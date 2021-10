7 meilleurs jeux Switch OLED qui apparaîtront sur votre nouvel écran OLED

Quand il a été annoncé, j’étais sceptique quant au nouveau commutateur OLED, mais maintenant que je l’ai utilisé pour moi-même, j’ai réalisé à quel point l’écran est une mise à niveau importante.

Les couleurs ressortent de l’écran, elles sont plus lumineuses, ont un meilleur éclat, une précision des couleurs améliorée et montrent vraiment à quel point certains des jeux sur Switch sont beaux.

Meilleurs jeux OLED Switch

Non pas que j’avais besoin d’une raison pour revenir en arrière et jouer à mon Switch parce que je l’utilise fréquemment, mais c’est la cerise sur le gâteau pour aller rejouer certains de mes jeux préférés, et même briser l’arriéré de certains jeux que je n’ai pas encore terminer.

Et je veux présenter quelques-uns de ces jeux, en particulier les jeux qui sont plus exigeants graphiquement et ont une palette de couleurs plus vives.

Jetons un coup d’œil à 7 jeux qui apparaîtront sur votre nouvel écran OLED Switch !

Chaîne astrale

Astral chain est un jeu qui m’a étonné en jouant sur Switch. Il est rempli de style, d’éclat et de combat qui vous font vous sentir comme un dur à cuire. À l’époque, je ne pouvais pas croire qu’il fonctionnait sur un Switch et c’est toujours l’un de mes jeux préférés auquel j’ai jamais joué. Les jeux Platinum l’ont fait sortir du parc avec celui-ci et c’est dommage qu’il n’ait jamais atteint la popularité grand public car je pense qu’il s’agit d’un jeu essentiel pour le commutateur auquel tout le monde devrait jouer.

Le monde d’Astral Chain a beaucoup de couleurs sourdes avec des enseignes lumineuses au néon et des effets de particules lumineuses superposés et j’ai hâte d’y retourner et de voir ces couleurs apparaître à l’écran.

Super Mario Odyssée

Certaines personnes sont déçues de la première sortie 3D de Mario sur Switch, mais je ne suis pas d’accord avec ce point de vue. Super Mario Odyssey est un jeu génial, plein de touches merveilleuses et de belles choses à découvrir. Il se trouve également que c’est l’un des jeux les plus brillants et les plus beaux que Nintendo ait jamais créés, ce qui est parfait pour montrer cet écran sophistiqué sur votre nouveau Switch OLED.

Si je devais choisir un monde à montrer, ce serait Cascade Kingdom (Fossil Falls) ou Sand Kingdom (Tostarena). Le premier est un vert luxuriant pour la plupart, et a cette magnifique cascade qui se jette dans la piscine vers le début de la zone. Sand Kingdom, avec ses influences mexicaines, a l’air superbe – surtout la ville que Mario découvre tôt dans le monde.

Effet Tetris

Il est juste de dire que Tetris Effect perd une partie de sa beauté hypnotique lorsqu’il est joué sur le petit écran de n’importe quel Switch, mais jugé sur ses propres mérites, la version Switch sur l’OLED est magnifique.

Si vous n’avez pas encore vu de quoi il s’agit avec Tetris Effect (qui est arrivé sur Switch en tant qu’édition connectée améliorée), c’est loin du Tetris dont vous vous souvenez peut-être de la Game Boy originale.

Alors que le gameplay de base reste le même, Tetris Effect est un tour de force visuel, plein d’effets visuels et de couleurs magnifiques, joué avec certaines des meilleures musiques jamais conçues pour un jeu vidéo.

Terreur Metroid

Metroid Dread m’a accroché du début à la fin. Des combats de boss intenses qui ont vraiment mis mes compétences à l’épreuve, à résoudre des énigmes, à découvrir des secrets et, bien sûr, à courir pour ma vie à travers l’une des cartes les plus détaillées de toutes les métropoles que j’ai jamais vues tout en étant pourchassé par l’EMMI. Pourquoi personne ne m’a dit que c’était un jeu d’horreur !?

Il y a tellement de choses à apprécier à propos de Metroid Dread, mais je pense que ce sont les moments où les angles de caméra changent de manière transparente d’un défilement latéral à ces séquences de jeu dynamiques incroyables qui m’ont vraiment époustouflé.

Metroid Dread est le premier jeu auquel beaucoup de gens auront joué sur l’OLED car ils ont été lancés le même jour et cela n’a pas déçu.

Les différentes zones et biomes ont tous leur propre atmosphère avec de très beaux arrière-plans complétés par un excellent éclairage au premier plan. Les effets de capacité de Samus sont impressionnants et vraiment vibrants lorsqu’ils sont utilisés dans certaines des zones les plus sombres, car les noirs sont maintenant plus précis sur l’OLED

Je l’ai déjà terminé mais je reviendrai à 100% pour en explorer davantage. Jeu de plateforme d’action 10/10.

Le manoir de Luigi 3

Vous devriez jouer à Luigi’s Mansion 3 sur Switch, quelle que soit la version que vous possédez, mais étant donné la superbe utilisation de l’éclairage et des couleurs du jeu, c’est un incontournable sur le Switch OLED.

Étant donné que Luigi’s Mansion 3 se déroule en grande partie la nuit, dans des pièces sombres, la quantité de couleur utilisée est remarquable et le néon des fantômes les fait vraiment ressortir des arrière-plans.

Nintnedo et Next Level Games ont créé l’un des plus beaux jeux Switch, ici, il n’est donc pas surprenant qu’il soit encore plus remarquable sur l’écran Switch OLED.

Nouveau Pokémon Snap

Vous pourriez penser que c’est un choix étrange pour cette liste, étant donné que le Switch abrite également deux jeux Pokemon principaux sous la forme de Let’s Go et Sword / Shield, mais pour moi, New Pokemon Snap est de loin le jeu Pokemon le plus attrayant sur le plan visuel. le système.

Le monde dans Snap est plus vivant, les modèles plus nets et les couleurs plus vives. Pokemon Let’s Go est également un beau jeu, à mon avis beaucoup plus attrayant que le rugueux Sword / Shield, mais si vous recherchez quelque chose à faire apparaître sur ce nouvel écran OLED, j’opterais pour New Pokemon Snap à chaque fois.

Chevalier creux

Être l’un des meilleurs Metroidvanias de tous les temps est une raison suffisante pour faire tourner Hollow Knight sur le Switch OLED, mais étant donné que nous avons déjà parlé du superbe Metroid Dread (un vrai jeu Metroid), celui-ci a besoin d’un peu plus pour faire la Coupe.

L’élément clé à noter avec Hollow Knight, en dehors de la brillance de l’aventure, est à quel point l’art est incroyablement beau sur l’écran OLED. Les personnages et les arrière-plans ont tous l’air incroyables, et l’utilisation subtile de la couleur a une chaleur supplémentaire sur le Switch OLED.

Fait amusant : saviez-vous que tout l’art est dessiné à la main dans Hollow Knight ? Maintenant tu sais.

Il y a tellement d’autres jeux que j’aurais pu mentionner sur cette liste, voici quelques mentions honorables rapides :

L’éveil de Monster Hunter Rise Link et le souffle de la faune sauvage traversant Hades Splatoon 2 Mario Kart 8

En gros, toutes les exclusivités Nintendo Switch. Pour faire court, le commutateur OLED n’est peut-être pas le Switch Pro ou le Switch 4K ou comme vous voulez l’appeler, mais je pense qu’il a sa place et pour ceux qui en ont choisi un ou envisagent de le faire, ils sont prêts pour un traiter.