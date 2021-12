7 meilleures actions de véhicules électriques à acheter alors que la concurrence devient féroce

L’industrie mondiale des véhicules électriques (VE) est à un point d’inflexion de croissance, ce qui me rappelle directement le sujet des stocks de véhicules électriques.

Selon Deloitte, les ventes de véhicules électriques devraient augmenter à un TCAC de 29 % jusqu’en 2030. Ainsi, avec des vents favorables clairs et pluriannuels dans l’industrie, les actions de véhicules électriques devraient figurer parmi les principaux thèmes d’investissement.

Dans le même temps, l’industrie du véhicule électrique a connu une intensification de la concurrence. Six ans auparavant, il existait moins de 100 modèles de véhicules électriques dans le monde. Maintenant, le nombre s’élève à plus de 500. Avec de nouveaux entrants dans l’industrie, la concurrence restera féroce. Il va sans dire qu’il y aura des gagnants et des perdants.

De plus, il convient également d’ajouter ici qu’outre les constructeurs de véhicules électriques purs et simples, les constructeurs automobiles traditionnels effectuent également un virage important vers les véhicules électriques. Gué (NYSE :F), General Motors (NYSE :DG) et Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) ne sont que quelques exemples.

Par conséquent, le secteur est attrayant, mais les investisseurs doivent être très sélectifs dans le choix des actions de véhicules électriques. Parlons donc de sept actions de véhicules électriques qui sont positionnées pour survivre et croître au milieu d’une concurrence qui s’intensifie.

Nio (NYSE :NIO)

XPeng (NYSE :XPEV)

Li Auto (NASDAQ :LI)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Groupe lucide (NASDAQ :LCID)

Arrivée (NASDAQ :ARVL)

Fisker (NYSE :RSF)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions de VE à acheter : Nio (NIO)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

L’action Nio a été sous-performante au cours des 12 derniers mois. Durant cette période, le titre a baissé de près de 28 %. Cependant, Nio est bien placé pour survivre et croître dans un marché extrêmement concurrentiel – et l’action NIO semble attrayante aux niveaux actuels.

En termes d’inconvénients, la pénurie de copeaux a été l’une des raisons qui ont maintenu le stock déprimé. Nio a également poursuivi la dilution des actions et cela a maintenu le titre à un niveau modéré. Cependant, Nio a terminé le troisième trimestre 2021 avec des liquidités et équivalents de 7,3 milliards de dollars. De plus, la société a levé 2 milliards de dollars grâce à une offre récente sur le marché. Par conséquent, Nio est bien financé pour poursuivre une croissance agressive et une expansion du marché.

Nio prévoit de lancer trois nouveaux modèles en 2022. C’est l’un des catalyseurs de la hausse des actions. De nouveaux lancements garantiront que les livraisons de véhicules restent robustes. De plus, Nio s’est déjà développé sur les marchés internationaux avec une présence initiale en Norvège. Au cours des prochains trimestres, la société étendra sa présence dans davantage de pays européens. L’expansion internationale soutiendra également la croissance des livraisons.

La société a également connu une croissance régulière de la marge des véhicules. Alors que les livraisons continuent d’augmenter, le levier d’exploitation garantira que les marges clés continuent de s’améliorer. Une autre raison d’aimer Nio est un investissement important dans la recherche et le développement.

Dans l’ensemble, l’action Nio semble attrayante, la société étant positionnée pour croître même dans un contexte de concurrence croissante.

XPeng (XPEV)

Source : Andy Feng / Shutterstock.com

Le stock de XPEV a suivi une tendance à la hausse ces derniers temps, et ce rallye a été soutenu par une croissance robuste des livraisons de véhicules. À son tour, Xpeng est un autre nom parmi les actions chinoises de véhicules électriques qui est positionné pour la survie et la croissance.

Pour le troisième trimestre 2021, XPeng a annoncé une croissance des livraisons de véhicules de 199,2 % à 25 666. Plus précisément, le modèle P7 de l’entreprise a été le principal catalyseur de la croissance des livraisons.

Parallèlement à la croissance des livraisons et des revenus, XPeng a également enregistré une croissance saine de ses marges. Pour le troisième trimestre 2021, la marge au niveau des véhicules de l’entreprise était de 13,6% contre 3,2% au troisième trimestre 2020.

XPeng dispose également d’une réserve de trésorerie saine de 7 milliards de dollars pour poursuivre une croissance agressive. En novembre 2021, la société a également lancé son quatrième modèle de véhicule électrique intelligent, le G9. Ce sera le premier Smart EV produit en série par l’entreprise qui prend en charge XPILOT 4.0.

Il convient de noter que XPeng a poursuivi son expansion internationale avant Nio. L’Europe est un marché attractif et les constructeurs chinois de véhicules électriques sont bien placés pour en profiter dans les années à venir.

L’action XPEV a connu une tendance haussière et je pense que le rallye devrait se maintenir en 2022. La croissance en Chine, l’expansion internationale et les lancements de nouveaux modèles assureront des livraisons robustes au cours des prochains trimestres.

Actions de VE à acheter : Li Auto (LI)

Source : Carrie Fereday / Shutterstock.com

L’action LI est un autre nom parmi les sous-performants qui semble attrayant. Je pense que le titre est sur le point de connaître une forte reprise en 2022.

Pour le troisième trimestre 2021 publié lundi, Li a déclaré que la croissance de ses livraisons de véhicules avait bondi de 190 % à 25 116. Et pour le quatrième trimestre 2021, la société a prévu entre 30 000 et 32 ​​000 livraisons de véhicules. Il convient de noter que la société a encore un modèle sur le marché. Avec de nouveaux lancements en préparation, Li Auto est bien positionnée pour soutenir une forte croissance.

Outre les nouveaux véhicules en préparation, Li Auto a également développé de manière agressive son réseau de vente au détail. Au troisième trimestre 2021, la société était présente dans 86 villes avec 162 magasins de détail. L’expansion dans davantage de villes garantira également que la croissance des livraisons reste forte.

Un autre point à noter est que la société a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 336,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2021. Pour la même période en 2020, le flux de trésorerie disponible de la société était de 136,9 millions de dollars. Avec 7,58 milliards de dollars en espèces et équivalents couplés à des flux de trésorerie sains, la société dispose d’un bilan solide.

La flexibilité financière est un facteur important, la société explorant la possibilité d’une base de production offshore. Ce sera probablement en Europe. Li Auto a donc des plans ambitieux et la réponse du marché au premier modèle de l’entreprise a été positive. Compte tenu de ces facteurs, l’action Li semble attrayante et positionnée pour une forte reprise.

Tesla (TSLA)

Source : Hadrien / Shutterstock.com

Même avec l’intensification de la concurrence et la perte de parts de marché, Tesla reste le leader des constructeurs de véhicules électriques. En fait, l’action TSLA a également bondi de 93% au cours du mois dernier.

Le premier point d’intérêt est le bilan de l’entreprise. Au troisième trimestre de 2021, la société a déclaré 16,1 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents. Au dernier trimestre, Tesla a également généré 1,3 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles. Tesla dispose d’une grande flexibilité financière pour investir dans l’innovation.

De plus, il convient de noter que Tesla a déjà une présence industrielle aux États-Unis, en Europe et en Chine. Une fois que les nouvelles giga-usines auront acquis un effet de levier d’exploitation, Tesla devrait assister à une nouvelle croissance des flux de trésorerie disponibles.

Dans le même temps, les livraisons de véhicules sont restées solides. Même avec les défis liés à la pénurie de puces. Il convient de noter que Tesla a lancé la Model S Plaid en juin 2021. La berline a une autonomie de 520 milles. Elon Musk s’attend à ce que le modèle soit probablement lancé en Chine en mars 2022. Je pense que le lancement continuera à soutenir la croissance des livraisons. De plus, Cybertruck devrait être livré en 2022.

Dans l’ensemble, l’action TSLA semble attrayante à moyen et long terme, même après la récente reprise. L’entreprise est susceptible de rester le leader du marché avec l’innovation et une forte capacité de production sur les marchés clés.

Actions de VE à acheter : Lucid Group (LCID)

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

L’action LCID a connu une forte reprise au cours des six derniers mois, avec une hausse de plus de 170%. Dans cet esprit, il pourrait être judicieux d’attendre une correction. Cependant, Lucid semble être parmi les joueurs qui sont bien placés pour survivre dans les années à venir.

L’innovation est l’une des principales raisons d’être optimiste sur Lucid. En septembre, la société a annoncé que la gamme Lucid Air Dream Edition avait reçu une évaluation officielle de l’EPA de 520 miles de portée. Il s’agit du véhicule électrique à plus longue autonomie jamais évalué par l’EPA. Plus récemment, Lucid Air a été classée voiture de l’année par MotorTrend.

De plus, Lucid Motors a déjà commencé les livraisons de la Dream Edition. En novembre 2021, il y avait plus de 17 000 réservations, ce qui implique un carnet de commandes de 1,3 milliard de dollars. La réponse initiale a été encourageante. Et avec un lancement plus large, la société est positionnée pour une croissance en 2022 et au-delà.

De plus, Lucid dispose déjà d’une solide équipe marketing aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Avec une réserve de trésorerie solide et des plans d’expansion mondiale, la société est à un point d’inflexion de la croissance.

D’un autre côté, la consommation de liquidités devrait se maintenir dans les années à venir. L’entreprise aura besoin de financements supplémentaires et une dilution des capitaux propres pourrait être à l’ordre du jour. Cependant, le titre reste attrayant à long terme et vaut la peine d’être accumulé dans les creux.

Arrivée (ARVL)

Source : BigPixel Photo / Shutterstock.com

Après avoir été cotée par le biais d’un regroupement d’entreprises d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), l’action ARVL a subi une correction importante. Aux niveaux actuels de 9,42 $, il semble que le risque de baisse soit plafonné. Cependant, le titre a un potentiel de hausse significatif.

En résumé, Arrival est dans la production de véhicules électriques utilitaires. Cela comprend les bus, les camionnettes et les voitures. Un facteur qui distingue Arrival de ses pairs est l’approche de la production en micro-usine. L’entreprise peut construire des micro-usines en un temps record et ses dépenses d’investissement sont faibles.

À titre d’exemple, la micro-usine de bus de Rock Hill de la société commencera sa production au deuxième trimestre 2022. L’usine nécessitera une dépense en capital totale de 50 millions de dollars. De faibles dépenses en capital impliquent que l’entreprise peut construire plusieurs micro-usines dans le monde, conçues sur mesure pour les besoins des clients.

Il est à noter que Arrival a déjà des commandes de Service de colis uni (NYSE :UPS) pour 10 000 camionnettes. UPS a également la possibilité de commander 10 000 fourgons supplémentaires. Alors que le carnet de commandes de la société augmente et que la production commence, le stock d’ARVL devrait avoir tendance à augmenter.

Récemment, Arrival a levé 337,8 millions de dollars grâce à une offre publique de suivi. L’entreprise est bien positionnée d’un point de vue financier pour intensifier la fabrication au cours des prochaines années grâce à plusieurs micro-usines.

Actions de VÉ à acheter : Fisker (FSR)

Source : Eric Broder Van Dyke / Shutterstock.com

Alors que le premier lancement de SUV est encore dans un an, le stock FSR semble attrayant. Au cours des six derniers mois, l’action a bondi de 62 %. Si l’on se fie au langage des marchés, il y a des raisons d’être haussier sur Frisker.

Un point important à noter est qu’en novembre 2021, la société a déclaré 1,4 milliard de dollars en espèces et équivalents. La société semble entièrement financée pour le lancement.

Un autre point positif est que Frisker a déjà 18 600 réservations, donc les premières réservations semblent encourageantes. Frisker a également des plans ambitieux pour quatre offres de véhicules jusqu’en 2025. Cela devrait garantir une croissance robuste des livraisons de véhicules dans les années à venir. L’entreprise vise 200 000 à 250 000 ventes unitaires annuelles d’ici 2025. Cela ne semble pas irréaliste compte tenu du potentiel de croissance de l’industrie des véhicules électriques pour les prochaines années.

J’aime aussi le fait que Fisker utilise initialement Magna (NYSE :MGA) en tant que sous-traitant. Cela réduit l’exigence de capital initial. En outre, il accélère également la chronologie du premier lancement.

Dans l’ensemble, le stock de FSR vaut la peine d’être accumulé sur les corrections. L’entreprise dispose d’une gamme de véhicules ambitieuse et la réservation initiale suggère une réponse positive du marché.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.