L’action RRC se heurte à son plus haut de 52 semaines et se négocie nettement au-dessus de l’objectif de prix consensuel des analystes.

De plus, de toutes les actions de cette liste, Range Resources est la seule avec un intérêt court supérieur à 10%. C’est généralement une indication que les investisseurs peuvent chercher à vendre. En revanche, s’il attire l’attention du Reddit foule, cela pourrait mettre les actions de l’entreprise en ligne pour une courte pression.

A la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.