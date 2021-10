7 meilleurs choix d’actions d’Israël ‘Izzy’ Englander pour votre portefeuille

Naviguer en bourse n’est pas pour les amateurs. C’est un labyrinthe complexe et séduisant qui peut être accablant, surtout lorsque vous commencez tout juste à investir ou que vous voulez trouver des moyens plus abordables de vous y lancer. Le meilleur moyen que j’ai trouvé jusqu’à présent? S’abonner à des gourous de l’investissement et jeter un œil à leurs choix d’actions.

Israel « Izzy » Englander est un milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs. Son basé à New York Gestion du millénaire La société a plus de 57,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et des bureaux dans le monde entier. Englander est passé maître dans l’art de transformer une petite défaite en opportunité. Performance constante, le gestionnaire de fonds s’assure que Millennium n’est pas simplement une autre société d’investissement à haut risque en faisant des paris à faible risque que les autres ignorent souvent. Cela a généré des rendements à deux chiffres en moyenne par an sur plusieurs décennies d’activité.

En tant que l’un des investisseurs les plus âgés à 73 ans, l’histoire d’Englander continue d’inspirer les jeunes professionnels et les professionnels chevronnés. Alors, sans plus tarder, examinons en profondeur quelques-uns des meilleurs choix d’actions de ce nom légendaire :

Amazon (NASDAQ :AMZN)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Groupe Alibaba (NYSE :BABA)

Microsoft (NASDAQ :MSFT)

Tesla (NASDAQ :TSLA)

Facebook (NASDAQ :FB)

Technologie Micronique (NASDAQ :UM)

Meilleurs choix d’actions : Amazon (AMZN)

Source : Mike Mareen / Shutterstock.com

Le premier sur cette liste de choix d’actions est l’action AMZN. Le récent rapport sur les résultats d’Amazon a inquiété les investisseurs pour l’avenir de l’entreprise. En seulement une journée, les actions ont chuté d’environ 8% après la chute du rapport. En plus de cela, la récente hausse des rendements du Trésor américain pèse également sur le sentiment pour les grandes actions technologiques. Lorsque vous ajoutez à cela un rapport quelque peu décevant, il n’est pas surprenant que le titre ait récemment enregistré l’une de ses plus longues séquences de pertes récentes.

Cependant, c’est une tournure surprenante des événements quand il s’agit de la situation dans son ensemble. Après tout, les actions AMZN et les corrections de prix vont rarement de pair. Pourtant, tout est possible sur les marchés actuels. Maintenant, cependant, les actions se négocient à un prix très attractif. Et c’est toujours Amazon en fin de compte – l’une des entreprises les plus grandes et les plus prospères au monde.

En 2020, les revenus annuels ont bondi de 38% à 386 milliards de dollars. Le bénéfice net s’est établi à 21,3 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de dollars il y a un an. Et même si le dernier trimestre a été décevant, la société a tout de même affiché son troisième trimestre consécutif de plus de 100 milliards de dollars. Le prochain rapport sur les bénéfices devrait baisser après la fermeture du marché le 28 octobre. Amazon a fixé un objectif prudent de croissance de 10 à 16 % des revenus.

Le temps nous dira si l’entreprise peut livrer un autre rythme. Mais l’histoire est de son côté, malgré la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Cela en fait l’un des meilleurs choix pour un investisseur légendaire comme Englander.

Pomme (AAPL)

Source : pio3 / Shutterstock.com

Apple a été sur une lancée ces derniers temps, son dernier rapport dépassant encore une fois les attentes. La société a déclaré un solide bénéfice par action (BPA) et des revenus stellaires. Plus précisément, les revenus ont dépassé les prévisions des analystes et ont augmenté de 36 %, les services atteignant notamment un nouveau record historique. Le chiffre d’affaires des services de la société a augmenté de près de 33% en glissement annuel (YOY) au cours du trimestre de juin, marquant un revirement impressionnant par rapport à un taux de croissance par ailleurs lent auparavant.

Bien entendu, cette société propose de nombreux types de contenus via sa plateforme App Store, notamment des services de streaming musical et de distribution de jeux vidéo. Il vient également d’annoncer une suite de nouveaux produits. Les marges matérielles d’Apple sont également supérieures à ses marges de service, bien que chaque dollar de vente de services ajoutés augmente de manière disproportionnée les bénéfices d’AAPL par rapport aux produits phares comme l’iPhone.

A propos des résultats, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré ce qui suit :

« Nous avons généré 21 milliards de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, remis près de 29 milliards de dollars à nos actionnaires au cours du trimestre et continué à faire des investissements importants dans l’ensemble de notre entreprise pour soutenir nos plans de croissance à long terme. »

De toute évidence, l’action AAPL est une entrée solide parmi les choix d’actions de cette liste.

Meilleurs choix d’actions : Alibaba (BABA)

Source : test / Shutterstock.com

Alibaba est un géant du commerce électronique et un nom technologique basé en Chine qui sert près de 240 millions de clients internationaux via sa plate-forme ainsi qu’une multitude de clients au niveau national. Il n’y a vraiment qu’une seule comparaison que vous pouvez faire avec cette entreprise au niveau mondial : Amazon. L’homologue américain d’Alibaba compte plus de 300 millions de clients internationaux.

Comme Amazon, BABA propose également une gamme complète de produits, notamment de l’électronique grand public, des vêtements, des meubles, des produits alimentaires, etc. Étonnamment cependant, malgré ses excellentes performances financières, l’action BABA est en baisse de près de 17% au cours des trois derniers mois.

Il y a quelques facteurs en jeu ici, mais la principale cause de cette baisse est une récente répression gouvernementale. Fondamentalement, Alibaba a été la cible d’un contrôle réglementaire sur des allégations selon lesquelles il aurait activement tenté de restreindre la concurrence. En conséquence, la société a été condamnée à payer une amende de 2,8 milliards de dollars.

Pourtant, il y a une autre façon de voir cette affaire. Par rapport à d’autres activités antitrust majeures ces dernières années, l’amende est un peu une gifle. Et si le pire était passé ? Pour l’un des choix d’actions, le moment est peut-être idéal pour entrer dans le jeu.

Microsoft (MSFT)

Source : Peteri / Shutterstock.com

L’action MSFT est la prochaine entrée sur cette liste des meilleurs choix d’actions. Microsoft est une société mondiale de logiciels. Il fabrique une variété de systèmes d’exploitation et d’appareils – des PC aux consoles de jeux – et exploite également le moteur de recherche Bing pour les utilisateurs du monde entier. Ce géant du logiciel est omniprésent dans l’espace. Et son bilan montre qu’il n’y a pas d’arrêt sur son élan.

Plus récemment, les résultats du quatrième trimestre fiscal et les prévisions de revenus trimestriels de Microsoft ont fracassé les estimations des analystes. Pour la période, les revenus ont bondi de 21% en glissement annuel à 46,2 milliards de dollars. Le bénéfice net a également augmenté de 47 % pour atteindre 16,5 milliards de dollars. De plus, le segment Intelligent Cloud de Microsoft, y compris le cloud public Azure et Windows Server, a enregistré une augmentation de 30 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre. Cette croissance est venue d’une forte demande pour ses logiciels innovants.

Dans l’ensemble, le trimestre a été une autre excellente performance pour une entreprise qui semble n’avoir aucune faille dans son armure. Pas étonnant que l’action MSFT soit l’un des meilleurs choix pour Englander ainsi que de nombreux autres as de l’investissement.

Meilleurs choix d’actions : Tesla (TSLA)

Source : Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

De nos jours, Tesla domine les discussions sur l’investissement. Bien sûr, cela est inévitable lorsqu’une action a un rendement sur cinq ans supérieur à 2 000 %. En fait, les taureaux Tesla se sont avérés très têtus jusqu’à présent. Les vendeurs à découvert ont subi des pertes de 40 milliards de dollars en 2020. Maintenant, bien qu’un important contingent d’analystes reste sur la clôture, le PDG Elon Musk les ramène lentement. Même pendant que Nio (NYSE :NIO) fait des progrès constants, Tesla est dans une ligue à part.

Cela restera probablement ainsi pendant un certain temps. Tesla a une longueur d’avance sur la concurrence dans le domaine des véhicules électriques (VE) et ouvre simultanément la voie aux voitures autonomes. Certes, cette dernière technologie est encore naissante, alors ne vous attendez pas à des bénéfices à ce stade. Mais compte tenu du potentiel de ce marché en croissance, la conduite autonome est une autre raison d’investir dans les actions TSLA. De plus, cela ne fait pas de mal que l’entreprise continue de battre des records de livraison.

L’année dernière, la société EV s’est fixé pour objectif de livrer 500 000 véhicules. Tesla n’a dépassé cela que de 450 voitures. Pendant ce temps, les livraisons au cours des neuf premiers mois de 2021 ont déjà dépassé 600 000 véhicules.

Donc, avec tous ces catalyseurs positifs, ne vous attendez pas à ce que Tesla ralentisse de si tôt. Avec l’élan qu’il prend, il ne devrait qu’augmenter à partir d’ici, lui attribuant une place légitime sur cette liste de choix d’actions Izzy Englander.

Facebook (FB)

Source : Wachiwit / Shutterstock.com

Facebook a été dans l’eau chaude ces derniers temps. Plus précisément, le manque de transparence de l’entreprise sur les dommages potentiels de ses plateformes a laissé l’ancienne employée et dénonciatrice Frances Haugen plus que frustrée. Cherchant à dénoncer les actes répréhensibles de Facebook, Haugen a témoigné devant un sous-comité du Sénat américain le 5 octobre.

Il semble donc que les législateurs américains prennent enfin plus au sérieux la réglementation de Facebook. Cela vient après des années d’inquiétudes concernant la sécurité des utilisateurs et la division qui couve sur la plate-forme. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle FB a fait l’actualité.

En plus du drame réglementaire, Facebook et ses autres plateformes – dont Instagram et WhatsApp – ont également été confrontés à une grave panne au début du mois. La société a confirmé que la cause de la panne n’était pas une défaillance logicielle ou matérielle, mais plutôt un changement de configuration. Cependant, l’événement a été un rappel de l’immense pouvoir de FB en tant qu’entreprise. Lors de la panne, la membre du Congrès américain Alexandria Ocasio-Cortez a tweeté :

« Si le comportement monopolistique de Facebook était contrôlé alors qu’il aurait dû l’être (peut-être à l’époque où il a commencé à acquérir des concurrents comme Instagram), les continents des personnes qui dépendent de WhatsApp et d’IG pour la communication ou le commerce iraient bien en ce moment. Brisez-les.

Compte tenu de ces deux nouvelles, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi l’action FB a baissé de 7% au cours du dernier mois. Cependant, tout n’est pas perdu. Ce géant des médias sociaux a montré à maintes reprises qu’il est très agile face aux problèmes de relations publiques. Cela ne signifie pas une reprise du jour au lendemain, c’est vrai. Mais Facebook a largement fait ses preuves à travers plusieurs épreuves. Ainsi, étant donné qu’il se négocie à une décote relative, le risque vaut la peine de prendre cette entrée parmi les choix d’actions.

Meilleurs choix d’actions : Micron (MU)

Source : madameF / Shutterstock.com

Dernier sur cette liste de choix d’actions, Micron produit des solutions de mémoire informatique et des périphériques de stockage de données, y compris la mémoire vive dynamique (RAM), les lecteurs flash, les disques SSD et les disques durs sur lesquels stocker des programmes et des informations.

Récemment, Micron a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2021. La période a été un autre battement pour le fournisseur de solutions de mémoire et de stockage. Par exemple, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 8,27 milliards de dollars contre 7,42 milliards de dollars au trimestre précédent, soit une augmentation de 11,5 % d’un trimestre à l’autre. Pendant ce temps, le bénéfice net non-GAAP s’est élevé à 2,78 milliards de dollars, soit 2,42 dollars par action diluée. De plus, pour l’ensemble de l’année, les revenus ont augmenté de 29% à 27,71 milliards de dollars contre 21,44 milliards de dollars pour l’année précédente. Le bénéfice net non-GAAP s’est élevé à 6,98 milliards de dollars, soit 6,06 dollars par action diluée.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2022, des revenus sont désormais attendus de l’ordre de 7,65 milliards de dollars, à plus ou moins 200 millions de dollars. La marge brute devrait également se situer entre 45% et 47%. S’exprimant sur les résultats, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a déclaré ce qui suit :

« Au cours de l’exercice 2021, nous avons établi le leadership technologique DRAM et NAND, généré des revenus records sur plusieurs marchés et lancé un dividende trimestriel. »

Avec de solides revenus et une position de leader dans son domaine, l’action MU est clairement un autre choix idéal à acheter.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.