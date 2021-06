7 meilleures actions manufacturières à acheter sur des données de croissance record

On ne peut pas sous-estimer à quel point l’ensemble du marché a été affecté d’ici 2020. Chaque industrie a connu des changements radicaux, et tandis que de nombreuses entreprises ont vu leurs performances se dégrader considérablement, nous avons commencé à voir une reprise et la possibilité de nouveaux sommets. Les actions manufacturières représentent une chance de participer à cette croissance.

L’année dernière, le marché s’est redressé alors que les actions technologiques augmentaient, les investisseurs réalisant à quel point elles sont devenues importantes dans notre vie quotidienne. L’infrastructure télécom nous a permis d’effectuer de nombreuses opérations grand public et commerciales à distance. Pendant des mois, nous avons vécu presque entièrement de connexions numériques. Il est possible que vous ayez rejeté la fabrication comme une industrie révolue non pertinente.

Mais pendant que cela se produisait, il y a eu un autre rallye qui a commencé qui attend avec impatience le retour à la normale et à l’économie physique. Tout l’argent qui a été versé dans les plans de relance maintenait l’économie en vie jusqu’à ce que la pandémie disparaisse.

Nous avons vu cela se produire et maintenant les marchés reviennent aux actions manufacturières, les actions qui stimulent l’économie physique. Et la reprise économique n’est plus un espoir, mais une réalité.

Les sept meilleurs titres manufacturiers que je souligne ci-dessous sont vos meilleurs choix pour profiter de cette reprise non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier :

AGCO Corp (NYSE :CAJO)

Transporteur mondial (NYSE :CARR)

chenille (NYSE :CHAT)

Deere & Cie (NYSE :DE)

CNH Industriel (NYSE :CNHI)

Générac (NYSE :GNRC)

Contrôles Johnson (NYSE :JCI)

Stocks de fabrication : AGCO Corp (AGCO)

Bien que le nom ne soit pas familier, son secteur l’est. AGCO a été créée en 1990 à partir d’un fabricant de matériel agricole — tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs, motoculteurs, etc. — qui a ensuite acheté d’autres marques agricoles dans le monde.

AGCO a son siège en Géorgie, mais ses marques sont connues dans le monde entier. Pourtant, il est très concentré, contrairement à beaucoup de ses rivaux. Cela en fait un jeu important lorsque les pays essaient de produire de la nourriture aussi efficacement que possible pour le plus grand nombre de personnes possible. C’est pourquoi AGCO a une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars, tandis que d’autres actions manufacturières plus reconnaissables ont des capitalisations boursières et des évaluations plus importantes.

Le titre est en hausse de 33% depuis le début de l’année, mais il reste bon marché et a beaucoup plus de croissance à venir.

Transporteur mondial (CARR)

Si vous habitez dans un endroit où il fait inconfortablement chaud en été, alors vous connaissez Carrier. C’est l’une des plus grandes entreprises de CVC au monde.

Il a ses origines en 1902, lorsque Willis Carrier a inventé la technologie de climatisation moderne. En 1979, il est racheté par un grand conglomérat industriel. Carrier représentait une grande partie de sa division des contrôles environnementaux.

Mais cet arrangement a commencé à se dérouler il y a environ cinq ans et CARR a finalement été scindée en 2018.

Avec un marché de vente de maisons torride, une distribution croissante de marchandises (CARR fournit également des unités de réfrigération/CVC pour les camions et les entrepôts) et des taux d’intérêt bas pour les rénovations domiciliaires, CARR est bien positionné parmi les stocks de fabrication pour la croissance.

L’action est en hausse de 22% depuis le début de l’année, délivre un dividende de 1% et se négocie à un P/E (ratio cours/bénéfice) qui est environ la moitié S&P 500 moyenne.

Stocks de fabrication : Caterpillar (CAT)

Avec une capitalisation boursière de 134 milliards de dollars, CAT est le plus gros stock manufacturier de cette liste. C’est certainement l’une des premières actions auxquelles les investisseurs pensent lorsque l’économie physique commence à croître.

Et compte tenu de son vaste réseau mondial, partout où la construction est en cours, CAT est probablement là. Avec des plans de relance massifs adoptés dans le monde entier et des banques centrales déterminées à maintenir les taux d’intérêt bas aussi longtemps que possible, cela signifie une augmentation des dépenses en capital des consommateurs aux entreprises et aux gouvernements. CAT sera un grand bénéficiaire.

Compte tenu de la notoriété de sa marque parmi les actions manufacturières, il n’est pas surprenant que l’action CAT soit en hausse de 34 % depuis le début de l’année, tout en offrant un dividende de 1,7 %. Ce n’est que le début d’un long cycle ascendant.

Deere & Co (DE)

L’un des autres titres manufacturiers auxquels les gens pensent immédiatement est DE et son emblématique équipement agricole, forestier et de construction vert et or. Il dispose également d’une branche de financement, ce qui est très utile car les agriculteurs (et les consommateurs) cherchent à moderniser leur équipement alors que les taux sont bas.

De plus, les subventions gouvernementales pour les agriculteurs et les mesures de stimulation des infrastructures aideront à mettre de nouveaux équipements entre les mains des agriculteurs et des organisations qui attendaient l’occasion d’acheter des équipements plus intelligents et plus productifs.

Présent depuis 1837, DE a connu à peu près tous les booms et tous les effondrements économiques que tout le monde peut imaginer, mais continue de prospérer.

L’action est en hausse de 33% depuis le début de l’année et a un dividende de 1%. Mais il s’agit toujours d’un stock assez bon marché avec une grande marge de manœuvre pour la nouvelle saison de croissance avec la hausse des prix des cultures.

Stocks manufacturiers : CNH Industrial (CNHI)

Parfois appelée «la version italienne des Kennedy», la famille Agnelli a la main dans des entreprises spécialisées dans tout, des voitures de luxe aux équipes de football.

CNHI est une autre société dans laquelle les Agnelli détiennent une participation majoritaire. Elle a été fondée en 1866 et est une société américano-italienne dont le siège est à Londres. Elle exploite des marques comme Case, New Holland et Iveco. S’il s’agit d’un jeu unique sur la croissance européenne, il vend également cet équipement aux États-Unis et dans le monde.

Il s’agit d’une action manufacturière largement diversifiée avec une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars. L’action est en hausse de 38% depuis le début de l’année, et les prévisions de la société suggèrent une nouvelle croissance à venir, c’est donc le bon moment pour entrer.

Générac (GNRC)

Beaucoup d’entreprises ici représentent le début du processus de fabrication. GNRC représente le back-end. Elle fabrique des équipements de production d’électricité à partir de son usine de Waukesha, dans le Wisconsin, depuis 1959.

Fondamentalement, GNRC construit des générateurs pour la construction, les consommateurs et les usages industriels. Lorsque les incendies de forêt ont éclaté en Californie et que les lignes électriques ont fondu, le GNRC a fait l’actualité alors que les gens achetaient des générateurs comme des bonbons. Et avec le vieillissement du réseau électrique américain, de nombreuses personnes recherchent des alternatives pour aider à garder les lumières allumées lorsque le réseau tombe en panne, en particulier pendant la chaleur estivale.

De plus, avec la mise en ligne de plus d’énergies renouvelables, l’équipement GNRC permet aux propriétaires de stocker l’excès d’énergie dans les batteries afin qu’il soit possible de sortir presque complètement du réseau. Tous ces publics en font un stock manufacturier très opportun.

Sa popularité s’accompagne d’une prime. L’action est en hausse de 41 % depuis le début de l’année et elle se négocie à un P/E actuel de 46. Mais c’est une torsion par rapport aux actions manufacturières traditionnelles et c’est certainement aussi un choix d’action « vert ».

Stocks de fabrication : Johnson Controls (JCI)

La société actuelle a son siège en Irlande à des fins fiscales, mais JCI a fait ses débuts dans le Wisconsin en 1883, lorsque Warren Johnson a reçu un brevet pour le premier thermostat d’ambiance électrique.

À ce jour, JCI est un leader dans les contrôles environnementaux – incendie, CVC, solutions d’alimentation, sécurité – pour les bâtiments et les maisons du monde entier. Il a été très influent dans le concept de « bâtiment intelligent » pendant de nombreuses années et a été une force pour aider à rénover les bâtiments plus anciens avec des solutions plus écoénergétiques.

Comme le GNRC, il chevauche les stocks de fabrication et les stocks verts car il est un acteur clé dans la réduction du gaspillage d’énergie ainsi que dans la création de nouveaux systèmes pour les nouvelles constructions.

L’action est en hausse de 43% depuis le début de l’année avec un dividende de 1,6% et se négocie avec une prime en raison de son double rôle d’action verte et d’action manufacturière.

