7 meilleurs ETF à acheter pour couvrir un large éventail d’opportunités

Bien que la sélection de titres suscite le plus d’attention dans ce secteur, si vous voulez avoir de meilleures chances de gagner sur le marché, vous devriez envisager d’ajouter des fonds négociés en bourse (FNB) à votre portefeuille. Contrairement à parier sur une seule entreprise pour faire le travail, les ETF représentent un panier d’investissements, vous donnant ainsi plus de chances de gagner.

Certes, en répartissant le risque sur plusieurs actions, les ETF ont tendance à atténuer à la fois les baisses et les hausses. Par exemple, si vous deviez investir tout votre argent dans une entreprise technologique en particulier et que celle-ci affichait des bénéfices exceptionnels, vous feriez probablement un bond énorme. Cependant, l’exposition à plusieurs entreprises technologiques, dont certaines n’ont peut-être pas affiché de résultats financiers positifs, réduira votre rentabilité.

Néanmoins, il est extrêmement difficile de toujours séparer les gagnants des perdants. Même une entreprise sur une séquence positive pourrait finir par vaciller à l’improviste, imposant ainsi un choc à votre portefeuille. De plus, il est beaucoup plus facile de choisir des secteurs à fort potentiel de récompense que de savoir quelle marque spécifique surperformera. Ainsi, les ETF vous offrent la possibilité de bénéficier de manière cohérente des gains du marché.

Surtout, les investisseurs doivent lire la pièce. Par exemple, la référence S&P 500 l’indice est en hausse de 20 % depuis le début de l’année. Bien que cela soit impressionnant, il existe des inquiétudes légitimes selon lesquelles l’optimisme sous-jacent est exagéré. Si c’est le cas, vous voudrez vous exposer davantage aux ETF plutôt qu’aux actions individuelles, car personne ne sait ce qui se passera ensuite.

Et en raison de cette incertitude, vous pouvez couvrir plus de terrain avec des fonds sectoriels que vous ne pouvez choisir des noms individuels. Voici quelques FNB à envisager d’ajouter à votre portefeuille.

FNB iShares Biotechnologie (NASDAQ :IBB)

Fonds SPDR Energy Select Sector (NYSEARCA :XLE)

FNB SPDR S&P Retail (NYSEARCA :XRT)

FNB immobilier Vanguard (NYSEARCA :VNQ)

FNB Jets mondiaux américains (NYSEARCA :JETS)

ETF Amplifier le partage de données transformationnel (NYSEARCA :BLOK)

Véhicules électriques KraneShares et mobilité future (NYSEARCA :KARS)

Enfin, la négociation d’actions sur marge – qui a connu une déchirure record cette année – a finalement ralenti un peu en juillet de cette année. Bien que la mesure soit toujours à des niveaux élevés, le recul du risque suggère que les ETF sont des choix relativement plus sûrs que les actions individuelles.

Meilleurs FNB à acheter : FNB iShares Biotechnology (IBB)

Certes, un jeu évident en raison de l’impact immédiat du nouveau coronavirus – et en particulier de la variante delta – iShares Biotechnology ETF est néanmoins un fonds à considérer si vous envisagez de profiter de ce catalyseur cynique. En effet, tout au long de cette pandémie, de nombreux analystes, sinon la plupart, ont colporté des entreprises individuelles qui proposent des traitements et des vaccins.

Bien sûr, le problème ici est qu’il n’y aura que quelques gagnants – essentiellement, ceux qui atteindront la ligne d’arrivée en premier. Par conséquent, essayer de sélectionner des secteurs individuels pour les jeux Covid-19 est une entreprise risquée. Au lieu de cela, vous devriez considérer les ETF et IBB est parmi les meilleurs.

Premièrement, iShares Biotechnology possède certains des plus grands noms de la bataille contre Covid dans ses 10 principaux titres, y compris Moderna (NASDAQ :ARNm), Produits pharmaceutiques Regeneron (NASDAQ :REGN) et BioNTech (NASDAQ :BNTX). Deuxièmement, IBB a été un gagnant constant, non seulement pendant cette crise, mais également au cours des années précédentes.

Cependant, les acheteurs potentiels doivent faire attention à son ratio de dépenses de 0,45%, ce qui n’est qu’un cheveu en dessous de la moyenne de la catégorie de 0,47%.

Fonds SPDR Energy Select Sector (XLE)

Avec la poussée vers les solutions d’énergie renouvelable et l’électrification des transports, les combustibles fossiles peuvent sembler un peu trop anachroniques. Bien que je comprenne l’hésitation, les investisseurs devraient également reconnaître qu’il est incroyablement difficile d’abandonner les combustibles fossiles en raison de leur densité énergétique élevée par rapport à d’autres sources.

En d’autres termes, vous pouvez prendre un gallon d’essence et parcourir environ 30 miles dans une voiture à combustion moderne. Prenez le volume équivalent d’électrons dans un véhicule électrique rechargeable et vous n’obtiendrez pas à peu près la même portée. C’est le pouvoir des combustibles fossiles et cela pourrait rendre le Fonds SPDR Energy Select Sector étonnamment pertinent.

En fait, ce n’est peut-être pas si surprenant. Après tout, nous n’allons pas remplacer nos voitures à combustion par des alternatives plus propres du jour au lendemain. Grâce au déploiement du vaccin et à une marche lente et régulière vers la normale, les kilomètres parcourus par les véhicules ont augmenté par rapport à leurs creux d’avril 2020. La tendance peut continuer à augmenter, faisant de XLE l’un des ETF à mettre sur votre radar.

Il convient également de mentionner que son ratio de dépenses est de 0,12 %. C’est bien en dessous de la moyenne de la catégorie de 0,44%.

Meilleurs ETF à acheter : SPDR S&P Retail ETF (XRT)

En regardant divers reportages dans les médias, vous saurez que les États-Unis se sont essentiellement divisés en deux camps : les vaccinés et les non vaccinés. Bien que l’accent soit largement mis sur les implications sanitaires de la scission, il existe également un conflit idéologique entre les deux.

Je ne vais pas prendre parti ici mais je dirai ceci : après avoir été enfermé chez moi pendant si longtemps, je peux comprendre pourquoi des millions d’Américains en ont marre des protocoles d’atténuation et autres mesures de sécurité. Compte tenu de ce sentiment puissant, je pense qu’il vaut la peine d’envisager le fonds SPDR S&P Retail ETF.

Comme vous l’avez probablement lu, la vengeance du commerce de détail est un véritable phénomène. C’est-à-dire que les personnes qui se sont vu refuser des opportunités de consommation – pensent partir en vacances tant attendues – vont rattraper le temps perdu. Combinés aux chèques de relance et à d’autres aides gouvernementales, les ETF liés au commerce de détail peuvent certainement en bénéficier.

Ce que j’aime dans le XRT, cependant, c’est qu’il est lié à un mélange de sociétés cycliques et séculaires, comme Albertsons (NYSE :ACI), Carvana (NYSE :CVNA) et PorteDash (NYSE :TIRET). De plus, son ratio de dépenses de 0,35 % est bien inférieur à la moyenne du secteur de 0,50 %.

FNB immobilier Vanguard (VNQ)

L’immobilier est l’un des segments économiques les plus contestés en termes de débat de trajectoire. D’un côté, vous avez des gens qui disent que les prix des logements peuvent continuer à augmenter encore plus en raison des stocks bas et de la forte demande. Mais d’un autre côté, les critiques soutiennent que les prix des logements ne peuvent monter en flèche que si rapidement avant de chuter.

Les deux parties avancent des arguments convaincants, c’est pourquoi choisir des actions individuelles pourrait devenir une affaire binaire : soit un grand chelem, soit une catastrophe. Mais avec les ETF immobiliers, vous pouvez obtenir une exposition significative tout en limitant vos inconvénients. Et probablement, votre meilleure option est le FNB Vanguard Real Estate.

Pourquoi VNQ ? Principalement, le fonds présente des actions qui sont indirectement liées au boom immobilier. Par exemple, ceux qui sont assez riches pour acheter des maisons dans ce climat profiteront probablement à des entreprises comme Tour américaine (NYSE :AMT) et Groupe Immobilier Simon (NYSE :SPG).

De plus, VNQ profite de l’effet baby-boom, avec des entreprises comme Stockage public (NYSE :Message d’intérêt public), pour les baby-boomers à la réduction des effectifs, et Tour de puits (NYSE :BIEN), pour les baby-boomers que je suppose que vous ne voulez plus voir.

Meilleurs ETF à acheter : ETF US Global Jets (JETS)

L’une des idées les plus risquées de cette liste d’ETF, US Global Jets représente néanmoins une proposition intrigante. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la revanche du commerce de détail est un véritable phénomène. Non seulement les gens sont fatigués de la répression des activités non essentielles, mais ils sont très désireux de rattraper les expériences perdues qui auraient pu être vécues en 2020.

Par conséquent, l’idée d’acheter des ETF centrés sur les avions de ligne ne semble pas une si mauvaise idée malgré la crise de santé publique. Cependant, choisir des avions de ligne individuels semble une tâche difficile. JETS peut aider à éliminer les conjectures du processus, couvrant un large éventail d’entreprises, des majors aux transporteurs à prix réduit.

Mais avant de réserver un vol avec JETS, sachez que le secteur est en baisse depuis début juin de cette année. De plus, la rage de l’air a envahi le ciel apparemment dans la nouvelle normalité, ce qui peut amener les employés de l’industrie à remettre en question leur choix de carrière.

De plus, si vous finissez par acheter des JETS, sachez simplement que le ratio de dépenses est de 0,60%, ce qui est plutôt élevé par rapport aux autres ETF.

ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK)

Sans aucun doute ni hésitation, l’un des secteurs les plus impressionnants – sinon le plus impressionnant – est le marché des crypto-monnaies. Une fois de plus, les actifs numériques ont capté l’attention des médias grand public. Cette fois, cependant, les acheteurs institutionnels ont emménagé, entraînant plusieurs monnaies virtuelles à des niveaux record étonnants.

Et ce qui est bon pour les cryptos est absolument génial pour les mineurs de blockchain. Avec des récompenses pour la frappe de nouvelles pièces plus élevées qu’elles ne l’ont jamais été, les investisseurs précoces qui ont acheté des opérateurs miniers ont réussi à s’en tirer avec des bénéfices remarquables. Maintenant que le secteur de la cryptographie s’est apparemment réveillé de son accalmie, certains joueurs sont prêts à recommencer.

Cependant, il s’agit d’un secteur extrêmement volatile. Si vous voulez être exposé mais que vous ne voulez pas perdre votre chemise, vous devriez envisager des ETF liés à la cryptographie et à l’exploitation minière comme Amplify Transformational Data Sharing ETF. Avec un mélange bien équilibré d’entreprises comme Carré (NYSE :SQ), Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et Nvidia (NASDAQ :NVDA), avec certains mineurs de blockchain plus risqués, vous pouvez potentiellement bien faire. Et si les choses tournent mal, cela ne vous enterrera pas.

Pourtant, vous devez prendre le bon avec le mauvais et dans le cas de BLOK, le ratio de dépenses de 0,71 % est exorbitant.

Meilleurs ETF à acheter : KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility (KARS)

Source : Nick Starichenko/InvestorPlace.com

Comme apparemment tout le monde ne cesse de me le rappeler, les véhicules électriques sont l’avenir. Ce qui est moins discuté, cependant, c’est quelle marque dominera cet avenir. Presque comme une réponse pavlovienne, j’entends des gens dire Tesla (NASDAQ :TSLA). Vous devez vous rappeler que Tesla donne peut-être le rythme maintenant, mais il n’est pas garanti qu’il le fasse dans 10 ou 20 ans.

Mais si vous pensez que les véhicules électriques remplaceront une grande partie des voitures à combustion dans une dizaine d’années à partir d’aujourd’hui, vous feriez mieux de profiter des ETF liés au transport personnel comme KraneShares Electric Vehicles et Future Mobility. En étant exposé aux fabricants de véhicules électriques comme Tesla et Nio (NYSE :NIO), les investisseurs n’ont pas à s’exciter sur un jeu de devinettes tourné vers l’avenir.

De plus, grâce au KARS ETF, vous détenez indirectement des capitaux dans des sociétés de semi-conducteurs qui aident à déployer la transition EV, telles que Appareil analogique (NASDAQ :ADI) et Semi-conducteurs NXP (NASDAQ :NXPI). Quiconque est sérieux au sujet des véhicules électriques devrait envisager de l’ajouter à son portefeuille.

Mais comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Alors que KARS a un potentiel de hausse, son ratio de dépenses de 0,70 % est bien supérieur à la moyenne de la catégorie de 0,48 %.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.