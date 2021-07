7 meilleures idées de maquillage grunge et looks beauté des années 90 à copier pour 2021

Instagram : @patrickta, @taniellejaimua

Fait très évident : les années 90 sont de retour – et prennent absolument le dessus. Je parle des vibrations « majeures » des coiffures des années 90 (TikTok n’est maintenant qu’un mélange de vrilles et de parties médianes pour le visage ; prouvez-moi le contraire), la mode des années 90 (ahem, voir : chapeaux seaux et sacs à baguette), et, ouais, même le maquillage des années 90 (bonjour, fard à paupières pailleté et fond de teint mat et couvrant). Et bien que nous assistions à une résurgence d’un million de tendances beauté différentes, une en particulier commence à prendre de l’ampleur, mais avec une touche plus récente et plus moderne : le maquillage grunge.

Le maquillage grunge, pour votre information, était un ensemble des années 90 ~ lewk ~ caractérisé par un eye-liner maculé, une peau mate, un mascara épais et un rouge à lèvres foncé, le tout dans diverses nuances de noir, marron ou bordeaux, et le tout pour dégager une ambiance IDGAF décontractée et désordonnée. Et bien que le renouveau du grunge d’aujourd’hui ait encore des éléments du passé, comme des couleurs terreuses, des yeux lourds et des lèvres audacieuses, il est aussi un peu plus propre, plus précis et infiniment plus portable pour 2021, c’est-à-dire qu’il ne vous fera pas ressembler à vous. Je viens de dormir avec un maquillage de trois jours.

Donc, que vous essayiez de rendre un hommage de style à votre mère, ou que vous recherchiez une inspiration de maquillage pour Halloween à venir (hé, je comprends), ou que vous vouliez simplement profiter de cette esthétique des années 90 avant tout le monde, J’ai rassemblé les sept meilleures idées de maquillage grunge à copier dès que possible.

1 Cette idée de maquillage marron grunge

2 Ce maquillage grunge aux tons froids

3 Ce ​​maquillage Smudgy Grunge

4 Cette idée de maquillage grunge bourgogne

Honnêtement, le grunge concerne la moitié du maquillage et l’autre moitié de l’attitude, donc tant que vous refléterez ces vibrations ~ féroces ~, vous serez prêt. Mais si vous voulez passer au grunge, tracez vos yeux avec un crayon gel bordeaux (essayez le crayon pour les yeux Covergirl Exhibitionist Kohl ou le Shiseido Kajal Ink Artist Shadow), puis estompez doucement le crayon avec un pinceau estompeur. Laissez la doublure reposer pendant une minute, puis continuez de répéter (doublure et maculage) jusqu’à ce que vous ayez un œil épais, sombre et maussade.

5 idées de maquillage grunge élevées

6 Cette idée de maquillage grunge moderne

7 Ce maquillage Smokey Grunge

