7 meilleures FPI Penny Stock à acheter avec des rendements en dividendes élevés

Les fiducies de placement immobilier (FPI) sont un véhicule d’investissement très intéressant. Fondamentalement, les FPI sont des sociétés immobilières qui achètent, possèdent et exploitent diverses propriétés. Ils produisent des revenus sous forme de loyer et se déclinent également en plusieurs saveurs différentes. En gros, les FPI peuvent être divisées en deux catégories : résidentielles ou commerciales. Mais il y a une autre catégorie sur laquelle j’aimerais me concentrer pour cet article : les REITs penny stock.

En règle générale, l’investisseur moyen de FPI recherche des versements de dividendes comme une forme de revenu. De plus, un investisseur type ne s’attend pas à une appréciation du prix des actions de FPI. Cependant, les investisseurs en actions penny le font. C’est ce qui rend le créneau des FPI penny stock si intéressant – ils constituent le « meilleur des deux mondes ».

Les sept penny stock REIT que j’ai énumérés ci-dessous se négocient tous à moins de 5 $ et ont la capacité de progresser rapidement. En même temps, cependant, ils portent tous des dividendes. Cela rend les fluctuations beaucoup plus faciles à justifier.

Financière MFA (NYSE :AMF)

Capital hypothécaire Invesco (NYSE :SVI)

Fiducie Lument Finance (NYSE :LFT)

Capital hypothécaire Western Asset (NYSE :WMC)

Fiducie hypothécaire de New York (NASDAQ :NYMT)

Fiducie de placement hypothécaire AG (NYSE :GANT)

Fiducie immobilière Presidio (NASDAQ :SQFT)

Penny Stock REIT à acheter: MFA Financial (MFA)

Source : Shutterstock

En tête de cette liste de FPI en actions, MFA Financial investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des prêts résidentiels entiers. De plus, bien que la plupart des FPI n’apprécient généralement pas rapidement le prix, MFA a fait exactement cela. Depuis le début de l’année (YTD), l’action MFA a régulièrement augmenté de 18%, passant de 3,76 $ à 4,60 $ aujourd’hui. Même les investisseurs de croissance les plus ardents doivent admettre que ce type de croissance est attrayant.

En plus de cela, MFA Financial a également annoncé un dividende de 10 cents payable le 30 juillet. Cela correspond à un rendement de 8,7% sur une base annualisée, sur la base du prix actuel. Ajoutez ce retour à l’appréciation du prix et vous pouvez voir pourquoi l’action MFA est intéressante en ce moment.

De plus, les investisseurs pourraient s’attendre à ce que ce dividende s’approche de 20 cents si l’histoire contient des indices. La société avait versé un dividende trimestriel de 20 cents de 2013 jusqu’à ce que la pandémie perturbe les opérations.

Du point de vue de l’appréciation des prix, il y a également des raisons d’être optimiste sur les actions. Avant la pandémie, MFA se négociait entre 7 et 8 dollars depuis plusieurs années. Maintenant, il est stable et pourrait continuer à augmenter, retraçant ces pertes par rapport à son prix actuel inférieur à 5 $.

Enfin, je pense qu’il y a des raisons d’aimer cette FPI en fonction des profils de crédit de sa base d’actifs de prêts également. La cote de crédit moyenne pondérée de ses actifs est de l’ordre de 725, ce qui signifie que la probabilité de défaut est relativement faible.

Capital hypothécaire Invesco (RVI)

Source : Shutterstock

Si les actions d’Invesco Mortgage Capital augmentent un jour à leurs niveaux d’avant la pandémie, les investisseurs actuels seront rayonnants d’une oreille à l’autre. C’est parce que l’action IVR s’est essentiellement négociée sur un plateau d’environ 16 $ entre la fin de 2016 et le début de la pandémie.

À l’heure actuelle, cependant, le prix de cette sélection de FPI en actions se situe entre 3 et 4 $. En fait, sur la base des attentes des analystes, il semble que les actions IVR puissent rester à leur place pendant un certain temps. Cependant, il serait également juste de dire que l’IVR a plus de potentiel de hausse que le stock MFA.

Dans tous les cas, le dividende d’Invesco Mortgage Capital devrait bien servir à amortir la volatilité des prix. Aujourd’hui, le dividende s’élève à 9 cents et rapporte 9,18% selon Seeking Alpha. Avant la pandémie, les investisseurs à revenu auraient pu dépendre des actions IVR pour payer de l’ordre de 40 à 50 cents sur une base trimestrielle.

Penny Stock REIT à acheter: Lument Finance Trust (LFT)

Source : Shutterstock

Lument Finance Trust est le prochain choix des FPI penny stock sur cette liste, tirant sa valeur de la dette immobilière commerciale principalement dans le secteur familial du marché intermédiaire. Contrairement aux autres noms de cette liste, le dividende de l’action LFT n’est pas non plus affecté par la pandémie. En effet, la société a changé de nom fin 2020, a annoncé une augmentation de dividende et a depuis poursuivi sa forte trajectoire.

Aujourd’hui, Lument Finance Trust se négocie déjà au-dessus de ses niveaux de prix d’avant la pandémie. Cela est en partie dû au fait que ses dividendes sont plus élevés qu’ils ne l’ont été depuis fin 2015. De plus, il semble que le changement de marque combiné à d’autres facteurs joue en faveur de l’entreprise. Les investisseurs sont contents.

L’une des principales préoccupations liées à l’investissement dans les FPI actuellement est que les locataires pourraient ne pas être en mesure de payer. Cependant, 100 % de son portefeuille immobilier commercial était à jour au 31 mars, sa dernière date de dépôt des résultats (page 4). De plus, Lument n’a pas accordé « une seule tolérance ni […] connu un seul défaut de paiement” dans ce qu’il appelle “l’ère COVID”.

Sur la base des projections des analystes, l’action LFT devrait plafonner autour de 4,50 $, ce qu’elle est actuellement. Pourtant, sur la base de la trajectoire de son graphique de prix YTD, il y a des raisons de croire qu’il pourrait dépasser ces niveaux.

Western Asset Mortgage Capital (WMC)

Source : Shutterstock

Les détenteurs d’actions WMC pouvaient compter sur un dividende très stable de la période allant de juin 2016 jusqu’à la pandémie. En fait, le dividende de cette sélection de FPI penny stock était aussi stable que possible. Pour chaque trimestre entre ces deux dates, les investisseurs ont reçu 31 cents. Cela signifie que les actionnaires ont reçu 1,24 $ par action chaque année. Pendant ce temps, les actions de WMC se négociaient autour du niveau de 10 $ – le rêve d’un investisseur en revenu dans l’ensemble.

Bien sûr, la pandémie a secoué ce scénario et Western Asset Mortgage Capital a sauté son dividende tout au long du premier semestre 2020. Cependant, il a recommencé à payer le dividende en octobre 2020 et est maintenant de retour sur un calendrier de paiement trimestriel.

Pour 2021, le stock de WMC suit désormais une tendance à la hausse et se consolide à des niveaux de plus en plus élevés à mesure que la reprise se poursuit. Anciennement 10 $ par action, les prix sont maintenant plus proches de 3,20 $ tandis que le dividende est de 6 cents par trimestre. Cela peut ne pas sembler si attrayant. Cependant, un investissement maintenant est un pari que le cours de l’action et les paiements de dividendes s’apprécient avec une certaine régularité et se rapprochent de leurs niveaux antérieurs.

À l’heure actuelle, Wall Street n’a pratiquement aucune idée de la direction que prend l’action WMC. Selon le Wall Street Journal, deux analystes l’orientent actuellement vers la catégorie sous-pondérée. Cependant, WMC a battu le consensus sur les bénéfices au cours de chacun de ses quatre derniers trimestres. Cela indique que les analystes continuent de sous-estimer l’entreprise et sa capacité à se développer.

Penny Stock REIT à acheter: New York Mortgage Trust (NYMT)

Source : ImageFlow/shutterstock.com

Le suivant sur cette liste de FPI de penny stock est New York Mortgage Trust, une FPI qui se concentre sur les actifs liés aux hypothèques et au logement résidentiel. De plus, comme la grande majorité des FPI, l’actionnariat de NYMT se concentre sur des distributions stables à long terme.

La plupart des autres actions de cette liste suscitent actuellement l’inquiétude de Wall Street. Fondamentalement, les analystes craignent quelque peu de faire des prédictions sur l’orientation de l’immobilier. Par conséquent, bon nombre de ces FPI ont actuellement des notations « hold ». Mais la situation est un peu meilleure dans le cas des actions NYMT. Aujourd’hui, il bénéficie d’une surpondération consensuelle avec un objectif de cours élevé de 6 $ de la part des 10 analystes qui le couvrent. Au moins, cela devrait rassurer un peu les investisseurs.

En plus de cela, le prix de l’action NYMT s’est apprécié régulièrement tout au long de 2021, passant d’environ 3,60 $ à environ 4,40 $ aujourd’hui. Cette appréciation de 23 % n’est pas courante dans le monde des FPI. Bien que ce soit clairement une conséquence de l’époque, c’est aussi formidable pour les investisseurs.

Le dernier dividende de New York Mortgage Trust était de 10 cents et son rendement en dividendes est actuellement de 9,03 % selon Seeking Alpha. Dans le passé, le dividende était plus proche de 20 à 30 cents. Les investisseurs peuvent espérer un retour à ces niveaux en 2022.

AG Mortgage Investment Trust (MITT)

Source : Shutterstock

Comme beaucoup d’autres FPI de penny stock sur cette liste, AG Mortgage Investment Trust pourrait être digne de confiance pour un certain nombre de choses avant la pandémie; un dividende stable et un cours de l’action stable. Les actions de MITT étaient très prévisibles entre la mi-2016 et le début de 2020, restant pour la plupart entre 15 $ et 17 $. Il en va de même pour les dividendes de l’action MITT, qui variaient sans faute entre 45 et 50 cents.

Cependant, lorsque la pandémie a frappé, AG Mortgage a suspendu son dividende et le cours de l’action a considérablement diminué. MITT a cependant rétabli son dividende à la toute fin de 2020, en payant 6 cents. C’est loin du dividende auquel les investisseurs s’étaient habitués.

Aujourd’hui, cependant, le dividende le plus récent était un 7 cents quelque peu encourageant. Dans l’ensemble, MITT s’est un peu remis en 2021. Il entend désormais « rationaliser […] [its] modèle commercial pour se concentrer sur les investissements en prêts résidentiels entiers, positionnant finalement la société comme une société de crédit résidentiel pure et simple. Les investisseurs à la recherche de ce créneau particulier du marché des FPI ne trouveront probablement pas d’action portant des dividendes moins chère.

Penny Stock REIT à acheter: Presidio Property Trust (SQFT)

Source : Shutterstock

Dernier sur cette liste de FPI en actions, Presidio Property Trust est unique en ce sens qu’il n’a pas une longue expérience en tant qu’entité cotée en bourse. En fait, l’action SQFT a commencé à être négociée en octobre 2020 et se concentre sur les opérations commerciales dans les immeubles de bureaux et industriels. Dans ce court laps de temps, la société a versé trois dividendes, qui ont tous été successivement plus importants. Ces dividendes étaient respectivement de 10 cents, 10,1 cents et 10,2 cents.

Centré sur le Midwest et l’ouest des États-Unis, le portefeuille actuel de propriétés commerciales de Presidio comprend 12 sites commerciaux à travers le Colorado, la Californie et le Dakota du Nord. Fondamentalement, cette entreprise emploie une stratégie logique en choisissant des sites cibles spécifiques dans des zones à faible taux de chômage et à faible coût de la vie. Si les tendances se maintiennent, ces facteurs devraient maintenir ses propriétés en demande.

RAPPORT GRATUIT: 17 Reddit Penny Stocks à acheter maintenant

Thomas Yeung est un expert lorsqu’il s’agit de trouver des opportunités de croissance rapide sur Reddit. Il a recommandé Dogecoin avant qu’il ne monte en flèche à plus de 8 000 %, Ripple avant qu’il ne s’envole de plus de 480% et Cardano avant qu’il ne monte en flèche de 460%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 17 de ses penny stocks Reddit préférés. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici!

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des choix d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.