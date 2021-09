7 meilleurs choix d’actions de l’inondation à venir de l’introduction en bourse que vous devez connaître

L’année dernière a vu la montée en puissance de la société ad hoc d’acquisition (SPAC). De nombreuses entreprises se sont retirées de l’offre publique initiale (IPO) et ont plutôt opté pour une fusion inversée SPAC, car elle impliquait moins de paperasse et d’obstacles bureaucratiques.

Selon les données compilées par Statista, le volume de SPAC était environ deux fois plus important l’année dernière que les dix années précédentes combinées. Cependant, l’introduction en bourse traditionnelle présente plusieurs avantages pour les investisseurs. Cependant, il a connu des jours meilleurs.

Lorsque vous investissez dans une introduction en bourse, vous savez que vous allouez du capital à une entreprise qui a subi un processus de vérification plus strict qu’une SPAC. Vous disposez également de plus d’informations financières avec une introduction en bourse, telles que des projections futures et des données financières passées. Alors, ne prenez pas à la légère les introductions en bourse à venir.

De plus, il existe une excellente gamme d’entreprises qui seront bientôt cotées en bourse. Nous l’avons réduit à sept multi-ensacheuses potentielles. Rappelez-vous, cependant; la plupart des introductions en bourse sous-performent le marché après leur introduction en bourse. Compte tenu de cela, il n’est pas judicieux de consacrer une grande partie de votre portefeuille aux introductions en bourse. Choisissez plutôt judicieusement vos emplacements et diversifiez votre investissement.

Cela étant dit, le moment est venu de se pencher sur sept des entreprises les plus discutées et faisant la une des journaux qui seront bientôt cotées en bourse :

Bande

La porte à côté

Rivien Automobile

InstaCart

Discorde

iFit Santé et forme physique

Warby Parker

Maintenant, examinons chacun de plus près.

IPO à suivre : Stripe

Aucune discussion sur les introductions en bourse à venir ne peut être terminée ces jours-ci sans Stripe. Le processeur de paiement irlando-américain s’est bien amusé l’année dernière, alors que le commerce électronique était en plein essor en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. L’année dernière, il a généré 7,4 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 70 % d’une année sur l’autre (YOY), a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes au courant de l’information. Hors frais de tiers, les revenus ont atteint 1,6 milliard de dollars, ce qui reste un chiffre très sain.

Le succès de Stripe tient à son modèle économique. Il englobe tout ce que vous voulez dans un processeur de paiement. La société a commencé comme un simple processeur de paiement. Cependant, il s’est maintenant étendu à un dispositif de point de vente appelé Terminal et propose des services de prêt et de gestion des risques. Lorsque vous avez toutes ces solutions sous un même toit, cela réduit le taux de désabonnement.

Le capital-investissement a également pris note. Stripe a réussi à lever 600 millions de dollars lors de son dernier tour de table, portant sa valorisation à 95 milliards de dollars. A la tête de la levée de fonds ont été Allianz X, Société de gestion et de recherche de fidélité, Capitale du séquoia, et Axa, entre autres.

L’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Bill Ackman pourrait chercher à faire passer celui-ci au public dans l’un de ses véhicules SPAC. Cependant, les pourparlers ont échoué en raison de la valorisation élevée. Néanmoins, chaque fois que l’introduction en bourse a lieu, attendez-vous à ce que les actions montent en flèche.

La porte à côté

Les entreprises de médias sociaux ne sont plus aussi populaires qu’elles l’étaient à un moment donné. Facebook (NASDAQ :FB) et Twitter (NYSE :TWTR) sont des entreprises matures avec des bases d’utilisateurs relativement stables. Mais l’espace des médias sociaux a encore un certain nombre d’entreprises intéressantes. Par exemple, Nextdoor, comme son nom l’indique, se concentre sur une plus grande interaction dans le quartier.

Si vous souhaitez connaître les derniers événements de votre communauté ou si vous souhaitez organiser quelque chose, cette application vous aidera à vous connecter avec les bonnes personnes autour de vous. Les quartiers Nextdoor peuvent varier entre 100 et 3 000 ménages, bien qu’il pense que l’application fonctionne mieux entre 750 et 1 000 ménages. Selon ses données, la société basée à San Francisco dessert plus de 275 000 quartiers dans le monde et près d’un foyer américain sur trois utilise l’application.

Sarah Friar, qui a été nommée PDG fin 2018, a guidé l’entreprise tout au long de l’introduction en bourse et au-delà. Carré (NYSE :SQ) et a également travaillé à Salesforce.com (NYSE :CRM) et Goldman Sachs (NYSE :GS). Avoir une bonne équipe de direction est la clé du succès de toute entreprise, et c’est pourquoi les investisseurs devraient être très optimistes à propos de NextDoor.

IPO à suivre : Rivian Automotive

Rivian Automotive, basée à Irvine, en Californie, fabrique des camionnettes électriques et est soutenue par Moteur Ford (NYSE :F) et Amazon (NASDAQ :AMZN). Le mois dernier, il a déposé un enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission pour devenir public à une évaluation d’environ 80 milliards de dollars. Selon Bloomberg, la société vise les vacances de Thanksgiving du 25 novembre comme date de publication.

Certains investisseurs pourraient penser que Rivian a raté le coche. La ruée vers l’or des véhicules électriques (VE) a eu lieu au début de l’année, et elle ralentit maintenant. La plupart des actions de véhicules électriques dans l’espace ont été corrigées, car les gens investissent une plus grande partie de leur capital dans des jeux de récupération.

Tout cela est vrai, mais il manque un élément clé de ce débat : les changements technologiques et environnementaux à long terme favorisent les stocks de VE. Les gouvernements du monde entier sont déterminés à lutter contre le changement climatique, et cela impliquera de réduire considérablement l’empreinte carbone mondiale, ce qui signifie que vous ne pouvez pas exclure le secteur des véhicules électriques.

Rivian, en particulier, a le soutien d’Amazon, qui est l’une des plus grandes entreprises au monde. Bien sûr, ce n’est un secret pour personne que Jeff Bezos et Elon Musk ont ​​une rivalité. À son tour, cela pourrait se répandre dans l’espace EV, car les analystes envisagent déjà les possibilités d’un Rivian vs. Tesla (NASDAQ :TSLA) course aux armements de véhicules électriques. Rivian a déjà signé un accord avec Amazon pour produire 100 000 camionnettes de livraison électriques jusqu’à la fin de 2030. Et d’ici la fin de 2022, la société devrait en livrer 10 000. Le calendrier de production est pénalisé par les pénuries de pièces dues au Covid-19. Cependant, avec le retour à la normale, les choses devraient s’améliorer de ce côté-là.

InstaCart

Instacart est un service de livraison et de ramassage d’épicerie. L’application permet aux clients de sélectionner leurs produits d’épicerie auprès de nombreux détaillants, puis de les livrer à des acheteurs personnels. Fondé en juin 2012, InstaCart progressait à un rythme constant mais est entré en hyperdrive l’année dernière en raison de la nature de la crise des coronavirus. Alors que les gens se réfugiaient dans leurs espoirs, les ventes du commerce électronique montaient en flèche et InstaCart était un autre bénéficiaire. En 2019, chaque mois, l’épicier en ligne a perdu 25 millions de dollars. Cependant, en avril 2020, il a réussi à enregistrer un premier bénéfice de 10 millions de dollars.

En raison du buzz positif, Instacart a réussi à attirer 265 millions de dollars en mars lors de son dernier tour de table, ce qui lui a valu une valorisation de 39 milliards de dollars. Cinq mois seulement avant cela, il a rapporté 200 millions de dollars, conduisant à une valorisation de 17,7 milliards de dollars. C’est la deuxième fois que la valorisation d’InstaCart double depuis le début de la pandémie. La seule chose qui pourrait légèrement nuire à l’entreprise est que l’économie a rouvert, et il pourrait y avoir un effet d’entraînement sur les ventes en ligne. Cependant, le passage au numérique est séculaire. Il pourrait y avoir des soubresauts momentanés en cours de route, mais la trajectoire générale est en hausse.

Bien que nous ne sachions pas quand InstaCart sera rendu public, Goldman Sachs a été sollicité pour diriger l’effort. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait emprunter la voie de la cotation directe plutôt que d’opter pour une introduction en bourse. Quoi qu’il choisisse, vous pouvez être sûr que l’épicier en ligne s’en sortira très bien.

IPO à surveiller : Discord

Discord est une plate-forme de messagerie qui a eu un parcours unique. Il est né lorsque Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy ont créé une plate-forme de messagerie instantanée et de distribution numérique sur mesure pour se connecter avec des équipes de développeurs à distance lorsqu’ils développaient des jeux. Ils avaient déjà évalué plusieurs options. Cependant, aucun d’entre eux ne correspondait à ce qu’ils recherchaient, alors ils ont fait ce que la plupart des développeurs de logiciels font face à un tel problème, ils ont construit un nouveau système à partir de zéro, qui est finalement devenu Discord.

Bien que les estimations varient, Discord compte désormais plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois et a généré des revenus de 130 millions de dollars en 2020. L’utilisation a considérablement augmenté l’année dernière alors que les gens restaient à la maison et jouaient à des jeux, en veillant à augmenter le nombre d’utilisateurs actifs sur la plate-forme. massivement. Compte tenu de tous ces facteurs, Microsoft (NASDAQ :MSFT) a discuté d’un rachat potentiel de Discord pour plus de 10 milliards de dollars. Cependant, l’accord est tombé à l’eau. Néanmoins, compte tenu de l’argent dont il dispose, ce n’est pas comme si Discord allait s’inquiéter.

Tout récemment, il a récolté 500 millions de dollars supplémentaires lors de sa dernière levée de fonds dirigée par une société d’investissement Groupe d’investissement Dragoneer, conduisant à une valorisation de 15 milliards de dollars, soit plus du double de la valorisation de 7 milliards de dollars de décembre dernier.

iFit Santé et forme physique

La plupart des entreprises qui se préparent pour une introduction en bourse cette année n’ont pas une longue histoire. Cependant, on ne peut pas en dire autant pour iFit Health & Fitness. Géant de l’équipement de fitness, l’entreprise retrace son histoire dans les années 1970. Créée par Scott Watterson et Gary Stevenson, elle a commencé en tant qu’importateur asiatique de cuisine et de vaisselle. Il s’est ensuite déplacé vers d’autres domaines tels que les équipements de fitness et n’a jamais regardé en arrière. NordicTrack, Freemotion, ProForm et iFit sont désormais des marques majeures aux États-Unis, aidant l’entreprise à générer plus de 1,7 milliard de dollars de revenus pour l’exercice clos le 31 mai 2021.

Les utilisateurs peuvent utiliser les produits proposés par l’entreprise via le cloud et plusieurs applications. Grâce à l’utilisation de données biométriques, iFit peut vous aider à améliorer vos programmes d’exercices. Vous pouvez également profiter des options de contenu en direct et à la demande de l’entreprise ; iFit compte déjà 1,5 million d’abonnés payants à ce service.

Elle a déposé un formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour son introduction en bourse et cherche à lever 100 millions de dollars grâce à l’offre. Selon les documents, les actions devraient faire leurs débuts sur le Nasdaq sous le ticker « IFIT ».

IPO à suivre : Warby Parker

Warby Parker devrait figurer sur le New York Stock Exchange le mercredi 29 septembre 2021, sous le symbole « WRBY ». Cela signifie que nous sommes à une distance frappante de cette entreprise de lunettes de créateurs abordables qui fait ses débuts très attendus.

Warby Parker, basé à New York, a eu un voyage très intéressant pour se rendre à cet endroit.

Tout a commencé lorsque Dave Gilboa est parti en vacances en Asie du Sud-Est et a égaré ses lunettes. Lorsqu’il a cherché en ligne pour un remplacement, il a découvert qu’il devait payer un bras et une jambe pour une nouvelle paire. C’est alors qu’il a décidé qu’il pouvait perturber l’industrie des soins oculaires et faire un beau profit. Il a fait équipe avec ses camarades de classe de Wharton et n’a jamais regardé en arrière.

Il a déclaré des ventes de 270,5 millions de dollars pour le premier semestre de l’année, un bond de 53 % par rapport à l’année précédente. La perte nette a diminué à 7,3 millions de dollars comparativement à 10 millions de dollars l’an dernier. L’EBITDA ajusté s’est établi à 20,1 millions de dollars, une amélioration substantielle en glissement annuel par rapport à 1,2 million de dollars. Warby Parker cible une dynamique un peu plus ancienne, c’est pourquoi elle dispose de 145 points de vente pour vendre son produit.

