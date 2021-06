7 meilleures actions d’énergie renouvelable qui paient également des dividendes

in

Même avec le vent contraire provoqué par la nouvelle pandémie de coronavirus, la capacité d’énergie renouvelable a bondi de 45% au cours de l’exercice 2020. Agence internationale de l’énergie le considère comme faisant partie du « boum sans précédent ». Il va sans dire que les actions d’énergies renouvelables sont un investissement attrayant à long terme. Et ce serait un bonus supplémentaire pour les investisseurs si les actions des énergies renouvelables leur rapportaient des dividendes réguliers.

Quelque 3 400 milliards de dollars devraient être investis dans le secteur d’ici 2030. Sur ce total, 2 72 000 milliards de dollars d’investissement devraient être alloués à l’énergie éolienne et solaire.

Bien entendu, la croissance du secteur des énergies renouvelables devrait se maintenir même au-delà de 2020. Pour l’instant, les entreprises de qualité du secteur des énergies renouvelables continueront d’afficher une croissance saine du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie. Compte tenu de ce point de vue, les actions à dividendes du secteur devraient connaître une hausse régulière des dividendes.

Parlons de sept actions d’énergie renouvelable qui valent la peine d’être détenues dans le portefeuille pour leurs revenus de dividendes. Ces sociétés devraient également enregistrer une croissance régulière de leur chiffre d’affaires et de leur EBITDA au cours des prochaines années.

NextEra Energy (NYSE :NÉE)

Énergie Clearway (NYSE :CWEN)

Infrastructures Polaris (OTCMKTS :RAMPF)

Société d’Albemarle (NYSE :ALB)

Puissance du Nord (OTCMKTS :NPIFF)

Partenaires d’énergie renouvelable Brookfield (NYSE :BEP)

Partenaires énergétiques NextEra (NYSE :NEP)

Actions d’énergie renouvelable qui paient également des dividendes : NextEra Energy (NEE)

L’action NextEra Energy mérite d’être considérée pour les dividendes et la hausse potentielle des actions. Au cours des six derniers mois, le stock a été latéral et cela semble être une bonne opportunité d’accumulation. Actuellement, l’action NEE offre un dividende annuel de 1,54 $ par action, ce qui implique un rendement de dividende sain de 2,1%.

En résumé, NextEra fait partie des principales entreprises d’énergie renouvelable. L’entreprise se concentre sur l’énergie solaire et éolienne. Entre 2019 et 2022, la société prévoit un déploiement total de capital de 60 milliards de dollars. De plus, au cours des trois prochaines années, la société prévoit de construire une capacité de 23 GW à 30 GW.

De toute évidence, une forte croissance est susceptible de se maintenir pour l’entreprise. Il est important de noter que NextEra Energy dispose d’un bilan solide pour poursuivre une croissance agressive. Il convient également de noter que la société s’attend à une baisse des coûts de l’énergie éolienne et solaire au cours des prochaines années. Ceci est susceptible d’avoir un impact positif sur la marge d’EBITDA.

Pour le premier trimestre 2021, Next Era a déclaré un cash-flow opérationnel de 1,3 milliard de dollars. Cela impliquerait un flux de trésorerie annualisé de 5,2 milliards de dollars. La société s’attend à ce que la croissance saine des dividendes se maintienne alors que de nouveaux projets augmentent encore la visibilité des flux de trésorerie.

L’action NEE semble également raisonnablement valorisée à un ratio cours/bénéfice à terme de 29,1. Après consolidation, une reprise semble imminente.

Clearway Energy (CWEN)

Parmi les actions d’énergie renouvelable, Clearway Energy est un autre nom attrayant avec un rendement de dividende robuste de 4,94 %. De plus, l’action CWEN se négocie à un cours/bénéfice à terme de 20,0, ce qui semble attrayant compte tenu des évaluations générales du marché.

Clearway possède actuellement un portefeuille diversifié de 8 gigawatts d’actifs. (1 GW peut alimenter environ 300 000 foyers pendant un an.) Cela comprend les actifs solaires, éoliens, conventionnels et thermiques. De plus, la société dispose d’un pipeline de projets de 10 GW. Sur ce total, 5,8 GW sont des projets en phase avancée. Cela donne à l’entreprise une visibilité de croissance claire.

Il convient de noter que Clearway a déclaré des liquidités et équivalents de 831 millions de dollars au premier trimestre 2021. Cela offre à la société la flexibilité nécessaire pour poursuivre sa croissance organique et ses acquisitions. En avril 2021, la société a acquis le mont. Storm, qui est un parc éolien de 264 mégawatts en Virginie-Occidentale.

En termes de dividendes, Clearway a prévu une croissance annuelle des dividendes de l’ordre de 5 % à 8 % jusqu’en 2023. Par conséquent, le rendement du dividende de 5 % est attrayant pour les prochaines années, même si l’action est largement latérale.

Infrastructure Polaris (RAMPF)

Polaris Infrastructure est un nom attrayant parmi les actions d’énergie renouvelable à petite capitalisation. L’action est un achat criant à un P/E à terme de 10,9. De plus, un rendement du dividende de 3,9% rend également l’action RAMPF intéressante.

Polaris Infrastructure s’est concentré sur des projets d’énergie renouvelable en Amérique latine. Actuellement, l’entreprise a des projets géothermiques et hydroélectriques. En mars 2021, la société a signalé un projet géothermique de 72 MW au Nicaragua. De plus, la société possédait trois centrales hydroélectriques au fil de l’eau au Pérou.

D’un point de vue financier, la société a déclaré 109,7 millions de dollars en espèces et équivalents. Cela offre une marge de manœuvre suffisante pour investir dans des projets de croissance. De plus, pour le premier trimestre 2021, la société a déclaré 9,4 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation. Cela impliquerait un FCO annualisé de près de 40 millions de dollars.

Par conséquent, Polaris Infrastructure dispose de flux de trésorerie sains pour soutenir les dividendes. Le PDG Marc Murnaghan a également mentionné dans le rapport du premier trimestre 2021 que “la société poursuit activement la diversification de son portefeuille par le biais d’acquisitions stratégiques”.

Cela contribuerait à accélérer la croissance du chiffre d’affaires en plus de la visibilité pour des dividendes plus élevés au cours des prochaines années.

Albemarle Corporation (ALB)

Les véhicules électriques ont un rôle important à jouer dans la poussée vers une énergie plus propre au cours de la prochaine décennie. Il n’est donc pas surprenant que la demande de lithium ait augmenté. D’ici 2024, la demande mondiale de lithium devrait doubler. En tant qu’entreprise intégrée de lithium, Albemarle est donc attractive.

L’action ALB a bondi de 100% au cours des 12 derniers mois. Une nouvelle hausse semble probable après une certaine consolidation. L’action offre également un dividende annualisé de 1,56 $.

Le segment du lithium est bien positionné pour un chiffre d’affaires annuel bien supérieur à 1,0 milliard de dollars en 2022. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 279 millions de dollars pour le premier trimestre 2021. Pour la période, la marge d’EBITDA de la société était de 38 %. Albemarle s’attend à ce que l’expansion des actifs de Kemerton et La Negra augmente le volume commercial à partir de 2022.

Il est important de noter que la société estime que la croissance de l’industrie du lithium est probable à 20 %. Au cours des cinq prochaines années, le segment peut donc être un important moteur de trésorerie.

À l’heure actuelle, la société dispose d’un bilan solide pour initier des investissements afin de stimuler la croissance à long terme. Pour le premier trimestre 2021, le ratio dette nette/EBITDA ajusté de la société était de 1,7. Avec un objectif de levier à long terme compris entre 2,0 et 2,5, la société a la possibilité de tirer parti de son expansion.

Northland Power (NPIFF)

L’action de Northland Power, qui offre actuellement un rendement en dividendes de 2,75 %, est un autre nom attrayant parmi les actions d’énergie renouvelable.

Northland estime que la transition vers les énergies renouvelables nécessite 4,3 billions de dollars d’investissements jusqu’en 2030. Au cours de cette période, le segment de l’énergie éolienne offshore devrait croître à un TCAC de 12,7 %. L’entreprise fait déjà partie des dix premiers acteurs mondiaux dans le segment de l’énergie éolienne.

En termes d’expansion, la société dispose d’un pipeline de croissance de 13 GW à 14 GW. Sur le pipeline potentiel, près de 12 GW sont liés à des projets éoliens offshore. En avril 2021, la société a également acquis 540 MW de portefeuille éolien et solaire en exploitation en Espagne. L’acquisition est susceptible d’aider l’entreprise à accélérer sa croissance et à établir une présence mondiale.

Northland prévoit un investissement de 15 à 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Une majorité du plan de croissance sera probablement financée par des dettes sans recours. Avec des flux de trésorerie sains, il est peu probable que l’effet de levier soit une préoccupation. Pour l’année en cours, la société table sur un BAIIA ajusté de 1,1 milliard de dollars.

Dans l’ensemble, l’action NPIFF ressemble à un nom de qualité dans le secteur des énergies renouvelables. L’accent mis par la société sur le secteur éolien offshore est susceptible de créer de la valeur pour les actionnaires au cours de la prochaine décennie.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Brookfield Renewable Partners exploite un solide portefeuille d’actifs d’énergie renouvelable avec des flux de trésorerie stables. L’action BEP a un rendement de dividende attrayant de 3,1%.

Le portefeuille de la société comprend actuellement une capacité de 21 000 GW avec une présence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Brookfield se concentre sur l’énergie hydraulique et éolienne avec 74 % de la production d’énergie à partir de ces actifs.

Du point de vue des dividendes, Brookfield vise une augmentation annuelle des distributions en espèces de 5 % à 9 % au cours des prochaines années. Ceci est très probable compte tenu des plans de croissance. Par conséquent, l’action BEP vaut la peine d’être envisagée pour les investisseurs à revenu.

En termes d’expansion, Brookfield dispose d’un pipeline de développement de 27 GW. Une fois ces projets opérationnels, les flux de trésorerie devraient doubler par rapport aux niveaux actuels.

Je ne vois pas le financement de la croissance comme une préoccupation. Actuellement, la société dispose d’un coussin de liquidité de 3,4 milliards de dollars. De plus, la société a une notation de qualité d’investissement de BBB+. Par conséquent, la croissance devrait se maintenir pour Brookfield, conjuguée à une augmentation soutenue des distributions en espèces.

NextEra Energy Partners (NEP)

L’exposition à une société en commandite est une autre façon de profiter de l’essor du secteur des énergies renouvelables. L’action NextEra Energy Partners a été légèrement plus élevée de 15,6% au cours des six derniers mois. Cependant, le titre a un rendement de distribution en espèces de 3,43 %, ce qui semble soutenable.

NextEra dispose actuellement d’un portefeuille de 5 830 MW d’énergies renouvelables, largement axé sur l’énergie éolienne. De plus, l’unité de partenariat dispose de 4,3 Gpi3 de capacité de gazoduc. L’unité de partenariat a des contrats à long terme (15 ans de durée de vie) avec des contreparties solvables. Cela garantit des flux de trésorerie stables et une distribution en espèces aux porteurs de parts.

D’un point de vue financier, NextEra Energy a une cote de crédit de BB avec une perspective stable de S&P. Avec un bilan sain, la société est positionnée pour une croissance régulière grâce à l’acquisition d’actifs de la société mère.

Il convient de noter qu’entre 2020 et 2024, NextEra Energy Partners s’attend à une croissance annuelle moyenne des distributions en espèces de l’ordre de 12 % à 15 %. Par conséquent, l’action NEP vaut la peine d’être détenue pour les investisseurs à revenu.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche sur le crédit, la recherche sur les actions et la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.