7 meilleures actions internationales à acheter aujourd’hui

Les actions internationales peuvent offrir aux investisseurs américains une plus grande diversification et des opportunités de croissance. L’achat d’actions d’entreprises étrangères peut signifier une exposition à des économies en croissance rapide. Dans la plupart des cas, cela donne une chance de posséder des entreprises avec des niveaux de valorisation inférieurs. Aujourd’hui, je vais vous présenter sept des meilleures actions internationales à acheter.

La recherche universitaire et des décennies de preuves d’investissement montrent que la plupart des investisseurs préfèrent inclure des entreprises nationales dans leurs portefeuilles. Ce phénomène est connu sous le nom de « biais domestique ». Les investisseurs de détail, ainsi que les gestionnaires de fonds, ont généralement une préférence pour la proximité géographique.

Une étude dirigée par Alan G. Ahearne du Système de réserve Fédérale souligne que « lorsque les investisseurs envisagent d’acheter des actions dans une société étrangère, ils doivent tirer des informations des comptes publiés qui sont basées sur des principes comptables et des exigences de divulgation qui peuvent différer considérablement de ceux de leur pays d’origine ».

En d’autres termes, il pourrait être assez difficile pour les investisseurs d’analyser les mesures fondamentales des actions étrangères, surtout s’ils ne connaissent pas les pays dans lesquels ces entreprises opèrent. Par conséquent, notre discussion d’aujourd’hui inclura également les fonds négociés en bourse (FNB) cela pourrait réduire une partie de l’incertitude entourant l’investissement étranger. De tels fonds pourraient aider les investisseurs à obtenir une diversification à la fois géographique et monétaire.

Avec ces informations, voici nos sept actions internationales pour aujourd’hui :

British American Tobacco (NYSE :RTC)

Ressources naturelles canadiennes (NYSE :CNQ)

FNB Global X Mines de cuivre (NYSEARCA :COPX)

FNB Invesco Golden Dragon Chine (NASDAQ :PGJ)

ETF d’obligations vertes mondiales iShares (NASDAQ :.N)

Systèmes éoliens Vestas (OTCMKTS :VDRY)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSEARCA :DXJ)

Meilleures actions internationales à acheter : British American Tobacco (BTI)

Source : DutchMen / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 31,60 $ – 41,14 $

Rendement du dividende : 7,41 %

British American Tobacco, dont le siège est au Royaume-Uni, est l’un des principaux fabricants de produits du tabac (c.

Le groupe a publié ses résultats financiers annuels 2020 à la mi-février. Le chiffre d’affaires ajusté s’est élevé à 25,78 milliards de livres sterling. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 11,66 milliards de livres sterling, en hausse de 4,8% d’une année sur l’autre (YOY). Le cash-flow libre après paiement des dividendes s’est élevé à 2,55 milliards de livres sterling, soit une augmentation de 32,7% en glissement annuel.

Concernant les résultats, le PDG Jack Bowles a déclaré : « L’année dernière, nous avons augmenté le nombre de consommateurs de nos produits non combustibles de 3 à 13,5 millions, doublant le taux d’adoption des consommateurs au second semestre 2020. Nous avons une excellente dynamique dans les nouvelles catégories. , avec une accélération des gains de volume et de part de valeur.

Les actions de British American Tobacco sont d’environ 40 $, en hausse de 6% jusqu’à présent dans l’année. Les ratios cours/bénéfices (P/E) et cours/ventes (ratios P/S) à terme s’élèvent respectivement à 8,88 et 2,55.

Compte tenu de sa faible valorisation et de son rendement en dividendes élevé, le BTI est une action de consommation et de consommation attrayante. Un bilan solide et des performances financières fiables ont apporté des décennies de paiements de dividendes aux actionnaires.

Ressources naturelles canadiennes (CNQ)

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 14,85 $ – 38,10 $

Rendement du dividende : 4,03%

Canadian Natural Resources, l’un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz naturel, possède un portefeuille diversifié d’actifs en Amérique du Nord, en mer du Nord au Royaume-Uni et en Afrique extracôtière. Le groupe, dont le siège social est au Canada, fournit une gamme de gaz naturel, de pétrole brut lourd, de pétrole brut léger et de bitume.

La direction a publié les résultats financiers du premier trimestre le 6 mai. Les revenus ont augmenté à 6,6 milliards de dollars canadiens au premier trimestre. Il y a un an, il était de 4,5 milliards CAD. Bénéfice d’exploitation net ajusté de 1,22 milliard de dollars canadiens, qui s’est traduit par 1,03 $ CA par action diluée. Le cash-flow libre s’est élevé à 1,4 milliard CAD.

Sur les résultats, le président Tim McKay a déclaré : « Avec nos mesures fortes en place, nous avons minimisé les impacts sur nos opérations… À mesure que la distribution mondiale de vaccins augmente et que la demande de pétrole brut se redresse, en particulier aux États-Unis, nous constatons une amélioration des prix des produits de base.

Depuis le début de l’année (YTD), l’action CNQ est en hausse de plus de 45% et a récemment atteint un sommet sur plusieurs années. Les ratios P/E et P/S à terme sont respectivement de 10,68 et 2,06. Une baisse potentielle vers le niveau de 35 $ améliorerait le profil risque/rendement.

Meilleures actions internationales à acheter : ETF Global X Copper Miners (COPX)

Source : Coldmoon Photoproject/Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 16,43 $ – 46,96 $

Rendement du dividende : 0,96%

Ratio de dépenses : 0,65% par an

Notre prochain choix est un fonds, c’est-à-dire le FNB Global X Copper Miners. Il donne accès à un large éventail de mineurs de cuivre mondiaux. Les entreprises canadiennes arrivent en tête avec environ 37,7 %, suivies de la Chine (9,9 %), des États-Unis (9,5 %), de l’Australie (6,4 %) et du Royaume-Uni (6,1 %).

COPX, qui détient 33 participations, a commencé à être négocié en avril 2010. Les 10 principaux titres représentent environ 54 % de l’actif net de 1,2 milliard de dollars. Groupe indien de ressources naturelles Vedanta (NYSE :VEDL), groupe de matières premières anglo-suisse Glencore (OTCMKTS :GLNCY), et la société minière suédoise Boliden AB (OTCMKTS :BDNNY) en tête des avoirs.

YTD, COPX a rapporté environ 48% et a atteint un sommet pluriannuel début mai depuis le début de l’année. Les investisseurs qui souhaitent acheter des mineurs de cuivre mondiaux pourraient considérer une baisse vers 37 $ comme un meilleur point d’entrée.

FNB Invesco Golden Dragon Chine (PGJ)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 48,08 $ – 85,90 $

Rendement du dividende : 0,17 %

Ratio de dépenses : 0,7% par an

La Chine est l’économie à la croissance la plus rapide au monde. Notre prochain fonds, l’ETF Invesco Golden Dragon China, donne accès à des sociétés tirant la majorité de leurs revenus de la Chine. Ils ont généralement leur siège dans le pays, mais sont cotés en bourse aux États-Unis. Le fonds a commencé à être négocié en décembre 2004 et l’actif net s’élève à 247 millions de dollars.

PGJ, qui détient 86 participations, est basé sur l’indice NASDAQ Golden Dragon China. En termes de secteurs, la consommation discrétionnaire a la tranche la plus élevée avec 45,4%. Viennent ensuite les services de communication à 27,16 %, les technologies de l’information à 9,67 % et les industriels à 5,57 %.

Parmi les grands noms figurent le groupe de jeux NetEase (NASDAQ :NTES), les leaders du e-commerce Alibaba (NYSE :BABA), JD.com (NASDAQ :JD) et Pinduo (NASDAQ :PDD), et le géant de l’Internet et de l’IA Baidu (NASDAQ :BIDU). Les meilleures entreprises représentent près de 60 % de l’ETF.

YTD, PGJ est en baisse d’environ 9%. Cependant, au cours de la dernière année, le fonds a rapporté près de 22%, atteignant un record en février. Bien qu’une nouvelle baisse en dessous des 57 $ pourrait encore se produire, les investisseurs acheteurs qui souhaitent s’exposer à la Chine pourraient envisager d’investir autour de ces niveaux.

Meilleures actions internationales à acheter : iShares Global Green Bond ETF (.N)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 53,93 $ – 56,34 $

Rendement 12 mois : 0,76 %

Ratio de dépenses : 0,2 % par an

De nombreux investisseurs utilisent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour établir des normes pour les entreprises et les fonds dans lesquels ils investissent. Des mesures récentes soulignent que « les fonds ESG ont capté 51,1 milliards de dollars d’argent frais net des investisseurs en 2020, un record et plus encore. que le double de l’année précédente.

L’ETF iShares Global Green Bond offre une exposition à des obligations vertes de première qualité émises pour financer des projets environnementaux dans le monde entier. Étant donné que la plupart des obligations sont notées de A à AAA, le risque de crédit est faible.

Afin de réduire les risques de change afin que les rendements soient plus stables, le fonds est couvert en dollars américains. Depuis sa création en novembre 2018, l’actif net a atteint 214 millions de dollars.

.N compte actuellement 568 exploitations. Les 10 principaux émetteurs représentent environ 33 % du fonds. Les obligations émises par les gouvernements français, allemand, belge, néerlandais, italien et la Banque européenne d’investissement figurent parmi les plus grands noms. Près de 20 % des obligations proviennent de France. Viennent ensuite l’Allemagne (14,04%), les États-Unis (9,66%), les supranationaux (9,53%), les Pays-Bas (7,52%) et d’autres.

La durée effective est légèrement supérieure à huit ans. En d’autres termes, si les taux d’intérêt montaient plus vite que prévu, le prix du .N pourrait être mis sous pression. La duration est un concept important pour les acheteurs d’obligations. Par exemple, un fonds obligataire d’une durée de 10 ans perdra de sa valeur de 10 % si les taux d’intérêt augmentent de 1 %. Ainsi, lorsque la duration d’une obligation augmente, le risque de taux d’intérêt augmente également.

Au cours des 12 derniers mois, .N est en baisse de 1,5%. Il pourrait être considéré comme un fonds pour parquer les liquidités dont un investisseur intéressé par des projets ESG pourrait avoir besoin dans un avenir proche.

Systèmes éoliens Vestas (VWDRY)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 6,56 $ – 17,47 $

Rendement du dividende : 0,15%

Notre prochaine valeur internationale pourrait également séduire les investisseurs ESG. La société danoise Vestas Wind Systems fabrique et installe des éoliennes. C’est le leader mondial du marché des installations éoliennes terrestres.

Début mai, Vestas a publié les chiffres financiers du premier trimestre. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 1,96 milliard d’euros, soit une baisse de 12% en glissement annuel. Le résultat était dans le rouge car la société a enregistré une perte de 57 millions d’euros.

Le PDG Henrik Andersen a déclaré : « Bien que nous ayons commencé l’année un peu plus lentement que prévu, nous restons convaincus que nous allons rattraper notre retard tout au long de l’année en maintenant une forte concentration sur la réalisation de nos objectifs 2021 et de nos priorités stratégiques à moyen terme. »

Les prévisions de chiffre d’affaires de la société en 2021 se situent entre 16 et 17 milliards d’euros, contre 14,8 milliards d’euros en 2020.

L’action VWDRY est en baisse de 20 % depuis le début de l’année. Les ratios Forward P/E et P/S sont respectivement de 33,56 et 2,13. Toute nouvelle baisse vers le niveau de 11,5 $ améliorerait la marge de sécurité pour les investisseurs à long terme.

Principales actions internationales à acheter : WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 44,63 $ – 62,93 $

Rendement du dividende : 2,23 %

Ratio de dépenses : 0,48 % par an

Notre choix final est un autre ETF, à savoir le WisdomTree Japan Hedged Equity Fund. Il investit dans une gamme d’actions japonaises versant des dividendes tout en couvrant l’exposition aux fluctuations entre le yen japonais et le dollar américain. L’ETF protège contre la dépréciation du yen, l’une des devises les plus échangées.

DXJ, qui détient 404 positions, a commencé à être négocié en juin 2006. En termes de secteurs, les valeurs industrielles ont la pondération la plus élevée avec plus de 20 %. Viennent ensuite la consommation discrétionnaire, la finance et l’informatique. Environ 32% des fonds sont dans le top 10 des actions. L’actif net s’élève à 1,95 milliard de dollars. Toyota (NYSE :MT) et Mitsubishi Groupe financier UFJ (NYSE :MUFG) en tête de liste.

Depuis le début de l’année, l’ETF est en hausse d’environ 12% et a atteint un niveau record en juin. Les investisseurs potentiels pourraient considérer une baisse vers 60 $ comme un meilleur point d’entrée dans le fonds.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion d’investissement pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus d’avoir suivi des études supérieures dans le domaine, elle a également réussi les 3 niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.