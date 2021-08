7 meilleurs Penny Cryptos à acheter si vous recherchez des altcoins bon marché

L’augmentation massive de la demande d’altcoins au cours de la dernière année n’est pas une grande surprise. Le marché de la cryptographie a explosé en 2020 mais a considérablement ralenti au premier semestre de cette année. Par conséquent, les investisseurs ont cherché à étendre leurs portefeuilles de crypto avec des « cryptos penny », ou en d’autres termes, des cryptos qui pourraient être le prochain Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Ces altcoins bon marché sont hautement spéculatifs mais ont un potentiel de gains énormes à l’avenir.

Alors que le monde commence à rouvrir, les investisseurs en crypto espèrent un revirement majeur de leur fortune. Cependant, cette récupération dépend de quelques facteurs qui ont fait parler de lui dans le monde de la cryptographie. Premièrement, la réglementation a été l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses crypto-monnaies de premier plan se sont vendues récemment. La Chine a complètement interdit les transactions cryptographiques, et le IRS et SECONDE repoussent aussi.

Un autre élément à considérer est la finance décentralisée (DeFi), qui continue de croître rapidement. DeFi supprime essentiellement les intermédiaires de divers services financiers, ce qui conduit à un service plus robuste, sécurisé et convivial. Cela étant dit, examinons sept des meilleurs cryptos de penny dans lesquels vous devriez investir en ce moment.

Le graphique (CCC :GRT-USD)

Decentraland (CCC :MANA-USD)

PotCoin (CCC :POT-USD)

Holo (CCC :CHAUD-USD)

Harmonie (CCC :UN-USD)

Jeton d’attention de base (CCC :BAT-USD)

Chiliz (CCC :CHZ-USD)

Source : Yevhen Vitte/Shutterstock.com

Le Graph est connu comme le Google de la blockchain par plusieurs aficionados de la crypto. Il s’agit essentiellement d’un indexeur de données blockchain qui facilite les contrats intelligents pour accéder aux informations à travers le Ethereum (CCC :ETH-USD) réseau. Avec le temps, il indexera également les informations d’autres réseaux. Le jeton GRT a gagné 79% depuis le début de l’année.

Le protocole d’indexation a connu une accélération incroyable au cours de la dernière année et a donc été répertorié sur Coinbase. Son utilité dans le domaine DeFi a attiré des investissements de plusieurs bailleurs de fonds réputés. Les contrats intelligents doivent pouvoir accéder aux données efficacement et, par conséquent, la solution de Graph a une utilité réelle.

Décentralisé (MANA)

Source : shutterstock.com/Piotr Swat

Le jeton MANA est un autre actif numérique développé sur la blockchain Ethereum. Il est utilisé sur la plateforme de réalité virtuelle 3D Decentraland. La plate-forme est le plus grand environnement virtuel blockchain avec une propriété complète entre les mains de ses utilisateurs. Les gains depuis le début de l’année ont été supérieurs à 750 %.

Decentraland a permis aux utilisateurs d’acheter des parcelles de terrain pour 20 $ pièce en 2017. Avec le boom du NFT et la croissance de sa communauté en ligne, ces parcelles peuvent se vendre entre 6 000 $ et 100 000 $. Les propriétaires ont un contrôle total sur le terrain en ligne et peuvent recevoir tous les revenus générés.

Plus récemment, Investissements en niveaux de gris a annoncé une offre de fiducie qui comprenait le jeton MANA. Il a de bonnes perspectives d’avenir et pourrait aller de l’avant à l’avenir.

Meilleurs Penny Cryptos à acheter : PotCoin (POT-USD)

Source : Yarygin / Shutterstock.com

PotCoin est une crypto dans une technologie de paiement blockchain conçue spécifiquement pour l’industrie légale de la marijuana. Les entreprises de cannabis ne peuvent pas utiliser les banques en raison de la légalisation fédérale, c’est pourquoi Potcoin présente une solution pertinente.

Avec l’approbation rapide de la marijuana dans divers États des États-Unis et d’autres pays, le POT-USD pourrait être le début de telles crypto-monnaies.

Les entreprises de marijuana traitent principalement au comptant, ce qui augmente les inquiétudes concernant la sécurité et la surveillance.

Holo (CHAUD-USD)

Source : Grey82 / Shutterstock.com

Holo est un réseau d’hébergement cloud distribué qui comble le fossé entre sa plate-forme et l’utilisateur final en permettant aux internautes d’utiliser ses applications Holochain peer-to-peer. Le framework offre une alternative plus rentable et évolutive aux blockchains conventionnelles. Le jeton HOT est en pleine course, générant un rendement colossal de 900% depuis janvier.

L’applicabilité de Holo dans l’industrie DeFi est ce qui est le plus intrigant à ce sujet en tant qu’investissement. La plate-forme permet aux utilisateurs d’héberger des applications et de percevoir des revenus pour leurs contributions. Les applications décentralisées sont hébergées par les participants du réseau Holo qui, à leur tour, gagnent du « HoloFuel » pour partager leur puissance de calcul. Les transactions sont enregistrées sur des nœuds individuels ; par conséquent, chaque pair stocke les données localement dans son appareil.

Holochain est un projet DeFi avec de sérieuses perspectives de croissance devant lui en ce moment.

Meilleurs Penny Cryptos à acheter : Harmonie (UN-USD)

Source : Shutterstock

Harmony est une autre plate-forme blockchain que les développeurs utilisent pour la création d’applications décentralisées. La plate-forme a été fondée en 2017 et a acquis une immense popularité en tant que protocole de partitionnement pour la mise à l’échelle des DApps Ethereum. De plus, son protocole de partitionnement garantit que sa sécurité et sa robustesse ne sont pas compromises.

Le partitionnement consiste à diviser les frais généraux d’une transaction particulière en nœuds plus petits pour maximiser la vitesse. Le jeton ONE-USD a augmenté de plus de 1 700 % depuis le début de l’année et il a encore beaucoup de potentiel de hausse.

Jeton d’attention de base (BAT-USD)

Source : Shutterstock

BAT-USD est un jeton ERC-20 qui récompense ses utilisateurs pour leur attention lorsqu’ils voient une publicité. L’objectif de la plate-forme est de fournir aux annonceurs des rendements plus élevés sur leurs dépenses de budget publicitaire et de récompenser les utilisateurs dans le processus. Le jeton BAT a grimpé de 180% depuis le début de l’année.

Il fournit son service via un navigateur Web axé sur la confidentialité appelé Brave. Le navigateur compte plus de 25 millions d’utilisateurs mensuels. Le jeton BAT est l’unité de récompense échangée entre les annonceurs, les éditeurs et les utilisateurs.

Avec un volume massif d’utilisateurs visitant le navigateur Brave chaque mois, BAT a le potentiel de se renforcer à l’avenir.

Meilleurs Penny Cryptos à acheter : Chiliz (CHZ-USD)

Source : Shutterstock

Chiliz.net est un échange sportif symbolique qui permet aux fans d’échanger des actifs numériques de marque sportive. L’objectif de la plate-forme est d’augmenter l’engagement des fans et de monétiser efficacement l’intérêt et l’utilisation de la plate-forme pour diverses franchises sportives. Le jeton CHZ est la crypto-monnaie native de la plate-forme et est rapidement devenu le principal actif numérique dans le domaine de l’esport.

Plus de 100 clubs sportifs sont sur la plateforme et proposent leurs tokens pour offrir divers avantages à leurs fans. Certaines de ces équipes comprennent d’énormes franchises sportives, notamment la Juventus, Manchester City et le Paris Saint-Germain. De plus, Chiliz investit massivement dans ses opérations aux États-Unis et s’aligne sur les franchises des meilleures ligues sportives du pays.

Sur les crypto-monnaies à faible capitalisation et à faible volume : InvestorPlace ne publie pas régulièrement de commentaires sur les crypto-monnaies dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou dont le volume est inférieur à 100 000 $ chaque jour. C’est parce que ces « cryptos de penny » sont fréquemment le terrain de jeu pour les escrocs et les manipulateurs de marché. Lorsque nous publions un commentaire sur une cryptographie à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous demandons aux rédacteurs d’InvestorPlace.com de divulguer ce fait et d’avertir les lecteurs des risques.

Lire la suite : Comment éviter les escroqueries populaires de crypto-monnaie

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.