7 meilleures actions Robinhood à acheter pour entrer dans le jeu Meme

Avec une participation accrue des investisseurs de détail, des ajustements doivent être apportés au portefeuille et à la stratégie d’investissement. Il ne fait aucun doute que l’accent mis sur les actions de valeur et les actions de croissance fondamentalement saines continuera à générer des rendements. Cependant, je serais tenté d’allouer des fonds aux actions meme. Cette chronique parlera des meilleures actions Robinhood à acheter pour entrer dans le jeu des mèmes.

Ma sélection d’actions s’est orientée vers des sociétés dont les fondamentaux sont raisonnables. De plus, la plupart de ces entreprises ont travaillé sur une sorte de transformation de l’entreprise. Ceci est susceptible de maintenir l’intérêt des marchés. Peu de nouvelles positives peuvent entraîner un rallye majeur.

Revenons également au point de se concentrer sur les stocks de mèmes. La stratégie d’investissement doit être dynamique dans l’environnement actuel. Juste pour 2021, Divertissement AMC (NYSE :AMC) a généré plus de 2 200 % de rendements. Indépendamment des fondamentaux de l’entreprise, cela ne me dérangerait pas d’être dans ce jeu.

Dans cet esprit, vous trouverez ci-dessous sept des meilleures actions Robinhood à acheter. Il ne serait pas surprenant que quelques-uns de ces noms offrent des rendements multiples. Mais en même temps, il est conseillé de ne pas abuser de ces stocks. Ainsi, lorsque vous recherchez un investissement à haut risque, le dimensionnement de la position est essentiel.

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Groupe de marques nues (NASDAQ :NAKD)

Marques de génie (NASDAQ :GNUS)

La mûre (NYSE :BB)

Idéonomique (NASDAQ :IDEX)

Nokia (NYSE :NOK)

Jeu de corsaire (NASDAQ :CRSR)

Cela dit, plongeons-nous et examinons de plus près chacun de ces stocks.

Meilleures actions Robinhood à acheter: Sundial Growers (SNDL)

Source : Shutterstock

Le stock de SNDL a connu des fluctuations sauvages au cours des 12 derniers mois. D’un creux de 14 cents, l’action a grimpé en flèche à 3,96 $ en février 2021. La comptabilisation des bénéfices associée à une dilution importante des actions a entraîné une forte correction. L’action se négocie actuellement à un peu moins de 1 $ par action.

Avec une série d’offres d’actions, Sundial dispose actuellement de 873 millions de dollars en espèces. En outre, la société détenait également 33,6 millions de dollars de titres négociables. Cela donne à l’entreprise une grande flexibilité financière pour les acquisitions et les investissements dans la croissance organique. En mai 2021, la société a annoncé l’acquisition de Les possessions de l’esprit intérieur et le réseau de cannabis Spirit Leaf Retail.

En outre, Sundial a également formé une joint-venture avec Groupe SAF. Cette décision visera à investir sur le marché mondial du cannabis dans des instruments de dette, d’actions et hybrides. Peu d’investissements et d’acquisitions attractifs peuvent se traduire par un nouveau rallye pour l’action SNDL.

Dans le même temps, la société possède également plusieurs marques haut de gamme axées sur les produits inhalables. Avec des dépenses de marketing et de vente plus élevées, il est probable que la croissance des ventes s’accélérera. Dans l’ensemble, les actions SNDL sont parmi les meilleures actions Robinhood à acheter pour entrer dans le jeu des mèmes.

Groupe de marques nues (NAKD)

Source : NazarBazar/Shutterstock.com

L’action NAKD fait également partie des meilleures actions mème que les investisseurs peuvent acheter sur Robinhood. Des niveaux de 7 cents en novembre 2020, l’action NAKD a bondi à 3,40 $ vers le début de l’année.

Comme la plupart des actions cotées en cents, Naked Brand a utilisé ce rallye pour éponger les fonds des marchés. Avec la dilution des actions, le titre revient à environ 70 centimes. Cependant, en mars 2021, Naked Brands a déclaré une trésorerie de 270 millions de dollars sans dette au bilan. Par conséquent, l’entreprise est bien placée pour investir dans le plan de transformation de l’entreprise.

En résumé, l’entreprise est spécialisée dans les vêtements intimes. En janvier 2021, la société a annoncé un plan de transformation de l’entreprise axé uniquement sur le modèle de commerce électronique. La société prévoit la cession de ses activités physiques de Bendon d’ici le deuxième trimestre 2021.

Disposant d’une réserve de liquidités suffisante, Naked Brands envisage également des acquisitions. La pandémie a accéléré la croissance de la vente au détail en ligne et Naked Brands devrait en profiter. D’un autre côté, le marché des vêtements intimes est déjà concurrentiel et il reste à voir si les plans de l’entreprise se traduiront par une forte croissance du chiffre d’affaires.

Meilleures actions Robinhood à acheter: Genius Brands (GNUS)

Source : Syda Productions/ShutterStock.com

Les actions GNUS sont parmi les meilleures actions Robinhood à acheter pour entrer dans le jeu des mèmes. Le short squeeze a entraîné de puissants rallyes pour plusieurs penny stocks au cours des derniers mois. Avec un intérêt à découvert à 16% du flottant, l’action GNUS semble prête pour une vente à découvert. Je m’abstiendrais cependant de détenir une position à long terme dans le stock.

En résumé, Genius Brands est une entreprise de médias pour enfants. Genius est impliqué dans la production, la commercialisation et l’octroi de licences de contenu de divertissement pour enfants. En mars 2021, la société a déclaré des liquidités et équivalents de 143,6 millions de dollars sans dette. Cela fournit à l’entreprise beaucoup d’argent pour la création de contenu.

Récemment, la société a annoncé que 240 heures de contenu arriveront sur la plate-forme. Cela peut entraîner une hausse des revenus au cours des prochains trimestres. Cependant, il convient de noter que Genius Brands ne tire pas de revenus des frais d’abonnement. La source de revenus de l’entreprise est la publicité et les licences de marchandises. Même avec des plans de croissance ambitieux liés au nouveau contenu, l’évolutivité de l’entreprise reste une préoccupation.

Genius Brands envisage également des acquisitions pour stimuler sa croissance. C’est une autre raison possible d’un mouvement brutal du stock GNUS. Au cours du dernier mois, l’action a augmenté de 37%. Avec un nouveau flux positif et la possibilité d’un short squeeze, une position à court terme peut être initiée.

BlackBerry (BB)

Source : Shutterstock

Alors que la manie des actions meme continue, l’action BB vaut la peine d’être conservée pour une hausse spéculative. L’action est déjà plus élevée de 157% au cours de la dernière année, mais s’est corrigée de 32% par rapport aux sommets de 2021 de 28,77 $. Un nouveau rallye semble probable alors que l’euphorie des actions meme se poursuit.

En termes de développement commercial, Blackberry se concentre sur la technologie des véhicules électriques (VE) – et cela peut potentiellement changer la donne. Au quatrième trimestre 2021, la société s’est associée à Baidu (NASDAQ :BIDU) pour la technologie de conduite autonome de nouvelle génération. De plus, le QNX de BlackBerry a remporté des prix de conception avec 23 des 25 meilleurs équipementiers de véhicules électriques au monde. Blackberry QNX est déjà utilisé dans 175 millions de véhicules dans le monde.

La cybersécurité est un autre domaine dans lequel l’entreprise a investi. L’entreprise dispose déjà d’un portefeuille de huit produits dans ce segment. Pour l’exercice 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 893 millions de dollars. Cependant, les flux de trésorerie d’exploitation étaient relativement faibles à 82 millions de dollars. Blackberry dispose d’un coussin de liquidité total de 804 millions de dollars. Cela permettra à l’entreprise d’investir dans l’innovation.

Dans l’ensemble, Blackberry a des développements commerciaux sains. Une exposition à long terme peut être envisagée. Pour l’instant, le stock peut augmenter si l’évolution des affaires reste positive, associée à l’intérêt de l’armée des stocks de mèmes.

Meilleures actions Robinhood à acheter: Ideanomics (IDEX)

Source : buffaloboy / Shutterstock.com

Tout ce qui concerne les véhicules électriques a attiré l’attention des investisseurs. Le stock d’IDEX ne fait pas exception à la règle, la société offrant des services pour faciliter l’adoption des véhicules électriques par les exploitants de flottes commerciales. Cela inclut la facturation en tant que service et le véhicule en tant que service.

Plus récemment, Ideanomics semble être dans une vague d’acquisitions. La société a acquis le constructeur américain de tracteurs de véhicules électriques, Solectrac. La société estime que le marché mondial des tracteurs agricoles vaut 75 milliards de dollars dans le monde. Avec l’adoption croissante des véhicules électriques, il existe une grande opportunité de marché.

En mai 2021, la société a également annoncé l’acquisition de Hybride américain. Ce dernier est un fabricant de composants de groupes motopropulseurs électriques et de moteurs à pile à combustible pour les applications de flotte commerciale moyenne et lourde.

Outre d’autres investissements notables, la société détient 51% du capital Treeletrik, qui est un fabricant de scooters électriques en Malaisie. Pour le premier trimestre 2021, Ideanomics a déclaré des liquidités et équivalents de 356 millions de dollars. Cela donne à l’entreprise une grande flexibilité pour poursuivre des acquisitions intéressantes.

Dans un passé récent, l’action IDEX s’est située dans une fourchette de négociation étroite. Une cassure haussière semble imminente. L’action peut également être un candidat à la vente à découvert.

Nokia (NOK)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Les actions NOK figureraient également dans ma liste des meilleures actions Robinhood à acheter. Je pense en outre que le stock NOK est plus qu’un simple stock de mèmes. Si les développements commerciaux positifs se maintiennent, la hausse peut être multiple.

Pour le premier trimestre 2021, la société a annoncé une croissance des ventes de 9 % en glissement annuel (YOY) à 5,1 milliards d’euros. Nokia a déjà 160 accords commerciaux et 63 déploiements de réseau 5G en direct. Dans les années à venir, la 5G sera un moteur de croissance clé.

Nokia a également guidé pour une marge d’exploitation de l’ordre de 7% à 10% pour l’année. Si les marges restent solides, la trésorerie de l’entreprise devrait encore s’améliorer. Au premier trimestre 2021, la marge opérationnelle s’établit à 10,9%.

Au premier trimestre 2021, Nokia a déclaré 8,8 milliards d’euros de trésorerie et équivalents. Cela donne à l’entreprise une grande flexibilité pour investir dans l’innovation. Nokia estime que le marché adressable total des services de réseau mobile, d’infrastructure de réseau et de réseau cloud est de 110 milliards d’euros. Par conséquent, il existe une large marge de progression des revenus par rapport aux niveaux actuels.

En termes d’action boursière, l’action NOK avait atteint un sommet de 9,80 $ en janvier 2021. L’action se négocie actuellement à 5,50 $. Je ne serais pas surpris que le titre revienne à des sommets au cours des prochains trimestres.

Meilleures actions Robinhood à acheter: Corsair Gaming (CRSR)

Source : WDphotography / Shutterstock.com

Les actions de jeux ont été parmi les préférées en ce qui concerne les actions de mèmes. L’action CRSR semble attrayante après une longue période de consolidation.

Corsair Gaming est spécialisé dans la conception, la commercialisation et la distribution de périphériques de jeux et de streaming. L’entreprise est sur une trajectoire de forte croissance. Au premier trimestre 2021, Corsair a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 71,6 % en glissement annuel à 529,4 millions de dollars.

Au cours des 12 derniers mois, la société a lancé 84 nouveaux produits et acquis trois sociétés. C’est la principale raison d’une croissance robuste. De toute évidence, CRSR est plus qu’un simple stock de mèmes, mais le stock a attiré l’attention de groupes Reddit comme Wallstreetbets.

Du point de vue de la hausse des actions, un autre élément positif majeur est l’amélioration de la marge EBITDA de la société. Pour le premier trimestre 2021, la société a déclaré une marge d’EBITDA de 15,2 %, en hausse de 640 points de base en glissement annuel.

Même pour l’année complète, la société a prévu un EBITDA de 255 millions de dollars sur un chiffre d’affaires total de 2,0 milliards de dollars (milieu de gamme). Cela impliquerait une marge d’EBITDA de 12,8%. Alors que les flux de trésorerie d’exploitation s’accélèrent et que la marge est plus élevée, le titre devrait rester dans une tendance haussière.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.