7 meilleures applications d’épargne automatique pour économiser de l’argent sans effort

Il est important d’économiser de l’argent, non seulement pour l’avenir, mais aussi pour les jours de pluie. Cela est particulièrement vrai dans le monde post-pandémique d’aujourd’hui lorsque le données d’enquête enregistrées montre un taux de chômage de 14,8% (avril 2020) – le plus élevé depuis la dernière enquête réalisée au milieu du 20e siècle.

Avec les systèmes économiques précaires touchés par COVID-19, les gens réalisent maintenant l’importance de se constituer une réserve pour les jours de pluie. Heureusement, la pandémie a également été à l’origine d’innovations technologiques révolutionnaires, qui ont également trouvé leur place dans l’univers de la gestion financière.

Cela a donné naissance à quelques applications très efficaces, axées sur les objectifs et basées sur les téléphones mobiles, qui aident automatiquement les utilisateurs à économiser de l’argent.

Pourquoi automatiser votre épargne ?

La façon classique d’économiser de l’argent – éprouvée depuis l’époque des arrière-grands-parents – consiste à cacher secrètement de petites sommes d’argent chaque fois que vous le pouvez. Alors que certaines personnes pratiquent encore cette méthode, elle semble perdre de sa pertinence dans le monde numérique. Les milléniaux (et toutes les générations qui ont suivi) participent rarement aux transactions en espèces.

Avec le monde de l’argent qui passe au numérique, il est logique que l’épargne fasse de même.

Économies automatiques Les applications peuvent remédier à vos habitudes oublieuses consistant à mettre de l’argent de côté pour les jours difficiles en le faisant automatiquement au fur et à mesure que vous dépensez.

Certaines applications sont programmées pour effectuer des paiements arrondis au nombre entier le plus proche et économiser le « changement » que vous recevriez si la transaction était effectuée en espèces. Il ne s’agit que d’une forme d’épargne automatique réalisée par le biais d’applications.

De nombreux Autres méthodes existent qui vous aident à économiser de l’argent automatiquement avec chaque dépense engagée. Les applications d’épargne automatique sont le moyen intelligent d’économiser de l’argent aujourd’hui.

7 meilleures applications d’épargne automatique

Chaque application répertoriée ici a ses propres fonctionnalités uniques pour vous aider à économiser autant que possible. L’astuce consiste à sélectionner celui qui résonne le mieux avec vos habitudes de dépenses et la nature des dépenses.

1. Chiffre

Lancé pour la première fois en 2015, Digit a commencé comme un chatbot basé sur SMS qui ciblait les millennials pour les aider à économiser de l’argent. Aujourd’hui, il s’agit d’une application à part entière avec des fonctionnalités d’épargne automatisées.

Digit est intelligent – en fonction de l’historique de vos transactions, cette application peut établir des estimations de vos dépenses futures. Il se déplace automatiquement entre 5 $ et 50 $ environ tous les 3 jours dans votre compte d’épargne Digit. Les retraits sont faciles et effectués via l’envoi d’un message texte à Digit, à partir duquel le montant spécifié vous est transféré à partir de votre épargne.

Cette application est idéale pour quelqu’un qui n’a pas de système d’épargne en place ou qui ne veut pas être dérangé pour ajouter une autre tâche à la liste. Les personnes occupées qui ont peu de temps pour économiser de l’argent peuvent tirer parti de Digit pour les surmonter. Cependant, Digit est une application payante, et de nombreuses personnes ont du mal à maintenir l’abonnement en vie avec le type de retours qu’il génère.

Digit permet un « bonus d’épargne » de 0,1% annualisé et payé trimestriellement et un essai gratuit de 30 jours.

2. Glands

Acorns est une plate-forme hybride qui aide non seulement ses utilisateurs à économiser de l’argent, mais aussi à gagner de l’argent. Le vrai concept de « pièce de monnaie » est numérisé par Acorns de manière très discrète. Pour chaque transaction qu’un utilisateur effectue via Acorns, l’application arrondit le montant au dollar le plus proche, mettant de côté la «monnaie de rechange» des économies.

L’application fait alors quelque chose d’incroyable : elle investit cet argent dans des ETF à faible coût. C’est ce qui fait d’Acorns une application populaire. Son modèle hybride épargne-investissement aide ses utilisateurs à pénétrer le marché financier de manière contrôlée, en éliminant les risques.

L’utilisateur a la possibilité de sélectionner les ETF ils veulent, en fonction de ceux sur lesquels Acorns négocie. La meilleure partie de l’utilisation de cette application est que vous n’avez pas besoin de surveiller ou d’ajuster les fonds investis dans les ETF. Acorns le fait automatiquement chaque fois que la valeur de vos économies atteint 5 $. De plus, Acorns vous permet également de mettre en place un système d’investissement récurrent.

Acorns est une application très appropriée pour ceux qui veulent épargner et investir simultanément mais n’ont pas assez de temps pour comprendre le marché du trading. Laisser Acorns investir dans le secteur des ETF pour vous est un bon début pour de plus grandes choses à l’avenir – d’ici là, vous aurez amassé suffisamment de fonds grâce à Acorns !

L’abonnement coûte entre 1 et 5 $ par mois en fonction du portefeuille que vous sélectionnez.

3. Autonomiser les finances

Ceux qui recherchent une application complète pour gérer leurs finances personnelles trouveront Empower très utile. Cette application est une plate-forme pratique pour créer une vue d’ensemble de vos finances et voir une feuille de route claire de sa direction.

Empower Finance se connecte à votre compte bancaire et dresse des informations sur :

Factures et cycles de facturationAbonnementsDettes et prêtsRevenus et crédits

À l’aide de ces données, Empower crée une « image » de votre santé financière. L’application distingue ensuite automatiquement les budgets de dépenses en fonction du type de dépenses que vous effectuez via les comptes qui y sont liés.

Cette application vous aide également à mettre de l’argent de côté pour gérer les dettes et les prêts avec lesquels vous pourriez avoir des difficultés. Vous pouvez facilement suivre vos dépenses et également mettre de l’argent dans la cagnotte d’épargne avec cette application.

Empower Finance est une bonne application pour les utilisateurs qui s’aventurent dans la gestion financière ; les fonctionnalités sont intuitives, faciles à suivre et, franchement, basiques. En conséquence, ils sont valables pour l’utilisateur novice – cela étant dit, les personnes qui suivent déjà leurs finances peuvent trouver Empower rudimentaire.

Empower Finance est gratuit pendant les 14 premiers jours, après quoi vous serez facturé 8 $ par mois.

4. Capitale

Pour les utilisateurs qui souhaitent contrôler quand et combien de montant est mis de côté pour économiser, Qapital est l’application. Son système d’épargne basé sur des règles permet aux utilisateurs de décider quelles dépenses déclenchent un événement d’épargne et quel en serait le montant. Les règles peuvent être n’importe quoi ; par exemple, Qapital peut être programmé pour économiser 10 $ pour chaque 50 $ dépensé en achats.

Qapital trouve une grande faveur auprès des utilisateurs qui souhaitent un système d’épargne plus axé sur les objectifs. Par exemple, si vous avez pour objectif d’amasser 1 000 $ d’ici la fin de l’année, vous pouvez utiliser la fonction « Objectifs » de l’application pour mettre de côté une petite somme d’argent dans cet objectif, déclenchée par une action de dépense comme décrit ci-dessus.

Vous pouvez même avoir plusieurs « objectifs » en cours d’exécution en même temps en suivant des règles différentes.

Cette application aide les utilisateurs à économiser intelligemment et simultanément à différentes fins. Il aide également les utilisateurs à prendre des décisions prudentes sur les dépenses et les retraits, en voyant comment ses fonctionnalités de budgétisation permettent une bonne gestion financière.

Qapital est un programme basé sur l’adhésion et est disponible à l’essai gratuitement pendant 30 jours. Afficher cette période ; les utilisateurs peuvent choisir un forfait en fonction des fonctionnalités dont ils ont besoin. Après cela, les plans coûtent entre 3 et 12 $ par mois.

5. Carillon

Chime change la façon dont fonctionne la banque. Principalement pour ceux qui ont des finances serrées, Chime est parfaitement logique. Alors que d’autres banques facturent des frais pour les soldes minimum et maximum, les découverts, les devises et la maintenance, Chime libère ses utilisateurs de cela.

Cela est tout à fait logique pour la jeune population qui commence à peine dans le monde réel sans un sou à son nom. Chime ne nécessite aucun frais minimum pour ouvrir un compte et offre également des capacités de transfert faciles pour payer les factures. Il possède toutes les fonctionnalités de base pour démarrer une personne dans le monde de la gestion bancaire et financière.

Une fonctionnalité très attrayante offerte par Chime est le programme SpotMe, où un découvert pouvant aller jusqu’à 200 $ peut être utilisé sans frais. De plus, une fois le solde négatif payé, l’utilisateur a la possibilité de donner un pourboire à Chime, ce qui est une alternative saine aux frais forcés.

Chime suit la règle standard de l’arrondi au dollar le plus proche pour lancer un événement d’épargne sur votre compte. C’est aussi gratifiant avec un APY de 0,5%. De plus, les utilisateurs peuvent également opter pour une deuxième méthode d’économie : Économisez lorsque je suis payé. Enfin, Chime peut être programmé pour mettre automatiquement 10 % de votre revenu dans votre réserve d’épargne dès que votre chèque de paie arrive.

Il n’y a pas de frais d’adhésion requis pour rejoindre Chime. Cela correspond parfaitement à leur expérience de gestion financière sans frais.

6. Gardez le changement

L’application Keep The Change a été lancée par Bank of America pour offrir à ses titulaires de compte une option d’épargne automatique. Il fait exactement ce qu’il dit : il garde la monnaie sur un compte d’épargne pour vous.

Lorsque vous effectuez une transaction en utilisant vos informations d’identification BofA, le montant est payé en chiffres entiers. La monnaie que vous recevriez autrement, comme dans les transactions en espèces, est déposée dans votre épargne.

Cette application permet des économies automatiques. Cependant, vous devez être titulaire d’un compte à la Bank of America pour vous y inscrire. Cela rend problématique l’adhésion de nouveaux membres au groupe. Mais comme il s’agit d’une banque qui appartient à une banque réelle, les assurances et garanties sont d’autant plus fiables.

Si vous avez déjà un compte à la Bank of America, vous n’aurez besoin d’aucune autre application de gestion financière pour gérer votre épargne ou votre budgétisation automatisée. Keep The Change peut gérer tout cela pour vous. De plus, pour les membres de BofA, la transition vers cette application est plus transparente et constitue certainement une mise à niveau.

7. Menthe

Mint est une application puissante qui est destinée à un type d’utilisateur pragmatique. Si vous travaillez avec plusieurs comptes chèques et j’aimerais les voir tous au même endroit, Mint est la bonne application. Ça peut:

Intégrez plusieurs comptes en même temps Catégorisez automatiquement toutes vos transactions pour une meilleure visibilité Prévoyez les habitudes et les habitudes de dépenses pour créer des graphiques et une vue d’ensemble pour la budgétisation

Mint est une application hautement sécurisée – vous avez besoin d’un mot de passe pour y accéder. En cas d’appareil égaré, l’application peut être désactivée via le site Web de Mint pour plus de sécurité et de prévention du vol numérique.

La façon dont Mint crée des représentations visuelles de vos données financières est bénéfique pour corriger les mauvaises habitudes de dépenses, car voir, c’est croire. En même temps, le cerveau humain ne peut pas comprendre les nombres aussi clairement ; voir ces chiffres sous forme graphique ouvre les yeux.

Si vous avez plusieurs comptes à suivre et pas de temps, Mint est fait pour vous. La menthe est libre d’utilisation ; cependant, une version premium avec des fonctionnalités de crédit coûte 16,99 $ par mois.

L’avantage de l’épargne automatisée

Gagner de l’argent est important, et l’économiser encore plus. L’épargne vous permet de préparer les jours de pluie ou votre avenir et vos rêves.

Le fonctionnement d’un système d’épargne automatisé est qu’il traite votre argent économisé comme une autre dépense, en le faisant figurer sur la liste des priorités. Ce que vous considérez comme une dépense se transforme des années plus tard en argent que vous avez économisé au fil du temps.

L’épargne automatisée utilise en fait une philosophie de « payez-vous d’abord » lorsqu’elle est mise en œuvre dès que le chèque de paie arrive. Elles vous permettent de voir votre chèque de paie avec un certain montant transféré dès le départ dans votre épargne.

Cela aide à mieux planifier les dépenses tout en vous permettant d’économiser. Par exemple, si vous êtes certifié CPA ou que vous vous préparez à la certification CPA, vous pouvez travailler selon vos propres conditions et consacrer une partie de vos frais à des économies automatiques.

La ligne de fond

Les applications d’épargne automatique ouvrent leur propre niche – et il semble qu’elles seront l’avenir de la gestion financière. De nombreuses applications intelligentes utilisent la puissance de l’IA et du ML pour fournir des informations plus approfondies et plus significatives sur la vie financière d’un utilisateur, l’aidant ainsi à prendre des décisions éclairées tout en planifiant un avenir financièrement stable.

Le téléchargement d’une application d’épargne automatique est la nouvelle façon millénaire de gérer votre argent. Si vous pensez à un revenu complémentaire, le rediriger vers votre épargne automatique vous aidera à préparer un avenir meilleur.

Ces applications sont particulièrement attrayantes pour la génération Y et la génération Z car elles sont précises, sans fioritures et axées sur les résultats.