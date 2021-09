in

Les marchés entrent dans le dernier trimestre d’une autre année mouvementée pour les actions en tant que classe d’actifs. Sans aucun doute, l’année restera dans les mémoires pour les actions Reddit et Meme. C’est aussi une année où Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) la plate-forme de négociation a gagné en popularité alors que les milléniaux se sont lancés dans la négociation d’actions. En général, les actions meme figuraient parmi les actions Robinhood les plus échangées.

Cependant, alors que nous nous dirigeons vers le quatrième trimestre 2021, je me concentre sur certaines actions Robinhood non spéculatives. Je pense que ces noms sont positionnés pour un rallye dans les mois à venir avec l’un des rares catalyseurs positifs à l’horizon.

Regardons sept actions Robinhood qui semblent prêtes pour un rallye au quatrième trimestre 2021.

Un point important à noter est que les données historiques de 1928 à 2020 indiquent que le quatrième trimestre est un bon moment pour rester investi. Les rendements des indices ont été en moyenne de 0,4 % en octobre, de 0,9 % en novembre et de 1,3 % en décembre.

7 meilleures actions de Robinhood à acheter avant le quatrième trimestre : Novavax (NVAX)

L’action NVAX a déjà bondi de 117% cette année. Mais un nouveau rallye semble probable avec des perspectives de croissance robustes pour 2022.

En août 2021, Novavax et la Commission européenne ont annoncé un accord d’achat pour 200 millions de doses du vaccin Covid-19. Novavax a également conclu un accord avec le gouvernement du Japon pour fournir 150 millions de doses de vaccin.

De plus, Novavax se concentre sur les pays à faible revenu. La société a déposé une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence en Inde, en Indonésie et aux Philippines. La soumission réglementaire finale aux États-Unis est également attendue au dernier trimestre.

Clairement, Novavax semble positionné pour une forte croissance dans les années à venir. Au fur et à mesure que son carnet de commandes gonfle, le titre devrait suivre une tendance à la hausse.

Novavax entreprend déjà des essais cliniques pour une combinaison du vaccin Covid-19 et de la grippe saisonnière. Si les pistes donnent des résultats positifs, la combinaison est susceptible d’être une source de flux de trésorerie stables à long terme.

Un point important à noter est que Novavax a terminé le deuxième trimestre 2021 avec des liquidités et équivalents de 2,1 milliards de dollars. Cela donne à l’entreprise une flexibilité pour l’expansion de la fabrication et l’investissement dans les essais cliniques. La société dispose d’un pipeline attrayant de vaccins potentiels contre le SRAS, Ebola, le virus respiratoire syncytial et le MERS.

JetBlue Airways (JBLU)

Après avoir atteint des sommets de 21,96 $ en mars 2021, l’action JBLU s’est corrigée pour atteindre les niveaux actuels de 15 $. Cependant, je pense que le stock devrait subir un retournement dans les prochains mois.

En ce qui concerne l’impact de la pandémie, il y a deux points à noter. Tout d’abord, les dernières données indiquent qu’au moins 75 % de la population américaine a reçu au moins une dose du vaccin Covid-19. De plus, les cas de Covid-19 aux États-Unis ont commencé à baisser par rapport au dernier pic.

À l’approche des fêtes de fin d’année, c’est une bonne nouvelle pour JetBlue. J’aime aussi la compagnie aérienne d’un point de vue financier. Au deuxième trimestre 2021, JetBlue a déclaré un ratio d’endettement ajusté de 55%. De plus, la société dispose d’un coussin de liquidité de 3,7 milliards de dollars.

Avec un bilan sain, l’entreprise est positionnée pour la croissance alors que l’industrie du transport aérien connaît une reprise progressive. Il est à noter que la compagnie a déjà annoncé 32 nouvelles routes cette année. Dans le même temps, la société dispose d’un pipeline d’expansion de sa flotte jusqu’en 2027.

Par conséquent, à mesure que l’utilisation des capacités s’améliore, JetBlue est en mesure de générer une marge d’EBITDA saine. L’entreprise a déjà engagé des mesures de réduction des coûts, qui auront un impact positif au cours des prochains trimestres. Dans l’ensemble, l’action JLBU semble positionnée pour un fort renversement par rapport aux niveaux actuels.

Chevron (CVX)

L’action CVX a baissé latéralement au cours des six derniers mois. Le dernier trimestre de l’année marque le début de la saison de chauffage. En général, cela se traduit par une demande plus élevée de pétrole et de gaz. Il semble très probable que l’action à rendement de dividende de 5,58 % soit sur le point de s’inverser au dernier trimestre.

Chevron est attrayant d’un point de vue fondamental. Au deuxième trimestre 2021, la société a déclaré un ratio d’endettement net de 21 %. Il convient également de noter que pour le trimestre, la société a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 7 milliards de dollars. Les prix du pétrole restant fermes, la société est positionnée pour un OCF annualisé de 28 à 30 milliards de dollars.

Un autre point important à noter est que la société a réduit sa dette de 2,5 milliards de dollars au dernier trimestre. Avec de solides flux de trésorerie, Chevron est positionné pour soutenir le dividende et le désendettement.

En décembre 2020, Chevron disposait également de réserves de 11,1 gbep ainsi que de 84,1 gbep de ressources. Avec des actifs à faible seuil de rentabilité et une longue durée de vie des réserves, l’action CVX est attrayante avec un ratio cours/bénéfice à terme de 14,5.

Une forte flexibilité financière permet également à Chevron d’investir dans le segment des énergies renouvelables. Au cours des prochaines années, l’entreprise prévoit d’augmenter la production de gaz naturel renouvelable, de diesel et de biodiesel.

Cible (TGT)

L’économie américaine est largement tirée par les dépenses de consommation. Au dernier trimestre de l’année, les dépenses de détail accélèrent généralement grâce à l’approche des fêtes de fin d’année.

Le stock de TGT semble attrayant parmi les détaillants de marchandises générales. Après avoir atteint un sommet de 267 $, l’action s’est corrigée aux niveaux actuels autour de 243 $. Une accumulation progressive peut être envisagée maintenant que l’entreprise construit une forte présence omnicanale.

Au deuxième trimestre 2021, Target a annoncé une croissance saine des ventes à magasins comparables de 8,9 %. Les ventes numériques ont également été stimulées par la livraison le jour même.

Target a également réaménagé de manière agressive ses magasins. L’entreprise est sur la bonne voie pour terminer 140 rénovations cette année. Parallèlement, l’entreprise a ouvert des magasins de plus petit format. Cela permet d’étendre la portée et de stimuler davantage les ventes à partir du drive, de la cueillette des commandes et des expéditions.

Avec une forte croissance et des flux de trésorerie, Target a également augmenté ses dividendes trimestriels de 32% en juin 2021. L’action TGT offre actuellement un dividende annualisé de 3,6 $, ce qui se traduit par un rendement en dividendes de 1,47 %.

Même après une hausse de 38 % depuis le début de l’année 2021, l’action TGT se négocie à un ratio cours/bénéfice attrayant de 18,8. La reprise de la hausse semble probable à l’approche du quatrième trimestre 2021.

Altria (MO)

Après une longue période de consolidation autour des niveaux de 40 $, l’action MO a commencé à augmenter. Il y a plusieurs raisons de croire que la hausse est susceptible de se maintenir.

Récemment, Altria a augmenté ses dividendes trimestriels de 5% à 90 cents par action. Avec un rendement en dividendes de 7,19 %, l’action est susceptible d’attirer les investisseurs à revenu. De plus, l’action MO se négocie à un P/E à terme de 10,85. Les valorisations sont attractives et le titre a un faible bêta.

Il convient également de noter qu’Altria détient 35% du capital de Juul Labs, bien que la Food & Drug Administration ait probablement besoin de plus de temps pour décider si la marque e-cigarette peut être vendue aux États-Unis. Stock MO.

Altria est également dans une phase de transformation commerciale avec un accent sur les produits non combustibles. Cependant, le segment des cigarettes devrait rester la machine à cash flow dans les années à venir.

La société détient également des participations dans Cronos (NASDAQ :CRON). La possibilité d’une légalisation du cannabis au niveau fédéral est un autre facteur qui pourrait servir de catalyseur à la hausse.

Coinbase (COIN)

L’action COIN est restée déprimée après une cotation stellaire. Cependant, les chiffres trimestriels de la société sont restés solides. Compte tenu de l’adoption plus large des crypto-monnaies, Coinbase est positionné pour générer des flux de trésorerie sains.

Cathie Wood a récemment réitéré son objectif à long terme de 500 000 $ pour Bitcoin (CCC :BTC-USD). L’une des principales raisons invoquées était l’intérêt croissant des institutions pour la crypto-monnaie. Il convient également de noter que même avec une éventuelle hausse des taux en 2022, les taux d’intérêt réels devraient rester négatifs. Cela soutiendra la hausse des classes d’actifs comme l’or et le Bitcoin.

Pour le deuxième trimestre 2021, Coinbase a déclaré un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 1,2 milliard de dollars. De plus, hors fonds de dépôt dus aux clients, le flux de trésorerie d’exploitation de la société pour le premier semestre 2021 était de 2,2 milliards de dollars. De toute évidence, l’entreprise dispose d’une marge d’EBITDA et de flux de trésorerie solides.

L’un des faits saillants des résultats du deuxième trimestre 2021 a été que la société compte plus de 9 000 institutions financières comme clients. Coinbase a également ajouté 29 nouveaux actifs à négocier au cours du trimestre. À mesure que le nombre d’actifs augmente, le volume des transactions est également susceptible d’augmenter.

Dans des nouvelles plus récentes, Coinbase a annoncé une offre privée de 1,5 milliard de dollars de billets de premier rang. La société prévoit d’utiliser le produit pour le développement de produits et des fusions potentielles. Toute nouvelle de croissance inorganique peut servir de déclencheur à la hausse des actions.

Groupe Alibaba (BABA)

J’inclus les actions BABA dans ma liste d’actions Robinhood à acheter en tant que choix à contre-courant. Les actions d’Alibaba sont restées déprimées pendant une période prolongée, mais il semble que le pire soit passé.

Il a été récemment rapporté que les entreprises soutenues par l’État de la Chine sont susceptibles de prendre des participations dans Groupe de fourmis les atouts. Si la spéculation s’avère vraie, elle pourrait ouvrir la voie à l’offre publique initiale (IPO) d’Ant Group. Alibaba s’est également engagé à investir 15 milliards de dollars dans une « prospérité commune ». Il s’agit peut-être d’indicateurs précoces indiquant que les différences avec les régulateurs sont en train d’être aplanies.

Il convient de noter qu’Alibaba a continué à enregistrer une croissance saine dans son activité principale de commerce électronique. La présence de la société en Asie du Sud-Est est susceptible de garantir le maintien d’une forte croissance des revenus.

En outre, l’activité cloud de la société a également enregistré un EBITDA positif pour le deuxième trimestre consécutif. À mesure que la marge EBITDA augmentera au cours des prochains trimestres, le titre devrait suivre une tendance à la hausse. Alibaba dispose également d’une grande flexibilité financière pour poursuivre une croissance organique agressive et axée sur les acquisitions.

Les investisseurs devraient envisager une certaine exposition aux actions BABA. Le cœur de métier reste solide et c’est le bon moment pour être gourmand lorsque les marchés sont craintifs.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.